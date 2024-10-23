ترامب وعائلته يحصلون على 75% من عائدات عملات مشفرة دون أي مسؤولية

أعلن دونالد ترامب مؤخرا عن رمز "دبليو إل إف" (WLF) الذي يعرف باسم عملة دونالد ترامب المشفرة، ويوم الخميس الماضي نُشرت وثيقة من 13 صفحة تصف مهمته وكيف يمكن تخصيص الرموز، وأشارت إلى أن المرشح الجمهوري وعائلته قد يحصلون على 75% من صافي الإيرادات، وفقا لموقع "سي إن بي سي".

وبحسب المصدر، فإن عائلة ترامب ستحصل على 22.5 مليارا من رمز "دبليو إل إف"، الذي يقدر حاليا بـ337.5 مليون دولار، بناء على سعر 1.5 سنت لكل رمز عند الإطلاق هذا الأسبوع.

ترامب، الذي يتنافس مع كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن، قضى شهورا في الترويج لمشروع العملات المشفرة الخاصة به، الذي أطلق عليه سابقا اسم "ذا ديفاينت وانس" (The DeFiant Ones)، في إشارة إلى التمويل اللامركزي "دي فاي" (DeFi).

وفي الأسبوع الماضي، أطلق مشروع "دبليو إل إف آي" (WLFI)، وقال إنه يتطلع إلى جمع 300 مليون دولار بتقييم 1.5 مليار دولار في بيعه الأولي. وحتى يوم الخميس بيعَ 12.9 مليون دولار فقط من الرموز، وفقا لموقعه على الإنترنت.

وأظهرت الورقة التي صدرت يوم الخميس أن ترامب وعائلته لا يتحملون أي مسؤولية، ولا أحد منهم يُعتبر مديرا تنفيذيا أو موظفا أو مشغلا لشركة "دبليو إل إف" أو الشركات التابعة لها، وأشارت إلى أن "المشروع والرموز ليس لهما هدف سياسي ولا يرتبطان بأي حملة سياسية".

وغالبا ما تصدر المشاريع المشفرة أوراقا بيضاء قبل إطلاق عملاتها، وتقدم دليلا حتى يتمكن المستثمرون من معرفة المزيد عن المهمة والأهداف وكيفية تخصيص الرموز في المستقبل.

وتقدم "دبليو إل إف" نفسها بوصفها بنكا للعملات المشفرة الذي يشجع العملاء على الاقتراض والإقراض والاستثمار في العملات الرقمية.

وتُحدد الإيرادات الصافية للبروتوكول على أنها مصدر دخل لـ"دبليو إل إف" بما في ذلك رسوم استخدام المنصة وعائدات بيع الرموز والإعلانات وأي مصادر أخرى للإيرادات، بعد خصم النفقات المتفق عليها والاحتياطات لاستمرار عمليات "دبليو إل إف".

وقد خُصص نحو 30 مليون دولار من الإيرادات الأولية للاحتفاظ بها في احتياطي مخصص يهدف إلى تغطية نفقات التشغيل والالتزامات المالية الأخرى.

ومن المقرر أن 25% من صافي الإيرادات ستذهب إلى مجموعة "إيه إم جي" (AMG)، وهي شركة مملوكة بالكامل لكل من شيس هيرو وزاكاري فولكمان، وهما من أكبر مؤسسي المشروع.

ومن جهة أخرى، وافقت "إيه إم جي" على تخصيص نصف حقوقها في العائدات الصافية لشركة ذات مسؤولية محدودة تُدعى "دبليو سي ديجتل إف آي" (WC Digital Fi) وهي تابعة لصديق ترامب المقرب ومانح الأموال السياسي ستيف ويتكوف بالإضافة إلى بعض أفراد عائلته.

وذكر فولكمان سابقا أنه سيُخصص فقط 20% من رموز "دبليو إل إف" للفريق المؤسس الذي يتضمن ترامب وعائلته.

وأوضحت الوثيقة تفاصيل توزيع العملة المتوقع حيث يُخصص 35% من إجمالي العرض لبيع الرموز و32.5% لنمو المجتمع والحوافز و30% لتخصيص الدعم الأولي و2.5% للفريق والمستشارين.

وكُتب في الوثيقة بخط صغير أن "المبالغ الناتجة عن توزيع الرموز قابلة للتغيير". وليس من الواضح أي الفئات ستشمل ترامب وعائلته.

وتصف الوثيقة ترامب بأنه الداعم الرئيسي للعملات المشفرة، وأن أبناءه الثلاثة هم جميعا سفراء "ويب 3" (Web3).