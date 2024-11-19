الهواتف التي تصدرت المبيعات في الربع الثالث من العام

حاز هاتف آيفون 15 من آبل على لقب الهاتف الذكي الأكثر مبيعا عالميا خلال الربع الثالث من عام 2024، تلاه مباشرة آيفون 15 برو وبعده آيفون 15 بروماكس، وفقا لتقرير صادر عن شركة كاونتربوينت (Counterpoint) لدراسات السوق، التي تعد إحدى أبرز شركات الأبحاث العالمية المتخصصة في سوق التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، حيث تقدم تحليلات دقيقة لتوجهات الأسواق عبر تقارير دورية ومشاريع مخصصة.

الأداء الاستثنائي لسلسلة آيفون 15

شهد هذا الربع سابقة فريدة من نوعها، حيث ساهمت إصدارات برو (Pro) لأول مرة بنصف إجمالي مبيعات هواتف آيفون، مما يعكس توجها واضحا نحو الهواتف الفاخرة.

وأدى هذا التحول إلى تعزيز مبيعات آبل من الأجهزة ذات القيمة الأعلى، لا سيما مع ارتفاع الطلب على أحدث الإصدارات في الأسواق الناشئة. وساهمت العروض الترويجية، مثل خطط التمويل وعروض استبدال الأجهزة القديمة، في جعل هذه الهواتف متاحة لشرائح أوسع من المستخدمين.

سامسونغ تحافظ على وجود قوي

واصل هاتف غالاكسي إس 24 من سامسونغ تألقه بالحفاظ على مكانة ضمن المراكز العشرة الأوائل للربع الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى منذ عام 2018 التي يبقى فيها هاتف من سلسلة غالاكسي إس في القائمة طوال هذه المدة من السنة. ويعزى هذا الأداء إلى التركيز التسويقي القوي على ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في هواتف السلسلة.

بالإضافة إلى ذلك، استحوذت سلسلة "غالاكسي إيه" (Galaxy A) على 4 مراكز ضمن القائمة، بفضل انتشارها الجغرافي الواسع وأسعارها التنافسية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء. ورغم ذلك، واجهت السلسلة منافسة داخلية من هواتف سلسلة غالاكسي إس الأكثر تطورا.

حضور شاومي في الأسواق الناشئة

تمكن هاتف "ريدمي 13 سي" (Redmi 13C) من "شاومي" (Xiaomi) من الحفاظ على مكانته في القائمة للربع الثاني على التوالي. ويعود ذلك إلى تميزه بمواصفات عالية مقابل سعره الاقتصادي، مما جعله الخيار الأمثل في الأسواق الناشئة.

تطور السوق العالمي

استحوذت أفضل 10 هواتف ذكية على 19% من إجمالي مبيعات السوق العالمية في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس تركيز المستهلكين على الطرازات المتميزة. وحافظت آبل على وجودها بـ4 مراكز، بينما احتلت سامسونغ 5 مراكز، في حين كان لشاومي مركز واحد.

مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "آبل إنتليجنس" (Apple Intelligence) و"غالاكسي إيه آي" (Galaxy AI) في تصميم المنتجات، تستعد الشركتان لتعزيز هيمنتهما على سوق الهواتف الذكية.