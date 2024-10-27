مفتاح سيارتك على آيفونك.. تعرّف على كيفية تشغيله وطرازات السيارات المدعومة

أعلنت شركة آبل في مارس/آذار الماضي عن ميزة متقدمة تتيح للمستخدمين إضافة مفاتيح سياراتهم إلى تطبيق محفظة آبل في كل من آيفون وساعة آبل. وفقا لموقع آبل الرسمي.

وعند إضافة مفتاح افتراضي إلى المحفظة يمكن للمستخدمين فتح سياراتهم أو قفلها أو حتى تشغيلها. ولكن هناك بعض الشروط، سنقوم بذكرها:

أولا: يجب أن يكون لديك جهاز آيفون متوافق، وهذا يعني إما "آيفون إكس إس" والإصدارات الأحدث أو "آيفون إس إي" (الجيل الثاني) ويعمل بأحدث إصدار من "آي أو إس".

وبالنسبة لساعة آبل، فيجب أن تكون "آبل ووتش سيريز 5" أو الطرازات الأحدث أو ساعة "آبل ووتش إس إي" بأحدث إصدار من نظام "ووتش أو إس".

ثانيا: ستحتاج لتسجيل الدخول إلى جهازك باستخدام "آبل آي دي" (Apple ID) الخاص بك.

ثالثا: سيارة تدعم هذه الميزة، ولسوء الحظ لا تدعم آبل عدد كبير من السيارات، بل هناك طرازات معينة سنقوم بذكرها:

"بي إم دبليو" (BMW)

"بي واي دي" (BYD)

"شيفروليه" (Chevrolet)

"جينيسيس" (Genesis)

"هونداي" (Hyundai)

"كيا" (KIA)

"لوتس" (LOTUS)

"مرسيدس بنز" (Mercedez-Benz)

"ريفيان" (Rivian)

ولتعرف إذا كانت سيارتك تدعم مفتاح آبل أم لا، ما عليك سوى الدخول إلى موقع الويب الخاص بالشركة المصنعة للسيارة وسيظهر لك إن كانت تدعم الميزة أم لا، وفقا لموقع "ذا صن".

كيف تضيف مفتاح سيارتك إلى جهاز آيفون؟

لتضيف مفتاح آبل لسيارتك انتقل إلى التطبيق الخاص بالشركة المصنعة لسيارتك وقم بربط السيارة به. ثم اتبع التعليمات داخل التطبيق للعثور على مفتاح رقمي (يرجى الملاحظة أن التعليمات تختلف بحسب الشركة المصنعة).

وعندها سينقلك التطبيق إلى محفظة آبل، وستظهر لك رسالة "مفاتيح السيارة متوفرة الآن في المحفظة. يمكنك الوصول إلى السيارة من آيفون" اضغط على زر "متابعة"، ومن ثم وضع جهازك على قارئ المفاتيح واتركه يقترن بالسيارة.

وعند إضافة مفتاح السيارة سيضاف تلقائيا إلى ساعة آبل المقترنة أو قد يظهر لك خيار لإضافته. كما يمكنك إضافته يدويا إلى في تطبيق "آبل ووتش" الموجود على آيفون، من خلال الضغط على المحفظة و"آبل باي" ثم زر "إضافة" الموجود بجوار مفتاح السيارة.

استخدام مفتاح السيارة الرقمي

تعتمد طريقة عمل المفتاح الافتراضي على طراز سيارتك. على سبيل المثال قد تسمح بعض السيارات باستخدامه لقفل وفتح سيارتك عن بُعد. كما أن هناك "النمط السريع" الذي يتيح استخدام مفتاح السيارة الافتراضي دون فتح الجهاز.

وبعض السيارات تدعم ميزة "الدخول من دون مفتاح" التي تتيح لك دخول سيارتك عن طريق حمل هاتفك فقط، وما عليك سوى الاقتراب من السيارة لكي تفتح وعندما تبتعد عنها ستُقفل تلقائيا.

وهناك خيارات كثيرة تعتمد على طراز السيارة التي ستظهر عند النقر على مفتاح السيارة الافتراضي في تطبيق محفظة آبل.

وإحدى الميزات المثيرة للاهتمام في المفتاح الافتراضي هو أنه يمكنك إرساله عبر رسالة نصية إلى العائلة أو الأصدقاء، كما تتيح بعض السيارات إرساله عبر تطبيق واتساب.

ومن الجدير بالذكر أنه إذا فقدت هاتف الآيفون أو سُرق فيمكنك تمييز جهازك كمفقود، وهذا يعني أن أي شخص يمتلكه لن يكون قادرا على استخدام المفتاح الافتراضي ومع ذلك، فإن تمييز جهازك كمفقود لن يمنع أجهزة آيفون الأخرى من استخدام المفاتيح التي شاركتها معهم من قبل.