هل لا يزال ماسك يلاحق حلمه بتصنيع سيارات أجرة "آلية"؟

طوال عقد من الزمان، دعم إيلون ماسك فكرة أن سيارات "تسلا" ستقود نفسها بشكل آلي يوما ما وستعمل كسيارات أجرة آلية أو ما يعرف بـ"روبوتاكسي" (robotaxis). وفي هذا السياق، قالت الشركة إنها ستكشف عن تصميم سيارات أجرة ذاتية القيادة الأسبوع المقبل، وفقا لموقع "سي إي بي سي".

وعلى الرغم من سنوات الانتظار والتنبؤات الجريئة والوعود التي لم تحقق، لا يزال معجبو شركة "تسلا" يأملون أن يحقق ماسك ما وعد به في الحدث المقرر في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبغض النظر عما ستقدمه الشركة في يوم "روبوتاكسي"، فإن الخبراء متشككون في إستراتيجية الشركة، مستشهدين بتكنولوجيا "أوتو بايلوت" (Autopilot) و"إف إس دي" (FSD) كمؤشر على تقدم "تسلا" من عدمه.

وفي الوقت الذي وعد فيه ماسك بمركبات من دون سائق، تمكن المنافسون من تحقيق ذلك. فشركة "وايمو" (Waymo) المملوكة لشركة "ألفابت" (Alphabet) تدير بالفعل خدمة "روبوتاكسي" في مدن أميركية عدة، متجاوزة 100 ألف رحلة مدفوعة أسبوعيا منذ أغسطس/آب الجاري.

كذلك بدأت شركة "زوكس" (Zoox) المملوكة لأمازون في اختبار رحلات لموظفيها في فبراير/شباط عام 2023 بهدف إطلاق خدمة "روبوتاكسي" الخاصة بها. وفي الصين تشغل شركتا "بوني إيه آي" (Pony.ai) و"بيدو" (Baidu) خدمات "روبوتاكسي" تجارية أيضا.

وقد تكون هذه السوق مربحة، حيث تتوقع شركة "ريموند جيمس" (Raymond James) أن تصل حجوزات سيارات الأجرة "روبوتاكسي" السنوية إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030.

ومع تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، هناك كثير من الرهانات على التحول المحتمل لشركة تسلا نحو القيادة الذاتية.