غوغل تطرح ميزة البحث عن طريق مقاطع الفيديو

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث في الإنترنت من خلال تصوير مقطع فيديو. حيث سيسمح البحث بالفيديو للمستخدمين بتوجيه الكاميرا إلى شيء ما وطرح سؤال عنه والحصول على نتائج البحث، وفقا لموقع "بي بي سي"

وسيتمكن مستخدمو أندرويد وآيفون عالميا من الوصول إلى هذه الميزة من خلال تفعيل "إيه آي أوفرفيوز" (AI Overviews) في تطبيق غوغل الخاص بهم، ولكنها ستدعم اللغة الإنجليزية فقط حاليا.

وتُعد هذه الخطوة الأحدث من غوغل لتغيير طريقة بحث المستخدمين عبر الإنترنت من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الميزة بعد 3 أشهر من إعلان شركة "أوبن إيه آي" التي طورت "شات جي بي تي" أنها كانت تختبر القدرة على البحث من خلال طرح أسئلة على روبوت الدردشة الخاص بها.

وقالت ليز ريد مديرة البحث في غوغل "إن القدرة الجديدة ستسهل على المستخدمين طرح أسئلة حول العالم انطلاقا من محيطهم ". وذكرت مثالا أن شخصا في حوض السمك قد يرغب في معرفة سبب سباحة مجموعة من الأسماك بانسجام.

وبدلا من البحث عن الأسماك عبر الإنترنت وكتابة الاستفسار، ستتيح لهم الميزة الجديدة توجيه كاميرتهم وتسجيل مقطع فيديو قصير وطرح سؤال بصوت عال.

وهنا سيقوم الذكاء الاصطناعي في غوغل بتحليل الفيديو وتحديد الأسماك ودمج ذلك مع السؤال وإظهار نتائج البحث.

وقال محلل الصناعة باولو بيسكاتوري "إن هذا شيء كبير بالنسبة لغوغل. نحن نرى الآن الذكاء الاصطناعي في كل شيء والناس يتواصلون بشكل أفضل مع المرئيات"، بحسب "سي إن بي سي".

ويُظهِر هذا التطور الأخير طرقا جديدة لإضفاء الحيوية على المحتوى من خلال شيء مثل البحث، وهو من أكثر المهام شيوعا على الإنترنت.

وتأتي ميزة غوغل الجديدة في الوقت الذي تواجه فيه تحديات متزايدة في مجال البحث، حيث يُقدر أنها استحوذت على أكثر من 90% من السوق على مستوى العالم.

وأبرز المنافسين الجدد هي شركة "أوبن إيه آي" التي كشفت في يوليو/تموز الماضي أنها كانت تختبر ميزة "سيرش جي بي تي" (SearchGPT) للبحث في الإنترنت عن طريق طرح أسئلة على روبوت الدردشة، ويتم اختباره من قبل عدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة.

وذكرت "سي إن بي سي" أنه من المرجح أن تكون إعلانات غوغل الجديدة وسيلة لمكافحة نمو الشركات المنافسة، رغم أنه لا يوجد أي منها حتى الآن يهدد هيمنتها الضخمة حقا.