إنستغرام تطلق ميزات أمان جديدة لمكافحة الابتزاز الجنسي

أعلنت شركة إنستغرام عن إطلاق ميزات أمان جديدة لمكافحة الابتزاز الجنسي من أجل حماية المراهقين بصورة أفضل على المنصة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت الشركة التابعة لشركة ميتا الأميركية أنه في عمليات الاحتيال بالابتزاز الجنسي يستهدف المحتالون غالبا الشباب والمراهقين في جميع أنحاء العالم، ويتم تهديدهم بالكشف عن صور حميمة لهم إذا لم يخضعوا لابتزازهم.

وأشارت إنستغرام إلى أنها تستخدم التكنولوجيا لتحديد العلامات، التي تشير إلى أن الحساب ينخرط في سلوك احتيالي وتجعل من الصعب عليه التفاعل مع المستخدمين المراهقين.

وأوضحت إنستغرام أن المحتالين بالابتزاز الجنسي غالبا ما يستخدمون قوائم "فولوين" (Following) و"فولوير" (Follower) من أجل ابتزاز المراهقين، ولكن الآن لن تتمكن الحسابات، التي يبدو أنها تتبع سلوكا احتياليا، من رؤية هذه القوائم، مما يمنعها من استغلالها.

وستشمل أدوات الأمان الجديدة أيضا عدم السماح للأشخاص باستخدام أجهزتهم لالتقاط لقطات شاشة مباشرة أو تسجيل شاشة الصور أو مقاطع الفيديو المؤقتة المرسلة في الرسائل، وهي غالبا الطريقة التي يحصل بها المحتالون على الصور الحميمة.

وهذا يعني أنه إذا أرسل شخص ما صورة أو مقطع فيديو في "إنستغرام دي إم" (Instagram DM) أو "ماسنجر" (Messenger) باستخدام ميزة "فيو ونس" (View once) أو "ألو ريبلاي" (Allow replay)، فلن يقلق بشأن التقاط لقطة شاشة أو تسجيلها في التطبيق دون موافقته.

ولن تسمح إنستغرام أيضا للأشخاص بفتح صور أو مقاطع فيديو ميزة "فيو ونس" أو "ألو ريبلاي" على "إنستغرام ويب" (Instagram web) من أجل تجنب التحايل على منع التقاط لقطة الشاشة.

فلاتر للحماية من العُري

وأعلنت إنستغرام أيضا عن طرح فلاتر للحماية من العري للرسائل المباشرة، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيلها افتراضيا للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وسوف تعمل هذه الفلاتر على تشويش الصور، التي تكتشف الشركة أنها تحتوي على عُري، وستحذر المستخدمين من المخاطر المرتبطة بإرسال مثل هذه الصور الحساسة.

وتأتي هذه المزايا بعد إطلاق ميزة حسابات المراهقين على إنستغرام والتي تضع الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، في أعلى مستوى من إعدادات الأمان الافتراضية بما في ذلك أدوات الرقابة الأبوية الشاملة.