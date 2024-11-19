أحدث شرائح إنفيديا تعاني من ارتفاع الحرارة في الخوادم

أظهرت شرائح الذكاء الاصطناعي الجديدة من إنفيديا "بلاك ويل" (Blackwell) مشاكل في ارتفاع درجة حرارتها في الخوادم، مما أثار قلق بعض العملاء بشأن عدم توفر الوقت الكافي لإنشاء مراكز بيانات جديدة وتشغيلها. وفقا لتقرير نشره موقع "ذي إنفورميشن".

وأفاد التقرير بأن وحدات معالجة الرسومات من نوع "بلاك ويل" ترتفع درجة حرارتها عند توصيلها معا في الخوادم المصممة لاحتواء ما يصل إلى 72 شريحة، وفقا لمصادر مطلعة على المشكلة.

وطلبت شركة إنفيديا من موردي الخوادم تغيير تصميم الرفوف عدة مرات من أجل حل مشاكل ارتفاع درجة الحرارة، وفقا لموظفي إنفيديا الذين يعملون على هذه المشكلة، بالإضافة إلى العملاء والموردين الذين لديهم معرفة بالموضوع. حسبما ذكر تقرير نشره موقع رويترز دون تسمية الموردين.

وقال متحدث باسم شركة إنفيديا "نحن نعمل مع مقدمي الخدمات السحابية الرائدين كجزء أساسي من فريقنا الهندسي وعملية التصنيع".

وفي أغسطس/آب الماضي، أفاد تقرير نشره موقع "بي سي ماغ" بوجود خلل في تصميم شرائح "بلاك ويل" مما تسبب في تأخير إطلاقها لعدة أشهر.

ومن غير الواضح ما إذا كانت مشكلة ارتفاع الحرارة ناجمة عن خلل في تصميم رفوف الخوادم أو خلل في الشريحة نفسها.

وكشفت إنفيديا عن شرائح "بلاك ويل" في مارس/آذار الماضي، وقالت إنها ستطرحها في الربع الثاني من هذا العام قبل أن تواجه تأخيرات قد تؤثر على أقوى عملائها مثل غوغل وميتا ومايكروسوفت.

ويشاع أن شرائح "بلاك ويل" تحتوي على 208 مليارات ترانزستور وهي أسرع بـ30 مرة من شرائح الجيل السابق "إتش 100" (H100) في المهام المعقدة مثل توفير الردود من نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويقال إن شرائح "بلاك ويل" تستهلك القليل من الطاقة بالمقارنة مع الجيل السابق، وفي بعض الحالات يصل الاستهلاك إلى 4% من مستوى الطاقة في شرائح الجيل السابق.

وفي الوقت الذي تتجه فيه كل الأنظار إلى شركة إنفيديا لتعلن عن أرباحها للربع الثالث يوم الأربعاء، فقد انخفض سهم إنفيديا 3.3% بعد خبر ارتفاع درجة حرارة الخوادم. وفقا لموقع "بزنس إنسايدر".