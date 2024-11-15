آبل آيرتاغ يساعدك بالعثور على حقيبتك في المطارات

سيتمكن المستخدم الذي يستخدم جهاز التتبع "آيرتاغ" (Airtag) من آبل؛ من العثور على حقيبته بسرعة في المطارات العالمية؛ حيث أعلنت الشركة الأميركية عن إطلاق وظيفة جديدة لتسهيل ذلك عن طريق رابط بالتطبيق "فايند ماي" (Find My).

وتهدف الوظيفة الجديدة إلى تسهيل العثور على حقائب المسافرين؛ حيث يمكن مشاركة موقع الحقائب مع أطراف أخرى عن طريق رابط، لكي يتمكن المستخدم من العثور على الحقائب المفقودة.

وأعلنت آبل أنها تشارك هذه الوظيفة مع أكثر من 15 شركة طيران حول العالم مثل لوفتهانزا ويورو وينجز والخطوط الجوية النمساوية والخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الملكية الهولندية "كيه إل إم" والخطوط الجوية السنغافورية والخطوط الجوية السويسرية الدولية والخطوط الجوية التركية وخطوط دلتا الجوية.

وفي السابق كانت المشكلة تتمثل في أنه يمكن لمستخدم جهاز التتبع تحديد موقع الحقيبة المفقودة، ولكن عملية إعادة توجيه الموقع كانت مرهقة بدرجة كبيرة، وهو ما تغير حاليا مع الوظيفة الجديدة، والتي تجعل هذه العملية أسهل.

وظيفة "مشاركة موقع الأشياء"

وتتيح الوظيفة الجديدة "مشاركة موقع الأشياء" (Share Item Location) إمكانية إنشاء رابط يمكن إرساله للأطراف الأخرى، ويمكن لمتلقي هذا الرابط معرفة موقع الحقيبة على خريطة تفاعلية، وبمجرد العثور على الحقيبة فإنه يتم تعطيل هذا الرابط، كما أن صلاحية الرابط تنتهي تلقائيا بعد مرور 7 أيام.

وتتوفر الوظيفة الجديدة في إصدار تجريبي "بيتا" (Beta) في نظام التشغيل "آي أو إس 18.2″، ومن المتوقع إطلاقها قريبا كجزء من التحديث التالي لنظام التشغيل.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك الكثير من الشركات تقوم حاليا بتصنيع أجهزة التتبع الصغيرة مثل آبل وسامسونج وتايل (Tile) وتشيبولو (Chipolo) ويوفي سيكيوريتي (eufy Security) وبيبل بي (Pebblebee)، وتعمل كل هذه الأجهزة بطريقة متطابقة عبر تقنية البلوتوث؛ حيث تقوم أجهزة التتبع بإنشاء اتصال لاسلكي مع هاتف ذكي مجاور متوافق مع نظام تشغيلها، وبالتالي يحصل المستخدم على موقع تقريبي للحقيبة المفقودة.

وغالبا ما يمثل توافق نظام التشغيل مشكلة مع أجهزة التتبع؛ نظرا لأنه لا يمكن التعرف على أجهزة التتبع إلا من خلال هواتف ذكية مزودة بتطبيقات معينة أو أذونات محددة.

وتمتاز أجهزة التتبع آيرتاغ من آبل بأنها لا يمكن التعرف عليها إلا بواسطة الهاتف الذكي آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد، ومع ذلك فإنه تم إعدادها بحيث يتم التعرف على أجهزة التتبع الفعالة وتحميل موقعها في تطبيق فايند ماي وإخبار المستخدم بذلك. وكلما كبرت شبكة الأجهزة المحتملة، التي تستقبل إشارة جهاز التتبع آيرتاغ، عملت الشبكة بصورة أفضل.