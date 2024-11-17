مزايا جديدة في خرائط "غوغل" معززة بالذكاء الاصطناعي

أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من خدمات "غوغل" المختلفة، إذ امتد أثر "جيميناي" إلى جميع تطبيقات "غوغل" بشكل عام، بدءًا من حزمة التطبيقات المكتبية وحتى محرك البحث في بعض الدول حول العالم، فضلًا عن استخدامه بالفعل في تطبيق الصور والبريد الإلكتروني التابع للشركة، والآن حان دور تطبيق الخرائط ليحصل على هذا الدعم.

وبفضل هذا الدمج، يحصل تطبيق "خرائط غوغل" على مجموعة من المزايا المتنوعة المعززة بالذكاء الاصطناعي، تهدف جميعها لتحسين تجربة استخدام التطبيق عبر جعله أكثر ذكاءً وقدرةً على التجاوب مع المستخدم وتلبية احتياجاته، ورغم أن هذه المزايا ستكون حصرية للمستخدمين في الولايات المتحدة بشكل مبدئي، فإن وصولها إلى بقية دول العالم أمر متوقع في الشهور المقبلة، وفيما يلي أهم المزايا الجديدة في التطبيق.

الوصول المباشر إلى "جيميناي" داخل "خرائط غوغل"

جزء كبير من المزايا الجديدة التي يحصل عليها التطبيق تعمل داخله بشكل مباشر، وهي مزايا تعزز من جودة واستخدام التطبيق، ولكن هذه الميزة تحديدًا تختلف عن بقية المزايا، إذ أصبح روبوت الدردشة الذكي من "غوغل" قادرا على الوصول إلى تطبيق الخرائط وعرض النصوص فيه مباشرةً.

ويعني هذا أن محادثات "جيميناي" يمكن أن تبدأ من داخل تطبيق "خرائط غوغل" مباشرةً، دون الحاجة إلى الخروج من التطبيق والدخول إلى تطبيق آخر، وتظهر هذه الميزة عبر خيار خاص بها في نافذة التعرف على الوجهة أو صفحة المكان داخل التطبيق.

وعبر نافذة الأسئلة هذه يستطيع "جيميناي" الإجابة عن كافة الاستفسارات المتعلقة بالمكان، سواءً كانت حول آلية الوصول إليه أو أفضل ما يتم تقديمه داخله أو حتى مواعيد الفتح والإغلاق.

وتوفر هذه الميزة الكثير من الوقت على المستخدمين الذين كانوا يحتاجون إلى الدخول والخروج من التطبيق بشكل دوري للاستفسار عن الأماكن والحصول على المساعدة اللازمة، كما أن هذه الآلية توفر على المستخدمين البحث عن الأماكن من خلال "غوغل" أو "جيميناي".

تبسيط خطوات إضافة الأماكن إلى الرحلات

تملك خرائط "غوغل" ميزة مهمة للغاية، وهي تتيح للمستخدمين وضع وجهة نهائية للرحلة ثم البدء في تخطيط الرحلة حولها وإضافة أماكن توقف مختلفة على مدار طريق الرحلة، مثل محطات التزود بالوقود أو الاستراحات وغيرها.

في الماضي، كنت تحتاج إلى بدء الرحلة في التطبيق ثم البحث عن الأماكن التي ترغب بها وإضافتها مباشرةً إلى الرحلة، ولكن الآن يستطيع "جيميناي" مساعدتك في هذا عبر عرض مجموعة من أهم الأماكن الموجودة بالقرب منك فضلا عن تخصيص الترشيحات بما يتناسب مع تفضيلاتك.

تفاصيل أكثر عن الطرق

إحدى أهم المزايا في التحديث الجديد هو تعزيز التفاصيل المعروضة عن الطرق عبر الذكاء الاصطناعي، وهذا يعني أن الطرق في تطبيق "خرائط غوغل" الآن تعرض العديد من التفاصيل المتعلقة بها، مثل عدد خطوط السير والتفرعات التي قد تظهر أو المنافذ الموجودة عليها.

تساعد هذه الميزة في حل عدد كبير من التحديات التي كانت تواجه المستخدمين سابقًا عند استخدام التطبيق، إذ لم تكن تفاصيل الطريق واضحة في الخريطة مما يجعل المستخدم يخطئ في الطريق أكثر من مرة.

من غير الواضح إن كانت هذه التفاصيل مقدمة من خوارزمية "خرائط غوغل" المعتادة أم أنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي ليتم تحديثها بشكل مستمر داخل التطبيق، ولكن من الأكيد أنها تعرض الآن تفاصيل أكثر وضوحًا.

التنبيه عن التقلبات الجوية

تمثل التقلبات الجوية والفيضانات إحدى أكبر المخاطر التي تواجه كل من يعتمد على سيارته في السفر برحلات طويلة، إذ تمثل خطرًا على سلامة السيارة والركاب فضلا عن تسببها في تغيير الطرق بشكل مستمر.

بفضل التحديث الجديد، يمكن الآن لخرائط "غوغل" عرض هذه التقلبات الجوية بشكل مباشر داخل التطبيق دون الحاجة إلى فتح تطبيق الطقس، وإلى جانب ذلك، فإن التطبيق يطلب منك معلومات عن أي تقلبات أو عوائق تواجهها في الطرق، ليتم بذلك جمع المعلومات بشكل مباشر عبر خوارزمية الذكاء الاصطناعي والمستخدمين معًا.

عرض نقاط الوصول

في الماضي، كان التطبيق يعرض لك وِجهتك والوقت المقدر للوصول إليها بشكل نهائي دون النظر إلى شكل الوجهة النهائية أو أماكن الوقوف ونقاط الوصول بها، ولكن مع التحديث الجديد، أصبح التطبيق يعرض لك أماكن الوقوف وأقرب الطرق للوصول إلى وِجهتك على الأقدام بعد الوقوف.

تساعدك الميزة الجديدة على الوصول إلى وجهتك عبر الواقع المعزز ومزايا الخرائط الأخرى، كما أنها تحفظ مكان توقف السيارة حتى يسهل الوصول إليها.

تحسينات في وضع العرض الغامر

منذ فترة أطلقت "غوغل" ميزة جديدة في تطبيق الخرائط وهي الوضع الغامر (Immersive View)، يعمل هذا الوضع على تعزيز آلية رؤية الطرق والمباني بشكل مباشر وحي، وعبر دمج هذا الوضع مع آليات الذكاء الاصطناعي وتوليد النصوص، أصبحت الخرائط أكثر تفصيلا ووضوحا.

من ضمن التحسينات التي يحصل عليها هذا الوضع هو إمكانية عرض الطرق وإرشادات الطريق بشكل مباشر على الصور التي يتم توليدها عبر الذكاء الاصطناعي مما يسهل على المستخدمين معرفة الطريق، كما تم توسيع رقعة الوضع ليشمل 150 مدينة جديدة.

تحسينات على "ويز" (Waze)

تملك "غوغل" تطبيقًا آخر للخرائط يدعى "ويز"، وهو تطبيق استحوذت عليه الشركة منذ عدة سنوات ويعتمد على خوارزميات تطبيق "خرائط غوغل"، وقد حصل التطبيق أيضًا على مجموعة من التحسينات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي مقدمة هذه التحسينات، تأتي ميزة التبليغ الصوتي، وهي ميزة تتيح للمستخدمين الإشارة إلى كاميرات مراقبة الطرق أو المشاكل المتنوعة في الطريق مباشرةً عبر الأوامر الصوتية دون الحاجة للإمساك بالهاتف والكتابة.

تتسق هذه الميزة مع الفكرة الرئيسية وآلية عمل التطبيق الذي يرتكز على التحديث المباشر للحوادث والمشاكل الموجودة في الطرق سواءً كانت كاميرات مراقبة أو غيرها.