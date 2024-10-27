ألتمان يطلق مشروع "وورلد".. مسح قزحية العين للكشف عن التزييف العميق

أطلق سام ألتمان الشريك المؤسسة لشركة الذكاء الاصطناعي الرائدة أوبن إيه آي مشروعا باسم "وورلد" (العالم) يهدف لاستخدام المسح الضوئي لقزحية عين الأشخاص للمساعدة في التمييز بين صورهم الحقيقية والصور التي زُيّفت لهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة المعروفة باسم التزييف العميق، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

جاء مشروع شركة "وورلد" بعد أن فتحت منصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي التي تطورها الشركة إمكانية إنشاء صور أو لقطات مزيفة لأي شخص تطابق الحقيقة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويقول ألتمان إنه يمكن استخدام المسح الضوئي للقزحية لإنشاء ملف "بطاقة هوية عالمية"، وهو ما يمكن فعله فقط باستخدام الماسح الضوئي "أورب" الذي طورته "وورلد".

ويستهدف المشروع بدرجة كبيرة معالجة المشكلات الناجمة عن الإمكانات الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتقديم نسخ مزيفة من الفيديوهات للأفراد باستخدام التزييف العميق. ومن المخاوف الرئيسة حاليا هي أن يستطيع المحتالون استخدام التزييف العميق لاختلاق شخصية رئيس شركة مثلا يطلب من موظفيه تحويل مبالغ مالية إلى جهات محددة.

وأطلقت وورلد على تقنيتها الجديدة اسم "الوجه العميق"، وتتيح مطابقة أي فيديو بقراءة المسح الضوئي لعين الشخص الحقيقية. وتعتزم الشركة تقديم كاميرا خاصة بها لاستخدامها في هذه العملية، وهو ما ينهي الحاجة إلى طلب التعاون من منصات التكنولوجيا الأخرى لإجراء المطابقة.

وفي الوقت نفسه، فإن التقنية الجديدة ستكون متوافقة مع منصات التواصل الاجتماعي ومؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت مثل زوم وتيمز وواتساب وفيس تايم، كما أن الاستفادة من هذه التقنية في اكتشاف الفيديوهات المزيفة ستكون متاحة فقط للمسجلين على قاعدة "آي.دي وورلد" التي ستنشئها الشركة.

يذكر أن شركة وورلد أسست في البداية كمشروع للعملات الرقمية المشفرة باسم "وورلد كوين"، وتم الكشف عن الاسم الجديد المختصر للشركة والإصدار الجديد للماسح الضوئي "أورب" في مؤتمر بمدينة سان فرانسيسكو.

وكانت السلطات الإسبانية قد حظرت عمل شركة وورلد كوين على أراضيها بسبب المخاوف المتعلقة بحماية خصوصية المستخدمين. وبحسب البيانات، فإن حوالي ثلث سكان العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس لديهم تسجيل مسح ضوئي لعيونهم. أما في العاصمة البرتغالية لشبونة فإن واحدا من كل 7 من سكانها لديه تسجيل مسح ضوئي لعينه.

وتؤكد شركة وورلد أنه لا يتم تخزين أي بيانات على أجهزة المسح الضوئي أورب نفسها، وإنما ترسل مباشرة إلى أجهزة المستخدمين. وتستخدم وورلد تكنولوجيا البيانات المتسلسلة المستخدمة في تأمين العملات المشفرة، لتقسيم مجموعات البيانات وتخزينها في مواقع مختلفة بهدف تحسين حمايتها من محاولات السرقة.