بعد نجاحها في تنظيم القمة الأخيرة.. قطر بحضور كبير في قمة الويب 2024 في لشبونة

تشارك قطر في قمة الويب 2024 المنعقدة في لشبونة بوفد كبير بقيادة مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، الذي سيكون حاضرا في الحدث العالمي الذي يجمع بين شركات التكنولوجيا الناشئة، والمستثمرين، ورواد الابتكار من جميع أنحاء العالم. ويضم الوفد القطري شخصيات بارزة من قادة الفكر ورواد الأعمال، بالإضافة إلى عدد من الشركات الناشئة المبتكرة وهيئة قطر للاستثمار.

وتهدف قطر من خلال هذا الحضور إلى تعزيز موقعها على الساحة التكنولوجية العالمية، حيث يتيح هذا الحدث للوفد فرصة التواصل مع الشركاء والمستثمرين الدوليين، إلى جانب استعراض الإمكانات الاقتصادية المتنوعة التي توفرها الدولة.

مشاركة قيادات بارزة

يتضمن الوفد القطري أسماء لامعة مثل السيد جاسم بن منصور آل ثاني رئيس هيئة الاتصال الحكومي في دولة قطر والسيد سعد بن علي الخرجي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للسياحة، والسيد محمد بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، والسيد علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ"استثمر في قطر".

وسيشارك أيضا رئيس قسم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في هيئة قطر للاستثمارالسيد محمد الحردان، والذي سيستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تغيير مسار القوى العاملة على المسرح الرئيسي للقمة. كما ستكون فاطمة الكواري، رئيسة الموارد البشرية والاستدامة في شركة "أوريدو" (Ooredoo)، ضمن المتحدثين.

عرض إنجازات برنامج "استثمر في قطر"

ومن أبرز فعاليات المشاركة القطرية في القمة، عقد مؤتمر صحفي الثلاثاء في قرية الإعلام للإعلان عن أول دفعة من الشركات الناشئة التي جرى اختيارها ضمن برنامج "استثمر في قطر"، حيث سيحصل رواد هذه الشركات على دعم مالي كبير لتعزيز قدراتهم التنافسية.

وتتنوع هذه الشركات في مجالات متعددة، مثل الصحة الرقمية والألعاب الإلكترونية، لتعكس التزام قطر بدعم القطاعات التكنولوجية الحديثة.

كما سيضم الجناح القطري في قاعة قمة الويب معرضا لهذه الشركات الناشئة، حيث ستقدم تجاربها وتعرض مشاريعها أمام الحضور، بهدف التعريف بمستقبل التكنولوجيا في قطر.

نجاح مبهر في قمة الويب قطر 2024

حققت قمة الويب قطر لعام 2024 نجاحا لافتا، حيث استقطبت 15 ألف مشارك وألف شركة ناشئة من أكثر من 118 دولة، لتصبح واحدة من أكبر وأشمل الفعاليات في المنطقة.

وتمكنت القمة من تحقيق نقلة نوعية في بيئة الأعمال القطرية، مع تسجيل مئات الشركات الجديدة وتوقيع 24 مذكرة تفاهم. وتميزت بمشاركة شخصيات عالمية، مثل سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، إلى جانب عدد من مشاهير الفن والأعمال من جميع أنحاء العالم.

كما أطلقت هيئة قطر للاستثمار صندوقا بقيمة مليار دولار لدعم الشركات الناشئة، مع تركيز خاص على قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والتعليمية، بهدف تعزيز بيئة الابتكار في قطر.

آفاق واعدة لقمة الويب قطر 2025

من المتوقع أن تشهد قمة الويب قطر في نسختها لعام 2025 مشاركة 20 ألف مشارك، وأكثر من 1500 شركة ناشئة، و600 مستثمر، إلى جانب حضور إعلامي عالمي يتجاوز ألف صحفي. وتشمل قائمة المتحدثين هذا العام مجموعة من أبرز قادة الشركات والمبدعين في مختلف المجالات، في إطار التزام قطر بتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للتكنولوجيا والابتكار.

حول قمة الويب

تعد قمة الويب من أكبر الفعاليات العالمية في مجال التكنولوجيا، وتجمع بين مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم للتواصل وتبادل الأفكار.