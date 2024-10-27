لعبة سرية في "إنستغرام" أُطلقت بصمت من دون الإعلان عنها

لطالما كان "إنستغرام" هو المنصة المعتمدة لدى الكثيرين في مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، ولكن توجد ميزة مخفية داخل رسائل "إنستغرام" لا علاقة لها بالصور ولا بالفيديو، بحسب موقع "ذي صن".

والأمر المثير أنها لا تحتاج للاتصال بشبكة واي فاي أو شبكة الهاتف المحمول، وهي تعمل من خلال أي رمز تعبيري موجود في المحادثة.

ولم تعلن شركة "ميتا" عن هذه اللعبة من قبل، حيث أُضيفت في مارس/آذار الماضي، وهي لعبة على غرار لعبة "بونغ" (Pong) الكلاسيكية والمستوحاة من لعبة "بينغ بونغ" المعروفة.

وفي وقت سابق من هذا العام، صرح متحدث باسم "إنستغرام" لموقع "تيك كرانش" أن الشركة تعمل على وسائل جديدة لجعل منصتها أكثر متعة، وهذا هو سبب إطلاق اللعبة.

كيف تلعب اللعبة المخفية في إنستغرام؟

ادخل لأية محادثة على "إنستغرام" وأرسل رمزا تعبيريا ما أو انقر فوق رمز تعبيري موجود في المحادثة وسيندفع هذا الرمز في الهواء، وهنا تبدأ اللعبة.

وتعمل اللعبة مثل لعبة "بونغ" الفردية، حيث يكون لديك مضرب أسفل الشاشة وعليك أن تُبقي الرمز التعبيري في الهواء أطول فترة ممكنة وستكسب النقاط مع كل ارتداد ناجح، ومع التقدم في اللعبة ستزداد سرعة الرمز التعبيري وستزداد معها صعوبة اللعبة.

والجزء الأفضل في هذه اللعبة أنها لا تتطلب اتصالا بالإنترنت، لذا يمكنك تجربتها في أي مكان حين تشعر بالملل.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك استخدام رمز تعبيري واحد أيا كان لبدء اللعبة، ولكن لن تعمل اللعبة إذا استخدمت رمزين تعبيريين أو أكثر. كما أن اللعبة تحفظ أعلى نقطة وصلت لها لتعود إليها في أي وقت وتُسجل نقاطا أعلى.

ومن المثير للاهتمام أن الشخص الآخر في الدردشة لن يعرف ما إذا كنت تلعب اللعبة أم لا، ولكن إن أرسلت له رمزا تعبيريا من دون سابق إنذار فبالتأكيد سيعلم أنك استخدمت محادثته لتلعب باللعبة.

ورغم أن اللعبة تعمل على كل من "آي أو إس" و "أندرويد" فإنه لم يتمكن جميع المستخدمين من الوصول إليها. بحسب موقع "تيك كرانش".