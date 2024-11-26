كيف تُصلح هاتفك الآيفون بنفسك؟

يعرف الجميع أن هواتف آيفون هي واحدة من أفضل الهواتف في العالم، ولكن لا يوجد شيء مثالي، إذ يمكن أن تسوء الأمور مع هذه الهواتف القوية وتحدث مشكلة ما تؤدي إلى توقفها عن العمل.

وفي حال توقف جهاز آيفون الخاص بك عن العمل، فيمكنك اللجوء إلى خطوات أثبتت فعاليتها في الكثير من الأماكن التي سنتناولها بالتفصيل:

ترك جهاز آيفون يبرد

إذا كنت بعيدا عن هاتفك فترة طويلة وعندما عُدت وجدته مُلقى تحت أشعة الشمس خاصة في الطقس الحار، فعلى الأغلب لن يعمل معك عند محاولة تشغيله، وهذا أمر طبيعي، فأجهزة آيفون مصممة لإيقاف تشغيلها وتعليق كل شيء باستثناء مكالمات الطوارئ في حال ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

وقد تحدث حالات لا يشتغل فيها جهازك على الإطلاق ولا يظهر أي شيء على الشاشة، ولكن في بعض الأحيان قد ترى رسالة تحذيرية بشأن درجة الحرارة تقول "يجب أن يبرد آيفون قبل أن تتمكن من استخدامه".

وليعمل هاتفك مرة أخرى، قم بتبريده عن طريق وضعه في مكان جاف وبارد بعيدا عن أشعة الشمس، ولا تحاول أبدا تبريده على الفور بوضعه في الثلاجة أو جانب مكيف الهواء، لأن ذلك قد يتسبب في تشكّل تكاثف مما يؤدي إلى تلف الجهاز.

اشحن هاتفك

قد يكون شحن الهاتف هو أول خطوة تلجأ إليها عندما لا يعمل هاتف آيفون، ولكن عليك أولا التخلص من الحرارة الزائدة إن وجدت وبعدها يمكنك شحن هاتفك كإجراء سلامة. وفي هذه الحالة البسيطة فإن السبب وراء عدم تشغيل هاتفك هو أن البطارية قد استنفدت تماما.

وعند محاولة تشغيل جهازك من المحتمل أن ترى رمز إما كابل "لايتنينغ" (Lightning) أو كابل "يو إس بي سي" (USB-C) حسب إصدار جهازك.

وعند توصيل آيفون في الكهرباء سيختفي الرمز وسيظهر رمز بطارية حمراء عند شحن الهاتف التي تدل على نفاد الشحن بالكامل.

وفي بعض الحالات التي تُبقي فيها جهاز آيفون مُغلقا فترة طويلة، قد لا يظهر أي رمز لأن طاقة البطارية تكون قد استُنفدت بالكامل خلال فترة الإغلاق.

ولحسن الحظ، هذا لا يعني أن الهاتف لن يعمل من جديد، وما عليك سوى توصيله بالشاحن والانتظار مدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة. وفي حال كان جهازك سليم فسيظهر مؤشر الشحن على الشاشة، وستلاحظ أن هاتفك سيشتغل تلقائيا بمجرد الانتهاء من الشحن.

التحقق من الكابل والشاحن

في حال كنت تستخدم كابل "لايتنينغ" (Lightning) أو كابل "يو إس بي سي" (USB-C) فإن كليهما معرض للتلف، ولن يعمل هاتف آيفون مع كابل تالف.

يمكنك تجربة أكثر من كابل من النوع نفسه، واحرص على أن يكون أصليا وليس مقلدا لأن الأخير لن يعمل معك بشكل جيد أبدا، ويفضل اختيار الكابل من شركة آبل دون غيرها.

ولا تغفل عن الشاحن الأساسي فربما يكون الكابل يعمل بشكل جيد ولكن الشاحن معطل، يمكنك تجربة أكثر من شاحن لتحديد المشكلة.

وفي النهاية، تأكد من مقبس الكهرباء، فلربما يكون الشاحن والكابل يعملان جيدا ولكن مأخذ الكهرباء يكون معطلا أو غير موصول بالتيار الكهربائي، وهنا بالطبع لن يشحن هاتفك، فجرّب مأخذ آخر.

فرض إعادة تشغيل الهاتف

إذا قمت بتشغيل هاتفك ولكنه لم يعمل وظل عالقا عند شعار آبل فإن أحد الحلول المفيدة هو فرض إيقاف تشغيل الهاتف، حيث يختلف هذا الإجراء بحسب إصدار آيفون الخاص بك.

في نظام التشغيل "آي أو إس 18" (IOS 18) يمكنك فرض إعادة التشغيل عن طريق الضغط على زر رفع الصوت وتركه سريعا، ثم الضغط على زر خفض الصوت وتركه سريعا، وفي النهاية الضغط مطولا على الزر الجانبي وعندما يظهر إشعار آبل يمكنك تركه.

وفي حال لم تكن الشاشة متجمدة، فيمكنك التفكير في طرق أخرى لإعادة التشغيل بدلا من استخدام الأزرار.

استعادة الجهاز باستخدام الحاسوب

إذا لم تفِ الحلول السابقة بالغرض، فقد حان دور استخدام الحاسوب من خلال برنامج "آبل ديفايسيس" (Apple Devices) على نظام ويندوز أو برنامج "فايندر" (Finder) على أجهزة ماك.

وعند توصيل جهاز آيفون بالحاسوب، أول ما يجب القيام به هو عمل نسخة احتياطية وحفظها على حاسوبك، وهكذا تضمن أنه لن يضيع لك شيء.

وبعد الانتهاء من النسخ الاحتياطي تحقق من وجود تحديثات متاحة لجهاز آيفون من خلال الضغط على زر "التحقق من وجود تحديثات".

وإذا كنت تستخدم آخر إصدار من نظام "آي أو إس" فانقر فوق زر (استعادة آيفون) من أجل إعادة تثبيت النظام من جديد وإصلاح المشاكل. وستتمكن من استعادة النسخة الاحتياطية التي أجريتها بمجرد الانتهاء.

وفي حال لم يتعرف الحاسوب على هاتف آيفون، فيجب نقل الهاتف إلى وضع الاسترداد أو ما يعرف بـ "ريكفري مود" (Recovery Mode)، وبمجرد الانتقال لهذا الوضع ينبغي أن يتعرف على الهاتف ويصبح بإمكانك النقر فوق زر (استعادة آيفون) ولكن في هذه الحالة ستخسر بياناتك في حال لم توجد أي نسخة احتياطية سابقة.

استبدال بطارية آيفون

في بعض الحالات قد يستغرق هاتف آيفون ساعات ليعمل من جديد، ويعتمد ذلك على المدة التي ظلت فيها البطارية فارغة تماما.

ومع ذلك، إذا عجزت عن تشغيل هاتف آيفون قديم مر عليه وقت طويل دون استعماله، فقد تكون المشكلة هي أن البطارية انتهت تماما.

ورغم أن هذه المشكلة غير شائعة، فإنه يمكنك استبدال بطارية آيفون بسهولة وهو حل بسيط نسبيا في المخطط العام لمشاكل آيفون.

ويمكنك استبدال البطارية من شركة آبل مباشرة، وإذا كنت تملك ضمان "+آبل كير" (+AppleCare) فيمكنك الحصول على بديل مجاني.

ومع ذلك، لا تنحصر المشكلة في استبدال البطارية فحسب، فالأمر الأصعب هو أن تتجه إلى مركز خدمة تابع لجهة خارجية يقوم باستبدال البطارية بناء على رغبتك دون فحص آيفون الخاص بك، وهنا ستضيع جهودك سدى.

إصلاح هاتف آيفون

في حال لم يعمل هاتفك آيفون وبدأت تظهر عليه علامات التلف مثل شاشة متذبذبة أو متشققة فلن تنفع معه الحلول السابقة. وتشمل الأسباب إسقاطه من مسافة أو تعرضه للماء (متجاوزا حد مقاولة الماء المخصص الذي يبلغ 3 أمتار) أو تركه في بيئة ذات درجة حرارة عالية ولفترة طويلة.

حجم التلف هو من يحدد تكلفة الإصلاح، ولسوء الحظ إن عدم تشغيل هاتف آيفون رغم تجربة الحلول السابقة قد يتجاوز مشكلة كسر في الشاشة. حيث يمكن أن تتسبب المياه والكهرباء الساكنة في أضرار جسيمة تؤدي بك لشراء هاتف جديد.

وفي حال وقعت في هذه المشكلة، فأحضر هاتفك إلى أحد متاجر آبل المعتمدة أو إلى مزود خدمات آبل لتشخيص العطل ومعرفة خيارات إصلاحه.

وغالبا ما تنجح مراكز الإصلاح الجيدة في تقدير إمكانية إصلاح الهاتف عندما يتوقف عن العمل، كما أنهم يقدرون التكلفة النهائية قبل بدء العمل.

وقبل أن تدفع المال، ضع في اعتبارك سعر جهاز بديل، ولا تنسَ أن تعويض الأموال الذي يمكنك الحصول عليه من بيع هاتف آيفون قديم واستبداله بآخر.

وإذا لم تتمكن من بيعه بسبب التلف، يمكنك التبرع به إلى منظمات غير ربحية حتى يتمكنوا من إعادة تدوير هاتف آيفون القديم لجمع المال.