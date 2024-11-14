خمسة تطبيقات مميزة لشركات ناشئة في قمة الويب

برزت تحت مظلة قمة الويب 2024، المنعقدة حاليا في لشبونة، شركات ناشئة من مختلف أنحاء العالم بأفكار طموحة ومتميزة تهدف لتغيير عديد من القطاعات، من السياحة الرقمية إلى التجزئة الافتراضية، مرورا بتقنيات الواقع الممتد والنسخ الرقمية للأشخاص.

نستعرض في هذا المقال مجموعة من الشركات التي تقدم رؤى جديدة ومبتكرة، تجمع بين التكنولوجيا الحديثة واحتياجات السوق المتطورة.

أراوند أس (Around Us)- فرنسا

"أراوند أس" عبارة عن خريطة تفاعلية تضم نحو 10 ملايين معلم سياحي حول العالم، متوفرة بـ8 لغات مختلفة، وتتيح للمستخدمين استكشاف المعالم السياحية في أي مكان، حيث تتوسع المعلومات بتكبير الخريطة، وتوفر تجربة غامرة للمسافرين، ومن ذلك إنشاء مسارات سياحية وخيارات للحجز.

سيفرز (Savers)- إيطاليا

منصة رقمية ثلاثية الأبعاد تستهدف العلامات التجارية الفاخرة للأثاث، حيث توفر مُكوّنا ثلاثي الأبعاد فائق الواقعية يمكّن المستخدمين من تصميم بيئات متكاملة مع التركيز على جودة المواد والتفاصيل.

المنصة تتيح للعلامات التجارية جمع بيانات عن تفضيلات العملاء وتحليلها من خلال لوحة تحكم مخصصة، وهي مدعومة بشركة "أوفر ستوديو" الإعلامية.

ألتردفيرس (AlteredVerse)- سنغافورة

"ألتردفيرس" هو عالم افتراضي يجمع بين تقنيات التوأمة الرقمية وتقنيات الألعاب، ويستهدف قطاع البيع بالتجزئة وجيل الشباب "زد" (Gen Z). يتيح للمستخدمين استكشاف المنتجات وشراءها داخل العالم الافتراضي، حيث يحصلون على نسخ رقمية وحقيقية من المنتجات التي يكتشفونها. الشركة في مرحلة التمويل التأسيسي وتسعى للشراكات والاستثمار خارج سنغافورة.

شركة إكس آر إف (XRF)- إسبانيا

تتخصص "إكس آر إف" في تحويل مراكز القيادة والتحكم إلى واقع افتراضي باستخدام تكنولوجيا "الواقع الممتد" (XR) والذكاء الاصطناعي لمساعدة صناع القرار في المواقف التي تحتاج إلى قرارات سريعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي راؤول أن الشركة متخصصة في دعم القطاعات الحيوية مثل الدفاع والطوارئ، حيث تكون القرارات السريعة حاسمة. على سبيل المثال، في تعاونها مع نيوم في السعودية، أتاحت تقنية "إكس آر إف" للمستخدمين تصور المشاريع من خلال التوائم الرقمية الثلاثية الأبعاد.

كما يتعلم العنصر الذكي في النظام من البروتوكولات التشغيلية، ويقترح خطوات العمل خلال الأحداث الحرجة، مثل الحرائق أو الفيضانات، مما يجعله أداة لا تقدر بثمن لاتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي.

فوبليكا (Voblica)- الولايات المتحدة

تقدم فوبليكا تقنية متقدمة لإنشاء نسخ رقمية فوتوغرافية واقعية للأشخاص.

تعتمد هذه العملية على تقنية رؤية الحاسوب لتحسين الصور وتصحيح الأخطاء الشائعة في الذكاء الاصطناعي، مثل تشوهات أجزاء الجسم أو ملامح الوجه.

توفر تقنية فوبليكا نسخا رقمية دقيقة للغاية، مما يجعلها مثالية للصناعات مثل الأزياء، حيث تكون جلسات التصوير المتكررة مكلفة وتستغرق وقتا طويلا.

من خلال إنشاء "جلسات تصوير افتراضية"، توفر فوبليكا الوقت والتكاليف للعملاء، مما يتيح للعارضين الظهور رقميا في بيئات متعددة من دون الحاجة لحضور فعلي.

توفر قمة الويب نافذة لرؤية هذه الشركات الناشئة ورؤيتها للمستقبل وكيفية تقديمها الخدمات والمنتجات عبر الواقع الافتراضي والمعزز، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعات المختلفة.

ومن خلال رؤى وابتكارات مميزة، قدمت هذه الشركات في قمة الويب لمحة عن عالم رقمي شمل استكشاف المعالم السياحية، ومحاكاة البيئات الثلاثية الأبعاد، وتوفير نسخ رقمية واقعية للأشخاص. ومع استمرار التطور في هذه المجالات، يبقى مستقبل التكنولوجيا مشرقا بفضل الجهود المبذولة من هذه الشركات الناشئة الواعدة.