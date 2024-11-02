في العصر الرقمي الحالي، تقدم يوتيوب فرصة لا تعوض للمحترفين والهواة على حدٍ سواء لتحويل الشغف إلى مصدر دخل. ومع ذلك، قد تكون الاستفادة من هذه الفرصة أمرا شاقا من دون الإستراتيجيات والرؤى الصحيحة.

وتُعد يوتيوب منصة مشاركة الفيديو الأكثر شهرة في العالم، وتحتوي على أكثر من مليار مستخدم، ويجري تحميل أكثر من 400 ساعة من الفيديو عليها كل دقيقة.

ويستكشف هذا المقال مجالات تحقيق الربح من يوتيوب، ويشمل ذلك النصائح وتعريف تحقيق الربح من يوتيوب والسياسات ذات الصلة وما يجب عليك فعله إذا جرى رفضك.

وسواء كنت منشئ محتوى مبتدئا أو مدون فيديو متمرسا يهدف إلى زيادة أرباحه، فإن هذا المقال يساعدك في معرفة كيفية تحقيق الربح من يوتيوب.

فهم تحقيق الربح من يوتيوب

يكسب جيمي دونالدسون، المعروف باسم "مستر بيست" (MrBeast)، ما يصل إلى 700 مليون دولار سنويا من قناته عبر يوتيوب وعلامته التجارية للأطعمة "فيستابلز" (Feastables).

وفي حين أن دونالدسون هو أحد أعلى صناع اليوتيوب دخلا اليوم، فإن عددا أكبر من المبدعين يكسبون أموالا طائلة من يوتيوب.

وتُعد عملية تحقيق الربح من يوتيوب عملية ديناميكية تسمح لمنشئي المحتوى بجني الربح من مقاطع الفيديو عبر المنصة.

وقد أدى هذا الحافز المالي إلى تحويل يوتيوب إلى مكان مربح لكل من المحترفين والهواة، إذ توفر طريقة لكسب المال أثناء مشاركة محتوى جذاب.

ومن أجل بدء رحلة تحقيق الربح من يوتيوب، فإنه من الضروري فهم التعريف ومعايير الأهلية لبرنامج شركاء يوتيوب والمتطلبات الأساسية المطلوبة.

ما هو تحقيق الربح من يوتيوب؟

يشير تحقيق الربح من يوتيوب إلى قدرة منشئي المحتوى على كسب المال من مقاطع الفيديو التي ينشرونها عبر المنصة.

يجري توليد هذا الربح من خلال قنوات مختلفة، في المقام الأول الإعلانات، التي تعرض قبل أو أثناء أو بعد تشغيل الفيديو.

ومن أجل المشاركة في برنامج تحقيق الربح من يوتيوب، يحتاج المبدعون إلى الالتزام بمعايير محددة تحددها المنصة.

ما هو الفيديو المربح عبر يوتيوب؟

الفيديو المربح عبر يوتيوب هو الفيديو الذي يتضمن إعلانات من يوتيوب، ويتلقى منشئه أجرا مقابل ذلك.

ويمكن لمنشئي المحتوى الذين يستوفون معايير معينة اختيار السماح لمنصة يوتيوب بعرض الإعلانات في بداية أو نهاية مقاطع الفيديو.

وإذا كانت مقاطع الفيديو طويلة بما يكفي، فقد يسمحون أيضا للمنصة بعرض الإعلانات في منتصف المحتوى.

ويمكن لمنشئي المحتوى اختيار تحقيق الدخل من قناتهم عبر يوتيوب بالكامل أو تحديد مقاطع فيديو معينة يريدون تشغيل إعلانات عليها.

في كل مرة يشاهد فيها شخص ما إعلانا أثناء مشاهدة أحد مقاطع الفيديو، يتلقى منشئ المحتوى تعويضا.

معايير الأهلية لبرنامج شركاء يوتيوب

يُعد برنامج شركاء يوتيوب بمنزلة البوابة لفتح المزايا المتقدمة، مثل عضوية القناة و"سوبر شات" (Super Chat) و"سوبر ستكرز" (Super Stickers) و"سوبر ثانكس" (Super Thanks) والتسوق عبر يوتيوب وإيرادات الإعلانات وإيرادات بريميوم، والأهم من ذلك فرص تحقيق الربح عبر المنصة.

ولكي تكون مؤهلا لبرنامج شركاء يوتيوب، يجب أن يستوفي المبدعون المعايير التالية:

اتباع سياسات تحقيق الدخل في يوتيوب:

يجب أن يلتزم المبدعون بإرشادات وسياسات يوتيوب، والتأكد من أن المحتوى يتوافق مع معايير المجتمع ومناسب للإعلان.

ساعات المشاهدة:

يجب أن يجمع المبدعون ما لا يقل عن 4 آلاف ساعة مشاهدة عبر مقاطع الفيديو على مدار الأشهر الـ12 الماضية أو 10 ملايين مشاهدة لمقاطع الفيديو القصيرة (شورتس) في آخر 90 يوما. ويقيس هذا المقياس التفاعل الإجمالي وعدد المشاهدين للقناة، ويشير إلى أن المحتوى جذاب ويحتفظ بالمشاهدين، وهو مقياس حيوي لتقييم الشعبية العامة وجاذبية القناة.

عدد المشتركين:

مطلوب ألف مشترك على الأقل. يشير هذا الحد الأدنى إلى أن القناة لديها جمهور كبير ومتفاعل، ويتلقى المشتركون إشعارات حول التحميلات الجديدة، مما يساهم في زيادة عدد المشاهدين.

حساب أدسنس المرتبط:

يجب أن يكون لدى المبدعين حساب "أدسنس" (AdSense) مرتبط بقناتهم عبر يوتيوب. أدسنس هي منصة إعلانات غوغل، ويسمح ربطها للمبدعين بكسب الإيرادات من الإعلانات المعروضة عبر مقاطع الفيديو.

الموقع الجغرافي:

تعتمد أهلية الاشتراك في برنامج شركاء يوتيوب على الموقع الجغرافي لصانع المحتوى. يجب أن يكون البرنامج متاحا في منطقته.

عدم وجود مخالفات لإرشادات المجتمع:

قد تواجه القنوات التي لديها تاريخ في انتهاك إرشادات المجتمع وسياساته الاستبعاد من برنامج شركاء يوتيوب. يجب على صانعي المحتوى التأكد من وجود سجل نظيف فيما يتعلق بانتهاكات المحتوى.

التحقق بخطوتين:

يعد إضافة طبقة إضافية من الأمان إلى حساب غوغل المرتبط بقناة يوتيوب من خلال التحقق بخطوتين متطلبا أمنيا.

فوائد الانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب

يتيح برنامج شركاء يوتيوب للمبدعين الاستفادة من طرق مختلفة لتحقيق الربح من مقاطع الفيديو القصيرة (شورتس) والبث المباشر ومقاطع الفيديو الطويلة.

ويمكن للمبدعين الذين ينضمون إلى البرنامج الوصول إلى:

مشاركة العائدات من الإعلانات أثناء مقاطع الفيديو وبين مقاطع الفيديو القصيرة (شورتس).

مشاركة العائدات من مشتركي يوتيوب بريميوم الذين يشاهدون محتواك.

الحصول على الأموال من مزايا عضوية القناة وسوبر شات وسوبر ستكرز وسوبر ثانكس.

تفعيل التسوق عبر يوتيوب لتقديم المنتجات لجمهورك.

ويمنحك البرنامج أيضا إمكانية الوصول إلى دعم المبدعين وأداة مطابقة حقوق التأليف عبر يوتيوب، التي تساعد في حماية محتواك.

ولا يُعد الانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب الطريقة الوحيدة لتحقيق الربح من يوتيوب، وقد لا يكون الإستراتيجية الأكثر ربحية لقناتك.

وتشمل الخيارات الأخرى توجيه المشاهدين خارج المنصة إلى متجرك أو شركاء التسويق بالعمولة، أو إنشاء مقاطع فيديو برعاية. ومع ذلك، فإن معظم طرق تحقيق الربح من يوتيوب أسهل، أو ممكنة فقط، بصفتك عضوا في برنامج شركاء يوتيوب.

ودفعت يوتيوب أكثر من 50 مليار دولار لأعضاء البرنامج في السنوات الثلاث الماضية، لذا فكر في التقدم بطلب إذا كنت تستوفي معايير الأهلية.

قواعد تحقيق الربح من يوتيوب

إذا كنت تريد تحقيق الربح من يوتيوب، فابدأ باتباع قواعد تحقيق الربح هذه.

إنشاء حساب أدسنس

تُعد هذه القاعدة شرطا أساسيا مهما للبدء، لذا ابدأ في تنفيذها أولا. وأدسنس هي منصة إعلانات داخلية تابعة لشركة غوغل تُستخدم للترويج لمساحات الإعلان وبيعها عبر قنوات مختلفة، ويشمل ذلك يوتيوب، لذا اربط حساب أدسنس بحسابك ضمن يوتيوب.

تحقيق متطلبات برنامج شركاء يوتيوب

بعد ربط حساب أدسنس، انضم إلى برنامج شركاء يوتيوب. توفر العضوية الوصول إلى الموارد، مثل رف البضائع وعضويات القنوات. وإليك المعايير التي يجب أن تلبيها قبل أن تفكر يوتيوب فيك للحصول على عضوية برنامج شركاء يوتيوب:

اتباع سياسات تحقيق الربح من يوتيوب.

وجود 4 آلاف ساعة مشاهدة على الأقل للمحتوى خلال الأشهر الـ12 الماضية أو 10 ملايين مشاهدة لمقاطع الفيديو القصيرة (شورتس) في آخر 90 يوما.

وجود ألف مشترك على الأقل.

وجود حساب أدسنس مرتبط بالقناة.

الوجود في بلد يتوفر فيه برنامج شركاء يوتيوب.

عدم وجود مخالفات لإرشادات المجتمع تجاه قناتك.

وجود طبقة إضافية من الأمان عبر التحقق بخطوتين لحساب غوغل المرتبط بقناتك.

وتعمل يوتيوب حاليا على توسيع نطاق برنامج الشركاء لكي تتيح لعدد أكبر من صناع المحتوى الاستفادة من مزايا تلقي الدعم من المعجبين وبعض مزايا التسوق عبر يوتيوب في وقت أبكر من السابق.

ويتاح برنامج شركاء يوتيوب الموسع لصناع المحتوى المؤهلين في هذه البلدان والمناطق، ويمكن لصناع المحتوى في البلدان المؤهلة طلب الانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب الموسع بعد استيفاء أي من متطلبات الأهلية أدناه:

وجود 500 مشترك على الأقل من خلال 3 فيديوهات جرى تحميلها في آخر 90 يوما.

تحقيق 3 آلاف ساعة مشاهدة في آخر 12 شهرا.

أو وجود 500 مشترك على الأقل من خلال 3 فيديوهات جرى تحميلها في آخر 90 يوما.

تحقيق 3 ملايين مشاهدة لمقاطع الفيديو القصيرة (شورتس) في آخر 90 يوما.

تمكين تحقيق الربح من يوتيوب

بمجرد الموافقة على طلبك، افتح "أستوديو يوتيوب" (YouTube Studio)، وحدد خيار "تمكين الربح"، واتبع التعليمات.

اتباع قواعد يوتيوب بشأن تحقيق الربح

توجد العديد من القواعد الواجب اتباعها، كما تراقب يوتيوب قناتك للتحقق من امتثالك لها. وتتضمن هذه السياسات:

يجب ترخيص الموسيقى الخلفية للمحتوى في حال وجودها، إذ تهتم يوتيوب جدا بحقوق التأليف.

تتبع التحليلات

تستطيع تتبع تحليلات الفيديو في أستوديو يوتيوب لمعرفة عدد المشتركين لديك ومدى التفاعل وعدد ساعات المشاهدة التي تتلقاها قناتك. ومن أجل تتبع أداء الإعلانات التي تشغلها، افتح حساب أدسنس لمعرفة جميع أرباحك. يساعدك تتبع التحليلات في تحديد المحتوى الذي يحقق أفضل أداء والإعلانات التي يهتم المشتركون بمشاهدتها أكثر من غيرها. وتستطيع استخدام هذه المعلومات لتحسين إستراتيجيتك حتى تتمكن من تحسين عائدات الإعلانات وزيادتها.

الأشياء الواجب تجنبها

إذا كنت تريد تحقيق الربح من محتوى يوتيوب بفعالية، فإنه يجب تجنب مجموعة من الأشياء من أجل كسب ود المعلنين المحتملين:

الجدال والتصريحات المضللة أو الكاذبة:

تتيح لك يوتيوب حرية التعبير، لكن حرية التعبير تأتي مع المسؤوليات. وعلى سبيل المثال، قد تتعرض لمخالفة من خلال إثارة الجدل عمدا باستخدام لغة مضللة ومثيرة للجدل.

اللغة البذيئة المفرطة:

لن تضعك بعض الشتائم في مأزق، ولكن كما هو الحال في نظام تصنيف الأفلام، فإن البذاءات المفرطة تؤدي إلى وضع علامة عليك.

معاينات الصور المصغرة المضللة:

إذا كان الفيديو يتحدث عن شيء ما وكانت الصورة المصغرة عبارة عن شيء آخر، فقد توضع علامة على الفيديو بسبب المحتوى المضلِّل.

المحتوى المثير للصدمة من دون داعٍ:

يحذر المعلنون من الارتباط بمحتوى مثير للجدل أو مشكوك في ذوقه، خاصة إذا لم يكن هناك سبب لذلك.

الجدل حول شروط يوتيوب لتحقيق الربح في 2024

دار الجدل مؤخرا حول حدوث تغيير في كيفية احتساب عدد ساعات المشاهدة وأن يوتيوب لا تحتسب ساعات المشاهدة بالطريقة المعتادة.

وتستطيع عادةً معرفة عدد ساعات المشاهدة التي حققها مقطع فيديو بعد مرور 24 ساعة أو 48 ساعة كحد أقصى من خلال خيار تحقيق الربح من يوتيوب.

وقد أوضحت يوتيوب حدوث تغيير بسيط في طريقة احتساب ساعات المشاهدة، وأشارت إلى أن تعديل البيانات، مثل عدد ساعات المشاهدة وعدد المشتركين، أصبح يحتاج إلى ما يصل إلى أسبوع كامل.

وفي هذا الصدد، قالت يوتيوب: "نتحقق بعناية من مقاييس التفاعل في كل قناة قبل تعديل البيانات، وقد يستغرق إكمال هذه العملية عدة أيام، وقد تختلف البيانات عن تلك التي تظهر في أماكن أخرى، مثل إحصاءات يوتيوب".

ويعني ذلك أن يوتيوب تسعى إلى التحقق من صحة البيانات، أي صحة المشاهدات والأرقام، بسبب انتشار مشكلة شراء ساعات المشاهدة وشراء المشتركين.

سياسات تحقيق الربح من قنوات يوتيوب

دعنا نتوسع في خطوتين مهمتين في سياسات تحقيق الربح من قنوات يوتيوب، بغض النظر عن تطرقنا سابقا إلى بعض هذه المفاهيم.

1. التقدم بطلب إلى برنامج شركاء يوتيوب

يستغرق الأمر من يوتيوب نحو شهر، وربما أكثر، لمراجعة طلب العضوية والتوصل إلى قرار. وتتحقق يوتيوب من هذه المعايير أثناء عملية التقديم:

الموضوع الرئيس.

الفيديوهات الأكثر مشاهدة.

أحدث الفيديوهات.

أكبر نسبة من وقت المشاهدة.

بيانات تعريف الفيديو (على سبيل المثال، العناوين والصور المصغرة والأوصاف).

2. تجنب أخطاء حقوق التأليف وتحقيق الربح من يوتيوب

كما ذكرنا من قبل، فإن انتهاك حقوق التأليف يعد مشكلة كبيرة عبر يوتيوب. لذلك، يجب عليك تحميل مقاطع الفيديو التي أنشأتها أو لديك إذن لاستخدامها فقط. كما تشمل حقوق التأليف المقاطع الصوتية والموسيقية، ومقاطع الفيديو التي يصنعها أشخاص آخرون، والأعمال الأخرى المحمية بحقوق التأليف، وقد تؤدي انتهاكات السياسة إلى: إنهاء الحساب أو تعليقه، وإزالة جميع الإعلانات من مقاطع الفيديو.

أفضل الطرق لتحقيق الربح من يوتيوب

إليك أفضل الطرق لتحقيق الربح من يوتيوب:

إعلانات يوتيوب

تُعد الإعلانات الطريقة الأبسط والأكثر قبولا لتحقيق الربح من يوتيوب. وتظهر هذه الإعلانات قبل أو أثناء تشغيل مقطع الفيديو، ويمكنك التحكم في وضعها عبر العديد من تنسيقات إعلانات يوتيوب.

عند إنشاء مقطع فيديو طويل وتشغيل الإعلانات، تعرض يوتيوب للمشاهدين مجموعة من الإعلانات قبل وبعد التشغيل والتي قد تكون قابلة للتخطي أو لا تكون كذلك.

لا يمكنك التحكم في الإعلانات التي تعرض قبل أو بعد مقاطع الفيديو، ولكن بالنسبة لمقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها 8 دقائق أو أكثر، يمكنك اختيار وضع الإعلانات في المنتصف.

يمكن إضافة الإعلانات أثناء التشغيل تلقائيا أو وضعها يدويا. كما تحتفظ يوتيوب بنسبة 45% من عائدات الإعلانات من مقاطع الفيديو القياسية و55% من مقاطع الفيديو القصيرة (شورتس).

التسويق بالعمولة

التسويق بالعمولة هو إستراتيجية لتحقيق الربح من المحتوى حيث تكسب عمولة من خلال الترويج للمنتجات أو الخدمات من العلامات التجارية الأخرى في مقاطع الفيديو.

إذا كنت منشئ محتوى عبر يوتيوب، فيمكنك أن تصبح مسوقا بالعمولة من خلال إنشاء محتوى تسويقي يروج للمنتجات ذات الصلة لمشاهديك مع إضافة روابط التسويق بالعمولة إلى إلى أوصاف الفيديو.

وتبسط يوتيوب هذه العملية من خلال برنامج شركاء التسويق بالعمولة، مما يسمح لك بتحديد موقع المنتجات ذات الصلة بسرعة وعرض نسب العمولة. وبمجرد العثور على منتج ترغب في الترويج له، من السهل وضع علامة عليه مباشرة في مقاطع الفيديو. وفي حين يمكن لأي منشئ نشر مقاطع فيديو وروابط تسويق بالعمولة عبر يوتيوب، فإن استخدام برنامج شركاء التسويق بالعمولة الرسمي عبر يوتيوب يتطلب أن تكون جزءا من برنامج شركاء يوتيوب وأن تكون مقيما في الولايات المتحدة أو كوريا.

يوتيوب بريميوم

يوتيوب بريميوم هي خدمة اشتراك حيث يمكن للأعضاء تنزيل مقاطع الفيديو ومشاهدة محتوى خالٍ من الإعلانات. ولا تزال تحصل على ربح مقابل مقاطع الفيديو بموجب هذه الخدمة لأن مدفوعات عائدات الاشتراك توزع على منشئي الفيديو مثل مدفوعات عائدات الإعلانات. ويحدد المبلغ بناءً على عدد المرات التي يشاهد فيها أعضاء يوتيوب بريميوم مقاطع الفيديو.

عضوية القناة

تتضمن عضوية القناة اشتراكا شهريا مقابل مزايا حصرية، مثل مقاطع الفيديو الحصرية والدردشات المباشرة الفردية وخصومات المنتجات. ويمكنك إنشاء ما يصل إلى 6 مستويات للأعضاء مع مزايا متزايدة، مثل:

شارات القناة والرموز التعبيرية المخصصة، مما يسمح للأعضاء بالتميز في الدردشة المباشرة والتعليقات.

المشاركات المجتمعية والمقاطع القصيرة ومقاطع الفيديو التي يمكن لأعضائك فقط رؤيتها.

حقوق المشاهدة الأولى الحصرية لمقاطع الفيديو.

الدردشة المباشرة والبث المباشر للأعضاء فقط.

رف للتعرف على الأعضاء يعرض الصور الرمزية للأعضاء أعلى صفحة قناتك.

ويتلقى منشئو المحتوى 70% من عائدات العضوية بعد خصم الضرائب والرسوم المعمول بها، وتأخذ يوتيوب الباقي. وتغطي يوتيوب حاليا جميع تكاليف المعاملات، ويشمل ذلك رسوم بطاقات الائتمان. ويجب أن يكون عمرك أكثر من 18 عاما. ومن أجل الوصول إلى قناتك، يدفع الأعضاء اشتراكا شهريا ما بين 0.99 دولار و100 دولار.

الدعم

بالنسبة للمبدعين الذين هم جزء من برنامج شركاء يوتيوب، توفر مزايا الدعم من المعجبين طرقا للمشاهدين لدعم قناتك بشكل مباشر من خلال الإكراميات والمدفوعات الشهرية. كما يمكنك الحصول على تبرعات لقناتك خارج منظومة يوتيوب من خلال منصات خارجية، مثل "باتريون" (Patreon)، وهي منصة تمويل معروفة للمعجبين، حيث يقدم المبدعون محتوى إضافيا وإمكانية الوصول ومزايا في مقابل التبرعات المنتظمة. وبينما قد تحتاج إلى الاستثمار في محتوى إضافي لمكافأة المتبرعين، تقدم هذه المنصات طريقة مألوفة لجمهورك لدعمك على أساس مستمر.

البضائع

هناك العشرات من منصات التجار المدعومة المتاحة اليوم، وهي جاهزة لمساعدتك في بيع سلعك ذات العلامة التجارية لمعجبيك. يوفر التسوق عبر يوتيوب طرقا سهلة لمساعدة المعجبين على التسوق مباشرة من محتواك. ويمكنك استخدام التسوق عبر يوتيوب من أجل:

فتح واجهة متجر عبر قناتك.

ربط متجرك الإلكتروني بقناتك لعرض منتجاتك في وصف مقاطع الفيديو.

وضع علامات على منتجاتك أو منتجات من علامات تجارية أخرى في مقاطع الفيديو.

ووفقا لبيانات يوتيوب الداخلية، يستخدم أكثر من 160 ألف منشئ محتوى التسوق عبر يوتيوب لبيع المنتجات، ويختار العديد من المبدعين الترويج للسلع، مثل حقائب اليد والقبعات والقمصان، أو التوصية بمنتجات من العلامات التجارية التي يراجعونها أو يتعاونون معها.

وتُعد عملية بيع الهدايا التذكارية التي تحمل علامة تجارية أسهل مما تعتقد، ويمكنك استخدم خدمات الطباعة عند الطلب لتصميم منتجات بأسعار معقولة تنتج وتشحن على أساس كل طلب.

الرعاية المدفوعة

تتضمن هذه الطريقة الحصول على شركة أو علامة تجارية لرعاية محتواك مقابل استخدام أو عرض أو مناقشة منتجاتها أو خدماتها في الفيديو. وتستثمر العلامات التجارية بشكل متزايد في التسويق المؤثر والرعاية، وتنفق ميزانياتها الإعلانية على المؤثرين الذين اكتسبوا ولاء الجماهير.

ويخلق هذا فرصة لك كمبدع إذا كان بإمكانك التفاوض على الصفقة المناسبة في مقابل عرض المنتجات للجمهور. وتتفاوت الأرباح من مقاطع الفيديو الدعائية بشكل كبير وفقا لعدد المشتركين لديك، وإليك هذا الدليل التقريبي:

من ألف مشترك إلى 10 آلاف مشترك: ما يصل إلى 850 دولارا لكل مقطع فيديو.

من 10 آلاف مشترك إلى 50 ألف مشترك: ما يصل إلى 2200 دولار لكل مقطع فيديو.

من 50 ألف مشترك إلى 500 ألف مشترك: ما يصل إلى 5800 دولار لكل مقطع فيديو.

من 500 ألف مشترك إلى مليون مشترك: ما يصل إلى 16 ألفا و200 دولار لكل مقطع فيديو.

المزايا الفائقة

تأتي هذه المزايا الفائقة في 3 أشكال، تظهر جميعها في رسائل الدردشة المعروضة أثناء البث المباشر عبر يوتيوب:

سوبر شات: تسلط هذه الميزة الضوء على رسائل دردشتك فوق رسائل الجميع.

سوبر ستيكرز: تشبه هذه الميزة ميزة سوبر شات، إلا أن المعجبين يشترون ويشاركون ملصقات جذابة لتثبيتها في الجهة العلوية للدردشة.

سوبر ثانكس: تتيح هذه الميزة للمستخدمين تقديم بعض الدعم لمنشئي المحتوى. ويحصل المستخدمون على تعليق مميز في الدردشة، بالإضافة إلى صورة متحركة بتنسيق جيف GIF متحركة مقابل رسوم بسيطة.

يشار إلى أن الحد الأقصى للقيمة الدولارية التي يمكن للمستخدم إنفاقها عبر سوبر شات و"سوبر ستيكرز" و"سوبر ثانكس" هو ألفا دولار في أسبوع واحد. ويعني هذا أنه يمكنك الحصول على ألفي دولار من أحد الخيارات المذكورة أعلاه أو مزيج من الثلاثة.

يوتيوب شورتس

منذ فبراير/شباط 2023، أصبح بإمكان شركاء يوتيوب تحقيق الربح من الإعلانات التي تعرض بين مقاطع الفيديو في خلاصة شورتس. ويحل نموذج تقاسم الإيرادات الجديد هذا محل صندوق يوتيوب شورتس. وتعد مقاطع شورتس بمنزلة طريقة مثيرة للاهتمام لجذب مشاهدين جدد إلى قناتك حيث يسهل الحصول على وقت مشاهدة للمقاطع القصيرة مقارنة بالمقاطع الطويلة، ومن السهل إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة مقارنة بالمقاطع الطويلة.

يوتيوب "براند كونيكت" (YouTube BrandConnect)

تربط هذه الخدمة، المتوفرة حاليا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، العلامات التجارية بمنشئي المحتوى عبر يوتيوب لحملات تسويق المحتوى من خلال استخدام البيانات حول جمهورك لمطابقة قناتك مع شركاء العلامات التجارية.

البث المباشر

يُعد البث المباشر عبر يوتيوب طريقة سهلة لمستخدمي المنصة من أجل الوصول إلى مجتمعهم في الوقت الفعلي.

وسواء كنت تبث حدثا أو تدرس فصلا دراسيا أو تستضيف ورشة عمل، فإن يوتيوب تحتوي على أدوات تساعدك في إدارة البث المباشر والتفاعل مع المشاهدين في الوقت الفعلي.

ومن السهل إعداد البث المباشر، وهو طريقة مفيدة لتحقيق الربح أثناء التفاعل مع مجتمعك، لكنك تحتاج إلى عدد كبير من المشاهدين لكسب مبلغ كبير من البث المباشر، كما أن مزايا البث المباشر عبر يوتيوب ليست متقدمة مثل تويتش، مع أنها تؤدي الغرض.

ويجب أن يلتزم محتوى البث المباشر بإرشادات مجتمع يوتيوب وشروط الخدمة. وفي حال جرى بث محتوى ينتهك إرشادات مجتمع يوتيوب، فقد تفرض المنصة قيودا على العمر أو تزيل البث المباشر. كما تحتفظ يوتيوب بالحق في تقييد قدرة المنشئ على البث المباشر وفقا لتقديرها.

الرفض من برنامج شركاء يوتيوب

في حال رفضت المنصة طلبك الأول للانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب، فإن بإمكانك طلب إعادة النظر في القرار في غضون 21 يوما، أو يمكنك مواصلة تحميل المحتوى وتقديم طلب جديد بعد 30 يوما.

وإذا رفض طلبك أكثر من مرة، أو إذا سبق أن أعدت تقديم الطلب، يمكنك إعادة المحاولة بعد 90 يوما.

وتتيح لك يوتيوب تصحيح الأمور عن طريق إرسال إشعار يوضح السياسات التي لم تتوافق معها قناتك.

لذا، فإنك تتلقى ملاحظات حول ما يحتاج إلى التغيير والوقت لإجراء التغييرات والحصول على عضوية برنامج شركاء يوتيوب المرغوبة.

نصائح حول إعلانات يوتيوب

هناك مقياسان يساعدان في معرفة مقدار ما يمكن أن يكسبه منشئو المحتوى من يوتيوب مقابل ألف مشاهدة، وهما "سي بي إم" (CPM) و"آر بي إم" (RPM).

ويقيس "سي بي إم" التكلفة لكل ألف ظهور للإعلان قبل حصة إيرادات يوتيوب، في حين يقيس "آر بي إم" إجمالي إيراداتك بعد حصة إيرادات يوتيوب لكل ألف مشاهدة.

وتتمتع بعض مجالات محتوى يوتيوب بـ"ـسي بي إم" و"آر بي إم" أعلى من غيرها، وهذا قد يحسن قدرتك على تحقيق الربح من يوتيوب.

وتعتمد عائدات الفيديو على عدد المشاهدات التي يحصل عليها، والفئة السكانية المستهدفة، وعمر جمهورك، وعدد الإعلانات التي تشغلها قبل أو أثناء الفيديو، بالإضافة إلى موضوع الفيديو.

وكما هو الحال في معظم منصات التواصل الاجتماعي، يتعين على كل معلن تقديم عرض بمبلغ معين من المال من أجل الإعلان، وكلما كانت الأرباح في مجال معين أكثر، زاد العرض، وبالتالي، زادت العائدات لمنشئ المحتوى الذي يعرض إعلانات عبر مقاطع الفيديو.

وإليك بعض الأمثلة على الموضوعات الأكثر ربحية إذا كنت تريد تحقيق الربح من إعلانات يوتيوب:

الأعمال التجارية.

الاستثمار.

الصحة.

التسويق عبر الإنترنت.

المراجعات التقنية.

البرمجة.

العقارات.

مراجعات السيارات.

كما ترى، فإن هذه المواضيع ليست الأكثر إمتاعا، لكنها تستهدف الأشخاص الذين لديهم أموال أكثر لإنفاقها لحل مشاكلهم، لذلك إذا كنت تخطط لتنمية قناتك عبر يوتيوب، فكر في من تريد أن يشاهد مقاطع الفيديو.

نصائح حول البيع عبر يوتيوب

تتضمن العديد من إستراتيجيات تحقيق الربح من يوتيوب الترويج لمنتج. ولكنك قد ترغب في التأكد من أن عروضك الترويجية لا تضر بسلامة محتواك. ويعتبر بيع المنتج مصدر قلق حقيقي لكثير من المبدعين، ويمكنك اتباع هذه النصائح لوضع محتوى ترويجي في مقاطع الفيديو من دون خسارة الجمهور:

فهم جمهورك عبر يوتيوب

يتيح لك بناء القاعدة الجماهيرية إمكانية تحقيق الربح بعدة طرق، ولكن لا يمكنك تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة لك إلا إذا فهمت جمهورك.

وبالنسبة للعديد من مستخدمي يوتيوب، قد يساعد امتلاك قناة متخصصة في العمل مع العلامات التجارية التي تستهدف جماهير محددة، ولكن تحتاج إلى الانتباه إلى:

جنس جمهورك، لمعرفة إذا كان يميل نحو مجموعة معينة.

الفئة العمرية التي ينتمي إليها معظم جمهورك.

الموقع الجغرافي (الدول أو المدن) لجمهورك.

التفاعل العام لجمهورك، أو وقت المشاهدة.

باستخدام هذه المعلومات الديمغرافية، تستطيع فهم جمهورك والعمل بشكل أفضل مع العلامات التجارية. ويمكن استخلاص جميع المعلومات الديمغرافية من تحليلات يوتيوب.

أضف بطاقات المعلومات إلى مقاطع الفيديو

سواء كان ذلك جزءا من صفقتك مع علامة تجارية أو كنت تروج لمنتجاتك، فإن بطاقات المعلومات (المعروفة سابقا باسم بطاقات يوتيوب) تقدم طريقة مفيدة لجذب انتباه المشاهدين المتفاعلين.

ويمكنك استخدام برامج تحرير الفيديو من أجل إضافة النوافذ المنبثقة في اللحظة المناسبة، أي عندما تكون أكثر صلة وأقل تشتيتا، لزيادة تأثيرها.

أضف روابط في أوصاف الفيديو

يمكنك إرسال المشاهدين إلى متجرك أو صفحة باتريون أو مصادر تحقيق الربح الأخرى عن طريق إضافة روابط إلى أوصاف الفيديو.

روج عرضك عبر منصات أخرى

إن مجرد استضافة محتواك عبر يوتيوب لا يعني أنه لا ينبغي لك الاستفادة من جميع القنوات الأخرى الموجودة، إذ يمكنك نشر الأخبار حول الحملات الجديدة أو الخصومات عبر فيسبوك وإكس وأي حسابات تواصل اجتماعي أخرى تملكها.

وكلما زاد عدد الأماكن التي توجد بها رسالتك، زادت فرصة رؤيتها. لذا فمن المفيد دائما زيادة عدد المتابعين لديك خارج يوتيوب باستخدام التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الأسئلة الشائعة حول كيفية تحقيق الربح من يوتيوب

هل توجد طريقة لتجاوز شرط ألف مشترك؟

لا توجد طريقة لتجاوز هذا الشرط، إذ تحتاج إلى ألف مشترك على الأقل و4 آلاف ساعة مشاهدة للمحتوى على مدار الأشهر الـ12 الماضية أو 10 ملايين مشاهدة لمقاطع الفيديو القصيرة (شورتس) في آخر 90 يوما.

كم مرة يمكن تقديم طلب الانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب؟

لا يوجد حد، حيث يمكنك إعادة التقدم بطلب للحصول على عضوية برنامج شركاء يوتيوب بعد 30 يوما من عملية الرفض.

كيف أعرف أن قناتي أصبحت قابلة لتحقيق الربح؟

تشاهد أيقونة الدولار الأخضر بجوار كل مقطع فيديو بمجرد تشغيل الإعلانات.

ما الذي تعنيه أيقونة الدولار الأصفر؟

تعني أيقونة الدولار الأصفر أنه رغم أن مقطع الفيديو قابل لتحقيق الربح، إلا أنه لا يفي بجميع الإرشادات الخاصة بالمعلنين، لذلك قد تختار بعض العلامات التجارية إلغاء الاشتراك، وهذا يؤثر بشكل طبيعي في إيراداتك.

هل يمكنني الاعتراض على أيقونة الدولار الأصفر؟

تحقق مرة أخرى من محتواك وفقا لإرشادات المحتوى المناسب للمعلنين من غوغل. إذا كان محتواك يتوافق مع هذه الإرشادات، فإن بإمكانك تقديم اعتراض.

كم عدد المشاهدات لتحقيق الربح من يوتيوب؟

تتلقى قناة يوتيوب المتوسطة نحو 1.8 سنتا لكل مشاهدة، وهو ما يعادل 18 دولارا لكل ألف مشاهدة، وفقا لبيانات من مركز التسويق المؤثر.

هل يرتبط عدد المشاهدات بالربح؟

لا يرتبط عدد المشاهدات التي تحصل عليها بالإيرادات التي تجنيها. إذا حصل مقطع الفيديو على آلاف المشاهدات ولكن لم يشاهد أحد الإعلان أو ينقر عليه، فلن تجني أي أموال. يرجع هذا إلى معايير يوتيوب، إذ يجب على المشاهد النقر فوق إعلان أو مشاهدة إعلان الفيديو بالكامل (10 ثوان أو 15 ثانية أو 30 ثانية) حتى تحصل على أموال.

كم يكسب مستخدمو يوتيوب سنويا؟

يمكن لمستخدمي يوتيوب البارزين كسب عشرات الملايين من الدولارات كل عام من خلال قنواتهم، في حين قد لا يكسب مستخدمو يوتيوب الآخرون أي شيء أو قد يكسبون مبالغ ضئيلة أو متوسطة أو كبيرة اعتمادا على إستراتيجيات تحقيق الربح من يوتيوب المتبعة.

كيف يزيد صناع محتوى يوتيوب الإيرادات؟

تستطيع تحقيق الربح من يوتيوب حتى لو لم يكن لديك ملايين المشتركين، إذ يُحدد الربح من خلال مستوى التفاعل الذي يولده محتواك، والمجال الذي تقدم فيه خدماتك، وقنوات الربح التي تستكشفها.

هل تمنحك يوتيوب مقابلا لتحميل مقاطع الفيديو؟

لا يحصل منشئو المحتوى على مقابل من يوتيوب لتحميل مقاطع الفيديو. لكي تبدأ بالربح من يوتيوب، يجب عليك تمكين تحقيق الربح في إعدادات حساب يوتيوب. من هناك، لديك خيارات للانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب أو إدراج مقاطع الفيديو عبر يوتيوب بريميوم.

كيفية تحقيق الربح من يوتيوب؟

يمكنك تحقيق الربح من يوتيوب من خلال الانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب وبيع المنتجات أو البضائع وجمع الدعم من المعجبين وترخيص المحتوى والعمل مع العلامات التجارية كمؤثر أو تصبح مسوقا بالعمولة.

كيفية الربح من يوتيوب من دون إنشاء مقاطع فيديو؟

لتحقيق الربح من يوتيوب من دون إنتاج مقاطع فيديو، يمكنك الشراكة مع منشئي محتوى مشهورين للترويج لمنتجاتك لمشاهديهم.

في الختام، فإن الربح من يوتيوب هو رحلة طويلة تتطلب الصبر والالتزام والإبداع. من خلال التركيز على إنشاء محتوى قيم وبناء جمهور قوي، يمكنك تحقيق أرباح مستدامة وتحويل قناتك إلى مصدر دخل دائم. تذكر أن الاستمرارية والتعلم المستمر من خلال تحليل أداء قناتك هو المفتاح للنجاح.