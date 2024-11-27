كيف تبني فريق من مساعدي الذكاء الاصطناعي "جي بي تي" لكل منها دور مخصص

في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023 أعلنت "أوبن إيه آي" عن إطلاق نماذج مخصص من "شات جي بي تي" أطلقت عليها اسم "جي بي تي إس" (GPTs)، والتي تسمح لأي شخص بإنشاء نموذج مخصص ليكون أكثر فائدة في الحياة اليومية لأداء مهام محدد في العمل أو المنزل.

وهكذا يمكن إنشاء فريق من هذه النماذج ليكون متاحا على مدار الساعة، ويتولى كل المهام بدءا من دعم العملاء إلى إنشاء المحتوى، كل ذلك مُخصص لتلبية الاحتياجات اليومية.

أهمية نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة

قد يكون من الصعب تحقيق التوازن بين العمل والأسرة والمشاريع الشخصية. ولهذا تتوفر العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة العمل، إذ إن التطورات في الذكاء الاصطناعي أتاحت إنشاء مساعدين ذكاء اصطناعي للتعامل مع مهام محددة بشكل أكثر فعالية. وسيعوض ذلك عن استخدام أدوات متعددة والتبديل باستمرار بين التطبيقات والمنصات.

ونماذج "جي بي تي" المخصصة حلت هذه المشكلة من خلال دمج مهام مختلفة في منصة واحدة، مما يجعل سير العمل سلسا وفعالا. فكل نموذج مزود بمجموعة خاصة من القدرات لأداء مهمة محددة.

وباجتماع أكثر من نموذج سيتشكل فريق مخصص من مساعدي الذكاء الاصطناعي يؤدون جوانب مختلفة من العمل والحياة اليومية. وسنسلط الضوء على فريق من نماذج "جي بي تي" لكل منها مهامه المحددة من أجل توفير الوقت وزيادة الكفاءة

١- مساعد لتنظيم جدول العمل

يُعد تنظيم جدول العمل والتخطيط لليوم القادم أحد العوامل الأساسية للحفاظ على الإنتاجية والوصول إلى النجاح، ولتحقيق ذلك يمكن استخدام المساعد "سترات جي بي تي" (StratGPT) لتقسيم أيام الأسبوع إلى فترات قابلة للإدارة.

وسواءً كان الأمر يتعلق بجدولة الاجتماعات أو ضبط تذكير للمواعيد النهائية أو تخصيص وقت للاستراحات فإن مساعد "سترات جي بي تي" سيكون مفيدا في تحديد الأولويات.

ويمكنك الكتابة في مربع الدردشة "ساعدني في التخطيط ليومي، بدءا من اجتماع الساعة 9 صباحا مع وجود موعد نهائي للمشروع الساعة 1 ظهرا، واقترح متى أستطيع أخذ فترات استراحة."

٢- مساعد البحث

عند الحاجة إلى معلومات سريعة وموثوقة فإن المساعد "ريسيرتش أسيستانت جي بي تي" (Research Assistant GPT) هو خيار جيد، إذ إنه يساعد في جمع المصادر وتلخيص المواضيع المعقدة في وقت قصير.

وعند مقارنة أدوات مشروع ما أو البحث عن اتجاه جديد، فإن مساعد "ريسيرتش أسيستانت جي بي تي" سيوفر عناء التصفح في نتائج بحث ضخمة.

على سبيل المثال، عند مقارنة أدوات أو برامج معينة يمكن طلب تقييم بناءً على ميزات محددة وستظهر نتائج واضحة وذات صلة مما يوفر الكثير من الوقت.

٣- مساعد لإنشاء التقارير

عند الانتهاء من مشروع ما يمكن إنشاء تقرير باستخدام مساعد "ريبورت رايتر جي بي تي" (Report Writer GPT) المخصص وسيكون إنشاء التقرير سريعا وسهلا بغض النظر عن الجمهور المستهدف.

ويمكن تلخيص كل شيء في ثوانٍ وخاصةً عند العمل على مجموعة بيانات ضخمة. وكل ما يجب فعله هو تحميل ملف بصيغة "سي إس في" (CSV) وتقديم بعض التفاصيل وسيتولى مساعد الذكاء الاصطناعي باقي الأمور.

٤- مساعد لإنشاء رسائل بريد إلكتروني

بعد الانتهاء من جمع وتحليل البيانات، فإن الخطوة التالية هي مشاركة النتائج، وبدلا من كتابة رسائل البريد الإلكتروني يدويا يمكن استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي "إيميل اند ميل رايتر" (Email and Mail Writer) والذي يساعد على صياغة الرسائل المهنية بسرعة، ويمكنه إجراء تعديلات طفيفة قبل إرسال البريد الإلكتروني.

ويمكن كتابة التعليمات التالية في نص الدردشة "قم بتلخيص الأفكار الرئيسية لهذا التقرير في رسالة بريد إلكتروني إلى مديري، مع تضمين الأفكار التالية، وتذكر الأفكار التي تحتاجها"

ما يجعل أدوات "جي بي تي" المخصصة قوية هو كيفية عملها معا، حيث تساعد كل أداة في تبسيط أجزاء مختلفة من سير العمل، وهكذا يمكن التركيز على ما هو أكثر أهمية دون الانغماس في التفاصيل.

إنشاء مساعد "جي بي تي" مخصص

عند إنشاء مساعد ذكاء اصطناعي مخصص، ستتجنب التعليمات المعقدة التي تكتبها لـ "شات جي بي تي" ويمكنك تخصيص التعليمات في مهمة محددة تختارها أنت.

وإعداد نموذج "جي بي تي" لن يتطلب سوى بضع دقائق من وقتك وسيوفر لك الجهد والوقت على المدى الطويل، فإنشاء مساعد "جي بي تي" مخصص يُعد أمرا سهلا ولا يتطلب أي مهارات بالبرمجة.

وهناك طريقتان رئيسيتان لإنشاء مساعد "جي بي تي" مخصص، الأولى عن طريق نموذج "شات جي بي تي" والثانية عن طريق موقع "يو.كوم" (You.com) ولكل منهما مزايا مختلفة.

إذا كنت ستختار الطريقة الأولى فستحتاج إلى "شات جي بي تي بلس" (ChatGPT Plus) والذي يكلف 20 دولارا في الشهر، بينما الطريقة الثانية توفر إنشاء مساعد "جي بي تي" متوافق مع نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة من شركات أوبن إيه آي وميتا وغوغل وأنثروبيك والشيء المهم أنه مجاني. وسنذكر الطريقتين بالتفصيل.

إنشاء مساعد ذكاء اصطناعي باستخدام "شات جي بي تي"

لإنشاء نموذج "جي بي تي" مخصص كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى حسابك في "أوبن إيه آي" ومن ثم انقر فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى واضغط على "إنشاء" ثم "ماي جي بي تي إس" (My GPTs).

وهنا سيطلب "شات جي بي تي" بعض التعليمات من أجل تخصيص روبوت دردشة، مثل الطريقة التي تريد أن يتفاعل بها الروبوت وطريقة الكلام وما يجب تجنبه وما يجب التركيز عليه وغيرها.

عندما تنتهي من إعداد مساعد الذكاء الاصطناعي المخصص، يمكنك نشره على متجر "جي بي تي" ليراه الجميع، أو الحصول على رابط مخصص قابل للمشاركة ولكن بشكل محدود أو يمكن الاحتفاظ به للاستخدام الشخصي فقط.

وبمجرد النقر على زر "إنشاء"، سيتولد نموذج "جي بي تي" مخصص يمكنك الوصول له من الشريط الجانبي في أي وقت تريده.

إنشاء مساعد ذكاء اصطناعي باستخدام موقع "يو.كوم"

يُقدم موقع "يو.كوم" ميزة فريدة تتيح لك إنشاء مساعد "جي بي تي" مخصص بالاعتماد على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي -4أو" (ChatGPT -4o) ونموذج "كلود 3 أوبوس" (Claude 3 Opus) ونموذج ميتا الجديد "لاما 3" (Llama 3) ونموذج غوغل "جيميني" (Gemini).

ويشير موقع "يو.كوم" بأن هذه النماذج مُعززة بواسطة فريق موقع "يو.كوم" وهذا يعني أن التجربة قد لا تكون هي نفسها مثل الروبوتات الأصلية. ومع ذلك فإنها طريقة رائعة وممتعة لتجربة عدة نماذج في مكان واحد.

ولإنشاء مساعد "جي بي تي" مخصص انتقل إلى موقع "يو.كوم" واضغط على زر "المزيد" الموجود في أعلى شريط البحث، وسيظهر زر باللون الأزرق مكتوب عليه "إضافة جديد" عند الضغط عليه ستنتقل إلى نافذة حيث يمكنك تخصيص مساعدك الذكي.

وسيتيح لك موقع "يو.كوم" اختيار النموذج الأساسي للذكاء الاصطناعي الذي ترغب في استخدامه، وهناك خانة لكتابة اسم مساعد "جي بي تي" الخاص بك وخانة أخرى لكتابة التعليمات.

ويُعد إنشاء مساعد "جي بي تي" باستخدام موقع "يو.كوم" أكثر صعوبة مقارنة بنموذج "شات جي بي تي" إذ ستحتاج لكتابة جميع التفاصيل فحاول أن تكون دقيقا قدر الإمكان.

على سبيل المثال، لو أردت إنشاء مساعد "جي بي تي" لترجمة النصوص إلى اللغة الإنجليزية عليك كتابة التعليمات "خذ كل نص مُدخل وترجمه إلى اللغة الإنجليزية، يجب أن تكون لهجتك عفوية، وتعامل كأنك مدرس إنجليزي ودود". وهذه تعليمات أكثر تفصيلا مقارنة بالتعليمات المطلوبة في "شات جي بي تي".

وبمجرد الانتهاء من التعليمات انقر فوق زر "إنشاء". وسيظهر نموذج "جي بي تي" في الجزء العلوي من شريط البحث، حيث يمكنك تحديده واستخدامه لأداء مهامك.