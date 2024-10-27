كيف تعرف أن حسابك في إنستغرام مخترق؟

أصبح اختراق حساب إنستغرام مشكلة واسعة النطاق، مما يجعلك غير قادر على الوصول إلى حسابك، وعاجزا عن فعل شيء في ظل سيطرة المتسللين عليه.

وبالإضافة إلى إمكانية طلب الفدية لإعادة الحساب، قد يستخدم المتسللون حسابك المخترق في إنستغرام لسرقة معلوماتك الشخصية ونشر التعليمات البرمجية الضارة لأصدقائك.

وإذا وجدت نفسك في هذا الموقف أو كنت قلقا من تعرضك لهذا الموقف، فإليك ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية معرفة أن حسابك في إنستغرام مخترق، وكيفية استرداد الحساب المخترق.

لماذا يخترق الناس حساب إنستغرام؟

يخترق الناس حسابات إنستغرام لأسباب مختلفة، من الدوافع الشخصية إلى المكاسب المالية، وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة التي قد تدفع الأفراد إلى اختراق حسابك في إنستغرام:

المكاسب المالية

بيع الحساب: يمكن بيع الحسابات المخترقة، وخاصة تلك التي لديها عدد كبير من المتابعين، في السوق السوداء، فحسابات الإنستغرام يمكن أن تدر أرباحا على أصحابها مما يجعل هذه الحسابات هدفا للقراصنة.

التصيد الاحتيالي: يمكن للمتسللين استخدام حساب إنستغرام المخترق لإرسال رسائل تصيد احتيالي إلى متابعيك لسرقة معلومات شخصية أو بيانات مالية.

الاحتيال والنصب: يمكن للمتسللين الاستيلاء على حساب من خلال انتحال شخصية شخص حقيقي (أنت، مالك الحساب) لخداع المتابعين وسرقة أموالهم أو معلوماتهم الشخصية. أسباب شخصية

الانتقام: قد تدفع الأسباب الشخصية، مثل الغيرة أو الانتقام، شخصا ما إلى محاولة الوصول إلى حسابك في إنستغرام.

الانتقام: قد تدفع الأسباب الشخصية، مثل الغيرة أو الانتقام، شخصا ما إلى محاولة الوصول إلى حسابك في إنستغرام. التجسس: قد يخترق شخص ما حسابك في إنستغرام للتجسس على رسائلك وأنشطتك. سرقة البيانات

المعلومات الشخصية: قد يوفر الاختراق الوصول إلى معلوماتك الشخصية الحساسة، التي يمكن استخدامها لسرقة هويتك أو الأنشطة الضارة الأخرى، وهو أمر خطير إذا كان لديك حسابات متعددة مرتبطة، حيث تزداد كمية المعلومات المتاحة.

جهات الاتصال: قد يؤدي الوصول إلى حسابك في إنستغرام إلى كشف جهات اتصالك، مما يسهل استهداف الأشخاص الآخرين في شبكتك. نشر البرامج الضارة

توزيع البرامج الضارة: يمكن استخدام حسابك المخترق في إنستغرام لنشر روابط أو برامج ضارة لمتابعيك. الدعاية والمعلومات المضللة

نشر معلومات كاذبة: قد يستخدم المتسللون حسابك المخترق في إنستغرام لنشر معلومات كاذبة أو دعاية للتأثير في الرأي العام أو خلق الفوضى.

الدوافع السياسية: قد يستهدف المتسللون الذين ترعاهم الدولة حسابك في إنستغرام للتأثير في الأحداث السياسية أو الانتخابات. الإعلان والترويج

الإعلان غير المصرح به: قد ينشر المتسللون إعلانات عن منتجات أو خدمات، ويكسبون المال من النقرات أو المبيعات. المتعة والتحدي

القرصنة الترفيهية: قد يخترق بعض الأفراد حسابك في إنستغرام من أجل الإثارة أو التحدي، وينظرون إليها كوسيلة لاختبار مهاراتهم التقنية. الهندسة الاجتماعية

بناء المصداقية: يمكن استخدام حسابك المخترق في إنستغرام لبناء المصداقية والثقة داخل مجتمعات معينة عبر الإنترنت، مما يتيح المزيد من الهجمات.

كيف يمكن اختراق حسابك في إنستغرام؟

يستخدم المتسللون أنواعا مختلفة من الحيل عندما يتعلق الأمر بالدخول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. وفيما يلي بعض الطرق الأكثر شيوعا:

هجمات التصيد الاحتيالي : غالبا ما تبدأ عمليات التصيد الاحتيالي بإرسال شخص ما بريدا إلكترونيا يحتوي على تهديدات كاذبة أو روابط ضارة أو مرفقات لمحاولة الحصول على بيانات شخصية أو معلومات تسجيل الدخول.

قد تطلب منك رسائل البريد الإلكتروني والحسابات المزيفة عبر إنستغرام التحقق من معلومات تسجيل الدخول أو تدعوك للنقر فوق رابط لإجراء استطلاع لإيصالك إلى موقع الويب المزيف.

: غالبا ما تبدأ عمليات التصيد الاحتيالي بإرسال شخص ما بريدا إلكترونيا يحتوي على تهديدات كاذبة أو روابط ضارة أو مرفقات لمحاولة الحصول على بيانات شخصية أو معلومات تسجيل الدخول. قد تطلب منك رسائل البريد الإلكتروني والحسابات المزيفة عبر إنستغرام التحقق من معلومات تسجيل الدخول أو تدعوك للنقر فوق رابط لإجراء استطلاع لإيصالك إلى موقع الويب المزيف. التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصير ة: التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة هو نوع من التصيد الاحتيالي، لكن المحتال يتواصل من خلال الرسائل النصية القصيرة.

ة: التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة هو نوع من التصيد الاحتيالي، لكن المحتال يتواصل من خلال الرسائل النصية القصيرة. التطبيقات الخارجية : تتيح التطبيقات الخارجية للمتسللين بعض السبل للوصول إلى الحسابات، إذ يمكن للمتسللين استخدام التطبيق كباب خلفي إلى الحسابات المتصلة إذا لم يكن آمنا، ويمكن للمتسللين أيضا إنشاء تطبيقات تسمح لهم باختراق حسابات الأشخاص عندما يبدأ الضحايا باستخدام التطبيق.

: تتيح التطبيقات الخارجية للمتسللين بعض السبل للوصول إلى الحسابات، إذ يمكن للمتسللين استخدام التطبيق كباب خلفي إلى الحسابات المتصلة إذا لم يكن آمنا، ويمكن للمتسللين أيضا إنشاء تطبيقات تسمح لهم باختراق حسابات الأشخاص عندما يبدأ الضحايا باستخدام التطبيق. اختراق بريدك الإلكتروني : إذا اخترق شخص ما بريدك الإلكتروني، فقد يسرق المتسلل الكثير منك، بما في ذلك معلومات الحساب المالي والصور الشخصية والمزيد.

بمجرد تمكنه من الوصول إلى بريدك الإلكتروني، يمكنه العثور على حسابات أخرى لاختراقها.

: إذا اخترق شخص ما بريدك الإلكتروني، فقد يسرق المتسلل الكثير منك، بما في ذلك معلومات الحساب المالي والصور الشخصية والمزيد. بمجرد تمكنه من الوصول إلى بريدك الإلكتروني، يمكنه العثور على حسابات أخرى لاختراقها. استغلال الثغرات الأمنية : يستطيع المتسللون استغلال الثغرات الأمنية في الحسابات المتعددة المرتبطة، مثل حسابات فيسبوك، للوصول إلى حسابك في إنستغرام.

: يستطيع المتسللون استغلال الثغرات الأمنية في الحسابات المتعددة المرتبطة، مثل حسابات فيسبوك، للوصول إلى حسابك في إنستغرام. برامج التجسس : بعض أنواع البرامج الضارة، مثل برامج التجسس أو مسجلات المفاتيح، مصممة للوصول إلى جهاز ومراقبة نشاطه. النقر على رابط لا تعرفه أو تنزيل تطبيق غير آمن قد يسمح للمتسلل بالوصول إلى حسابك في إنستغرام بسهولة قدر الإمكان.

: بعض أنواع البرامج الضارة، مثل برامج التجسس أو مسجلات المفاتيح، مصممة للوصول إلى جهاز ومراقبة نشاطه. النقر على رابط لا تعرفه أو تنزيل تطبيق غير آمن قد يسمح للمتسلل بالوصول إلى حسابك في إنستغرام بسهولة قدر الإمكان. استخدام الشبكات اللاسلكية العامة : إن الشبكات اللاسلكية العامة، مثل تلك الموجودة في المقاهي أو المطارات، غير آمنة. يؤدي تسجيل الدخول إلى حسابك في إنستغرام باستخدام هذه الشبكات العامة إلى تعريض بياناتك للخطر من دون علمك، إذ يضع المتسلل نفسه بين جهازك وموجه الشبكة اللاسلكية العامة. وبينما تنتقل بياناتك عبر الشبكة، يمكن للمتسلل اعتراضها وقراءتها من دون علمك.

إذا سجلت الدخول إلى حسابك في إنستغرام خلال هذا الوقت، يمكن للمتسلل التقاط بيانات تسجيل الدخول.

: إن الشبكات اللاسلكية العامة، مثل تلك الموجودة في المقاهي أو المطارات، غير آمنة. يؤدي تسجيل الدخول إلى حسابك في إنستغرام باستخدام هذه الشبكات العامة إلى تعريض بياناتك للخطر من دون علمك، إذ يضع المتسلل نفسه بين جهازك وموجه الشبكة اللاسلكية العامة. وبينما تنتقل بياناتك عبر الشبكة، يمكن للمتسلل اعتراضها وقراءتها من دون علمك. إذا سجلت الدخول إلى حسابك في إنستغرام خلال هذا الوقت، يمكن للمتسلل التقاط بيانات تسجيل الدخول. كلمة المرور الضعيفة: كلمة المرور الضعيفة هي مزيج من الأحرف أو الكلمات التي يسهل تخمينها. وإن استخدام كلمات مرور قوية هو ما يتفق عليه الجميع. ومع ذلك، قد يتجاهل الأشخاص أن أي كلمة مرور تحتوي على معلومات شخصية، مثل تاريخ ميلادك، تعتبر أيضا ضعيفة.

إن إعادة استخدام كلمات المرور عبر منصات متعددة يعرض حساباتك أيضا للخطر، ويسهل على المتسللين تخمين بيانات تسجيل الدخول من خلال الهجمات أو من خلال استغلال خروقات البيانات من مواقع الويب الأخرى.

كيف تعرف أن حسابك في إنستغرام مخترق؟

عند اختراق حسابك في إنستغرام، يكتسب المخترق عادة السيطرة على حسابك وقد يغير عنوان البريد الإلكتروني المرتبط به ورقم الهاتف وكلمة المرور لحظرك.

ومن أجل معرفة إذا كان حسابك في إنستغرام مخترقا، ابحث عن العلامات الشائعة التي تشير إلى تعرض حسابك في إنستغرام للاختراق، مثل النشاط غير المعتاد عبر حسابك، ويشمل ذلك المنشورات التي لم تنشرها، أو التغييرات في إعدادات حسابك، أو إشعارات تسجيل الدخول من مواقع غير مألوفة.

وتُعد إشعارات تسجيل الدخول الغريبة، وخاصة من جهاز أو موقع غير معروف، إحدى العلامات الأولى التي تشير إلى تعرض حسابك للاختراق.

وعندما يحاول مخترق حسابك في إنستغرام تغيير بيانات تسجيل الدخول، مثل كلمة المرور ورقم الهاتف، فقد ترى رسائل بريد إلكتروني من إنستغرام لإعلامك بالتغيير.

وإذا تلقيت هذه الإشعارات من دون إجراء أي تغييرات، فمن المحتمل أن يكون شخص ما قد اخترق حسابك في إنستغرام.

وعند اختراق حسابك في إنستغرام، فإنك تكتشف ذلك عندما تحاول الوصول إلى الحساب، حتى لو لم تتلق تنبيها، إذ تجد أن كلمة المرور لم تعد صالحة، وهي علامة على أن حسابك ربما تعرض للسرقة.

والأسوأ من ذلك، أنه قد لا يكون بإمكانك إعادة تعيين كلمة المرور باستخدام رمز الاسترداد لأن عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبطين بحسابك قد تغيرا.

وقد يترك بعض المتسللين بيانات تسجيل الدخول سليمة، ولكن هذا لا يعني أن حسابك آمن. وقد يتمكنون من الوصول إلى بياناتك، أو التجسس على الرسائل، أو استخدام حسابك للرسائل العشوائية والاحتيال.

وقد يرسل المتسللون رسائل مباشرة إلى متابعيك، متظاهرين بأنهم أنت. وقد تتضمن هذه الرسائل روابط تصيد أو طلبات للحصول على أموال. وفي كثير من الحالات، يكون هدف المتسلل هو نشر الهجوم على نطاق أوسع، مما يعرض المزيد من الحسابات للخطر من خلال شبكة أصدقائك ومتابعيك.

وفي بعض الحالات، قد ينشر المتسلل محتوى غير لائق أو يحذف منشوراتك، مما يزيد من إلحاق الضرر بحضورك عبر الإنترنت.

وفي حال كنت تشك في أن حسابك في إنستغرام مخترق ولا يزال بإمكانك الوصول إليه، فيجب عليك تغيير كلمة المرور على الفور ومراجعة معلومات الحساب وتصحيح أي تغييرات أجراها المخترق، مثل إزالة الوصول إلى أي أجهزة غير مصرح بها أو تطبيقات خارجية أو عناوين بريد إلكتروني غير معروفة، إلى جانب تشغيل المصادقة الثنائية لجعل من الصعب على المتسللين العودة إلى حسابك.

وتدعم منصة إنستغرام أيضا استخدام التعرف على الوجه أو مقطع فيديو شخصي للتحقق من الحساب.

إن حماية حسابك في إنستغرام من خلال معلومات تسجيل الدخول القوية (كلمة المرور القوية والفريدة، وتمكين المصادقة الثنائية) والحذر من الروابط والرسائل المشبوهة، كل هذا قد يساعد في التخفيف من مخاطر اختراق حسابك في إنستغرام والتحكم فيه.

ووجد تقرير (Gitnux) لعام 2024 أن حسابات إنستغرام المخترقة تشكل نحو 27% من جميع عمليات اختراق وسائل التواصل الاجتماعي وتستهدف أكثر من أي حسابات أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كيفية استعادة حسابك المخترق في إنستغرام؟

تستطيع استعادة حسابك المخترق في إنستغرام، مع أن العملية قد تكون معقدة اعتمادا على مدى الاختراق، وإليك الخطوات التي يمكنك اتخاذها:

إعادة تعيين كلمة المرور

أبسط طريقة للاسترداد هي إعادة تعيين كلمة المرور باستخدام ميزة "نسيت كلمة المرور" في إنستغرام. تتلقى رابط تسجيل دخول مباشر من إنستغرام بمجرد إثبات أنه حسابك من أجل إعادة تعيين كلمة المرور مرسل إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بحسابك. إذا لم يغير مخترق إنستغرام معلومات اتصالك، فيجب أن تكون قادرا على استعادة الوصول بهذه الطريقة.

طلب رمز الأمان

يشبه رمز الأمان رابط تسجيل الدخول المباشر، إلا أنه يتطلب إعداد المصادقة الثنائية عبر حسابك. إذا كنت قد مكنت المصادقة الثنائية، فيمكنك اختيار خيار نسيان كلمة المرور عبر أجهزة آيفون أو الحصول على مساعدة في تسجيل الدخول عبر أجهزة أندرويد ومن ثم طلب رمز جديد. ترسل إنستغرام الرمز إلى هاتفك أو تطبيق المصادقة، مما يسمح لك بتسجيل الدخول مرة أخرى وتأمين حسابك.

رفض طلب تغيير البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف

ترسل إنستغرام بريدا إلكترونيا من (security@mail.instagram.com) إلى عنوان البريد الإلكتروني للحساب الأساسي في كل مرة يحاول فيها جهاز جديد تسجيل الدخول إلى حسابك أو يحاول شخص ما تغيير عنوان البريد الإلكتروني أو كلمة المرور للحساب. تسألك هذه الرسالة إذا كنت قد أجريت هذه التغييرات وتوفر رابطا لتأمين حسابك إذا لم تكن أنت من فعل ذلك.

إبلاغ إنستغرام للحصول على المساعدة

إذا غير المخترق عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك، فلا يزال بإمكانك استرداد حسابك. انتقل إلى شاشة تسجيل الدخول مع تحديد خيار "هل تحتاج إلى مساعدة إضافية" من أجل إرسال طلب دعم إلى إنستغرام للإبلاغ عن مشكلة اختراق حسابك. تطلب إنستغرام تفاصيل اتصالك القديمة وبريدا إلكترونيا جديدا. اتبع التعليمات التي تظهر عبر الشاشة، والتي قد تتضمن التحقق من هويتك، وخاصةً إذا كان لديك صور لنفسك عبر الحساب. قد تطلب إنستغرام مقطع فيديو شخصيا من زوايا مختلفة لإثبات أنك مالك الحساب، ومقارنته بالصور الموجودة عبر حسابك.

يشار إلى أن نجاح هذه الطرق يعتمد على مدى سرعة تصرفك ومدى سيطرة المخترق على حسابك، ويجب بعد استعادة الوصول إلى حسابك مراجعة إعدادات الحساب بانتظام واستخدام كلمات مرور قوية والحذر من الأنشطة غير المعتادة للحفاظ على أمان حسابك في إنستغرام.

طرق إضافية للوصول إلى حسابك في إنستغرام

إذا كان لديك حساب فيسبوك تجاري (Facebook Business) ويتصل بحساباتك الشخصية عبر فيسبوك وإنستغرام، فحاول الاتصال بدعم ميتا من خلال هذا الحساب. قد تحصل على دعم أسرع من خلال حسابك التجاري بدلا من الانتقال مباشرة عبر إنستغرام. يمكنك أيضا استخدام مركز حساب ميتا لإعادة تعيين كلمة المرور وتأمين حسابك. يتيح لك مركز الحساب الوصول إلى إعدادات حساب فيسبوك وإنستغرام المتصلة في مكان واحد. ويمكنك أيضا استخدام مركز الحساب لإعداد المصادقة الثنائية.

كيف تتجنب اختراق حساب إنستغرام؟

من الواجب اتخاذ إجراءات لتجنب التهديدات. ومن أجل حماية نفسك من الهجمات المستقبلية، هناك العديد من التدابير التي يمكنك اتخاذها، ويشمل ذلك:

استخدم كلمات مرور قوية وفريدة

أنشئ كلمة مرور قوية لحساب إنستغرام لا يقل طولها عن 12 حرفا، وتجمع بين الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز الخاصة. ومن الأفضل تجنب إعادة استخدام كلمة المرور هذه لحسابات أخرى. ويمكنك حتى تغيير كلمة المرور من وقت لآخر.

تمكين أدوات أمان إنستغرام

توفر إنستغرام العديد من الإعدادات الاختيارية، مثل المصادقة الثنائية وتنبيهات تسجيل الدخول. يمكنك العثور عليها في قسم "كلمة المرور والأمان" في مركز الحساب، وهي تضيف طبقات إضافية من الأمان. وتعمل المصادقة الثنائية من خلال مطالبتك بإدخال رمز التحقق المرسل إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني كلما سجلت الدخول من جهاز جديد. وتضمن تنبيهات تسجيل الدخول إرسال إشعار إلى بريدك الإلكتروني في كل مرة يجري فيها الوصول إلى حسابك عبر جهاز أو موقع غير معروف، وهي تجعل من الصعب على مخترقي إنستغرام الوصول إلى حسابك، حتى لو كانوا يعرفون كلمة مرورك.

انتبه إلى عمليات التصيد الاحتيالي

تحاول رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية عادةً خلق شعور بالإلحاح، وتزعم أن حسابك قد يواجه تعطلا أو أنك بحاجة إلى التحقق من هويتك على الفور. كن حذرا من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها أو الرسائل التي تحتوي على روابط مشبوهة تطلب تفاصيل تسجيل الدخول أو تخبرك بالتحقق من حسابك. توفر إنستغرام خيارا لمراجعة أي رسائل بريد إلكتروني أرسلتها إليك.

تأمين حساب بريدك الإلكتروني

نظرا إلى أن بريدك الإلكتروني هو البوابة للوصول إلى إنستغرام أو استرداد حساب إنستغرام المخترق، فتأكد من تأمينه بكلمة مرور قوية ومصادقة ثنائية العوامل أيضا.

الحفاظ على أمان حسابك في إنستغرام من الاختراق

فيما يلي بعض الممارسات التي يجب على الجميع معرفتها للحفاظ على أمان حساباتهم في إنستغرام:

تثبيت أدوات الحماية من الاحتيال: فكر في استخدام برنامج أمان مزود بمزايا مكافحة التصيد الاحتيالي لمساعدتك في تحديد المواقع الضارة وتجنبها.

الحد من استخدام التطبيقات الخارجية: تُعد التطبيقات الخارجية آمنة بشكل عام إذا جاءت من متجر تطبيقات موثوق، ولكنها لا تزال قد تجعلك عرضة للاختراق، لذا، يجب استخدام التطبيقات التي تثق بها عبر حسابك في إنستغرام، مع إلغاء وصول أي تطبيق لم تعد تستخدمه لتقليل مخاطر الأمان المحتملة.

استخدام مزايا الحفظ التلقائي: تحفظ ميزة الحفظ التلقائي في إنستغرام نسخة من صورك الملتقطة. وفي حين أن الميزة لن تحفظ متابعيك أو تعليقاتك التوضيحية في حالة اختراق حسابك وحذفه، فإنك لن تفقد صورك.

الحرص على ما تنشره علنا: يجب الحد من المعلومات الشخصية التي تنشرها عبر حسابك، إذ يمكن للمتسللين استخدام هذه المعلومات لشن هجمات الهندسة الاجتماعية وانتحال شخصيتك وحتى تخمين كلمات المرور الضعيفة.

الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه: إذا لاحظت حدوث شيء غريب بحسابك، فأبلغ عنه إلى إنستغرام على الفور. يساعد هذا في التحقيق والحفاظ على أمان المنصة.

تمكين المصادقة الثنائية: تعزز المصادقة الثنائية أمان حساباتك باستخدام طبقة ثانية من الأمان، مثل رمز يرسل عبر الرسائل القصيرة للتحقق من هويتك ومنح حق الوصول إلى حسابك.

تعيين كلمات مرور قوية وفريدة: يجب إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة لجميع حساباتك لجعل من الصعب على المتسللين اختراقها. ويمكن أن يساعدك مدير كلمات المرور في تتبعها جميعا.

تحقق من نشاط تسجيل الدخول بانتظام: تتبع إنستغرام الأجهزة التي تستخدمها لتسجيل الدخول إلى حسابك. راجع هذه الأجهزة واحذف أي جهاز لا تعرفه.

عدم النقر فوق الروابط من مصادر غير معروفة: تفتح الروابط الموجودة في الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والرسائل المباشرة الباب أمام هجمات البرامج الضارة والتصيد الاحتيالي. إذا كنت لا تعرف من أرسل لك رابطا، فلا تنقر فوقه.

تعيين تنبيهات نشاط تسجيل الدخول: احصل على إشعارات عند الوصول إلى حسابك من جهاز جديد. يمكن أن يساعدك هذا في اكتشاف الأنشطة المشبوهة في وقت مبكر.

ابق على اطلاع وتعلم: راجع مزايا الأمان وأفضل الممارسات في إنستغرام وتعرف على سياسات إنستغرام وموارد الدعم وابق على اطلاع بشأن التهديدات المحتملة وكيفية مواجهتها.

أشهر عمليات اختراق إنستغرام

فيما يلي بعض عمليات الاختراق الأكثر شهرة عبر إنستغرام:

اختراق حساب سيلينا غوميز: تعرض حساب سيلينا غوميز، وهو أحد أكثر الحسابات متابعة في ذلك الوقت، لعملية اختراق في عام 2017، وسلطت هذه الحادثة الضوء على ضعف الحسابات البارزة وأدت إلى زيادة التدقيق في تدابير أمان إنستغرام.

اختراقات المشاهير: في عام 2016، تعرضت حسابات إنستغرام للعديد من المشاهير للاختراق، ونشر المخترقون صورا ورسائل غير مصرح بها، مما أدى إلى أضرار شخصية، وأكدت موجة الاختراقات هذه أهمية كلمات المرور القوية والمصادقة الثنائية لحماية الحساب.

خرق البيانات: في عام 2019، كشف خرق كبير للبيانات عن المعلومات الشخصية لملايين المؤثرين والمشاهير وحسابات العلامات التجارية عبر إنستغرام، وتضمنت البيانات أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني، مما أدى إلى هجمات تصيد وسرقة الهوية، وأبرز هذا الخرق مخاطر تخزين كميات كبيرة من البيانات الشخصية والحاجة إلى ممارسات قوية للأمن السيبراني.

مشكلة تخزين كلمات المرور: كشفت فيسبوك، الشركة الأم لشركة إنستغرام، في عام 2019 عن تخزين ملايين كلمات مرور إنستغرام على شكل نص عادي عبر خوادمها، وبالرغم من عدم وجود دليل على إساءة استخدام كلمات المرور، إلا أن الحادث أثار مخاوف جدية بشأن ممارسات التعامل مع البيانات، وقد دفع إنستغرام إلى فرض بروتوكولات أمان أكثر صرامة وطرق تشفير كلمة المرور.

الأسئلة الشائعة عن كيف تعرف أن حسابك في إنستغرام مخترق

هل من الشائع اختراق حساب إنستغرام؟

يُعد اختراق حساب إنستغرام أمرا شائعا نظرا إلى قاعدة مستخدمي المنصة الكبيرة. ومع ذلك، فإن اتخاذ الاحتياطات، مثل تمكين المصادقة الثنائية واستخدام كلمة مرور قوية، قد يقلل بشكل كبير من فرص التعرض للاختراق.

هل يمكن معرفة من اخترق حسابي في إنستغرام؟

لا توفر إنستغرام معلومات مفصلة عن المخترق. غالبا ما يكون من الصعب تعقب من كان وراء الهجوم بالضبط. كل ما يمكنك فعله هو التركيز على استعادة حسابك وتعزيز الأمان.

ما الذي يحدث عن اختراق حسابك في إنستغرام؟

عند اختراق حسابك في إنستغرام، قد يغير المخترق معلومات حسابك، أو ينشر محتوى غير لائق، أو يرسل رسائل غير مرغوب فيها إلى متابعيك. وقد تفقد الوصول إلى حسابك وتلاحظ نشاطا غير مألوف، مثل تنبيهات تسجيل الدخول الجديدة أو التغييرات في حسابك.

كيف تعرف أن حسابك في إنستغرام مخترق؟

تشمل العلامات التي تشير إلى أن حسابك في إنستغرام مخترق تلقي تنبيهات لعمليات تسجيل دخول لا تعرفها، أو رؤية تغييرات في معلومات حسابك، أو عدم عمل كلمة المرور. وقد تلاحظ أيضا منشورات أو رسائل غير مصرح بها مرسلة من حسابك.

كيف يتم اختراق حسابك في إنستغرام؟

غالبا ما تخترق حسابات إنستغرام من خلال عمليات التصيد الاحتيالي أو كلمات المرور الضعيفة أو التطبيقات الخارجية الخبيثة. قد يستخدم المتسللون حيلا، مثل شاشات تسجيل الدخول المزيفة أو لوحات الاختراق أو إرسال روابط خادعة للوصول إلى حسابك.

هل يمكن حذف حساب إنستغرام المخترق؟

يمكن لمتسللي إنستغرام حذف حسابك إذا حصلوا على السيطرة الكاملة. ومن أجل منع ذلك، أبلغ عن المشكلة فورا إلى دعم إنستغرام واتبع الدليل خطوة بخطوة من فريق الدعم. يجب عليك التحقق من هويتك من خلال صور فيديو شخصية (التعرف على الوجه) أو رمز أمان يرسل إلى بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك.

كم يستغرق استعادة حساب إنستغرام المخترق؟

يعتمد ذلك على إذا كان أحد المتسللين قد دخل إلى حسابك من دون تغيير أي شيء، فقد تتمكن من العودة إليه على الفور. إذا سجل الدخول وغير كلمة المرور وخيارات الاسترداد، فقد يستغرق الأمر بضعة أيام إلى بضعة أسابيع حتى يتمكن دعم إنستغرام من التحقق من هويتك واستعادة وصولك.

هل يمكن اختراق الحساب عبر الرسائل المباشرة؟

يمكن اختراق الحساب عبر الرسائل المباشرة ضمن إنستغرام في حال أرسل لك المحتال رابطا إلى موقع تصيد، ونقرت عليه، مما أدى إلى الإصابة بالبرامج الضارة.

في الختام، مع تزايد استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، أصبحت الحسابات هدفا جذابا للمخترقين، ومن خلال الانتباه إلى العلامات التحذيرية واتخاذ الخطوات المناسبة، يمكنك حماية حسابك من التهديدات المستقبلية.