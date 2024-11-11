تُعد تطبيقات المراسلة الفورية جزءا مهما من حياتنا اليومية، ولا شك في أن واتساب هو أحد أبرز تلك التطبيقات وأكثرها انتشارا في العالم.

ولكن، قد تواجه مشكلة حظر حسابك عبر واتساب نتيجة لانتهاك سياسات التطبيق أو لأسباب أخرى.

وقبل أن نتعمق في الخطوات الأساسية لمعرفة كيفية استرجاع حساب واتساب محظور، فمن المفترض أن نعرف سبب حظر حساب واتساب في المقام الأول.

ومن خلال اكتشاف الأسباب وراء هذه الأمر، تصبح قادرا على معرفة كيفية استرجاع حساب واتساب محظور واستعادة الوصول إلى منصتك المفضلة للمراسلة.

ونحاول من خلال المقال التالي شرح أسباب حظر حساب واتساب وكيفية استرجاع حساب واتساب محظور

أنواع الحظر في واتساب

قبل التطرق إلى كيفية استرجاع حساب واتساب محظور، من المهم فهم أنواع الحظر التي قد تواجهها، وهناك نوعان مختلفان من الحظر الذي يطبقه واتساب، وفهمهما قد يساعدك في حل الموقف إذا تأثر حسابك:

1- الحظر المؤقت

يطبق واتساب الحظر المؤقت للمخالفات غير الخطيرة أو الانتهاكات أول مرة، وهو في الأساس تحذير يمنح المستخدم فرصة لتصحيح سلوكه. وقد يستمر الحظر المؤقت من بضع ساعات إلى عدة أيام، اعتمادا على طبيعة الانتهاك. ومع ذلك، من الأهمية بمكان معالجة المشكلة فورا لأن تجاهل الإرشادات أثناء الحظر المؤقت قد يؤدي إلى تحوله إلى حظر دائم.

ويحدث مثل هذا الحظر المؤقت عندما يستخدم المستخدم تطبيقات أو أدوات خارجية غير معتمدة، مثل تطبيقات واتساب المعدلة (WhatsApp Plus) أو (GBWhatsApp). ويفرض التطبيق الحظر لفترة زمنية معينة، وغالبا ما تظهر رسالة توضح مدة الحظر.

2- الحظر الدائم

يطبق واتساب الحظر الدائم عندما ينتهك المستخدم شروط الخدمة بشكل خطير أو متكرر. وبمجرد اتخاذ هذا القرار، يتعطل الحساب بشكل دائم، ويمنع المستخدم من استخدام خدمات واتساب في المستقبل، ويكون استرجاعه أكثر تعقيدا. وقد يحدث مثل هذا الحظر إذا جرى الإبلاغ عن المستخدم بشكل متكرر بسبب انتهاك سياسات واتساب أو إساءة استخدام الخدمة.

أسباب حظر حسابك عبر واتساب

الإبلاغ عنه وحظره من قبل عدد كبير من المستخدمين

من الشائع أن يجري حظرك من قبل جهات اتصال أخرى عبر واتساب، ولا بد أنك حاولت إضافة شخص ما إلى قائمة الحظر. ومع ذلك، إذا حظرك العديد من المستخدمين عبر واتساب، فقد يثير ذلك شكوكا رسمية في أي وقت، مما يؤدي إلى حظر رقم هاتفك من استخدام واتساب.

إرسال رسائل جماعية إلى أشخاص خارج جهات الاتصال

للحفاظ على تجربة المستخدم، تلتزم واتساب بحظر رسائل البريد العشوائي لمنع تعرض المستخدمين للمضايقات من خلال رسائل غير معروفة. إذا أرسلت العديد من الرسائل إلى غرباء، فإن التطبيق يذكر المستلم بالإبلاغ عن الرسالة وحظر المرسل. إذا استمر الوضع دون تحسن، فقد يحظر حسابك عبر واتساب رسميا.

إرسال ملفات ضارة أو فيروسات مشتبه بها

يحظر واتساب بشدة على المستخدمين إرسال أي برامج ضارة أو فيروسات. عندما يرسل المستخدم ملفا، فإن واتساب يفحصه تلقائيا لتحديد إذا كان مشبوها أم لا. وإذا كان الملف مشبوها، فقد يحظر النظام حساب واتساب المرسل لتعزيز أمان المجتمع.

الانضمام إلى الكثير من المجموعات خلال فترة قصيرة

قد تبدو المشاركة في مجموعات واتساب أمرا عاديا، ولكن الانضمام إلى العديد من المجموعات بسرعة كبيرة قد يتسبب في أن يخطئ واتساب في اعتبارك برنامجا آليا، مما يؤدي إلى حظر حسابك.

انتحال شخصية مستخدم آخر أو استخدام حساب مزيف

لا يسمح واتساب للمستخدمين بإنشاء حسابات باستخدام معلومات أشخاص آخرين. إذا جرى الإبلاغ عن حسابك بأنه ينتحل شخصية، مثل انتحال شخصية أحد المشاهير أو الشخصيات السياسية، فقد يقرر واتساب حظر الحساب المعني لأسباب تتعلق بالسلامة.

استخدام إصدار معدل من تطبيق واتساب

يلجأ العديد من مستخدمي أندرويد إلى تنزيل إصدارات معدلة من واتساب، مثل (WhatsApp Plus) أو (GB WhatsApp). رغم أن هذه الإصدارات المعدلة من واتساب تتمتع بوظائف أكثر تقدما، فإنها لم تحصل على موافقة رسمية من واتساب، وبمجرد اكتشاف مستخدم يستخدم برنامجا إضافيا مطورا خارجيا، فمن المحتمل أن يحظره واتساب.

الحصول على بيانات شخصية من الآخرين دون موافقتهم

يولي واتساب أهمية كبيرة لخصوصية وأمان المعلومات لكل مستخدم. لذلك، بغض النظر عن نيتك، طالما اكتشف واتساب أنك استخرجت كميات معينة أو كبيرة من المعلومات من واتساب، مثل أرقام هواتف جهات الاتصال، والصور الرمزية، والتحديثات، وما إلى ذلك، فإن حسابك قد يكون عرضة للحظر.

انتهاك شروط خدمة واتساب

بالإضافة إلى إرسال رسائل مزعجة وغير قانونية وتهديدية وتمييزية وغيرها، فإنه يجري حظر حساب واتساب للمستخدمين الذين ينتهكون شروط خدمة واتساب. لهذا السبب، يوصى بقراءة شروط وأحكام واتساب بعناية قبل استخدام واتساب للتأكد من أنك لن تنتهك سياسات المجتمع.

طرق استرجاع حساب واتساب محظور

إذا حُظر حساب واتساب، فلن تتمكن من استخدام مزايا الدردشة وتظهر لك رسالة تفيد بحظر هذا الحساب من استخدام واتساب في كل مرة تفتح فيها التطبيق. وفي حال كنت تعتقد أنك لم تنتهك شروط خدمة واتساب، فإن بإمكانك طلب إلغاء حظر واتساب بالطرق التالية:

الانتظار حتى انتهاء مدة الحظر

يمتد الحظر المؤقت عادة لمدة ما بين 24 ساعة و48 ساعة، وخلال هذه الفترة يمكنك الانتظار حتى فك الحظر تلقائيا. ومن المفيد مراجعة رسالة الحظر لفهم سبب حظر حسابك. وعادة ما يقدم واتساب سببا مع إشعار الحظر.

إزالة التطبيقات غير الرسمية

إذا كنت تستخدم تطبيقا غير رسمي، فيجب عليك التوقف عن استخدامه وتنزيل التطبيق الرسمي من متجر غوغل بلاي أو آب ستور. ويساعدك هذا الأمر في تجنب الحظر في المستقبل.

أعد تسجيل رقم هاتفك مع واتساب

قم بإلغاء تثبيت تطبيق واتساب وإعادة تنزيله. يؤدي هذا الإجراء إلى حذف جميع ملفات ذاكرة التخزين المؤقتة من جهازك.

في واجهة التسجيل، أدخل رقم الهاتف المحمول المحظور.

أدخل رمز التفعيل المكون من 6 أرقام. بمجرد إعداد حسابك الجديد، من المفترض إلغاء حظرك من قبل أي جهات اتصال حظرتك سابقا عبر واتساب.

إذا كان حسابك لا يزال محظورا، فبإمكانك الانتظار 30 يوما ومن ثم المحاولة مرة أخرى.

تقدم بطلب المراجعة مباشرة عبر واتساب

قم بتنزيل تطبيق واتساب وثبته مرة أخرى.

افتح تطبيق واتساب.

أدخل رقم الهاتف المحظور وانقر فوق "التالي".

تظهر لك رسالة تفيد بأن حسابك محظور.

انقر فوق "الدعم" أو "اتصل بنا". أدخل رمز التحقق المكون من 6 أرقام الذي أرسله النظام.

املأ طلب المراجعة وحمل المعلومات الداعمة مع كتابة رسالة توضح فيها سبب اعتقادك بأن الحظر كان خطأ.

حاول تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل المتعلقة بحسابك.

تراجع الشركة حالتك وترد عليك في مدة تتراوح بين 48 ساعة و72 ساعة.

أرسل بريدا إلكترونيا إلى واتساب

سجل الدخول إلى صفحة اتصال واتساب.

اعتمادا على نوع حساب واتساب، اختر الدعم الشخصي أو التجاري.

من أجل الدعم الشخصي، املأ نموذج الاتصال عبر الإنترنت.

اكتب رسالة تفصيلية توضح فيها المشكلة وتأكد من تضمين رقم هاتفك مع المفتاح الدولي.

أرسل بريدا إلكترونيا إلى أحد عناوين البريد الإلكتروني هذه بناء على موقعك ونوع حسابك.

قوالب رسائل طلب إلغاء حظر واتساب

القالب 1: المخالفة الأولى

الموضوع: طلب إلغاء حظر حساب واتساب

فريق دعم واتساب

أكتب إليك لطلب إلغاء حظر حسابي الذي تعرض للحظر مؤخرا. أعتقد أن هناك سوء فهم، حيث إني أسعى دائما إلى الامتثال لقواعد واتساب. سأكون ممتنا إذا راجعت حالتي مع إبلاغي بأي انتهاكات محددة حتى أتمكن من معالجتها.

شكرا لك على النظر في طلبي.

مع أطيب التحيات

[اسمك] [رقم هاتفك]

القالب 2: اعتذار عن انتهاك معروف

الموضوع: اعتذار وطلب إلغاء الحظر

فريق دعم واتساب

أكتب إليك لكي أقر بأنني انتهكت سياسات واتساب من خلال [وصف الانتهاك المحدد بإيجاز]، وأعتذر بصدق عن ذلك. لقد فهمت أهمية الالتزام بإرشادات المجتمع وأنا ملتزم بضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى. يرجى إعلامي إذا كانت هناك طريقة لاستعادة حسابي حتى أتمكن من الاستمرار في استخدام واتساب بشكل مسؤول.

شكرا لك على اهتمامك بهذا الأمر.

مع خالص التحيات

[اسمك] [رقم هاتفك]

القالب 3: سبب غير واضح للحظر

الموضوع: توضيح وطلب إلغاء الحظر

فريق دعم واتساب

أكتب إليك لأني لاحظت أن حسابي قد جرى حظره، لكنني لست على علم بالسبب الدقيق وراء ذلك. أنا ملتزم باستخدام واتساب بشكل مسؤول وأقدر أي تفاصيل يمكن تقديمها حول أسباب الحظر. أنا حريص على حل هذه المشكلة والالتزام بجميع الإرشادات في المستقبل.

شكرا لك على مساعدتك.

مع خالص التحيات

[اسمك] [رقم هاتفك]

كيف تتجنب حظر حساب واتساب؟

من المزعج حظر حساب واتساب، وخاصة إذا كان حساب واتساب للاستخدام التجاري ويحتوي على الكثير من المعلومات المهمة للشركة والعملاء. وفي حال كنت لا تريد حظر حساب واتساب، فلدينا بعض الاقتراحات:

حساب واتساب الشخصي

بالنسبة للمستخدمين الفرديين، إذا كانوا لا يريدون حظر حساب واتساب، فإن الخطوة الأولى هي الامتثال لشروط خدمة واتساب الرسمية وتجنب أي سلوك مشبوه، مثل إرسال عدد كبير من الرسائل إلى الغرباء، والانضمام فجأة إلى عدد كبير من المجموعات، وتنزيل نسخة معدلة من واتساب.

حساب واتساب للأعمال

أما بالنسبة لأصحاب حسابات واتساب للأعمال، فيجب أن يكونوا حذرين عند استخدام واتساب لتجنب حظر قنوات خدمة العملاء المهمة. يجري حظر العديد من حسابات واتساب للأعمال لأنها تستخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) غير المعترف بها رسميا، وغالبا ما يؤدي هذا الأمر إلى حظر حساب واتساب بشكل دائم.

وفي حال كنت قلقا بشأن حظر حساب واتساب للأعمال، فاستخدم واتساب بشكل صحيح وتعاون مع مزود واجهة برمجة التطبيقات (API) المعترف به رسميا من قبل واتساب.

كيفية استخدام واتساب بشكل مسؤول

صمم واتساب ليكون وسيلة بسيطة وآمنة وموثوقة للدردشة مع الآخرين. وعادة ما تكون المراسلة خاصة، وتوجد شروط وخدمات للحفاظ على أمان المنصة والمستخدمين. ومن أجل التأكد من استخدامك لتطبيق واتساب بشكل مسؤول، اتبع الإرشادات التالية:

١- التواصل مع الأشخاص الذين تعرفهم: لا ترسل الرسائل إلا إلى الأشخاص الذين اتصلوا بك أولا أو طلبوا منك إرسال رسالة إليهم عبر واتساب. من المفيد مشاركة رقم هاتفك مع جهات اتصالك حتى يتمكنوا من بدء المحادثة.

٢- الحصول على الإذن: اطلب الإذن دائما قبل إضافة شخص ما إلى مجموعة. وإذا غادر شخص ما مجموعة، احترم اختياره.

٣- استخدام عناصر التحكم في المجموعة: إذا كنت مسؤول مجموعة، فيمكنك ضبطها بحيث يتمكن المسؤولون فقط من إرسال رسائل إلى المجموعة. ويمكن أن يساعد هذا في تقليل الرسائل غير المرغوب فيها.

٤- الحذر بشأن إعادة توجيه الرسائل: عند إعادة توجيه رسالة، فإنها تصنف على أنها رسالة معاد توجيهها، وهناك حدود لعدد المرات التي يمكنك إعادة توجيهها فيها. وفي حال كنت بحاجة إلى توضيح إذا كانت الرسالة صحيحة أو لا تعرف من أرسلها، فمن الأفضل عدم إعادة توجيهها.

باتباع هذه الإرشادات البسيطة، يمكنك التأكد من استخدامك لتطبيق واتساب بشكل مسؤول والمساهمة في تجربة مراسلة أكثر أمانا للجميع.

كيف تحافظ على سلامتك عبر واتساب؟

تعد السلامة والأمان أمران مهمان. ونتيجة لذلك، وفرت واتساب أدوات ومزايا لمساعدتك على البقاء آمنا أثناء استخدام التطبيق. وتتمثل إحدى الطرق التي يحافظ بها واتساب على سلامتك في شروط الخدمة.

وتنص هذه القواعد على أنه لا يمكنك فعل أشياء، مثل مشاركة أشياء (في الحالة أو صور الحساب أو الرسائل) مخالفة للقانون أو مؤذية أو تهديدية أو تشجع الأشخاص على فعل أشياء سيئة.

حافظ على سلامتك مع مزايا الأمان في واتساب

سهّل واتساب التحكم في سلامتك من خلال إعدادات بسيطة.

إعدادات الخصوصية

عند بدء استخدام واتساب، فإن بإمكان أي شخص رؤية صورة حسابك وإيصالات القراءة ومتى تكون متصلا بالإنترنت افتراضيا، ويمكن لجهات اتصالك التحقق من تحديثات الحالة وقسم "حول" ومتى شوهدت آخر مرة، كما يمكن لأي شخص إضافتك إلى مجموعات، إلى جانب تلقي المكالمات من أي شخص، ولكن يمكنك تحديد هذه الأشياء من خلال هذه الخيارات:

الجميع : يمكن لجميع المستخدمين رؤية صورة حسابك أو "حول" أو حالتك.

: يمكن لجميع المستخدمين رؤية صورة حسابك أو "حول" أو حالتك. جهات اتصالك : يمكن فقط للأشخاص الموجودين في قائمة جهات الاتصال في هاتفك رؤية آخر ظهور لك أو حالتك أو صورة حسابك أو "حول".

: يمكن فقط للأشخاص الموجودين في قائمة جهات الاتصال في هاتفك رؤية آخر ظهور لك أو حالتك أو صورة حسابك أو "حول". جهات اتصالك باستثناء… : يمكنك اختيار بعض جهات الاتصال لاستبعادها، ويمكن لبقية الأشخاص رؤية آخر ظهور لك أو حالتك أو صورة حسابك أو "حول".

: يمكنك اختيار بعض جهات الاتصال لاستبعادها، ويمكن لبقية الأشخاص رؤية آخر ظهور لك أو حالتك أو صورة حسابك أو "حول". لا أحد: لا يمكن لأحد شخص ضمن قائمة اتصالك أو خارجها رؤية آخر ظهور لك أو حالتك أو صورة حسابك أو "حول".

ويمكنك أيضا تغيير إعداداتك لكتم المكالمات من أرقام غير معروفة.

إيصالات القراءة

لديك خيار إيقاف تشغيل إيصالات القراءة. وعند فعل ذلك، لن ترسل إيصالات القراءة ولا تتلقاها. تذكر أن إيصالات القراءة تُرسل في الدردشات الجماعية، حتى إذا أوقفت تشغيل هذا الإعداد في تفضيلات الخصوصية.

حظر جهات الاتصال والرسائل أو الإبلاغ عنها

يشجعك واتساب على الإبلاغ عن أي محتوى أو جهات اتصال مزعجة. ويمكنك التحكم في الأشخاص الذين تتفاعل معهم من خلال حظر جهات اتصال معينة أو الإبلاغ عن الرسائل وجهات الاتصال عبر واتساب.

الأسئلة الشائعة حول كيفية استرجاع حساب واتساب محظور:

لماذا حُظر حسابي عبر واتساب؟

قد يحظر واتساب حسابك لأسباب مختلفة، ويشمل ذلك انتهاك شروط الخدمة، أو إرسال رسائل غير مرغوب فيها أو مشبوهة، أو استخدام تطبيقات خارجية غير مصرح بها.

هل من الممكن إلغاء حظر حسابي عبر واتساب إذا حُظر بشكل دائم؟

في معظم الحالات، يكون حظر واتساب مؤقتا. ومع ذلك، فإن عكس القرار أمر صعب إذا حُظر حسابك بشكل دائم. ويمكنك استئناف الحظر من خلال دعم واتساب، لكن النجاح غير مضمون.

هل يمكنني إلغاء حظر حسابي عن طريق إلغاء تثبيت واتساب وإعادة تثبيته؟

لن يؤدي إلغاء تثبيت واتساب وإعادة تثبيته إلى إلغاء حظر الحساب المحظور. وتحتاج إلى معالجة المشكلة المحددة التي تسببت في الحظر باتباع النصائح المذكورة في المقال.

هل يساعد استخدام VPN في إلغاء حظر حسابي عبر واتساب؟

قد تساعدك الشبكات الخاصة الافتراضية VPN في الوصول إلى واتساب إذا كان محظورا في منطقتك، لكنها لن تلغي حظر الحساب المحظور. ومن أجل إلغاء حظر الحساب المحظور، اتبع الخطوات الموضحة في المقال.

كم من الوقت يستغرق عادة إلغاء حظر حساب واتساب؟

قد تختلف مدة إلغاء حظر حساب واتساب حسب سبب الحظر ومدى سرعة اتباعك للخطوات اللازمة. ومن الأفضل التصرف بسرعة واتباع إرشادات واتساب لتسريع العملية.

ماذا يجب أن أفعل لمنع حظر حساب واتساب في المستقبل؟

من أجل تجنب حظر الحسابات في المستقبل، تأكد من الالتزام بشروط خدمة واتساب واستخدام المنصة بمسؤولية والامتناع عن إرسال رسائل غير مرغوب فيها أو إرسال محتوى غير لائق.

هل يعلم الشخص عند إلغاء الحظر عنه عبر واتساب؟

عندما تلغي حظر شخص ما عبر واتساب، فإنه لن يتلقى إشعارا. ومع ذلك، قد يلاحظ أنك ألغيت الحظر عنه إذا تمكن من إرسال رسالة إليك أو رؤية حالتك مرة أخرى.

كيف يمكنني إرسال رسالة إلى شخص حظرني عبر واتساب؟

لإرسال رسالة إلى شخص حظرك، احذف حساب واتساب وأعد تثبيت التطبيق وأنشئ حسابك مرة أخرى. يتيح لك هذا إرسال الرسائل إليه.

هل تتلقى رسائل قديمة بعد إلغاء حظر شخص ما؟

إلغاء حظر شخص ما لا يعيد الرسائل القديمة. من أجل رؤية الرسائل السابقة، تحقق من سجل الرسائل أو سلسلة المحادثات طالما لم تُحذف.

هل تسلم الرسائل عند إلغاء الحظر؟

إذا حُظرت، فلن تُسلم رسائلك إلى المستلم. حتى بعد إلغاء حظرك، لن تُسلم الرسائل المرسلة أثناء حظرك.

كم مرة يمكنني الحظر وإلغاء الحظر عبر واتساب؟

يمكنك حظر جهة اتصال وإلغاء حظرها عبر واتساب عدة مرات كما تريد، ووقتما تريد.

هل حظر شخص ما على واتساب دائم؟

حظر شخص ما عبر واتساب ليس دائما. رغم أن جهة الاتصال المحظورة تظل في قائمة الدردشة، فلن تتمكن من الاتصال بك. ومع ذلك، يمكنك حذف الدردشة إذا كنت تريد إزالتها تماما.

هل يمكنني رؤية آخر ظهور لشخص ما إذا كنت محظورا عبر واتساب؟

في حال حظرك شخص ما عبر واتساب، فلن تتمكن من رؤية آخر ظهور له أو حالته، كما تختفي صورة حسابه أيضا.

هل يمكن لشخص حظرته أن يظل قادرا على عرض حالتي؟

لا يمكن للشخص الذي حظرته عرض تحديثات حالتك. ومع ذلك، يمكنه رؤية حالتك إذا نشرتها قبل حظره.

هل يمكن حظر شخص ما مؤقتا عبر واتساب؟

لا يوفر واتساب ميزة الحظر المؤقت. يمكنك حظر شخص ما وإلغاء حظره يدويا في أي وقت، لكن هذا يتطلب إجراء من جانبك ولا يمكن أتمتته.

في الختام، فإنه من المحبط حظر حسابك عبر واتساب، لكن من خلال اتباع النصائح الواردة في هذا المقال، يمكنك تجاوز العقبات واستعادة الوصول إلى منصة المراسلة المفضلة لديك.

ويُعد البقاء على اطلاع بسياسات واتساب وإرشادات الاستخدام المسؤول أمرا بالغ الأهمية لتجنب مشكلات الحساب في المستقبل والبقاء على تواصل مع الأصدقاء والعائلة.