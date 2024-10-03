هل يتفوق هاتف "بكسل 9 برو فولد" القابل للطي على أجهزة "سامسونغ" المشابهة؟

يعدّ هاتف "بكسل 9 برو فولد" (Pixel 9 Pro Fold) ثاني هاتف قابل للطي تنتجه شركة "غوغل"، ولكنه يُظهر تحسنا رائعا مقارنة بالنموذج الأول "غوغل بكسل فولد"، وقد يكون بالفعل الهاتف القابل للطي الذي كنت تنتظره طوال هذا الوقت.

ويتخذ هاتف "بكسل 9 برو فولد" نهجا مختلفا في التصميم بفضل الإطار المصنوع من الألمنيوم والحواف المنحنية على أحد الجانبين التي تجعل الجهاز مميزا وجريئا. وتأتي الشاشة الخارجية بمقاس 6.3 بوصات والشاشة الداخلية القابلة للطي بمقاس 8 بوصات.

وقد قام موقع "ذا صن" بإجراء مقارنة شاملة بين هاتف "بكسل 9 برو فولد" وهو آخر إصدارات "غوغل" مع هاتف "غلاكسي زد فولد 6" (Galaxy Z Fold 6) آخر هاتف قابل للطي أعلنته "سامسونغ" إلى الآن، وسلط الضوء على أهم الفروق المميزة.

التصميم

بحسب موقع "ذا صن"، يتميز هاتف "بكسل 9 برو فولد" بعرض عادي عند طيه، بعكس هاتف "غلاكسي زد فولد 6" الذي يأتي بشكل أنحف وأطول يجعله أسهل قليلا في الإمساك.

ولكن تفوز "سامسونغ" في الوزن، إذ يبلغ وزن هاتفها 239 غراما في حين أن هاتف "غوغل" يزن 257 غراما. ويعوض "بكسل" عن ذلك بكونه أنحف عند طيه وفتحه.

الأداء والميزات

يتميز هاتف "بكسل 9 برو فولد" بشريحة "تنسور" (Tensor) الخاصة من "غوغل" بينما هاتف "غلاكسي زد فولد 6" مزود بشريحة "سناب دراغون 8 جين 3" المعروفة بقوتها. ومع ذلك، لن يلاحظ معظم المستخدمين الفرق لأن التطبيقات تعمل بسلاسة وسرعة في كلا الهاتفين.

والأمر اللافت هو أن هاتف "غوغل" يحوي وضع تقسيم الشاشة الذي يُمكّنك من استخدام تطبيقين في الوقت نفسه مثل بقية الأجهزة، لكن هاتف "سامسونغ" يسمح باستخدام 3 تطبيقات معا.

وكلا الجهازين يعمل بنظام "أندرويد 14″، وفي حال الترقية إلى "أندرويد 15" يُتوقع أن يحصل هاتف "بكسل" على هذه الترقية قبل منافسه من "سامسونغ".

البطارية

بطارية هاتف "بكسل 9 برو فولد" في الواقع أصغر من بطاريات "بكسل 9" الأخرى. ومع ذلك، فإن كفاءة التكنولوجيا المدمجة تجعلها تعمل بشكل مريح طوال اليوم بعد كثير من البث والتصفح والمراسلة.

وبحسب موقع "ذا صن"، استغرق هاتف "بكسل" أكثر من ساعة لشحن البطارية بالكامل مع العلم أن قدرة الشحن هي 21 واتًا، وهو أبطأ من الإصدارات الأخرى من بكسل وأبطأ من نظيرة " غلاكسي زد فولد 6″ الذي يتميز بقدرة شحن 25 واتًا. كذلك فإنه لا يحتوي على ميزة الشحن العكسي لشحن الأجهزة الأخرى بعكس هاتف "سامسونغ".

الكاميرا

تأتي كاميرا هاتف "بكسل 9 برو فولد" بميزات فريدة أهمها ميزة "آد مي" (Add me) التي تتيح للشخص الذي يلتقط الصورة أن يضيف نفسه إلى صورة جماعية بطريقة سحرية.

ومن جهة أخرى، فإن ميزة "ميد يو لوك" (Made You Look) التي تعرض رسوما متحركة ممتعة على الشاشة الخارجية مصممة لجذب انتباه الأطفال حتى ينظروا نحو الكاميرا.

وهذه الميزات تتوفر على هاتف "بكسل" دون غيره من الأجهزة.

السعر

المشكلة الوحيدة في هاتف "بكسل 9 برو فولد" هو سعره المرتفع الذي يبلغ 1799 دولارا، وهو ما لن يقنع الناس بتجربة الأجهزة القابلة للطي.

أما هاتف "غلاكسي زد فولد 6" الذي يضاهي نظيره "بكسل" بالقوة فيبلغ سعره 1899 دولارا وهو ما لا يشكل فرقا كبيرا في السعر.