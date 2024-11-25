يلجأ الناس إلى يوتيوب لأجل أشياء كثيرة، من التعليم إلى الترفيه، إذ تُعد منصة اجتماعية شاملة ومحرك بحث وقناة مبيعات. وتضم المنصة أكثر من 2.7 مليار مشاهد نشط شهريًا، مما يجعلها ثاني أكثر منصة وسائط اجتماعية شعبية بعد فيسبوك.

كما تهيمن المنصة في أماكن أخرى، إذ يقضي المشاهدون وقتًا أطول في مشاهدة يوتيوب عبر التلفاز مقارنة بأي منصة بث أخرى.

وتعتمد يوتيوب على المشتركين، ولا شك في أن أحد المقاييس الرئيسية لقياس النجاح عبر يوتيوب هو عدد المشتركين في قناتك، فزيادة المشتركين تعني زيادة عدد المشاهدات لمقاطع الفيديو.

وفي هذا الدليل الشامل، نستكشف كيفية زيادة عدد المشتركين في يوتيوب لتنمية جمهورك ورفع مستوى قناتك إلى مستويات جديدة.

من هم مشتركو يوتيوب؟ وكيف يمكن زيادة عددهم؟

مشتركو يوتيوب أشخاصٌ يتابعون قناة يوتيوب ويتلقون إشعارًا كلما قامت القناة بتحميل مقاطع فيديو جديدة. ويكمن الفرق الرئيسي بين المشتركين والمشاهدين العاديين؛ في مستوى الالتزام والتفاعل مع القناة.

وقد يشاهد المشاهدون العاديون مقاطع فيديو من قناة ما بين الحين والآخر، كلما صادفوها أو بحثوا عن شيء معين. ومن ناحية أخرى، فإن المشتركين يشبهون نادي المعجبين بالقناة، فقد اختاروا مواكبة محتوى القناة.

ويعد هذا مهمًا لصانعي المحتوى لأن وجود مشتركين إضافيين يساعد القناة في أن تصبح أكثر شهرة وحتى الربح من خلال برامج شراكة يوتيوب.

ويجلب وجود المشتركين العديد من الفوائد، إذ يساعدون قناتك على التميز وبناء الثقة عبر المنصة. وإذا كانت قناتك تتمتع بمتابعين، فإن خوارزمية يوتيوب تعتبرها أكثر قيمة وجاذبية، ويعني هذا غالبًا التوصية بمحتواك للآخرين وظهوره في أعلى نتائج البحث. كما أن وجود قاعدة كبيرة من المشتركين يظهر أن لديك متابعين مخلصين ومجتمعًا قويًا، مما يزيد من مصداقية قناتك.

ويؤثر عدد المشتركين المرتفع بشكل مباشر في قدرتك على الربح وجذب الصفقات التجارية، إذ يتطلب برنامج شركاء يوتيوب، الذي يتيح لك الربح من الإعلانات عبر مقاطع الفيديو، أن يكون لديك عدد معين من المشتركين للانضمام.

وبالإضافة إلى ذلك، تحب الشركات والمعلنون التعاون مع القنوات التي لديها جمهور كبير ونشط، ويعني هذا فرصًا إضافية لمقاطع الفيديو الدعائية والشراكات مع العلامات التجارية وفرصًا أخرى للربح.

وباختصار، لا يعمل المشتركون على تعزيز ظهور قناتك ومصداقيتها فحسب، بل يلعبون أيضًا دورًا رئيسيًا في مساعدتك على الربح وتأمين الشراكات.

طرق زيادة عدد المشتركين في يوتيوب

إنشاء محتوى مفيد وعالي الجودة.

تحسين جودة إنتاج مقاطع الفيديو.

تحديد خط واضح للقناة.

إنشاء إستراتيجية الكلمات الرئيسية.

تحديد إيقاع نشر ثابت.

استخدام مقاطع الفيديو القصيرة.

تحسين العناوين الرئيسية.

استخدام الصور المصغرة الجذابة.

إنشاء أوصاف أفضل.

إضافة وسوم إلى مقاطع الفيديو.

استخدام بطاقات يوتيوب.

التفاعل مع تعليقات المشاهدين.

استضافة جلسة أسئلة وأجوبة.

التعاون مع منشئي محتوى آخرين.

التفكير في إعلانات يوتيوب.

إنشاء قوائم التشغيل.

تتبع تحليلات يوتيوب.

تحسين نهايات مقاطع الفيديو.

العلامة التجارية لقناتك.

ترويج قناتك عبر قنوات التسويق الأخرى.

الاهتمام بنتائج بحث غوغل.

إنشاء محتوى مفيد وعالي الجودة

تحتوي منصة يوتيوب على عدد كبير من مقاطع الفيديو العادية، ولن تبرز بإضافة محتوى إضافي من هذه النوعية، إذ يجري تحميل 500 ساعة من محتوى الفيديو عبر يوتيوب كل دقيقة.

كما أن إنشاء محتوى ذي جودة متوسطة ليس ​​كافيًا إذا كنت تريد زيادة عدد المشتركين، وإذا كنت تريد أن يشاهد الناس فيديوهاتك، فأنت بحاجة إلى إنشاء محتوى جذاب وغني بالمعلومات يرغب جمهورك في مشاهدته بمجرد نشره.

ويسجل المشتركون من أجل الحصول على التحديثات كلما نشرت محتوى جديدا، ومن أجل جعل مقاطع الفيديو تستحق وقت جمهورك، فيجب عليك إنشاء محتوى ذي صلة يتردد صداه لدى جمهورك المستهدف.

وإذا كنت تستخدم الفيديو لتثقيف أو إعلام جمهورك، فلا تكتفِ بتغطية المعلومات السطحية، بل قدم رؤى فريدة وأفكارًا عملية تساعد جمهورك في حل مشكلته.

وتساعدك كتابة النص في البقاء على تواصل، كما تساعدك في تنظيم الفيديو بشكل أفضل. وتأكد من التخطيط للفيديو مسبقًا بحيث تغطي جميع النقاط ذات الصلة، ولا تغمر المشاهدين بمعلومات غير ضرورية. وإذا شعرت أن هناك الكثير من المعلومات في مقطع فيديو واحد، فيمكنك تقسيمه إلى عدة مقاطع.

ويحب المشاهدون استخدام الأمثلة من حين لآخر، لذا، استخدم الأمثلة قدر الإمكان وتأكد من أنها من مواقع عالية الجودة.

وأضف عناصر مرئية إلى المحتوى لجعله أكثر جاذبية، وابدأ مقاطع الفيديو دائمًا بفكرة مثيرة للاهتمام تجعل الأشخاص يرغبون في الاستمرار في مشاهدة بقية الفيديو.

وحاول أن تجعل كل فيديو لديه سردية أو قصة، لأن هذا الأمر يساعد في جذب المشاهدين. كما أن خلق تفاعل عاطفي، سواء كان ذلك بالضحك أو بالتعلم، يشجع الناس على الاشتراك.

تحسين جودة إنتاج مقاطع الفيديو

لا يحب الناس مشاهدة المقاطع التي تحتوي على صوت وفيديو رديئين. وإذا كان لديك مقطع احترافي، فسيأخذك الناس على محمل الجد ويتفاعلون مع مقاطعك.

ومن أجل زيادة عدد المشتركين، يجب تحسين جودة إنتاج مقاطع الفيديو من خلال جعلها أسهل وأكثر متعة للمشاهدة.

وتأكد من تسجيل الفيديو في جو هادئ بدون ضوضاء محيطة في الخلفية، مع استخدام معدات تسجيل جيدة حتى يكون الصوت واضحًا، وإضاءة ثلاثية النقاط لضمان رؤية المشاهدين لك.

وتذكر أيضًا مراقبة مقياس مستوى الصوت أثناء التسجيل، مع إعداد خلفية خضراء واستخدام أضواء الاستوديو أثناء التسجيل.

وسجل مقاطع الفيديو الخاصة بك بدقة 1080 بكسلا على الأقل، إذ تفضل يوتيوب تصنيف مقاطع الفيديو العالية الدقة. واستخدم تقنية الحركة البطيئة والتقطيعات بحكمة لتسليط الضوء على بعض أجزاء الفيديو، وثبت تسجيلات الفيديو باستخدام حامل ثلاثي القوائم وصوّر مقاطع الفيديو أفقيًا.

ومن أجل الحصول على لقطات أوسع، يمكنك استخدام عدسة قابلة للتثبيت. واختر برنامجا جيدا لتحرير مقاطع الفيديو وتحسينها، وقد يتضمن هذا إضافة شاشة عنوان وموسيقى ورسوم متحركة.

وإذا لم تكن محرر فيديو متمرسا، فيمكنك العثور على شخص مستقل لمساعدتك، أو استخدم برنامج تحرير يعمل بالذكاء الاصطناعي لأتمتة العملية، وراجع عملك بعناية قبل النشر.

تحديد خط واضح للقناة

إذا نظرت إلى أفضل قنوات يوتيوب، فستلاحظ أنها في معظمها تلتزم بموضوع معين، إذ يجب الحرص على وجود خط واضح للقناة يساعد المشاهدين في التوافق مع نية البحث عبر المنصة.

وإذا لم يكن لديك خط واضح للقناة ونشرت مقاطع فيديو عشوائية، فلن يعرف المستخدمون ماذا يتوقعون من قناتك، وإذا لم يعرفوا موضوع قناتك، فلن يشتركوا.

وقد تحصل على مجموعة من مشاهدات الصفحات العشوائية، ولكنك لن تحصل على أي مشتركين على المدى الطويل. وتحتاج إلى إعطاء المشاهدين سببًا للاشتراك في قناتك من خلال اختيار موضوع القناة.

وتريد يوتيوب، مثل غوغل، تقديم أفضل توصيات الفيديو لكل بحث. لذا، إذا أنشأت محتوى حول التسويق فقط، فإنه من السهل على الخوارزمية فَهْمُ مَن هو المهتم بقناتك، وما نوع عمليات البحث التي يجب أن تعرض محتواك.

كما أن اختيار تخصص لقناتك عبر يوتيوب يعطيها تركيزًا إضافيًا ويساعدك في العثور على جمهورك المستهدف بسهولة أكبر.

إنشاء إستراتيجية الكلمات الرئيسية

عندما يبدأ معظم الأشخاص في البحث عن الكلمات الرئيسية عبر يوتيوب، فإنهم يركزون أولًا على الكلمات الرئيسية الأكثر شيوعًا واستخدامًا.

وإذا كانت قناتك جديدة، فبإمكانك فعل شيء مختلف قليلًا، إذ بدلًا من استهداف البحث عن الكلمات الرئيسية الشائعة، استهدف البحث عن الكلمات الرئيسية ذات الصلة، التي يمكن كسبها.

وتعتبر يوتيوب ثاني أكبر محرك بحث على مستوى العالم، وإذا كتبتَ الكلمة الرئيسية فسترى المواضيع المقترحة العامة، لذا قد ترغب في إضافتها إلى عبارة الكلمات الرئيسية المخصصة لتوليد شيء أكثر إيجازًا.

ولنفترض أنك تريد إنشاء قناة تغطي موضوع "الرسم بالقلم الرصاص"، فإن إحدى طرق تطوير أفكار المحتوى تتمثل في إدخال كلمة رئيسية عامة، مثل "الرسم بالقلم الرصاص" في محرك بحث يوتيوب. وفي حال إضافة كلمة "برنامج تعليمي" إلى كلمة "الرسم بالقلم الرصاص"، فستحصل على كلمات رئيسية أكثر إيجازًا.

ويتيح ظهور هذه الكلمات الرئيسية في الاقتراحات معرفة أن الأشخاص يبحثون عن هذه الفيديوهات، مما يمنحك نقطة بداية لاستهداف هذه الكلمات الرئيسية.

وإذا أردنا إنتاج محتوى لفئة معينة، فإن هذه التقنية توضح أنواع المحتوى الذي يهتم الأشخاص بمشاهدته.

وتستطيع استخدام أدوات مثل: تيوب بودي (TubeBuddy) ، أو فيد آي كيو (vidIQ)، أو أنسر ذي بوبليك(Answer the Public) ، أو غوغل تريندز (Google Trends)، للعثور على الكلمات المفتاحية التي يبحث عنها الناس في مجالك.

كما يمكنك أيضًا استخدام أداة غوغل كيوورد بلانر(Google Keyword Planner) لتطوير أفكار المحتوى بسبب الارتباط بين نتائج البحث عبر يوتيوب وعبر غوغل.

تحديد إيقاع نشر ثابت

إذا كنت تريد إنشاء قناة يوتيوب وتنمية قاعدة المشتركين، فأنت بحاجة إلى نشر مقاطع فيديو بانتظام، إذ يساعد تكرار النشر في زيادة عدد المشتركين.

وعلى العكس من ذلك، إذا لم تنشر مقاطع فيديو لفترة طويلة، فلن يرغب الأشخاص في الاشتراك في قناتك. ويساعدك النشر المتكرر في التنافس مع القنوات التي تنشر بشكل متقطع، ويعطي الناس سببًا للاشتراك بشرط الالتزام بالخطة.

ووفقًا لموقع سوشيال ميديا إكزامينر (Social Media Examiner)، فإن قنوات يوتيوب التي تنشر أكثر من مرة في الأسبوع تحقق أداءً أفضل من القنوات التي لا تفعل ذلك.

كما أن الاتساق مهم، لأنه يجعل المشتركين الحاليين يعودون. ويؤدي هذا إلى زيادة عدد مشاهدات يوتيوب وتحسين التفاعل.

ومن غير الضروري وجودك أمام جهاز الحاسوب من أجل نشر المحتوى بشكل منتظم، إذ يمكنك استخدام ميزة الجدولة التي توفرها غوغل.

وعند جدولة مقطع فيديو، فإن المشتركين في قناتك يحصلون على رسالة عند بث مقطع الفيديو.

وتأكد من جدولة هذا التاريخ في منصة إدارة حسابات التواصل الاجتماعي من أجل ضمان إرسال التغريدات وتحديثات فيسبوك وإنستغرام ولينكد إن في وقت واحد.

وتستطيع استخدام الأدوات، مثل غوغل كالندر(Google Calendar) ، أو تريلو(Trello) لتنظيم الأفكار وجدولة نشر الفيديوهات.

استخدام مقاطع الفيديو القصيرة

إذا كنت تواجه صعوبة في تطوير أفكار المحتوى يوميًا، ففكر في تقسيم مقاطع الفيديو الطويلة إلى عدة مقاطع قصيرة ونشرها عبر يوتيوب شورتس.

وتحصل مقاطع فيديو يوتيوب شورتس على أكثر من 70 مليون مشاهدة يوميًا، ولديها أكثر من ملياريْ مستخدم نشط شهريًا. وتعد هذه الميزة طريقة مفيدة للوصول إلى جمهور جديد.

كما تستطيع إنشاء مقاطع قصيرة من خلال تحرير أجزاء من مقاطع الفيديو الطويلة، وتتيح لك المقاطع القصيرة إنشاء عشرات المقاطع الإضافية دون بذل الكثير من الجهد الإضافي، ويعني هذا فرصًا إضافية لجذب المشتركين وإشراكهم. كما تعد المقاطع القصيرة مثالية للمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعمل مقاطع الفيديو القصيرة باعتبارها اختبارات تذوق لقناتك، مما يسمح للمشاهدين بمشاهدة مقاطع سريعة لما لديك لتقدمه، وعندما يهتم الأشخاص بما يرونه في هذه المقاطع فإنهم يشاهدون الفيديو الطويل ويشتركون في القناة.

ولا تنسَ إنشاء مقطع دعائي يمنح جمهورك معاينة لما تقدمه قناتك، فمن خلاله يمكنك إعطاء جمهورك فكرة عن علامتك التجارية ونوعية الفيديوهات التي تنشرها ولمحة عن الفيديوهات المستقبلية وجدول الإصدار.

تحسين العناوين الرئيسية

يساعد تحسين مقاطع الفيديو على رفع ترتيب المحتوى عبر يوتيوب، ومن أجل ضمان وصول مقاطع الفيديو إلى الجمهور المناسب، يمكنك تحسين العناوين الرئيسية.

ويؤدي تحسين العناوين الرئيسية إلى زيادة النقرات والمشاهدات والمشتركين. ومن المفترض إدماج العناصر الثلاثة التالية في جميع عناوينك الرئيسية:

الكلمة الرئيسية: يزيد هذا من فرصة تضمين يوتيوب لفيديوهاتك في نتائج البحث، كما أنه يبرز للمستخدمين توافق مقطع الفيديو مع نواياهم.

اللغة العاطفية: يفترض أن تكون العناوين الرئيسية جذابة قدر الإمكان لتشجيع المستخدمين على النقر.

القيمة للمستخدم: حاول مشاركة ما قد يتعلمه أو يراه أو يحصل عليه المستخدم عند مشاهدة الفيديو.

استخدام الصور المصغرة الجذابة

تعد الصور المصغرة بمنزلة الصور الصغيرة التي يراها المستخدمون في نتائج البحث أو الشريط الجانبي، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير في معدلات المشاهدة.

وتستطيع استغلال هذه المساحة إلى أقصى حد من خلال إنشاء صورة جذابة تشجع المستخدمين على النقر. ولست بحاجة إلى إخبار المستخدم بما يدور حوله الفيديو بالضبط، لأن هذه هي وظيفة العنوان الرئيسي والوصف، ولكنك بحاجة إلى دعمهما من خلال التأكد من أن الصورة المصغرة مرتبطة إلى حد ما بموضوعك.

ويعد تضمين صورة لنفسك في الصورة المصغرة أمرًا إلزاميًا تقريبًا إذا كنت تريد بناء علامة تجارية شخصية، وهذا ما يفعله أكبر منشئي المحتوى في العالم.

ويمكنك إنشاء صورة مصغرة باستخدام كانفا، إذ تحتوي المنصة على عشرات القوالب الرائعة التي يمكنك تخصيصها مجانًا، مع توفر المزيد لأعضاء كانفا برو.

وتستطيع استخدام محرر الصور البديهي من كانفا لتخصيص قالب لعلامتك التجارية وجعله خاصًا بك عن طريق تحميل الصور إلى المنصة.

وإذا لم يكن لديك صور خاصة بك لاستخدامها، فيمكنك الاختيار من مكتبة كانفا للصور الجاهزة والمخصصة.

إنشاء أوصاف أفضل

يعد وصف يوتيوب بمنزلة المربع النصي الذي يظهر على جانب الصور المصغرة في صفحة نتائج البحث عبر يوتيوب وأسفل الفيديو عند النقر فوقه.

وتستخدم يوتيوب هذه المربعات لتصنيف الفيديوهات. لذا، كلما زادت المعلومات التي يمكنك تقديمها للمنصة، كان ذلك أفضل. ومن المهم بشكل خاص تضمين الكلمات الرئيسية في بداية الوصف.

وتعد الأوصاف أيضًا فرصة لإعطاء المشاهدين معلومات إضافية حول موضوعك وقناتك وعلامتك التجارية الشاملة.

وتوجد الكثير من الأشياء التي يمكنك إضافتها إلى أوصافك لجعلها مفيدة قدر الإمكان، ويشمل ذلك:

وصف تفصيلي للفيديو.

علامات زمنية لأجزاء رئيسية من الفيديو.

روابط لمقاطع فيديو ذات صلة.

روابط لموارد أو علامات تجارية إضافية مذكورة في الفيديو.

ومهما كتبت في وصف الفيديو، تأكد من إضافة رابط اشتراك في النهاية. ومن السهل فعل ذلك عن طريق إضافة "?sub_confirmation=1" إلى نهاية عنوان قناتك أو عن طريق إنشاء رمز مختصر. كما يمكنك إدراج روابط حساباتك ضمن منصات التواصل الاجتماعي.

إضافة وسوم إلى مقاطع الفيديو

تُعد وسوم يوتيوب بمنزلة كلمة أو عبارة يمكنك استخدامها لمساعدة الخوارزمية والمشاهدين في فهم محتوى الفيديو. ويمكن أن يؤدي إضافتها إلى تحسين فرصك في ترتيب المصطلحات ذات الصلة، لذا اقض بعض الوقت في اختيار أكثرها صلة.

وبالرغم من أنك قد ترغب في تضمين وسوم شائعة، فلا تضلل الآخرين، إذ يجب تضمين بعض الوسوم المحددة التي تصف الفيديو، مع إضافة بعض الوسوم العامة المتعلقة بالنوع.

استخدام بطاقات يوتيوب

كانت التعليقات التوضيحية عبر يوتيوب أفضل طريقة لإشراك المستخدمين من خلال إضافة روابط ومحتوى آخر مباشرةً إلى الفيديو، ومع ذلك، كانت التعليقات التوضيحية مزعجة وبالتالي جرى إيقافها في عام 2019. وأصبح لديك الآن خيار استخدام بطاقات يوتيوب، ويمكنك إضافة خمس بطاقات إلى الفيديو مع صورة مخصصة ونص ودعوة لاتخاذ إجراء.

وتستطيع إنشاء البطاقات من خلال استديو يوتيوب (YouTube Studio)، وتشمل بطاقات القناة التي يمكنها الترويج لقناة ثانية، وبطاقات الارتباط التي تتيح لك الارتباط بمواقع ويب أخرى، وبطاقات الفيديو التي تتيح لك الترويج لمقاطع فيديو أخرى، وبطاقات قائمة التشغيل التي تتيح لك الارتباط بقوائم تشغيل الفيديو.

التفاعل مع تعليقات المشاهدين

عندما تتفاعل مع المشاهدين، فسيمنحهم ذلك شعورًا بالرضا، ويؤدي إلى زيادة فرص رغبة الأشخاص في الاشتراك بقناتك، وهذا هو السبب في أن التفاعل مع جمهورك مهم جدًا لزيادة عدد المشتركين في يوتيوب.

ويُعد الرد على التعليقات بمنزلة طريقة بسيطة ولكنها فعّالة لإشراك المستخدمين، ويُظهر هذا الأمر للمشاهدين أنك تقدّر آراءهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أنك تبذل جهدًا قد تشجعهم على الاشتراك.

وتستطيع تشجيع المشاهدين على التعليق وإبداء الملاحظات حول الفيديو، إذ ترتبط التعليقات ارتباطًا قويًا جدًا بالتصنيفات. وإذا كان التعليق إيجابيًا، فاستجب بسرعة واشكر المستخدمين على الملاحظات أو التعليقات. لست مضطرًا إلى الكتابة كثيرًا، ولكن كن صادقًا قدر الإمكان وخصص ردك حيثما أمكن.

وإذا تلقيتَ تعليقات سلبية على مقاطع الفيديو فتعامل معها على الفور. ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة عدد المشتركين في يوتيوب لأن الأشخاص يرون هذا التفاعل ويقدّرون مشاركتك. كما يمكنك تقديم الشكر على النقد البناء، وتوضيح أنك تحاول معالجة المشكلة في مقاطع الفيديو المستقبلية، مع تجاهل التعليقات البذيئة أو غير البناءة.

وقد يمنحك الجمهور أفكارا جديدة للمحتوى، مع إمكانية إنشاء مقاطع فيديو جديدة بناءً على التعليقات. كما أن مكافأة التعليقات الممتازة على دعمهم تساعد أيضًا في تحسين التفاعل.

وتقدم المنشورات المجتمعية عبر قناتك فرصة أخرى للتواصل مع جمهورك، إذ يمكنك استخدام هذه المنشورات لمشاركة التحديثات، وطلب الآراء، وإجراء استطلاعات الرأي، أو التواصل مع المشتركين.

استضافة جلسة أسئلة وأجوبة

إذا كنت تريد التعرف على المشتركين لديك وتشجيع أشخاص إضافيين على النقر على زر المتابعة، ففكر في استضافة جلسة أسئلة وأجوبة، أو ندوة عبر الإنترنت باستخدام "يوتيوب لايف".

وتعد "يوتيوب لايف" بمنزلة وظيفة البث المباشر للمنصة التي تتيح لك البث المباشر للمشتركين من أي مكان في العالم، ويوجد أيضًا دردشة مباشرة للسماح للمشتركين بالتحدث إليك في الوقت الفعلي.

ويوجد مئات الأشخاص الذين يبثون مباشرة عبر يوتيوب في أي وقت، ويمكنك الانضمام إليهم من خلال البث المباشر من هاتفك أو كاميرا الويب.

ويعد البث المباشر سهلًا، وكل ما تحتاج إليه هو قناة حاصلة على شارة التحقق للبدء ومن ثم التوجه إلى يوتيوب والنقر فوق زر البث المباشر الموجود أسفل زر الإنشاء.

وتحتاج إلى اختبار هذا الأمر قبل وقت كافٍ من البث المباشر المجدول الأول، حيث قد يستغرق بثك المباشر الأول 24 ساعة. ولكن من ذلك الحين فصاعدًا، يمكنك بدء البث المباشر على الفور.

التعاون مع منشئي محتوى آخرين

قد تعزز عمليات التعاون جهودك التسويقية عبر الفيديو بشكل كبير، ولا يوجد شيء يمنعك من التعاون مع صناع محتوى آخرين، سواء كان ذلك ظهورًا لمرة واحدة عبر قناة شخص آخر، أو ميزة مستمرة مع منشئ محتوى واحد أو أكثر.

وتستطيع التفكير ببعض الأفكار المميزة في البداية، ومن ثم التواصل مع منشئي محتوى عبر يوتيوب في مجالك أو مجالات مماثلة. ومن الأفضل استهداف منشئي محتوى عبر يوتيوب بأعداد متابعين مماثلة في البداية. وبمجرد حصولك على تعاون أو اثنين، لا تخف من التواصل مع نجوم يوتيوب الأكثر شهرة.

التفكير في إعلانات يوتيوب

تستطيع زيادة عدد المشتركين المجانيين في يوتيوب بدون إعلانات مدفوعة من خلال استخدام الإستراتيجيات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، قد يكون من المفيد الاستثمار في إعلانات يوتيوب بمجرد نموك قليلًا.

وتوجد عدة أنواع من إعلانات يوتيوب، ولكن إعلانات الاكتشاف ربما تكون أفضل خيار لك. وتظهر هذه الإعلانات عبر الصفحة الرئيسية لمنصة يوتيوب، وفي نتائج البحث، وفي قائمة مقاطع الفيديو المقترحة للمستخدم.

ومن السهل إنشاء حملة إعلانات عبر يوتيوب من خلال التوجه إلى إعلانات يوتيوب والنقر فوق حملة جديدة، ومن ثم النقر فوق إنشاء حملة جديدة بدون توجيه الهدف، ومن ثم حدد الفيديو كنوع الحملة، ومن ثم حدد النوع الفرعي الأكثر ملاءمة للحملة.

وتستطيع الآن إعداد حملتك من خلال منحها اسمًا وإدخال الميزانية والتواريخ مع إلغاء تحديد شركاء الفيديو عبر شبكة غوغل الإعلانية للتأكد من عرض إعلانك عبر يوتيوب فقط واختر موقعك.

وفي أسفل الصفحة، ابدأ بإنشاء إعلانك عن طريق إضافة رابط الفيديو الذي ترغب في الترويج له، واختر إعلانات الفيديو داخل الخلاصة للتأكد من ظهور إعلانك في نتائج البحث، ويمكنك بعد ذلك اختيار صورة مصغرة وإعطاء إعلانك عنوانًا ووصفًا واسمًا مع تحديد الحد الأقصى للتكلفة لكل مشاهدة.

إنشاء قوائم التشغيل

تعد قوائم التشغيل بمنزلة مجموعة من مقاطع فيديو يوتيوب ذات الصلة التي تميل إلى التنظيم حسب الموضوع أو الفكرة.

وعندما يشاهد المستخدم قائمة تشغيل، يجري تشغيل مقاطع الفيديو الأخرى في قائمة التشغيل هذه تلقائيًا. وتعد قوائم التشغيل مهمة لأنها تسهل تنظيم المحتوى في فئات مختلفة، وبهذه الطريقة، كلما زار شخص جديد صفحة قناتك، يمكنه بسهولة العثور على المحتوى المناسب له.

كما أن قوائم التشغيل تزيد وقت المشاهدة لأنها تشغل تلقائيًا جميع مقاطع الفيديو الموجودة في القائمة. وتقول يوتيوب: "قوائم التشغيل المفيدة قد تجعل المشاهدين يشاهدون لفترة أطول".

وتساعد قوائم التشغيل في تحسين محركات البحث للفيديو، ويرجع ذلك إلى أن هذه القوائم قد تحتل مرتبة عالية في نتائج البحث عن الكلمات الرئيسية التي يبحث عنها جمهورك عبر يوتيوب.

تتبع تحليلات يوتيوب

من أجل تنمية قناتك، استفد من المعلومات القيمة التي توفرها لك تحليلات يوتيوب، إذ يمكنك معرفة كيفية حصولك على المشتركين باستخدام هذه التحليلات.

وفي تقرير الجمهور، يمكنك الاطلاع على المصادر التي اشترك منها المشاهدون في قناتك، مثل:

قناة يوتيوب: الاشتراكات مباشرة من زر الاشتراك في قناتك.

المزايا التفاعلية: الاشتراكات من مزايا الفيديو التفاعلية، مثل شاشات النهاية أو علامات الاشتراك المائية.

بحث يوتيوب: الاشتراكات من المستخدمين الذين وجدوا الفيديو في نتائج البحث عن استعلام.

قنوات يوتيوب الأخرى: الاشتراكات من قنوات يوتيوب الأخرى التي تعرض قناتك.

المصادر الخارجية: الاشتراكات من مقاطع الفيديو أو أزرار الاشتراك المضمنة في مواقع الويب بخلاف يوتيوب.

وإذا وجدت أنك تحصل على الكثير من المشتركين من خلال بحث يوتيوب، فاستمر في إنشاء عناوين فيديو قابلة للبحث لجذب مشتركين إضافيين من هذه النوعية.

وباستخدام تحليلات يوتيوب، تحصل أيضًا على معلومات، مثل معدل النقر إلى الظهور، والاحتفاظ بالفيديو، والمحتوى الأكثر شعبية لدى المشاهدين، والمزيد.

ويساعدك المحتوى الأكثر شعبية في جذب المشاهدين لتحويلهم إلى مشتركين. ومن خلال توجيه المستخدمين إلى هذه النوعية من الفيديوهات، يجب أن تزيد عددَ المشتركين الذين تحصل عليهم كل شهر.

ومن خلال تتبع تحليلات يوتيوب، تكتشف ما ينجح وما لا ينجح في قناتك. وبعد ذلك، يمكنك إجراء تحسينات لمساعدتك في الحصول على مشتركين إضافيين في يوتيوب ومشاهدات إضافية.

وفيما يلي بعض المقاييس التي يجب عليك التحقق منها بانتظام:

المشاهدات: ابحث عن مقاطع الفيديو التي تحصل على أكبر عدد من المشاهدات لمعرفة أنواع المحتوى الذي يفضله جمهورك.

مشتركو الفيديو: اكتشف مقاطع الفيديو التي تحوّل المشاهدين إلى مشتركين.

متوسط ​​مدة المشاهدة: تعرّف على مقاطع الفيديو التي حافظت على تفاعل المشاهدين، والمقاطع التي جعلت الأشخاص يبتعدون في أول 30 ثانية.

التحليلات في الوقت الفعلي: راقب أداء المحتوى في أول 24 إلى 48 ساعة لاكتشاف ما نجح وما لم ينجح.

المشاهدون الجدد مقابل المشاهدين العائدين: اكتشف إذا كنت تجذب مشتركين إلى قناتك ليعودوا لمشاهدة المحتوى أم أنك تتعامل مع جمهور جديد تمامًا.

أنواع مصادر الزيارات: اكتشف أين يجد جمهورك مقاطع الفيديو.

تحسين نهايات مقاطع الفيديو

تُعد بطاقات نهاية الفيديو بمنزلة وظيفة يوتيوب للدعوة إلى اتخاذ إجراء، وتتيح لك هذه النوعية من البطاقات الترويج لفيديو آخر أو الترويج لقناة أخرى أو الارتباط بموقعك الإلكتروني أو تشجيع المشاهدين على الاشتراك.

وقد تظهر بطاقة النهاية التي اخترتها في آخر 5 إلى 20 ثانية من الفيديو، ولكن يجب ألا يقل طول الفيديو عن 25 ثانية.

العلامة التجارية لقناتك

تتيح لك يوتيوب إضافة علامة مائية إلى مقاطع الفيديو، وهي طريقة مفيدة لتذكير الأشخاص بالاشتراك في قناتك.

وقد تكون العلامة المائية عبارة عن شعار أو اسم علامة تجارية أو دعوة إلى اتخاذ إجراء، ويحاكي بعض مستخدمي يوتيوب زر الاشتراك في يوتيوب لتشجيع الأشخاص على النقر.

وتستطيع تضمين عناصر أخرى تحمل العلامة التجارية حيثما أمكن. كما يجب التأكد من صورة حسابك وصورة اللافتة التي تتضمن العلامة التجارية أيضًا.

ترويج قناتك عبر قنوات التسويق الأخرى

لا تترك مقاطع الفيديو عبر يوتيوب فقط، بل ادمجها في بقية وجودك الرقمي، وخاصة موقعك الإلكتروني، إذ يمكن لمقاطع الفيديو شرح مواضيع معقدة وتحويل قراء مدونتك إلى مشتركين في يوتيوب. وإذا كان شخص ما يقرأ مدونتك، فمن الواضح أنه يحب محتواك وقد يكون على استعداد للاشتراك لسماع المزيد منك.

وتستطيع إضافة مقاطع الفيديو بانتظام إلى منشورات المدونة، وقد تحصل على الكثير من المشتركين إذا استخدمت بطاقات يوتيوب وطلبت من المشاهدين الاشتراك.

ومع ذلك، فإن المدونة ليست المكان الوحيد لتضمين مقاطع فيديو يوتيوب، وقد تكون الصفحة الرئيسية لموقعك الإلكتروني خيارًا مفيدًا، خاصةً إذا كان لديك مقطع فيديو يشرح منتجك أو خدمتك.

وحاول الترويج لقناتك عبر يوتيوب باستمرار في كل فرصة عبر قنوات التسويق الأخرى من أجل الوصول إلى أشخاص خارج يوتيوب.

وتستطيع الترويج لمقاطع فيديو يوتيوب عبر حسابك ضمن إكس والقنوات الاجتماعية الأخرى بمجرد نشرها. كما تستطيع إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى المشتركين، والاستفادة من التسويق عبر البريد الإلكتروني عن طريق إضافة رابط قناتك ضمن يوتيوب في توقيع بريدك الإلكتروني، إلى جانب البحث عن فرص لإدماج مقاطع الفيديو ذات الصلة في منشورات المدونة.

وإذا كانت قناتك تتحدث عن تحسين محركات البحث، فإنك تستطيع كتابة منشور ضمن إكس يشرح أفضل ممارسات تحسين محركات البحث التقنية للجمهور مع تضمينه أحد مقاطع الفيديو القصيرة لتوسيع نطاق نقاط المنشور، مما يجعله أكثر قوة ويشجع مشتركي إكس على الاشتراك في قناة يوتيوب.

ويمكنك أيضًا المشاركة في المنتديات ومناقشات المدونات وتضمين رابط يوتيوب عندما يكون ذلك مناسبًا وطبيعيًا للمناقشة.

وانضم إلى مواقع الأسئلة والأجوبة وانشر إجابات عن الأسئلة المتعلقة بمحتواك المرئي، وابحث عن مواقع ويب ذات صلة وذات مصداقية تتعلق بمحتواك، وتعاونْ معها لإنتاج روابط خلفية.

كيف تجعل قناتك رقم 1 على يوتيوب؟

غالبًا ما تحتل مقاطع فيديو يوتيوب مَرتبةً أعلى في نتائج بحث غوغل، وباستخدام التحسين الصحيح، يمكن أن يظهر محتواك هناك أيضًا عبر استهداف الكلمات الرئيسية التي تحتوي على نتائج فيديو في صفحة نتائج محرك البحث "أس أي آر بي" (SERP).

على سبيل المثال، عند كتابة "حيل التزلج" في بحث غوغل، سترى قائمة بمقاطع الفيديو التي تحتل مرتبة مرتفعة. ومع ذلك، ليست هذه بالضرورة نفس المقاطع التي تراها عند كتابة نفس العبارة في محرك بحث يوتيوب.

وإذا كنت تريد جعل محتواك يحتل مرتبة أعلى في نتائج بحث يوتيوب وغوغل، فبإمكانك إنشاء محتوى بمعدل نقر مرتفع (CTR)، وكلما كان أداء المحتوى أفضل عبر يوتيوب، زادت فرصة ظهوره في صفحات نتائج محرك البحث غوغل.

لماذا يجب عليك زيادة المشتركين بشكل طبيعي؟

قد يبدو من المغري اتخاذ طريق مختصر وزيادة عدد المشتركين في يوتيوب من خلال اللجوء إلى خدمات شراء المشتركين، ولكن من المهم فهم المخاطر والعواقب، وهناك 4 أسباب رئيسية تجعلك تختار زيادة عدد المشتركين المجانيين:

تتبع يوتيوب سياسة التفاعل الزائف التي تحظر تضخيم اشتراكك أو الإعجابات أو المقاييس الأخرى بشكل مصطنع، وعندما تشتري مشتركين، فإنك تخاطر بحظر قناتك.

عندما تكسب مشتركين حقيقيين، فإنهم يتفاعلون أكثر مع محتوى الفيديو، إذ يختار المشتركون الحقيقيون منحك مكانًا في خلاصة الاشتراكات لأنهم يريدون رؤية محتوى إضافي.

عندما تشتري اشتراكات يوتيوب، فلن يكون لديك أي أساس لمواصلة النمو، وعندما تبذل الجهد لكسب المشتركين بشكل طبيعي، فإنك تصبح قادرًا على بناء قناة ناجحة.

غالبًا ما يكون المشتركون المُشترَوْن عبارة عن حسابات منخفضة الجودة لا تتفاعل مع المحتوى، مما قد يضر بالأداء العام لقناتك ومصداقيتها.

ما المحتوى الذي يساعد في زيادة عدد المشتركين في يوتيوب 2024؟

توجد أنواع مختلفة من المحتوى الذي يمكنك إنشاؤه عبر يوتيوب لزيادة المشتركين، وفيما يلي بعض الأمثلة:

البرامج التعليمية والإرشادية

انشر محتوى إعلاميا وتعليميا يساعد المشاهدين في تعلم مهارات جديدة أو حل المشكلات أو تحقيق أهداف محددة، إلى جانب مقاطع فيديو تثقيفية تشرح المفاهيم أو الأفكار أو الموضوعات المعقدة المتعلقة بمجالك، وقد تجذب هذه الفيديوهات المشتركين الذين يبحثون بنشاطٍ عن المعرفة والتوجيه العملي.

مراجعات وتوصيات المنتجات

انشر مقاطع فيديو تُراجع فيها وتوصي بالمنتجات أو الخدمات أو التجارب ذات الصلة بمجالك، وقد تساعد المراجعات الصادقة والعميقة المشاهدين في اتخاذ قرارات وبناء الثقة مع جمهورك.

المحتوى الترفيهي

انشر مقاطع فيديو ترفيهية تجعل جمهورك يضحك أو يبتسم أو يشعر بالترفيه، وقد يصبح المحتوى الجذاب والممتع شعبيًا، مما يجذب مشاهدين ومشتركين جدداً يقدّرون حس الفكاهة لديك وقيمة الترفيه.

المحتوى وراء الكواليس

انشر لمحات من حياتك الشخصية وتجاربك ولقطات خلف الكواليس المتعلقة بمجالك، حيث تخلق مقاطع الفيديو الشخصية شعورًا بالارتباط بجمهورك، مما يعزز قاعدة المشتركين المخلصين.

التعاون والمقابلات مع الضيوف

تعاون مع مستخدمي يوتيوب الآخرين أو خبراء الصناعة لإجراء المقابلات أو المناقشات أو المشاريع المشتركة، فالترويج المتبادل من خلال التعاون يَعرض قناتك لجمهور جديد وقد يؤدي إلى نمو مشتركين متبادلين.

جلسات الأسئلة والأجوبة والبث المباشر

تفاعل مباشرة مع جمهورك من خلال جلسات الأسئلة والأجوبة أو البث المباشر. وتتيح لك هذه الطرق التفاعل في محادثات في الوقت الفعلي والإجابة عن أسئلة المشاهدين وبناء شعور بالمجتمع والارتباط بمشتركيك.

سرد القصص والمحتوى السردي

انشر القصص الشخصية أو التجارب أو السرديات التي تلقى صدى لدى جمهورك، إذ تجذب القصص المشاهدين، وتخلق روابط عاطفية، وتشجعهم على الاشتراك للحصول على محتوى أكثر جاذبية.

التحديات والتجارب

أشرِك جمهورك من خلال التحديات أو التجارب أو الأنشطة الجديدة المتعلقة بمجالك، وقد تكون هذه الأنواع من مقاطع الفيديو مثيرة للاهتمام وتستحق المشاركة، وتجذب المشتركين الذين يستمتعون بالمحتوى الفريد والمغامر.

السلاسل التعليمية أو الدورات التدريبية

طوّر سلسلة من مقاطع الفيديو التي تشكل دورة تعليمية شاملة أو سلسلة إعلامية، إذ قد يؤدي تقديم المعرفة القيمة عبر مقاطع متعددة إلى إبقاء المشاهدين منخرطين ويعودون للحصول على المزيد، مما يؤدي إلى زيادة المشتركين.

تذكّر أن المفتاح هو إنشاء محتوى يتماشى مع مجالك، ويلبي اهتمامات جمهورك المستهدف، ويعرض أسلوبك وشخصيتك الفريدين. كما أن الاتساق والجودة من العوامل الأساسية في جذب المشتركين في يوتيوب.

ما هو درع يوتيوب؟

درع يوتيوب هو جائزة تمنح لمُنشئي قنوات يوتيوب بناءً على عدد المشتركين للاعتراف بإنجازات المشتركين الرئيسية، وهي جزء من برنامج مكافآت المبدعين في يوتيوب، وتأتي في 5 مستويات:

الدرع الفضي: يُمنح للقنوات التي تصل إلى مئة ألف مشترك.

الدرع الذهبي: يُمنح للقنوات التي تصل إلى مليون مشترك.

الدرع الماسي: يُمنح للقنوات التي تصل إلى 10 ملايين مشترك.

الدرع المخصص: يُمنح للقنوات التي تصل إلى 50 مليون مشترك.

الدرع الماسي الأحمر: يُمنح للقنوات التي تصل إلى 100 مليون مشترك.

وبالرغم من أن الدرع لا يزيد من عدد المشتركين بشكل مباشر، فإنه يعمل بصفته محفزًا يساعدك بشكل غير مباشر على زيادة عدد المشتركين في يوتيوب من خلال:

زيادة المصداقية: يُعد تلقي درع يوتيوب بمثابة شارة شرعية وإنجاز، فهو يُظهر للمشتركين المحتملين أن المحتوى يحظى بثقة وتقدير جمهور كبير، مما قد يشجع المشاهدين الجدد على الاشتراك.

يُعد تلقي درع يوتيوب بمثابة شارة شرعية وإنجاز، فهو يُظهر للمشتركين المحتملين أن المحتوى يحظى بثقة وتقدير جمهور كبير، مما قد يشجع المشاهدين الجدد على الاشتراك. الظهور والترويج: غالبًا ما يؤدي الحصول على درع يوتيوب إلى زيادة الترويج والظهور داخل خوارزمية يوتيوب، وقد يعزز هذا الاعتراف ظهور قناتك في نتائج البحث والخلاصات الموصى بها، مما يجذب مشتركين جدداً.

غالبًا ما يؤدي الحصول على درع يوتيوب إلى زيادة الترويج والظهور داخل خوارزمية يوتيوب، وقد يعزز هذا الاعتراف ظهور قناتك في نتائج البحث والخلاصات الموصى بها، مما يجذب مشتركين جدداً. المشاركة المجتمعية: تمثل عملية فتح الصندوق والاحتفال باستلام الدرع حدثًا مهمًا عبر قناتك، وعادةً ما يولد هذا المحتوى مشاركة وتفاعلًا أعلى من المشاهدين، مما قد يجذب مشتركين جدداً.

تمثل عملية فتح الصندوق والاحتفال باستلام الدرع حدثًا مهمًا عبر قناتك، وعادةً ما يولد هذا المحتوى مشاركة وتفاعلًا أعلى من المشاهدين، مما قد يجذب مشتركين جدداً. الدافع لتحسين المحتوى: قد يحفز السعي وراء الدرع التالي المبدعين على تحسين جودة المحتوى واتساقه، ويؤدي المحتوى الأفضل إلى زيادة رضا المشاهدين، مما يجذب المزيد من المشتركين.

قد يحفز السعي وراء الدرع التالي المبدعين على تحسين جودة المحتوى واتساقه، ويؤدي المحتوى الأفضل إلى زيادة رضا المشاهدين، مما يجذب المزيد من المشتركين. أداة تسويق: تستطيع استخدام درع يوتيوب بصفته أداة تسويق قوية في أنشطتك الترويجية وتعاوناتك، إذ يضيف إلى جاذبية علامتك التجارية، مما يجعل التعاون أكثر احتمالية وفعالية، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع نطاق وصولك وجذب المشتركين الجدد.

نصائح سريعة لزيادة عدد المشتركين في يوتيوب

من أجل زيادة عدد المشتركين في يوتيوب يجب اتباع النقاط التالية:

التركيز على الجمهور.

إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة ومفيدة تتعلق بالمفهوم المحدد للقناة.

التركيز على الكلمات الرئيسية الصحيحة.

بناء إستراتيجية تستهدف الكلمات الرئيسية ذات الصلة من خلال جدول نشر ثابت.

زيادة جاذبية مقاطع الفيديو قدر الإمكان.تحسين العناوين الرئيسية.

إنشاء صور مصغرة جذابة.إضافة وسوم تسهل العثور على مقاطع الفيديو.

بناء مجتمعك والتفاعل معه عبر الاستجابة لأكبر عدد ممكن من التعليقات.

التعاون مع منشئي المحتوى الآخرين لتوسيع نطاق وصولك.

الترويج لمقاطع الفيديو في أعلى نتائج البحث ذات الصلة عبر إعلانات يوتيوب.

إضافة بطاقات يوتيوب إلى مقاطع الفيديو أو إنشاء علامات مائية للاشتراك.

الترويج لقناتك عبر قنوات التسويق الأخرى.

الأسئلة الشائعة عن كيفية زيادة عدد المشتركين في يوتيوب

كم عدد المتابعين اللازمين للربح من مقاطع فيديو اليوتيوب؟

أنت بحاجة إلى 1000 مشترك على الأقل و4000 ساعة مشاهدة في العام لتحقيق الربح من مقاطع فيديو يوتيوب.

كيف أصبح يوتيوبرا ناجحا؟

يمكنك أن تصبح يوتيوبراً ناجحا من خلال استخدام عدة إستراتيجيات، مثل: إنتاج محتوى مفيد، وتحسين مقاطع الفيديو عبر يوتيوب للخوارزمية، ومشاركة مقاطع الفيديو عبر قنوات اجتماعية متعددة.

ما هي طرق الربح بوصفك يوتيوبرا؟

يمكنك الربح من يوتيوب عبر نشر مقاطع فيديو شهيرة تعرض إعلانات، أو أن تصبح مسوقًا بالعمولة، أو تقدم عضوية مدفوعة.

كيفية زيادة عدد المشتركين في يوتيوب؟

تستطيع زيادة عدد المشتركين في يوتيوب من خلال تحسين مقاطع الفيديو لخوارزمية بحث يوتيوب، ونشر مقاطع الفيديو والترويج لها عبر قنوات متعددة، والنشر بشكل متسق، ومطالبة المشاهدين بالاشتراك.

ما هي أفضل طريقة لتنمية قناة يوتيوب؟

إلى جانب توقع أسئلة جمهورك، تحتاج إلى إنشاء المحتوى الذي تريده، إذ قد تفقد زخم الإبداع إذا لم تكن متحمسًا لفكرة ما، فالنمو من أجل النمو لن يوصلك إلا إلى حد معين.

كيف يمكنني تشغيل الإعلانات عبر يوتيوب؟

يمكنك تشغيل الإعلانات عبر يوتيوب من خلال حساب إعلانات غوغل. ولا يوجد هدف محدد للحملة يتعلق بالفيديو، لذا اختر إنشاء حملة بدون إرشادات خاصة بالهدف ومن ثم حدد الفيديو كنوع للحملة.

في الختام، لست بحاجة إلى شراء مشتركين مزيفين لزيادة عدد متابعيك في يوتيوب، وتستطيع بدلا من ذلك إنشاء محتوى استثنائي يجعل جمهورك يعود إليك للمزيد، فزيادة عدد المشتركين في يوتيوب تتطلب العمل المستمر والتجربة.

ومن خلال تقديم محتوى عالي الجودة، وتحسين محركات البحث، والتفاعل مع الجمهور، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك بناء قاعدة مشتركين قوية وتنمية قناتك بمرور الوقت.

وبمجرد إتقان الأساسيات، جرّب مثلا: التعاون وإعلانات يوتيوب. وإذا بذلت جهدًا كافيًا، فسترى أعداد المشتركين تبدأ في الارتفاع، وكل ما عليك فعله هو البدء.