كل ما تريد معرفته عن إعلانات آبل الجديدة في أهم أسبوع لها

أعلنت شركة آبل منذ فترة أن الأسبوع الجاري سيكون "أسبوع الإعلانات الأكثر إثارة" بداية من جهاز "آي ماك" (iMac) المزود بشريحة "إم 4" (M4) وحتى الإعلان عن "آبل إنتلجنس" على أجهزة آبل، وفقا لموقع "ذا فيرج".

وستأتي أجهزة "آي ماك" بخيارات ألوان جديدة مع لوحة مفاتيح وماوس و"تراك باد" (TrackPad) مزودة بمنافذ "يو إس بي سي" (USB-C).

ومن المتوقع إضافة شريحة "إم 4" على أجهزة "ماك بوك برو" (MacBoob Pro)، كما أن أجهزة "ماك ميني" (Mac Mini) ستشهد إعادة تصميم كاملة، وهي الأولى منذ أكثر من عقد.

والشيء المختلف هذه المرة هو عدم وجود حدث رسمي لإطلاق المنتجات، وبدلا من ذلك قامت آبل بمشاركة بيانات صحفية ومقاطع فيديو للأحداث وفي أوقات غير معلن عنها. إذ ظهرت الإعلانات الأولى يوم الاثنين الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المحتمل أن نشهد المزيد من الأخبار في الأيام المقبلة. وسنذكر أبرز أحداث هذا الأسبوع التي تتوفر لدينا:

"آبل إنتلجنس" يظهر للعلن لأول مرة

ظهرت أولى ميزات الذكاء الاصطناعي من آبل هذا الأسبوع من خلال إطلاق "آبل إنتلجنس" على أجهزة آيفون وآيباد وماك، والذي يُقدم أدوات كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي وملخصات الإشعارات وأداة إزالة الأشياء غير المرغوب فيها من الصور. وهي الخطوة الرسمية الأولى لشركة آبل في عصر الذكاء الاصطناعي، لكنها لن تكون الأخيرة.

وقد كان "آبل إنتلجنس" متاحا في إصدارات المطورين والإصدارات التجريبية "بيتا" (Beta) خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن هذا الأسبوع ستكون المرة الأولى له في إصدارات أنظمة التشغيل العامة. ومع ذلك، ستظل الميزات مصنفة على أنها إصدار تجريبي (بيتا)، وستظل ميزات "آبل إنتلجنس" في طور التقدم.

وقد أُطلق "آبل إنتلجنس" باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، وبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي لن تتمكن من الوصل لميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة قبل أبريل/نيسان العام القادم، وفقا لمدونة آبل الخاصة بأخبار أيرلندا.

وحالما تصل ميزات "آبل إنتلجنس" للاتحاد الأوروبي، فستصل معها الأدوات الأخرى مثل أدوات الكتابة و"جينموجي" (Genmoji) و"سيري" (Siri) المعاد تصميمه والمزود بفهم أكبر للغة، والأكثر من ذلك أنه متكامل مع "شات جي بي تي"، حسبما ذكرت آبل في منشور المدونة.

ومن يريد تجربة "آبل إنتلجنس" فعليه الانضمام إلى "قائمة الانتظار"، التي توجد في الإعدادات "آبل إنتلجنس أند سيري" (Apple Intelligence & Siri)، وسيظهر خيار "الانضمام إلى قائمة انتظار آبل إنتلجنس".

أمازون تُفسد أسبوع آبل وتُسرب صورة لجهاز "ماك ميني" الجديد

أفسدت أمازون أسبوع الإعلانات الخاص بآبل من خلال مشاركة تفاصيل جهاز "ماك ميني" قبل الموعد المحدد. ورغم أنها حذفت التفاصيل، فإن موقع "ماك رومرس" (MacRumors) تمكن من أخذ بعض لقطات الشاشة.

وتُظهر الصورة الصغيرة جهاز "ماك ميني" فضي مزوّد بمقبس سماعة ومنفذي "يو إس بي سي" أماميين، ومن المفترض أن يدعم "ثاندر بولت 4" (Thunderbolt 4)، وتبقى المنافذ الخلفية مجهولة إلى الآن.

ومن جهة أخرى، ذُكر أن الإصدار الأساسي وإصدار "برو" سيأتيان مزودين بشريحة "إم 4" الجديدة، كما أن الجهاز مزود بـ14 نواة في وحدة المعالجة المركزية و20 نواة في وحدة معالجة الرسومات، بالإضافة إلى 64 غيغابايتا في ذاكرة الوصول العشوائي و8 تيرابايتات في التخزين.

فيديو إعلاني من آبل يبرز منتجاتها الجديدة

لم تكتف شركة آبل بإصدار سلسلة من البيانات الصحفية عندما أعلنت عن جهاز "آي ماك" الجديد و"آبل إنتلجنس"، بل نشرت فيديو يتماشى مع الإعلان. ويظهر هذا الفيديو في صفحة "آي ماك" على موقع آبل من خلال الضغط على زر "شاهد الإعلان"، رغم أنه من الصعب ملاحظته.

ونشرت آبل الإعلان الذي تبلغ مدته 10 دقائق، على يوتيوب أيضا، حيث ناقشت مديرة منتجات "آبل إنتلجنس" أليجرا تيبر نظام الذكاء الاصطناعي من آبل، والذي أصبح متاحا الآن كتحديث برمجي لأجهزة آيفون وآيباد وماك.

واستعرضت تيبر الميزات القادمة، مع تحديد أن تحديث اليوم لا يتضمن سوى أشياء مثل أدوات الكتابة وتحسينات طفيفة على "سيري".

ويتحدث سري بانوجانتي مدير منتجات "آي ماك" عن جهاز "آي ماك" الجديد، فيعرض الألوان المختلفة، ويناقش التفاصيل المتعلقة بشريحة "إم 4".

طريقة الحجز على جهاز "آي ماك" بشريحة "إم 4"

من أجهزة "ماك" الجديدة وحتى ميزات الذكاء الاصطناعي، تأخذ آبل أسبوعا كاملا لعرض جميع الأخبار المتعلقة بتشكيلتها الجديدة من الحواسيب.

وجهاز "آي ماك" مقاس 24 بوصة وبشريحة "إم 4" يتصدر قائمة حواسيبها، والذي يمكن طلبه مسبقا من موقع آبل الرسمي بسعر يبدأ من 1299 دولارا مع تاريخ إصدار 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومن المتوقع الكشف عن شريحة جديدة لجهاز "ماك بوك برو" و"ماك ميني" في الأيام القادمة. ولكن التوقعات تشير إلى أن جهاز "ماك بوك آير" (MacBook Air) لن يحصل على أي تحديثات حتى عام 2025.

ملحقات أجهزة "ماك" أصبحت مزودة بمنافذ "يو إس بي سي"

قررت شركة آبل إزالة منافذ "لايتنينغ" (Lightning) من مجموعة ملحقات أجهزة "ماك"، إذ أعلنت هذا الأسبوع أن "ماجيك ماوس" و"ماجيك كيبورد" و"ماجيك تراك باد" ستحتوي جميعها على منفذ "يو إس بي سي".

ولم تتغير الأسعار عن إصدارات "لايتنينغ"، إذ يبلغ سعر "ماجيك ماوس" 99 دولارا و"ماجيك كيبورد" 199 دولارا والتي لم تتوفر إلى الآن إلا كنموذج أكبر، وبالنسبة لـ"ماجيك تراك باد" فيبلغ سعرها 149 دولارا، كما تتوفر الأجهزة الثلاثة باللونين الأسود أو الأبيض.

منفذ الشحن "ماجيك ماوس" لا يزال في الأسفل

لا يزال "ماجيك ماوس" (Magic Mouse) الجديد من آبل والمزود بمنفذ "يو إس بي سي" يحتوي على منفذ الشحن في الأسفل. وكان بإمكان آبل استغلال أسبوع الإعلانات هذا فرصة لنقل منفذ الشحن من أسفل الجهاز.

وظل المنفذ موجودا في الأسفل لما يقارب العقد، وعلى الرغم من التحديثات الأخرى للماوس وانتقادها بشأن هذا الأمر، فإن المنفذ لا يزال في الأسفل كما هو موضح في عرض الواقع المعزز "فيو إن يور سبيس" (view in your space) على موقع آبل.

ويبدو أن شركة آبل لا تزال تعتقد أن أفضل طريقة لشحن "ماجيك ماوس"، الذي يبلغ سعره 99 دولارا، هي قلبه وتوصيله، مما يجعله غير قابل للاستخدام.

ألوان جديدة في "آي ماك"

سيتوفر جهاز "آي ماك" الجديد بسبعة ألوان هي الأخضر والأصفر والبرتقالي والوردي والبنفسجي والأزرق والفضي. ويذكر أنه لا يوجد نموذج أكبر متاح، حيث أكدت آبل سابقا أنها لن تستبدل نموذج 27 بوصة الذي توقف إنتاجه الآن والذي يعمل بمعالجات "إنتل" (Intel).