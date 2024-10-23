"شات جي بي تي" أصبح متوفرا الآن على ويندوز

أعلنت "أوبن إيه آي" رسميا عن تطبيق "شات جي بي تي" لنظام ويندوز، وذلك بعد إصدارها نسخة لنظام "ماك" في مايو/أيار الماضي. وجاءت هذه خطوة لدمج روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي للمستخدمين، وفقا لموقع "بزنس تودي".

وكتبت "أوبن إيه آي" في مدونتها أن بعض الميزات الثانوية المتوفرة في إصدار "ماك" وإصدار الويب لن تكون متاحة في إصدار ويندوز حاليا، مشيرة إلى أن هذه الميزات ستكون متاحة لجميع مستخدمي ويندوز في المستقبل.

ويفتقر إصدار ويندوز إلى ميزات معينة مثل أوضاع الصوت القياسية والمتقدمة، كما أن المستخدمين لا يمكنهم الاتصال مع "غوغل درايف" (Google Drive) أو "ون درايف" (OneDrive). كما أنه لا يدعم المصادقة مع أنظمة الطرف الثالث مثل "جي بي تي بيلدر" (GPT Builder).

ومع ذلك لا يزال المستخدمون قادرين على تحميل الملفات والصور في نسخة ويندوز، وذلك باستخدام نموذج "أو1" (o1).

وبالنسبة للمستخدمين الذين يتنقلون بين تطبيقات متعددة، يوفر "شات جي بي تي" اختصارا على لوحة المفاتيح (Alt + Space) لتظهر نافذة التطبيق مباشرة على الشاشة، وهي ميزة مفيدة عند العمل مع أكثر من نافذة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاختصار يعمل بشكل جيد على ويندوز 11، بينما لم يعمل في ويندوز 10، بحسب موقع "آرس تيكنيكا".

ويتميز "شات جي بي تي" في إصدار ويندوز أنه يحفظ المحادثات عند إغلاقه، وهكذا لن يضيع أي عمل، لأن المحادثة ستظهر كما هي عند فتحه من جديد.

وذكرت "أوبن إيه آي" على موقعها الرسمي أن التطبيق متوفر فقط للمشتركين المدفوعين في خطط "بلس" (Plus) و"تيم" (Team) و"إنتربرايس" (Enterprise) و"إيدو" (Edu) ومن المتوقع أن يصبح متاحا للمستخدمين المجانيين في الأشهر القادمة.

وبالنسبة لمتطلبات تشغيل "شات جي بي تي" على ويندوز، فإنه يتطلب إصدار ويندوز 10 بنسخة 64 بت أو أعلى، ولن يعمل مع الإصدارات السابقة.

ومثله كمثل إصدار الويب وغيره، تجري كافة عمليات الذكاء الاصطناعي على خوادم "أوبن إيه آي"، وهذا يعني ضرورة الاتصال بالإنترنت حتى يعمل.