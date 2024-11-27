"فوغاتو" من إنفيديا.. كيف أسهم باحثون أردنيون في تطوير ثورة الصوتيات؟

أصدرت شركة "إنفيديا" نموذجا تجريبيا جديدا للذكاء الاصطناعي التوليدي أطلقت عليه اسم "فوغاتو" (Fugatto) ووصفته بأنه "سكين الجيش السويسري للصوت"، وفقا لموقع "إنفيديا" الرسمي.

وتتيح أداة "فوغاتو" استخدام النص أو الصوت المُدخل في إنشاء الأصوات والكلام والموسيقى وغيرها من التعديلات الصوتية.

وقد صمم النموذج باحثون في مجال الذكاء الاصطناعي من دول مختلفة منها الهند والبرازيل والصين والأردن وكوريا الجنوبية، وتقول "إنفيديا" إن ذلك يُحسن من قدرات النموذج على فهم اللهجات واللغات المتعددة.

وقال رافائيل فاليه أحد الباحثين ومدير أبحاث الصوت في شركة إنفيديا "أردنا إنشاء نموذج يفهم ويولد الصوت مثلما يفعل البشر تماما".

وتدّعي "إنفيديا" أن نموذجها يمكنه إنشاء مقطوعة موسيقية من خلال كتابة نص فقط، كما يستطيع إزالة أو إضافة آلات موسيقية من أغنية معينة، بالإضافة إلى تغيير اللهجة أو العاطفة في الصوت، فمثلا يحوّل النص إلى صوت غاضب أو حزين أو ضاحك حسب الاختيار، كما يتيح للأشخاص إنتاج أصوات لم يسمعوها من قبل.

أين يمكن استخدام "فوغاتو"؟

يمكن لمنتجي الموسيقى استخدام نموذج "فوغاتو" لإنشاء فكرة أغنية بسرعة أو تعديلها، وتجربة أنماط وأصوات وآلات مختلفة، ويمكنهم أيضا إضافة تأثيرات وتعزيز جودة الصوت لمقطوعة معينة.

وقال إيدو زمشليني، وهو منتج ومؤلف أغان حاصل على العديد من الجوائز البلاتينية وعضو في برنامج "إنفيديا إنسيبشن" (NVIDIA Inception)، إن الذكاء الاصطناعي "أتاح لنا كتابة الفصل التالي من الموسيقى، فنحن لدينا آلة جديدة الآن لصنع الموسيقى، وهذا مثير للغاية".

ومن جهة أخرى، يمكن لأي وكالة إعلانات استخدام "فوغاتو" لاستهداف حملة معينة في مناطق أو مواقف عدة وتطبيق لهجات وعواطف مختلفة على تسجيلات الصوت.

ويمكن لمطوري ألعاب الفيديو استخدام النموذج لتعديل العناصر المسجلة سابقا لتناسب المواقف المتغيرة أثناء لعب المستخدمين للعبة، أو يمكنهم إنشاء عناصر أو أصوات جديدة تناسب أحداث اللعبة.

ويتميز نموذج "فوغاتو" عن غيره بأنه يتحكم بدقة في تطور المشهد، فمثلا يمكنه إنشاء أصوات لعاصفة رعدية مارقة ويُظهر صوت الرعد يختفي ببطء مع ابتعاد العاصفة، كما يمكنه إنشاء مشاهد صوتية إبداعية مثل عاصفة ماطرة تتلاشى ببطء عند شروق الشمس مع صوت زقزقة العصافير.

ولم تذكر "إنفيديا" في منشور مدونتها إذا كانت ستمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى نموذج "فوغاتو"، أو متى سيتوفر للمستخدمين.

ومن الجدير بالذكر أن نموذج "إنفيديا" ليس أول تقنية ذكاء اصطناعي يمكنها إنشاء الأصوات بالاعتماد على نص مُدخل، فقد أصدرت ميتا مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر يمكنها إنشاء صوت من نص.

ومن جانبها، تمتلك غوغل نموذج ذكاء اصطناعي لتحويل النص إلى موسيقى يعرف باسم "ميوزك إل إم" (MusicLM) يمكن الوصول إليه من خلال موقع "إيه آي تيست كيتشن" (AI Test Kitchen) التابع للشركة.