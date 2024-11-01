عدم إيقاف تشغيل هاتفك أسبوعيا قد يعرضك للخطر ولكن هناك 4 قواعد أكثر أهمية لحماية بياناتك

تقول وكالة الأمن القومي الأميركية إن عليك إيقاف تشغيل هاتفك وإعادة تشغيله مرة واحدة كل أسبوع، وتأتي هذه النصيحة الرسمية بهدف منع الهجمات السيبرانية التي تعتمد على الملفات المؤقتة.

ويقول دارين جوتشيوني خبير الأمن والرئيس التنفيذي لشركة "كيبر سكيورتي" (Keeper Security) "إن إيقاف تشغيل هاتفك مرة واحدة في الأسبوع يتيح إعادة تعيين برامجه، وذلك للتخلص من أي مشاكل محتملة قد تتراكم أثناء تشغيله"، وفقا لما نشره موقع "ذا صن".

ويضيف أن الهاتف يعمل مثل الحاسوب من حيث العمليات والتطبيقات التي تعمل بالخلفية، وهذا ما يؤدي إلى مشكلات مثل الأداء البطيء والأخطاء وحتى الثغرات الأمنية.

وعندما تقوم بإيقاف تشغيل هاتفك، تتوقف كل هذه العمليات وتُغلق الثغرات التي قد يحاول مجرمو الإنترنت استغلالها، كما تُمسح الملفات المؤقتة التي قد تحتوي على معلومات حساسة.

وعلى الرغم من أنها لن تحل جميع المشاكل الأمنية، فإنها خطوة جيدة يمكن أن تساعد في تحسين أداء هاتفك وتحميك من أنواع معينة من الهجمات.

وأوضح دارين أن هذا لا يعدّ حلا شاملا، ولكن قد يكون مفيدا أكثر عند دمجه مع إجراءات أخرى مثل تحديث النظام وحذف التطبيقات غير المستخدمة واستخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لجميع حساباتك.

ومن جهة أخرى، قد تساعد إعادة التشغيل البسيطة في الحفاظ على أمان جهازك بعض الشيء. ولكن إذا كنت قلقا بشأن الهجمات السيبرانية، فهناك 4 تكتيكات يمكنك تجربتها وهي أكثر فعالية من إعادة تشغيل الهاتف، بحسب ما أورده موقع "ذا صن".

ويقول خبير الأمن كريس هوك إن هناك طرقا أكثر فاعلية في حماية جهازك، وأول هذه الطرق المواظبة على التحديثات؛ فقد قال هوك "يجب إبقاء نظام التشغيل في جهازك محدثا وكذلك يجب أن تكون جميع التطبيقات مُحدثة إلى آخر إصدار".

وتتضمن التحديثات بشكل عام إصلاحات للأمان والخصوصية، فذلك يوفر الحماية من المخاطر المعروفة، بحسب هوك.

والقاعدة الثانية هي تحميل التطبيقات من مصدر موثوق، ويُفضل الالتزام بالمصادر الرسمية والابتعاد عن المواقع غير الموثوقة.

وأما القاعدة الثالثة فتقول "إذا كنت لا تستخدم البلوتوث على جهازك، فقم بتعطيله"، وعلى الرغم من أن هذه القاعدة غير مريحة لبعض المستخدمين فإنها تقي من الهجمات الخارجية.

وأخيرا، عليك الابتعاد قدر الإمكان عن شبكات "واي فاي" العامة، لأنك لا تعلم من يكون معك على الشبكة نفسها، وفي حال اضطررت إلى استخدام شبكة عامة يمكنك تشغيل خدمة "في بي إن" (VPN) لتشفير اتصالك وحماية بياناتك.