لقد أصبح التواصل يعتمد بشكل متزايد على المنصات الرقمية في عالم اليوم المترابط. ويعد واتساب أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا، إذ يضم أكثر من ملياري مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم.

ويعتمد التطبيق بشكل أساسي على رقم الهاتف للتسجيل والتفعيل، مما قد يشكل تحديًا لأولئك الذين لا يمتلكون هاتفًا أو يفضلون عدم استخدام رقمهم لأغراض المراسلة.

وفي بعض الحالات قد يرغب المستخدم في استخدام التطبيق دون الحاجة إلى إدخال رقم هاتف فعلي. وسواء للحفاظ على الخصوصية، أو في حالة عدم توفر رقم هاتف نشط، فإن هناك عدة طرق تساعد في استخدام واتساب بدون رقم هاتف.

ويقدم هذا المقال دليلاً شاملاً حول كيفية استخدام واتساب بدون رقم هاتف، واستكشاف متطلبات تسجيل الدخول وتوفير حلول عملية لتجاوز هذا القيد.

وفي البداية، ومن أجل تجنب أي موقف يؤدي إلى فقدان البيانات، نوصيك بعمل نسخة احتياطية لدردشات واتساب مسبقًا.

التعامل مع شروط واتساب

من الضروري أن تدرك التعقيدات المحيطة باستخدام واتساب بدون رقم هاتف، إذ إن شروط خدمة واتساب صريحة في اشتراط رقم هاتف صالح للتحقق، وهو إجراء ينفذ لضمان شرعية المستخدمين والحفاظ على بيئة آمنة.

وقد تؤدي أي محاولة للالتفاف على هذه الشروط إلى تعليق الحساب أو عواقب أخرى، ومن الضروري التعامل مع هذه الأساليب بفهم واضح للمخاطر المحتملة والعواقب المترتبة على الالتفاف عن الاستخدام المقصود لتطبيق واتساب.

فهم متطلبات التسجيل في واتساب

عند تشغيل واتساب أول مرة، يُطلب من المستخدمين إدخال رقم هاتف لبدء عملية التسجيل. ويعمل رقم الهاتف كمعرف فريد ويُستخدم للتحقق من حساب المستخدم. ويرسل واتساب بعد ذلك رمز تفعيل مكونا من 6 أرقام عبر رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف مقدم الطلب الذي يجب عليه إدخال هذا الرقم لإكمال إعداد الحساب.

وفي حين أن نظام التحقق القائم على رقم الهاتف يعزز الأمان ويمنع تكرار الحساب، إلا أنه قد يفرض أيضًا قيودًا على بعض المستخدمين. وعلى سبيل المثال، قد يجد الأفراد الذين لا يمتلكون هاتفًا أو يفضلون الحفاظ على الخصوصية هذا المطلب غير مريح.

هل يمكن استخدام واتساب بدون رقم هاتف؟

من الناحية المثالية، من أجل استخدام واتساب عبر أندرويد أو "آي أو إس" تحتاج إلى تثبيت التطبيق عبر جهاز يتصل بالإنترنت.

وأثناء إعداد حساب واتساب، فإنك يطلب منك إدخال رقم هاتفك. وبعد ذلك، إرسال رمز التفعيل لمرة واحدة إلى هذا الرقم.

وخلال هذه المرحلة، يمكن اللجوء إلى بعض الطرق المختلفة إذا كنت ترغب في استخدام واتساب بدون رقم هاتف:

استخدام الأجهزة المرتبطة

أصدرت واتساب في أبريل/نيسان 2023 ميزة تسمى الأجهزة المرتبطة، بحيث يمكنك توصيل ما يصل إلى 4 أجهزة بحساب واتساب واحد، ويعني هذا أنه يمكنك تبديل واتساب بين الهواتف دون تسجيل الخروج واستئناف محادثاتك من حيث توقفت.

وتتيح لك ميزة الأجهزة المرتبطة في واتساب ربط جهاز ثانوي، مثل جهاز لوحي أو هاتف آخر، بحساب واتساب الحالي لديك.

ولا تتطلب هذه الطريقة رقم هاتف جديدًا ولكنها تستخدم بدلًا من ذلك التحقق الذي حدث عبر جهازك الأساسي.

وبدلًا من إعداد واتساب من خلال رقم هاتف جديد، يمكنك استخدام واتساب ويب عبر جهاز لوحي أو هاتف ثانٍ، وإليك كيفية ربط أجهزة مختلفة عبر واتساب:

افتح متصفح الويب وانتقل إلى (web.whatsapp.com).

شغل واتساب عبر جهازك الأساسي وانقر فوق رمز النقاط الثلاث أو انتقل إلى الإعدادات.

اختر ربط الأجهزة من الخيارات.

انقر فوق ربط جهاز من أجل مسح رمز الاستجابة السريعة.

الآن أصبح بإمكانك استخدام واتساب عبر جهازك الثاني دون الحاجة إلى رقم هاتف منفصل.

تطبيقات الأرقام الافتراضية للتحقق من واتساب

تتوفر العديد من الخدمات التي تتيح لك الحصول على رقم هاتف افتراضي يمكنك استخدامه لتفعيل واتساب دون الحاجة إلى رقم هاتف فعلي، مثل تكست ناو (TextNow) أو تيكست فري (TextFree).

ويُعد كل من تكست ناو وتيكست فري من التطبيقات الموثوقة التي تعمل عبر كل من أندرويد وآيفون. وتعمل هذه الأرقام عبر الإنترنت ويمكن استخدامها للمكالمات والرسائل النصية.

ويوفر التطبيقان رقم هاتف افتراضي لإدخاله في واتساب ومصادقة حسابك. ومن أجل الحصول على رقم افتراضي جديد اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى متجر غوغل بلاي أو آبل ستور من أجل تنزيل التطبيق.

بمجرد التنزيل، افتح التطبيق وأكمل التسجيل، حيث يطلب التطبيق رمز منطقتك لتوليد 5 خيارات مختلفة لتختار من بينها.

حدد الرقم من الخيارات وأكمل عملية الإعداد.

بمجرد حصولك على الرقم الافتراضي، افتح تطبيق واتساب.

وافق على الشروط والأحكام.

أكِّد رمز بلدك وأدخل رقم تيكست ناو عبر واتساب.

اختر التحقق عبر الرسائل القصيرة وانتظر لمدة 5 دقائق.

يخبرك واتساب بعد مرور 5 دقائق بفشل التحقق عبر الرسائل القصيرة وإمكانية المحاولة عبر التحقق الصوتي.

انقر فوق "اتصل بي" لتلقي مكالمة آلية من واتساب.

افتح تطبيق تيكست ناو لتلقي المكالمة.

دوِّن رمز التفعيل الذي حصلت عليه وأدخل رمز التفعيل لتسجيل الدخول إلى حساب واتساب.

استخدام رقم هاتف مؤقت للتحقق من واتساب

هناك العديد من المواقع التي تقدم أرقام هواتف مؤقتة يمكن استخدامها مرة واحدة لتفعيل الحسابات عبر الإنترنت. وهذه الأرقام تكون مفتوحة للاستخدام من قبل العديد من الأشخاص في أي مكان بالعالم، لذا فهي ليست مثالية للحسابات الشخصية طويلة الأجل، لكنها قد تكون مفيدة للاستخدام المؤقت.

وتوجد مواقع إلكترونية تقدم خدمة الحصول على أرقام هواتف مؤقتة يمكن استخدامها لمرة واحدة فقط أو فترة محددة لتفعيل الحسابات، مثل "ريسيف إس إم إس أونلاين" (Receive SMS Online) و"فري فون نم" (FreePhoneNum).

ومن أجل استخدم رقم هاتف مؤقت للتحقق من واتساب، اتبع الخطوات التالية:

سجل حسابا ضمن أحد هذه المواقع.

اختر رقم هاتف مؤقت من القائمة المتاحة.

استخدم الرقم المؤقت في واتساب أثناء عملية التفعيل.

انتظر وصول الرسالة النصية التي تحتوي على رمز التفعيل التي تستطيع مشاهدتها عبر موقع خدمة الأرقام المؤقتة.

أدخل رمز التفعيل في واتساب لإكمال عملية التفعيل.

رقم غوغل فويس (Google Voice) للتحقق من واتساب

قد يكون الحصول على رقم غوغل فويس مفيدًا للعديد من الأفراد، وخاصة أولئك الذين يتلقون مكالمات دولية بشكل متكرر.

كما يمكن أن يوفر طبقة إضافية من الخصوصية عند استخدام واتساب. وتُعد أرقام غوغل فويس بمنزلة أرقام بديلة تقدمها غوغل ولا تحل محل رقمك الفعلي.

وباستخدام رقم غوغل فويس، يمكنك إجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية وترك رسائل صوتية والمزيد.

وفي الوقت الحالي، يتوفر غوغل فويس فقط للمستخدمين بالولايات المتحدة وكندا. ويمكنك ربط رقم غوغل فويس بحسابين مختلفين، أحدهما للاستخدام الشخصي والآخر لأغراض العمل.

وبمجرد استلام رقم غوغل فويس، يصبح ملكك مدى الحياة. كما أن إعداد رقم غوغل فويس مع واتساب أمر بسيط.

ومن أجل إعداد واتساب باستخدام رقم غوغل فويس، وإذا كنت قد قمت بإعداد واتساب باستخدام رقمك الحالي، فإنك بحاجة إلى إعادة تثبيت التطبيق. واحذف واتساب وأعد تثبيته من متجر تطبيقات هاتفك.

وإليك دليل خطوة بخطوة لإعداد واتساب باستخدام رقم غوغل فويس:

نزل تطبيق غوغل فويس عبر هاتف أندرويد.

سجل باستخدام حساب غوغل والمعلومات الأخرى ليصبح التطبيق جاهزًا.

احصل على رقم غوغل فويس.

تحقق من رقم غوغل فويس باستخدام رقم هاتفك الفعلي.

افتح واتساب وحدد الموقع الذي يوجد به رقم غوغل فويس.

أدخل رقم غوغل فويس وأكده.

أدخل رمز التفعيل الذي تتلقاه، إما من خلال رسالة أو إشعار بالبريد الصوتي عبر لوحة معلومات غوغل فويس.

والآن، يتعرف واتساب على رقم غوغل فويس بنجاح.

رقم هاتف أرضي للتحقق من واتساب

في الوقت الحاضر، يستخدم رقم الهاتف المحمول على نطاق واسع في كل جانب من جوانب الحياة، ولكن يمكنك استخدام رقم الهاتف الثابت بصفته وسيلة أخرى فعالة لإنشاء حساب ثانٍ عبر واتساب بدون رقم هاتف محمول.

ومن أجل استخدام رقم الهاتف الثابت لتسجيل الدخول إلى واتساب، اتبع الخطوات التالية:

نزل واتساب عبر هاتفك الذكي أو الحاسوب أو الجهاز اللوحي.

شغل تطبيق واتساب، ووافق على شروطه وأحكامه.

في الصفحة التالية، حدد رمز بلدك، وأدخل رقم الهاتف الثابت.

حدد تسجيل الدخول إلى واتساب عبر الرسائل القصيرة التي تفشل بعد 5 دقائق من الانتظار نظرًا لأنك تستخدم رقم هاتف أرضي.

بعد فشل التحقق من الرسائل القصيرة، انقر فوق الزر "اتصل بي" لتلقي مكالمة آلية من واتساب.

احفظ رمز التفعيل المكون من 6 أرقام الذي حصلت عليه بعد تلقي مكالمة واتساب عبر هاتفك الثابت.

ارجع إلى واتساب وأدخل رمز التفعيل في المربع من أجل تنشيط الحساب.

أكمل عملية التسجيل من أجل الاستمتاع بتطبيق واتساب بدون رقم هاتف عادي، ولكن برقم هاتف أرضي.

واتساب ويب بدون رقم عبر الحاسوب

تستطيع استخدام واتساب ويب بدون الحاجة إلى رقم هاتف فعلي عبر هاتف محمول بعد تفعيل الحساب. واتبع الخطوات الأساسية:

استخدم إحدى الطرق المذكورة أعلاه لتفعيل واتساب عبر هاتف افتراضي أو مؤقت. وبعد التفعيل، تستطيع استخدام واتساب ويب من خلال جهاز الحاسوب عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) من حساب واتساب عبر هاتفك.

ما مخاطر استخدام واتساب بدون رقم هاتف؟

هناك العديد من الآثار الجانبية لاستخدام واتساب بدون رقم هاتف. مع العلم أن مسؤولية اتخاذ قرار المخاطرة وتشغيل التطبيق بدون رقم هاتف تعود إليك، ولكن قد يكون من المفيد معرفة هذه المخاطر:

1- أمان الرقم: الأرقام الافتراضية أو المؤقتة قد تكون متاحة للجميع. لذا، قد لا تكون آمنة للاستخدام الشخصي أو الدائم. ويجب توخي الحذر عند استخدامها، حيث قد تكون عرضة للاختراق.

2- الرقم الأرضي: هذه الطريقة آمنة وفعالة، ولكنها تتطلب أن يكون لديك هاتف أرضي.

3- القيود الجغرافية: بعض خدمات الأرقام الافتراضية قد تكون غير متاحة في جميع البلدان.

4- صلاحية الأرقام: قد تلغى بعض الأرقام الافتراضية أو المؤقتة بعد فترة، مما قد يؤدي إلى فقدان حسابك عبر واتساب إذا لم يكن لديك وصول إلى الرقم.

5- القوانين المحلية: تحظر بعض البلدان أو تقيد استخدام الأرقام الافتراضية، لذا تأكد من أنك تتبع القوانين المحلية عند استخدام هذه الخدمات.

6- قيود التنقل: إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام واتساب أنه باستخدام رقم هاتف محمول يكون وصولك إلى الاتصالات عبر واتساب محمولًا أيضًا. ومع ذلك، إذا اخترت استخدام خط أرضي، فأنت تضحي بهذه القدرة على التنقل ويجب أن تكون بالقرب من خطك الأرضي لاستخدام التطبيق للمكالمات أو الرسائل.

الأسئلة الشائعة حول كيفية استخدام واتساب بدون رقم هاتف

هل يمكنك استخدام واتساب باستخدام عنوان بريد إلكتروني فقط؟

يمكنك ذلك، مع أن الأمر صعب بعض الشيء. وعندما يكون هاتفك في وضع الطيران أو بدون اتصال بالشبكة، حدد التحقق من خلال الرسائل القصيرة، وضع عنوان بريدك الإلكتروني عند إنشاء حساب واتساب. وفي الوقت نفسه، نزل تطبيق رسائل وهمية عبر الهاتف لتلقي الرسالة.

هل يشارك واتساب رقم الهاتف؟

لا يشارك واتساب رقم هاتفك بشكل مباشر مع مستخدمين آخرين أو شركات خارجية. ويُستخدم رقم هاتفك في المقام الأول للتحقق من هويتك وربط حسابك. ومع ذلك، هناك حالات معينة حيث قد يجري مشاركة رقم هاتفك أو كشفه بشكل غير مباشر. وعلى سبيل المثال، عند الانضمام إلى مجموعة واتساب أو التواصل مع شركة باستخدام واتساب للأعمال أو استخدام تكاملات خارجية مع واتساب قد يجري مشاركة رقم هاتفك أو كشفه.

هل التحقق من رقم الهاتف هو الطريقة الوحيدة لتسجيل الدخول إلى واتساب ويب؟

التحقق من رقم الهاتف هو الطريقة الوحيدة لتسجيل الدخول إلى واتساب ويب. ونظرًا إلى أن واتساب ويب هو امتداد لتطبيق الهاتف المحمول، فإنه يعتمد على تطبيق الهاتف المحمول للتحقق من هويتك. وعندما تمسح رمز الاستجابة السريعة المعروض عبر واتساب ويب باستخدام هاتفك، فأنت تربط بالأساس هاتفك بجلسة الويب. ويمكن أن يضمن ذلك أن المستخدم المصرح له فقط هو من يستطيع الوصول إلى حساب واتساب ويب.

هل يمكنك الوصول إلى واتساب برقم هاتف دولي؟

يمكنك الوصول إلى واتساب برقم هاتف دولي. ويدعم تطبيق واتساب أرقام الهواتف من أكثر من 200 دولة ومنطقة، بما في ذلك معظم الدول الكبرى حول العالم.

هل يمكن استخدام رقم من دولة أخرى لإنشاء حساب واتساب؟

طالما أن واتساب يدعم الدولة، فيمكنك استخدام رقم من تلك المنطقة لاستخدام واتساب. وقد حظرت دول قليلة جدًا استخدام واتساب، بما في ذلك الصين وكوريا الشمالية.

هل يمكنني استخدام رقم واحد لحسابات واتساب متعددة؟

يمكنك استخدام رقم واحد عبر جهاز أساسي، بالإضافة إلى 4 أجهزة مرتبطة. ومع ذلك، لا يمكنك ربط أكثر من حساب واتساب واحد برقم هاتف. وهذا يعني أنه إذا كنت تستخدم خطًا أرضيًا، فلن يتمكن سوى شخص واحد في المنزل من استخدام رقم الهاتف هذا لإنشاء حساب واتساب.

هل يمكن أن يعمل واتساب بدون بطاقة اتصال؟

يحتاج واتساب إلى التحقق من رقم الهاتف ليعمل، ولكن لا يلزم بالضرورة أن يكون الرقم مرتبطًا ببطاقة اتصال موجودة في نفس الهاتف. ويعني هذا أنه يمكنك استخدام واتساب عبر هاتف بدون بطاقة اتصال طالما يمكنك التحقق منه عبر جهاز نشط آخر، أو إذا كنت تستخدم الهاتف الثانوي كجهاز مرتبط.

كيفية تنشيط واتساب برقم قديم وبدون بطاقة اتصال

إذا فقدت الوصول إلى رقم قديم، فلن تتمكن من التحقق منه عبر واتساب. وتحتاج إلى الحصول على رمز التفعيل عبر مكالمة أو رسالة نصية، وهذه خطوة إلزامية.

هل يعمل واتساب بدون خدمة خلوية؟

يستخدم واتساب المكالمات والرسائل النصية للتحقق، ولكن هذا في الغالب لأسباب أمنية. وتعتمد الخدمة نفسها على البيانات فقط. ولست بحاجة بالضرورة إلى خدمة خلوية لاستخدام واتساب بل تحتاج إلى البيانات. ويتضمن ذلك كلا من البيانات الخلوية وبيانات الشبكة اللاسلكية، لذلك يمكنك استخدام هاتف بدون خدمة خلوية طالما كنت متصلاً بالشبكة اللاسلكية.

وفي الختام، يمكنك استخدام واتساب بدون رقم هاتف فعلي بفضل تقنيات مثل الأرقام الأرضية أو الافتراضية أو المؤقتة. ولكل طريقة مزاياها وعيوبها، لذا يجب عليك اختيار ما يناسب احتياجاتك بناءً على مستوى الخصوصية والأمان الذي تبحث عنه.