"غيم أسيست" أداة جديدة من مايكروسوفت لفتح المتصفح دون الخروج من اللعبة

أعلنت شركة مايكروسوفت عن أداة "غيم أسيست" لنظام ويندوز 11، وهي عبارة عن متصفح "إيدج" (Edge) مُصغر يمكن استعماله أثناء لعب ألعاب الفيديو دون الخروج من اللعبة، وفقا لموقع "مايكروسوفت".

وتدّعي مايكروسوفت أن 88% من محبي ألعاب الفيديو يستخدمون متصفحا أثناء اللعب من أجل الحصول على المساعدة، أو تتبّع تقدمهم، أو الاستماع إلى الموسيقى، أو الدردشة مع الأصدقاء.

و​​تتطلب هذه الإجراءات إما إخراج الهاتف وفتح متصفح منه أو الضغط على أزرار "ألت-تاب" (Alt-Tab) للتبديل بين النوافذ على الحاسوب، وهكذا ستضطر إلى مغادرة اللعبة.

وتقول الشركة إن "غيم أسيست" هو أول متصفح داخل لعبة يوفر تجربة غنية تُركّز على الألعاب، فهي نسخة خاصة من متصفح "إيدج" في إصدار "بريفيو" (Preview) بُنيت لتحسين ألعاب الحاسوب، كما أنها تستطيع التعرف على اللعبة وتقترح إرشادات ونصائح لما تلعبه.

ومن جهة أخرى، يمكنك مشاركة بيانات متصفح "إيدج" نفسها على الحاسوب حتى تكون معلومات التصفح متاحة دائما أثناء اللعب، مثل المفضلة والسجل وملفات تعريف الارتباط وغيرها. كذلك يمكنك الوصول إلى المواقع المفضلة لديك مثل "ديسكورد" (Discord) أو أي صفحة ويب تريدها.

وستتوفر أداة "غيم أسيست" في نظام ويندوز 11، ويمكنك الوصول إليها من خلال "غيم بار" (Game Bar) أو الضغط على زر ويندوز مع زر "جي" (G).

وبناء على بحث أجرته مايكروسوفت، فإن 40% من اللاعبين يبحثون عن نصائح وإرشادات أثناء اللعب، وأداة "غيم أسيست" تجعل هذه المهمة أكثر سهولة.

وتدعم الأداة العديد من الألعاب المشهورة مثل "بالدورز غيت 3″ (Baldur’s Gate 3) و"ديبالو IV" (Diablo IV) و"فورتنايت" (Fortnite) و"ماينكرافت" (Minecraft) و"روبلوكس" (Roblox) وغيرها، ومن المرجح أن تضيف مايكروسوفت مزيدا من الألعاب الأخرى في المستقبل.

والشيء المثير للاهتمام أنه يمكنك مشاهدة مقطع فيديو أثناء اللعب، وذلك بالنقر على الزاوية اليمينية العليا من "غيم أسيست" لتظهر الأداة دون أن تخرج من اللعبة، ويمكنك تشغيل الفيديو وتغيير حجمه بسهولة، بل يمكنك ضبط شفافية الفيديو على الشاشة في إعدادات "غيم بار".

كيفية تشغيل "غيم أسيست" على الحاسوب

لبدء استخدام "غيم أسيست"، تأكد من تحديث نظام ويندوز 11 و"غيم بار" لآخر إصدار، وسيتطلب الأمر الانضمام إلى قناة "بيتا" أو "بريفيو" من متصفح "إيدج".

وإذا كنت تستخدم إصدارات "ويندوز إنسايدر" (Windows Insider) على حاسوبك، أو اخترت الاشتراك في إصدار "بريفيو" فيمكنك الانتقال إلى الخطوة التالية.

قم بتثبيت إصدار "بيتا" الذي يعمل بسلاسة للحصول على آخر التحديثات أو يمكنك تثبيت إصدار "ديف" (Dev)، ولكن قد تكون الأشياء أقل استقرارا. وبعد ذلك قم بتعيين "إيدج بيتا" (Edge Beta) ليكون المتصفح الافتراضي، وانتقل إلى الإعدادات وفي مربع البحث اكتب "غيم أسيست" وستظهر لك الأداة، قم بتثبيتها.

وإذا لم تستخدم من قبل إصدار "بيتا" أو "بريفيو" فاذهب إلى الإعدادات، ثم خيار المزيد، وبعد ذلك أغلق المتصفح ثم أعد فتحه ليظهر لك خيار "غيم أسيست"، ومن الممكن أن تحتاج إلى تكرار العملية مرات عدة.

وعندما تنتهي يمكنك استخدام "غيم أسيست" بإصدار "بريفيو" بالضغط على زر ويندوز مع زر "جي" (G).