حسابات تعقّب طائرات المشاهير تتوقف دون سابق إنذار

قامت شركة "ميتا"، المملوكة لمارك زوكربيرغ، بتعليق حسابات "إنستغرام" و"ثريدز" التي تتعقب طائرات المشاهير الخاصة، مثل مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك وكيم كارداشيان وجيف بيزوس والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وفقا لموقع "تيك كرانش".

وحسابات تعقب الطائرات الخاصة هي حسابات أشخاص عاديين يمكنهم تحديد توقيت الرحلات الجوية ووجهتها، من خلال أدوات مخصصة وقانونية لتعقب الطائرات.

والطالب جاك سويني، الذي يدرس في كلية فلوريدا، يمتلك العديد من هذه الحسابات، حيث كتب في حسابه على "ثريدز" أن شركة ميتا علّقت جميع حساباته.

وبالمقابل، قال مُتحدث باسم شركة "ميتا"، لم يذكر اسمه، "نظرا لخطر الأذى الجسدي للأفراد، وتماشيا مع توصية مجلس الرقابة المستقل، قمنا بتعطيل هذه الحسابات لخرقها سياسة الخصوصية لدينا"، وفقا لبيان "تيك كرانش".

وفي صباح يوم الاثنين ظهرت رسالة خطأ على الروابط المؤدية إلى حسابات "إنستغرام" و"ثريدز" التي تتعقب طائرات المشاهير، مفادها "عذرا هذه الصفحة غير متوفرة، قد يكون الرابط الذي اتبعته معطّلا أو قد تمت إزالة الصفحة".

ونشر سويني على حسابه الشخصي عبارة "يبدو اليوم وكأنه 15 ديسمبر/كانون الأول من عام 2022″، في إشارة إلى الوقت الذي علق فيه إيلون ماسك حسابه @ElonJet بشكل دائم من "تويتر".

كما عُطل حساب تتبع طائرة المغنية تايلور سويفت الخاصة بعد أن هددت باتخاذ إجراء قانوني ضد سويني في فبراير/شباط الماضي، ما لم يتوقف عن سلوك المطاردة والمضايقة.

وقال سويني إن ما لا يقل عن 38 من حساباته قد عُلقت عبر منصات مختلفة مثل "إكس" و"ثريدز"، مشيرا إلى أنه خاض مثل هذه التجربة المريرة سابقا.

وفي مايو/أيار الماضي وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع قانون يسمح لأصحاب الطائرات الخاصة بإخفاء معلومات تسجيلهم. ومع ذلك، قال سويني إن تتبع طائرات الأشخاص البارزين لا يزال ممكنا من خلال نصائح وإرشادات هواة تتبع الطائرات الخاصة.