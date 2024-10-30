تدابير مهمة لأمان الدفع بالهاتف الذكي

شهدت السنوات الأخيرة، وخاصة بعد جائحة كورونا، زيادة ملحوظة في استخدام الدفع عبر الهاتف الذكي. خصوصا مع فرض قيود على التفاعل الاجتماعي والرغبة في تجنب النقد، وجد العديد من المستهلكين أن حلول الدفع الرقمية تقدم لهم وسيلة آمنة ومريحة لإجراء المعاملات المالية.

لقد أصبحت هذه التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من حياة الناس اليومية، مما يسهل عليهم التسوق والدفع في أي وقت ومن أي مكان. ومع تزايد الاعتماد على هذه الطريقة، يبرز أهمية فهم كيفية استخدامها بأمان لحماية المعلومات الشخصية والمصرفية، ولإجراء عمليات الدفع بالهاتف الذكي بأمان، يوصي المكتب الاتحادي لأمان المعلومات بألمانيا باتباع التدابير المهمة التالية:

قم بتثبيت البرامج الضرورية فقط، أي تطبيقات الدفع، من مصادر جديرة بالثقة. استخدم فقط أحدث إصدار من التطبيق، وقم بتثبيت تحديثات التطبيق عندما تصبح متاحة.

حافظ أيضا على تحديث هاتفك الجوال، مثل نظام التشغيل.

استخدم قفل شاشة جهازك باستخدام رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور أو بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه.

إذا أمكن، قم بإعداد حظر تلقائي للتطبيق على هاتفك الذكي، الذي سيتم تفعيله، إذا تم إدخال كلمة مرور التسجيل أو كود (TAN) بشكل غير صحيح بشكل متكرر.

قم بإتاحة بلوتوث (Bluetooth) وإن إف سي (NFC) وواي فاي (WiFi) فقط عند الاستخدام. ويمكن إيقاف تشغيل الوظائف وتشغيلها في الإعدادات السريعة.

وفي حالة سرقة هاتفك الجوال، قم بحظر بطاقة (SIM) الخاصة بك وجميع إمكانية الوصول إلى حساباتك وبطاقاتك المخزنة على الفور.

بينما نعيش في عصر يسهل فيه الدفع عبر الهاتف الذكي، يظل الأمان عنصرا أساسيا لا يمكن تجاهله. من خلال اتباع التدابير الاحترازية المناسبة، مثل استخدام التطبيقات من مصادر موثوقة وتحديث الأجهزة بشكل دوري، يمكن للمستخدمين حماية أنفسهم من المخاطر المحتملة.

يعد الوعي بكيفية تأمين الهواتف الذكية وحسابات الدفع أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على الأمان الشخصي. لذلك، يجب أن نبقى دائما يقظين وأن نضع السلامة في مقدمة أولوياتنا عندما نستخدم هذه التكنولوجيا المتقدمة.