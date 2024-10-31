تعتزم شركة صناعة السيارات الذاتية القيادة "وايمو"، المملوكة لشركة غوغل الأميركية للتكنولوجيا، تعزيز وضعها المسيطر على سوق سيارات الأجرة الذاتية القيادة بالعمل في مدن أميركية أخرى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

ووفق الشركة، فإن سيارات وايمو الذاتية القيادة تنفذ أسبوعيا أكثر من 150 ألف رحلة وتقطع أكثر من مليون كيلومتر وعلى متنها ركاب، دون وجود سائق خلف عجلة القيادة.

وتعمل الشركة حاليا في مدن سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وفونيكس وأوستن، ومؤخرا في أتلانتا. ولم تكشف الشركة عن المدن الجديدة التي تعتزم العمل فيها خلال الفترة المقبلة.

من ناحيته، قال ساندر بيشاي الرئيس التنفيذي لمجموعة ألفابيت المالكة لشركة غوغل، إن سيارات وايمو أصبحت جزءا من الحياة اليومية بسرعة في مدينتي أوستن وأتلانتا، مضيفا أن تعاون وايمو مع شركة خدمات النقل الذكي "أوبر تكنولوجيز" ساعد في هذا النمو.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" عن نموذج اختباري لسيارة كهربائية ذاتية القيادة بهدف تشغيلها سيارة أجرة. وقال إنه يعتزم بدء إنتاج هذه السيارات في عام 2026، مع توقع إنتاج حوالي مليوني سيارة سنويا.

ويعد ماسك بإنتاج سيارة أجرة كهربائية ذاتية القيادة منذ سنوات، لكن تسلا ما زالت تنتج سيارات مزودة بنظام مساعدة السائق يحتاج إلى وجود سائق خلف عجلة القيادة، في حين أن سيارات وايمو تعمل دون وجود سائق.

في الوقت نفسه فإن سيارات وايمو مرتفعة التكلفة بسبب استخدام تكنولوجيا غالية الثمن لضمان السلامة باستخدام وحدات استشعار إضافية مثل الرادار، الذي يعمل بالليزر لمسح المكان المحيط بالسيارة من جميع الاتجاهات، مما يمثل مشكلة كبرى أمام محاولات تحقيق أرباح من إنتاج وتشغيل هذه السيارة. وتقول وايمو إنها تطور نظام قيادة أحدث أقل تكلفة.