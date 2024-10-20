منذ وقت ليس ببعيد، عانت ممارسة ألعاب الفيديو من الرفض بصفتها هواية عديمة الفائدة، مع أنها تطورت اليوم إلى صناعة بمليارات الدولارات مع ملايين اللاعبين الذين يتنافسون افتراضيًا في ألعاب مختلفة عبر الإنترنت.

وأدى ظهور الرياضات الإلكترونية الاحترافية إلى تحويل هذه الألعاب إلى مهنة مربحة لنخبة اللاعبين، وأصبح هؤلاء الرياضيون الرقميون من المشاهير حيث يعرضون مهاراتهم من خلال بثها عبر منصات مثل تويتش ويوتيوب، ويتباهون بمتابعين هائلين، ويجمعون الملايين من البطولات، ومبيعات البضائع، وأصبحوا تجسيدًا للشهرة في العصر الحديث.

وقد أدت جائحة فيروس كورونا إلى تسريع هذا الاتجاه، إذ تضخم مجتمع الألعاب العالمي إلى ما يقرب من مليار شخص. وتشهد صناعة الألعاب ازدهارًا كبيرًا، ومن المتوقع وصول إيرادات سوق الألعاب العالمية إلى 212.4 مليار دولار عام 2026.

وفي حين يشاهد معظم الناس هذه الألعاب عبر البث المباشر من خلال شبكات مثل تويتش، يحب اللاعبون تحميل مقاطع فيديو إلى قنواتهم عبر يوتيوب لإعادة إحياء أبرز أحداث اللعبة والتنبؤ بالمباريات المستقبلية.

وفي هذا الموضوع، نسلط الضوء على بعض أكثر لاعبي ألعاب الفيديو دخلًا في العالم، بالإضافة إلى العوامل التي أسهمت في نجاحهم.

كيف يكسب محترفو ألعاب الفيديو المال؟

يكسب محترفو ألعاب الفيديو المال بعدة طرق، وتتضمن:

الاشتراكات: يمكن للاعبين تحصيل رسوم شهرية للوصول إلى القناة.

التبرعات: يمكن للمشاهدين إرسال تبرعات نقدية إلى اللاعبين أثناء البث المباشر.

الإعلانات: يمكن للاعبين تشغيل الإعلانات أثناء البث المباشر لكسب الإيرادات.

الرعاية: يمكن للاعبين تلقي الدفع من العلامات التجارية لاستخدام منتجاتها أو خدماتها أو عرضها.

التسويق بالعمولة: يمكن للاعبين استخدام روابط التسويق بالعمولة لكسب جزء من المبيعات من المنتجات التي يعلنون عنها.

البضائع: يمكن للاعبين بيع بضائع مخصصة للمعجبين.

البطولات الاحترافية: توفر البطولات الاحترافية جوائز مالية للاعبين، خصوصًا في الألعاب الشهيرة، مثل فورتنايت.

ومن الشائع أن يحمل لاعبو البث المباشر عبر تويتش مقاطع الفيديو عبر منصات أخرى، مثل يوتيوب وتيك توك وإنستغرام، لكسب المزيد من المال من المحتوى.

ما أسباب نمو دخل نجوم ألعاب الفيديو؟

تزايد الدخل الذي يحققه لاعبو الفيديو يمكن إرجاعه إلى عدة عوامل رئيسية:

التوسع في عدد المشاهدين : تزايد الذين يشاهدون ألعاب الفيديو سواء عبر منصات البث المباشر أو الإنترنت. وتحظى بعض الأحداث الخاصة بالألعاب بملايين المشاهدات الحية، مثل بطولات ليغ أوف ليغيندز (League of Legends).

: تزايد الذين يشاهدون ألعاب الفيديو سواء عبر منصات البث المباشر أو الإنترنت. وتحظى بعض الأحداث الخاصة بالألعاب بملايين المشاهدات الحية، مثل بطولات ليغ أوف ليغيندز (League of Legends). دعم الشركات الراعية : تُعد الشركات التقنية والعلامات التجارية الكبرى هذه الصناعة بمنزلة منصة فعالة للوصول إلى جمهور شاب ومتنوع. لذا، فإن الرعاية المالية للأحداث واللاعبين مستمرة بالنمو.

: تُعد الشركات التقنية والعلامات التجارية الكبرى هذه الصناعة بمنزلة منصة فعالة للوصول إلى جمهور شاب ومتنوع. لذا، فإن الرعاية المالية للأحداث واللاعبين مستمرة بالنمو. تزايد شعبية الرياضات الإلكترونية: حيث باتت معترفا بها دوليًا، وهناك حتى مناقشات لجعلها جزءًا من الألعاب الأولمبية، مما يزيد من الشرعية والرعاية المالية لهذه البطولات.

أكثر محترفي ألعاب الفيديو دخلًا عالميا

1- فيليكس كجيلبيرج (PewDiePie)

2- تايلر بليفنز (Ninja)

3- مايكل جرزيسيك (Shroud)

4- فيليكس لينجيل (xQc)

5- جاريد لازار (Summit1g)

6- نيكولاس كولشيف (Nickmercs)

7- ربيعة يزبك (NightBlue3)

8- تيموثي باتر (TimTheTatMan)

9- توم كاسيل (Syndicate)

10- إيمان أنيس (Pokimane)

مَن أكثر محترفي ألعاب الفيديو دخلًا؟

فيليكس كجيلبيرج (PewDiePie)

الثروة المقدرة: 45 مليون دولار

فيليكس كجيلبيرج صانع محتوى سويدي وأحد أشهر الأسماء في عالم يوتيوب وألعاب الفيديو. وبدأ رحلته عبر يوتيوب بصنع محتوى يتضمن التعليق على ألعاب الفيديو، ولكنه تطور لاحقًا ليصبح أحد أكبر الشخصيات الإعلامية عبر الإنترنت، حيث يجذب ملايين المشاهدين من خلال محتوى متنوع يشمل الألعاب.

وبدأ قناته عبر يوتيوب عام 2010. وكان يركز على ألعاب الفيديو، وخاصة ألعاب الرعب، مثل آمنسيا: ذي دارك ديسنت (Amnesia: The Dark Descent) وسرعان ما حظي بشعبية كبيرة بفضل تعليقه المرح والمحتوى الذي يقدمه بطريقة ساخرة.

وركز في البداية على ليتس بلاي (Let’s Play) لألعاب الرعب والتشويق. وبحلول عام 2012، كانت قناته قد بدأت بالنمو بشكل كبير، واستمرت في اكتساب المزيد من المشاهدات والاشتراكات. وعام 2013، أصبحت قناته الأكثر اشتراكًا عبر يوتيوب، وظلت كذلك فترة طويلة حتى عام 2019 عندما تجاوزتها قناة تي- سيرس (T-Series) الهندية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، أصبحت قناته الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب، حيث جمعت أكثر من 7 مليارات مشاهدة بحلول ذلك التاريخ.

وعام 2020، قلص من حضوره عبر يوتيوب، واختار تحميل المحتوى بوتيرة مريحة للاستمتاع الشخصي بدلًا من كونه مهنة. وحتى بعد تجاوز ذروته، تولد قناته أكثر من 20 مليون مشاهدة شهريًا ولا تزال تحتل مكانة باعتبارها قناة الألعاب الأكثر اشتراكًا عبر يوتيوب.

ويمتلك كجيلبيرج أكثر من 111 مليون مشترك عبر قناته، في حين تجاوز إجمالي المشاهدات حاجز 29 مليار مشاهدة، مما يجعله واحدًا من أعلى صناع المحتوى في إجمالي المشاهدات.

وبالرغم من أن محتواه لم يعد يركز على ألعاب الفيديو بنفس القدر الذي كان عليه في بداياته، إلا أن كجيلبيرج ساهم بشكل كبير في نجاح العديد من الألعاب من خلال تقديمه لها عبر قناته.

وبعد فترة غياب طويلة، عاد كجيلبيرج إلى ماين كرافت عام 2019، وحقق نجاحًا كبيرًا وساهم في عودة شعبية اللعبة عالميًا.

وتشير التقديرات إلى أنه قد كسب أكثر من 87.3 مليون دولار من عائدات الإعلانات طوال مسيرته المهنية عبر يوتيوب، بينما يُقال إنه يتقاضى رسومًا قدرها 450 ألف دولار لكل مقطع فيديو برعاية.

وأنشأ هذا النجم قناة عبر تويتش تشغل محتواه السابق بشكل متكرر. ونتيجة لذلك، يسمح له هذا البث اللانهائي بالربح مع أنه من النادر أن ينشر محتوى جديدا.

ويُعد كجيلبيرج واحدًا من أعلى صناع المحتوى دخلًا في العالم، ويُقدر صافي ثروته بما يزيد على 45 مليون دولار، وتأتي مصادر دخله من عدة قنوات:

يحقق كجيلبيرج دخلًا كبيرًا من يوتيوب بفضل الإعلانات. ووفقًا للتقديرات، يحصل على ملايين الدولارات سنويًا من عائدات الإعلانات وحدها.

لديه عقود رعاية مع شركات كبيرة، مثل ماونتن ديو وريزر.

يمتلك كجيلبيرج متجرًا خاصًا لبيع الملابس والبضائع التي تحمل شعاره، وهو مصدر آخر للدخل.

تايلر بليفنز (Ninja)

الثروة المقدرة: 40 مليون دولار

تايلر بليفنز لاعب فيديو أميركي وصانع محتوى يُعد من أكثر الشخصيات تأثيرًا في عالم الألعاب الإلكترونية والبث المباشر. ويُعد أحد أشهر الأسماء بهذا المجال، وحقق ثروة ضخمة نتيجة نشاطاته المتعددة في البث المباشر وعقود الرعاية والبطولات.

وقد بدأ مسيرته الاحترافية في الألعاب بلعب هالو 3 (Halo 3) أوائل 2009، حيث كان عضوًا بالعديد من الفرق الاحترافية، مثل كلود9 (Cloud9) ورينغيدز (Renegades) ولومنوستي غامنغ (Luminosity Gaming) ولكنه حقق شهرته العالمية الكبيرة من خلال لعبة فورتنايت.

وعام 2017، تحول مسار حياته عندما بدأ لعبة فورتنايت التي كانت قد ظهرت حديثًا وحققت نجاحًا ساحقًا، ونجح بليفنز في استغلال شعبيتها، مما جعله يجذب عددًا هائلًا من المشاهدين عبر تويتش.

وفي مارس/آذار 2018، حطم رقمًا قياسيًا عندما بث لعبة فورتنايت مع مغني الراب الشهير دريك (Drake) حيث وصل عدد المشاهدين إلى أكثر من 600 ألف مشاهد في الوقت نفسه.

وعام 2019، فاجأ بليفنز جمهوره بالإعلان عن تركه منصة تويتش والانضمام لمنصة مكسر (Mixer) التابعة لشركة مايكروسوفت التي كانت تسعى لمنافسة تويتش في مجال البث المباشر.

وكانت الصفقة مربحة للغاية، حيث قدر البعض أنها وصلت إلى 30 مليون دولار، لكن "مكسر" أغلقت منتصف 2020. وبعد ذلك، عاد بليفنز إلى تويتش بعد فترة قصيرة من التوقف.

ويُعد بليفنز أحد أكثر اللاعبين متابعة عبر منصة تويتش، حيث يمتلك أكثر من 19 مليون متابع، بالإضافة إلى تحقيقه أعلى عدد من المشاهدات المباشرة عبر المنصة خلال بعض الأحداث.

ويقدر أن ثروته تتجاوز 40 مليون دولار بفضل مجموعة من مصادر الدخل المتنوعة:

يحقق أرباحًا ضخمة من الإعلانات والاشتراكات والتبرعات عبر تويتش ويوتيوب، إذ وقع عقود رعاية مع العديد من الشركات الكبرى، مثل ريد بول وأديداس وسامسونغ، وتمثل هذه الصفقات جزءًا كبيرًا من دخله.

تمتلك قناته عبر يوتيوب أكثر من 24 مليون مشترك مع أكثر من 2.68 مليار مشاهدة إجمالية، وهو يحقق أرباحًا كبيرة من الإعلانات عبر مقاطع فيديو اللعب والبث المباشر.

حصل على 30 مليون دولار نتيجة لصفقة "مكسر" الحصرية، رغم إغلاق المنصة لاحقًا.

أصدر عدة كتب تتعلق بالألعاب والنصائح الإستراتيجية، كما أنه يبيع منتجات تحمل شعاره، مثل الملابس والإكسسوارات.

ورغم أنه لا يشارك كثيرًا في البطولات الاحترافية، إلا أنه حصل على جوائز مالية كبيرة من بطولات فورتنايت وغيرها. ومع ذلك، أغلب دخله يأتي من البث المباشر وعقود الرعاية.

مايكل جرزيسيك (Shroud)

الثروة المقدرة: 22 مليون دولار

مايكل جرزيسيك لاعب فيديو كندي وواحد من أبرز الأسماء في عالم الألعاب الإلكترونية والبث المباشر. وقد حقق شهرة واسعة بسبب مهاراته في ألعاب التصويب، وهو معروف بأدائه في ألعاب، مثل كاونتر-سترايك: غلوبال أوفنسيف (Counter-Strike: Global Offensive) وبوبجي (PUBG) وفالورانت (Valorant).

وبدأ مسيرته المهنية في الألعاب الاحترافية بصفته لاعبًا في لعبة كاونتر-سترايك: غلوبال أوفنسيف، وشارك في عدة فرق احترافية، أشهرها كلود 9 (Cloud9). وحقق مع الفريق نجاحات عدة ووصل إلى مستويات عالية بالبطولات التنافسية.

وانضم لفريق كلود 9 عام 2014 وظل معه حتى 2017. ورغم من تحقيقه نجاحات متكررة مع كلود 9 ، إلا أنه قرر التقاعد من المنافسات الاحترافية عام 2018 ليركز بشكل كامل على البث المباشر وصناعة المحتوى.

وبعد اعتزاله المنافسات الاحترافية، بدأ بالتركيز على البث المباشر لألعاب الفيديو عبر تويتش، وسرعان ما اكتسب جمهورًا ضخمًا بفضل أسلوبه ومهاراته في مجموعة متنوعة من الألعاب التنافسية.

وعام 2019، وقع صفقة حصرية مع منصة "مكسر" التابعة لمايكروسوفت، التي كانت تعد منافسًا لمنصة تويتش. وكانت الصفقة مربحة، لكنها لم تستمر طويلًا بسبب إغلاق "مكسر" منتصف 2020. وبعد ذلك، عاد جرزيسيك إلى تويتش حيث استمر في جذب ملايين المشاهدين.

ويُقدر أن ثروة جرزيسيك تتجاوز 22 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى مجموعة من المصادر المتنوعة:

البث المباشر: جزء كبير من دخله يأتي من البث المباشر عبر تويتش، حيث يحقق أرباحًا من الإعلانات والتبرعات والاشتراكات الشهرية، بالإضافة لصفقات الرعاية.

عقود الرعاية: لديه عقود رعاية مع العديد من الشركات الكبيرة، مثل لوجيتك وإنتل، التي تضيف إلى دخله.

صفقة "مكسر": كان من المقدر أنه حصل على صفقة كبيرة معها قُدرت بملايين الدولارات. وبالرغم من إغلاق المنصة، فقد حصل على المقابل المالي كاملًا.

المبيعات والمنتجات: يملك متجرًا لبيع بضائعه، مثل الملابس والأدوات التي تحمل شعاره، مما يضيف إلى دخله.

فيليكس لينجيل (xQc)

الثروة المقدرة: 13.5 مليون دولار

فيليكس لينجيل لاعب فيديو كندي وصانع محتوى يُعد واحدًا من أكبر الأسماء في عالم الألعاب الإلكترونية والبث المباشر. وبدأ مسيرته الاحترافية بألعاب الفيديو من خلال لعبة أوفرواتش (Overwatch) حيث اكتسب شهرة كواحد من أفضل اللاعبين في العالم.

وبعد تقاعده من اللعب الاحترافي، ركز لينجيل على البث المباشر عبر منصات، مثل تويتش، حيث حقق شهرة واسعة وجذب جمهورًا ضخمًا.

وبدأ مسيرته بالألعاب الاحترافية كلاعب أوفرواتش. وكان من بين أفضل اللاعبين في العالم، حيث انضم لفريق دالاس فيول (Dallas Fuel) في أوفرواتش ليغ (Overwatch League). ورغم مهاراته العالية، واجه عدة عقوبات وإيقافات خلال مسيرته الاحترافية بسبب سلوكه وتصريحاته المثيرة للجدل. ومع ذلك، اكتسب شعبية كبيرة على المستوى الشخصي بسبب مهاراته وأدائه القوي.

وبعد اعتزاله اللعب الاحترافي في أوفرواتش، تحول لينجيل إلى البث المباشر بشكل كامل عبر منصة تويتش عام 2014، واكتسب 10 ملايين متابع و518 مليون مشاهدة في ذلك العام.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، كان أكثر اللاعبين مشاهدة، حيث بلغ عدد ساعات البث المباشر 54 مليون ساعة.

وعام 2020، كان لينجيل واحدًا من أكثر الشخصيات مشاهدة عبر تويتش، حيث تجاوزت عدد ساعات المشاهدة لقناته ملايين الساعات. واستمر في الحفاظ على شعبيته الكبيرة الأعوام التالية مع أكثر من 12 مليون متابع عبر تويتش.

ووقع لينجيل عقدًا لمدة عامين مع منصة "كش" (Kick) بقيمة 70 مليون دولار تقريبًا، مع حوافز قد ترفع الإجمالي إلى نحو 100 مليون دولار.

ويُقدر أن ثروته تتجاوز 13.5 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى مصادر الدخل المتنوعة:

البث المباشر: يأتي الجزء الأكبر من دخله من البث المباشر عبر تويتش. ويحقق أرباحًا من الإعلانات والتبرعات والاشتراكات الشهرية المدفوعة من قبل متابعيه.

عقود الرعاية: لديه عقود رعاية مع عدة شركات كبرى في صناعة الألعاب والتكنولوجيا.

يوتيوب: يدير أيضًا قناة عبر يوتيوب تحقق له أرباحًا إضافية من الإعلانات والمشاهدات.

المبيعات والبضائع: يبيع منتجات تحمل شعاره، مثل الملابس والإكسسوارات.

صفقات أخرى: حقق دخلاً إضافيًا من بعض الفعاليات الكبيرة والمشاريع التي شارك فيها، سواء من خلال البطولات أو أحداث الرياضات الإلكترونية.

جاريد لازار (Summit1g)

الثروة المقدرة: 11.5 مليون دولار

جاريد لازار لاعب فيديو أميركي وصانع محتوى بارز عبر منصة تويتش. وبدأ مسيرته بالألعاب الاحترافية من خلال لعبة كاونتر-سترايك: غلوبال أوفنسيف، ولكنه اكتسب شهرته الأكبر من خلال البث المباشر لمجموعة متنوعة من الألعاب.

وبفضل شخصيته وأسلوب لعبه، استطاع لازار أن يصبح واحدًا من أشهر لاعبي البث المباشر عبر تويتش، حيث يتابعه ملايين الأشخاص حول العالم.

وبدأ لازار مسيرته الاحترافية كلاعب في كاونتر-سترايك: غلوبال أوفنسيف، حيث شارك بالعديد من البطولات مع فرق، مثل ميثك تيم (Team Mythic) وكذلك "إيه 51" (A51).

وبعد تقاعده من اللعب الاحترافي، تحول إلى البث المباشر عبر تويتش عام 2012، وسرعان ما أصبح نجمًا عبر تويتش، إذ بدأ بث مجموعة متنوعة من الألعاب، ويشمل ذلك "غراند زفت أوتو في" (Grand Theft Auto V) و "سي أوف زيفس" (Sea of Thieves) و"إسكيب فروم تاركوف" Escape from Tarkov.

وعلى عكس بعض اللاعبين الذين يركزون على لعبة واحدة، اشتهر لازار باحترافه في مجموعة متنوعة من الألعاب، مما جعله جذابًا لجمهور واسع ومتنوع.

وعام 2017 كان اللاعب الذي لديه أكبر عدد من المتابعين، وبعد عام واحد تفاخر بلقب مالك القناة التي لديها أكبر عدد من المتابعين، وإن كان ذلك لفترة قصيرة.

ويُقدر أن ثروة لازار تتجاوز 11.5 مليون دولار، وذلك بفضل مصادر الدخل المتنوعة التي تشمل:

البث المباشر: يأتي جزء كبير من دخله من البث المباشر عبر تويتش، إذ يحقق أرباحًا من الإعلانات والتبرعات والاشتراكات المدفوعة من قبل المتابعين.

يوتيوب: يدير لازار قناة عبر يوتيوب تحقق له أرباحًا إضافية من خلال الإعلانات ومشاهدات الفيديوهات.

عقود الرعاية: لديه صفقات رعاية مع العديد من الشركات الكبرى في صناعة الألعاب، مما يضيف إلى دخله.

البضائع: يبيع لازار منتجات تحمل شعاره مثل الملابس، والتي تساهم أيضًا في زيادة دخله.

الصفقات الأخرى: بالرغم من أنه لم يكن ناشطًا في البطولات التنافسية منذ فترة طويلة، إلا أنه حصل على بعض الجوائز المالية خلال مسيرته في كاونتر-سترايك: غلوبال أوفنسيف.

تيموثي باتر (TimTheTatMan)

الثروة المقدرة: 10 ملايين دولار

تيموثي باتر أحد أشهر لاعبي الفيديو وصانعي المحتوى عبر منصات البث المباشر، وخاصة تويتش ويوتيوب. وبدأ مسيرته في عالم الألعاب كهاوٍ، وسرعان ما أصبح من بين الأسماء الكبيرة في هذا المجال بفضل شخصيته ومهاراته بالألعاب.

ويلعب باتر مجموعة متنوعة من الألعاب، مثل فورتنايت وكال أوف ديوتي (Call of Duty) ويملك قاعدة جماهيرية ضخمة بفضل تنوع محتواه وتفاعله المستمر مع جمهوره.

وقد بدأ مسيرته عبر منصة تويتش عام 2012، حيث كان يلعب ويبث ألعابًا مختلفة، مثل ورلد أوف واركرافت (World of Warcraft) وكذلك كال أوف ديوتي.

وعام 2018، حقق باتر شعبية واسعة من خلال فورتنايت، حيث كانت هذه اللعبة في ذروتها.

وخلال هذه الفترة، كان يبث بانتظام مع أسماء كبيرة، مثل نينجا (Ninja) وكلوكزي (Cloakzy) مما ساهم في زيادة عدد متابعيه.

وبالرغم من شهرته في فورتنايت، إلا أن باتر عاد لجذوره مع سلسلة كال أوف ديوتي، وخاصة وارزون (Warzone) التي كان لها دور كبير في استعادة شعبيته وجذب المزيد من المتابعين.

وعام 2021، ترك باتر منصة تويتش وانتقل إلى يوتيوب في صفقة حصرية. وكان هذا الانتقال جزءًا من اتجاه متزايد للاعبين الكبار الذين يحصلون على عقود مربحة مع منصات البث الحصرية.

وخلال مسيرته على تويتش، كان باتر من بين أكبر لاعبي البث المباشر مع أكثر من 7 ملايين متابع.

وتُقدر ثروة باتر بنحو 10 ملايين دولار، وهي تأتي من عدة مصادر رئيسية:

البث المباشر: يأتي الجزء الأكبر من دخله من البث المباشر عبر تويتش سابقًا، وحاليًا عبر يوتيوب، إذ يحقق أرباحًا من الإعلانات والتبرعات والاشتراكات الشهرية المدفوعة من قبل المتابعين.

عقود الرعاية: لديه عقود رعاية مع شركات كبيرة، مما يضيف بشكل كبير إلى دخله.

يوتيوب: بالإضافة إلى البث المباشر، تساهم الإعلانات ومشاهدات الفيديو عبر قناته في زيادة دخله.

عقود البث الحصرية: جاء انتقاله إلى يوتيوب نتيجة عقد مربح، مما ساهم في زيادة ثروته بشكل كبير.

البضائع: يبيع باتر منتجات تحمل شعاره، مثل الملابس والقبعات، مما يضيف إلى مصادر دخله المتنوعة.

نيك كولشيف (Nickmercs)

الثروة المقدرة: 9 ملايين دولار

نيك كولشيف أحد أشهر لاعبي الفيديو وصانعي المحتوى عبر منصات تويتش ويوتيوب. وبفضل مهاراته في ألعاب، مثل فورتنايت وكال أوف ديوتي: وارزون، أصبح واحدًا من أكبر الأسماء في صناعة الألعاب والبث المباشر، حيث يتمتع بقاعدة جماهيرية ضخمة وشعبية كبيرة.

وبدأ مسيرته في عالم الألعاب الإلكترونية من خلال ألعاب غيرز أوف وار (Gears of War) وهالو (Halo) حيث كان يتمتع بمهارات عالية في اللعب التنافسي.

وحقق كولشيف شهرته الكبيرة بفضل لعبة فورتنايت، حيث كان من بين أوائل اللاعبين الذين بثوا اللعبة عبر تويتش. وسرعان ما أصبح واحدًا من أكبر الأسماء في مجتمع فورتنايت.

وكان أيضا من أوائل اللاعبين الذين أظهروا إمكانية التفوق في لعبة فورتنايت باستخدام ذراع التحكم، وهو ما جعله مميزًا عن بقية اللاعبين الذين يستخدمون الفأرة ولوحة المفاتيح.

وبعد نجاحه الكبير في فورتنايت، تحول إلى لعبة كال أوف ديوتي: وارزون. وبفضل خلفيته في ألعاب التصويب، تمكن من الهيمنة في هذه اللعبة أيضًا، حيث كان يلعب مع فرق محترفة ويشارك في بطولات تنافسية.

وعام 2019، انضم كولشيف إلى فريق فاز كلان (FaZe Clan) وهو أحد أكبر فرق الرياضات الإلكترونية في العالم.

ويُعد أحد أكبر الأسماء على منصة تويتش، حيث يمتلك أكثر من 6 ملايين متابع. وتشهد قناته تفاعلاً كبيرًا من جمهور واسع بسبب أسلوبه في اللعب. كما شارك بالعديد من البطولات الشهرية للعبة فورتنايت، وكان من بين أفضل اللاعبين في فورتنايت فراداي (Fortnite Friday) وهو حدث شهير يستضيفه نجم البث نينجا.

وحقق كولشيف نجاحات كبيرة في العديد من بطولات الألعاب، مثل فورتنايت ووارزون، وفاز بجوائز مالية ضخمة بفضل مشاركاته.

وتُقدر ثروته بنحو 9 ملايين دولار، وتأتي من عدة مصادر متنوعة تشمل:

البث المباشر: يحقق الجزء الأكبر من دخله من البث المباشر عبر تويتش. ومن خلال الإعلانات والتبرعات والاشتراكات المدفوعة، يكسب مبالغ ضخمة شهريًا.

يوتيوب: يحقق أيضًا دخلًا كبيرًا من قناته عبر يوتيوب، حيث ينشر فيديوهات ملخصة لأفضل لحظات البث.

عقود الرعاية: لديه عقود رعاية مع شركات كبيرة، التي توفر له دخلًا إضافيًا كبيرًا.

فاز كلان: بصفته عضو في هذا الفريق، فإنه يحصل على نسبة من الأرباح من الفعاليات والبطولات التي يشارك فيها، بالإضافة إلى دخله من البث.

البضائع: يبيع منتجات تحمل علامته التجارية، مثل الملابس والإكسسوارات، مما يضيف إلى مصادر دخله المتنوعة.

ربيعة يزبك (NightBlue3)

الثروة المقدرة: 7.6 ملايين دولار

ربيعة يزبك لاعب فيديو شهير وصانع محتوى عبر منصة تويتش ويوتيوب، وأحد أفضل اللاعبين في لعبة ليغ أوف ليغيندز (League of Legends). وبدأ مسيرته في الألعاب الاحترافية مع تركيز خاص على دور جنغل (Jungle) في ليغ أوف ليغيندز، وأصبح معروفًا بمهاراته العالية وتقديم محتوى تعليمي وترفيهي لجمهوره.

وكان قادرًا على تسلق المراتب الأعلى في اللعبة والوصول إلى تشالنغر (Challenger) وهو أعلى مستوى يمكن الوصول إليه في اللعبة، مما جعله محط إعجاب واحترام في مجتمع اللاعبين.

ويتميز يزبك بتقديم محتوى تعليمي عبر تويتش ويوتيوب، حيث كان يقدم نصائح وشروحات حول إستراتيجيات اللعب، وكيفية تحسين أداء اللاعبين. وهذا النوع من المحتوى جذب الكثير من اللاعبين الجدد والمتمرسين على حد سواء، وساهم في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة له.

واستطاع تحقيق شهرة كبيرة عبر تويتش مع نحو 3 ملايين متابع، حيث كان يبث بشكل منتظم ويشارك في بطولات ليغ أوف ليغيندز التنافسية. كما أن قناته عبر يوتيوب نمت بشكل سريع بفضل المحتوى التعليمي والترفيهي الذي يقدمه، إذ تضم نحو مليوني مشترك و11 مليون مشاهدة.

وتُقدر ثروة يزبك بنحو 7.6 ملايين دولار، وتأتي من عدة مصادر متنوعة تشمل:

البث المباشر: يحقق دخلًا كبيرًا من البث المباشر عبر تويتش، حيث يجذب آلاف المشاهدين لكل بث. ويحقق دخلًا من الإعلانات والتبرعات والاشتراكات المدفوعة من قبل المعجبين.

يوتيوب: تُعد قناته عبر يوتيوب مصدرًا كبيرًا للدخل، حيث يعتمد على الإعلانات المدفوعة ومشاهدات الفيديوهات التي تنشر محتواه التعليمي والترفيهي.

عقود الرعاية: لديه العديد من عقود الرعاية مع شركات معروفة بمجال الألعاب، وهو ما يساهم في زيادة دخله.

المنتجات الدعائية: بجانب الرعاية، يقدم يزبك منتجات دعائية ويشارك في حملات ترويجية لشركات مختلفة، مما يضيف لمداخيله.

البضائع: يبيع بعض المنتجات الخاصة بعلامته التجارية، مثل الملابس والإكسسوارات، مما يساهم في تعزيز دخله.

توم كاسيل (Syndicate)

الثروة المقدرة: 6 ملايين دولار

توم كاسيل أحد أشهر صانعي المحتوى ومؤثري الألعاب في العالم. ويتمتع بشعبية كبيرة بفضل قناته عبر يوتيوب والبث المباشر عبر تويتش، حيث اشتهر بمحتوى ماين كرافت وكال أوف ديتوي زومبيز (Call of Duty Zombies).

ويُعد أحد الرواد في مجال إنشاء المحتوى عبر الإنترنت منذ بداياته أواخر العقد الأول من القرن الـ21.

وبدأ كاسيل مسيرته المهنية عبر يوتيوب عام 2010 بإنشاء محتوى حول ألعاب كال أوف ديوتي. واستطاع أن يلفت الأنظار بفضل مهارته في اللعبة وإبداعه في تقديم نصائح وإستراتيجيات عن كيفية التغلب على المستويات الصعبة.

وتركز محتواه في بداياته على ألعاب هالو وكال أوف ديوتي: مودرن وارفار 2 (Call of Duty: Modern Warfare 2). وحقق شهرة كبيرة مع بداية نشره محتوى ماين كرافت.

وكانت سلسلة ذي مينكرافت بروجكت (The Minecraft Project) التي بدأها عبر قناته من بين أكثر الفيديوهات شعبية، حيث جذبت ملايين المشاهدات وأكسبته جمهورًا ضخمًا.

وبالإضافة إلى يوتيوب، توسع كاسيل إلى منصات البث المباشر، مثل تويتش، حيث بدأ ببث لعبه المباشر لمتابعيه. وقد أصبح واحدًا من أكبر اللاعبين وأكثرهم شهرة عبر المنصة.

ونجح في بناء قاعدة جماهيرية ضخمة عبر يوتيوب، مع أكثر من 13 مليون مشترك ومليارات المشاهدات على مدار مسيرته، وكان لقناته عبر تويتش أكثر من 3 ملايين متابع.

وتقدر ثروة كاسيل بنحو 6 ملايين دولار، وتأتي من مجموعة متنوعة من المصادر تشمل:

يوتيوب: يحصل على دخل كبير من قناته عبر يوتيوب من خلال الإعلانات ومشاهدات الفيديوهات، حيث تعد مشاهداته بالملايين على كل فيديو.

البث المباشر: يشكل البث المباشر عبر تويتش مصدر دخل رئيسيا لكاسيل، من خلال الاشتراكات المدفوعة من قبل المعجبين والتبرعات والإعلانات.

عقود الرعاية: تعاون كاسيل مع عدة شركات ألعاب ومنتجات تكنولوجية للترويج لمنتجاتهم، وهو ما يشكل جزءًا من دخله.

البضائع: يبيع منتجاته الخاصة تحت العلامة التجارية سيندكاتي أوريجنال (Syndicate Original) مما يضيف إلى مصادر دخله المتنوعة.

إيمان أنيس (Pokimane)

الثروة المقدرة: 3 ملايين دولار

إيمان أنيس كندية من أصول مغربية وتعتبر واحدة من أبرز الشخصيات في عالم الألعاب والبث المباشر. وتُعد مؤثرة وصانعة محتوى بارزة عبر منصات، مثل تويتش ويوتيوب، حيث تشتهر بمحتواها المتنوع، ويشمل ذلك الألعاب، والتفاعل مع المتابعين، والبث المباشر.

وانطلقت مسيرتها في البث المباشر عبر تويتش عام 2013. وبدأت بمجموعة متنوعة من الألعاب، مثل فورتنايت وليغ أوف ليغيندز مما ساعدها في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة.

وكانت أنيس واحدة من أوائل اللاعبات اللواتي برزت في مجتمع ليغ أوف ليغيندز، حيث كانت تُعد لاعبة محترفة وتشارك في البطولات، مما ساعدها في بناء سمعتها كمؤثرة بهذا المجال.

وعام 2015، أنشأت أنيس قناتها عبر يوتيوب، حيث بدأت بنشر مقاطع فيديو تتعلق بالألعاب، بما في ذلك تجارب اللعب والنصائح والمحتوى الترفيهي. كما نشرت مقاطع فيديو تتعلق بالتحديات.

وعلى عكس العديد من صانعي المحتوى، استطاعت أنيس تقديم محتوى متنوع يجذب جمهورًا واسعًا، مما زاد من شعبيتها عبر المنصتين.

وعبر مسيرتها، تعاونت مع العديد من العلامات التجارية الكبرى، مثل إنفيديا وبوست ماتيس (Postmates) ووينديز (Wendy’s) مما ساهم في زيادة دخلها وتعزيز مكانتها في عالم الألعاب.

وتتمتع أنيس بأكثر من 9 ملايين مشترك عبر يوتيوب، حيث تحقق مقاطع الفيديو مشاهدات تصل إلى الملايين.

وحصلت على العديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز ستريمي (Streamy) والإيسبورت أوراردز (Esports Awards). وتمتلك أكثر من 9 ملايين متابع عبر تويتش، وتُعد واحدة من أكبر الأسماء عبر المنصة، حيث تشارك في بث مباشر منتظم.

وتُقدر ثروة أنيس بنحو 3 ملايين دولار، وتأتي من عدة مصادر متنوعة تشمل:

البث المباشر: تُعد منصة تويتش بمنزلة المصدر الرئيسي لدخل أنيس، حيث تكسب من الاشتراكات المدفوعة والتبرعات التي تتلقاها من المشاهدين.

يوتيوب: تُحقق دخلًا كبيرًا من إعلانات مقاطع الفيديو ومشاهدات المحتوى عبر قناتها.

عقود الرعاية: تعمل مع العديد من العلامات التجارية الكبرى، حيث تروج للمنتجات وتحصل على تعويضات مقابل ذلك.

البضائع: تُقدم أيضًا بعض المنتجات ذات العلامة التجارية الخاصة بها، مما يعزز دخلها.

الأسئلة الشائعة عن أكثر نجوم ألعاب الفيديو دخلاً

من هو أغنى لاعب بث مباشر على تويتش؟

كجيلبيرج أغنى لاعب بث مباشر عبر تويتش، مع أنه لم يبدأ البث المباشر عبر تويتش، بل أصبح مشهورًا من خلال نشر محتوى يوتيوب لأكثر من عقد من الزمان.

كيف يصبح محترفو ألعاب الفيديو عبر تويتش أثرياء؟

يكسب نجوم ألعاب الفيديو عبر تويتش المال من البتات، وهي العملة الرقمية التي يتلقونها من المشاهدين ويمكن تحويلها إلى عملة ورقية. كما أنهم يتقاضون أموالاً مقابل الاشتراكات مقابل المحتوى المخصص للمعجبين فقط. وفي وقت لاحق، يتعاونون مع الشركات بمجرد أن يصبحوا مشهورين.

ما الألعاب التي يمارسها هؤلاء النجوم؟

عندما يتعلق الأمر بالألعاب، فإن هناك تنوعًا كبيرًا، ولكن هناك بعض الاتجاهات الأساسية، إذ يحب الجمهور مشاهدة ألعاب، مثل فورتنايت وكول أوف ديوتي Call of Duty وفالورات Valorant وكاونتر سترايك Counter Strike وليج أوف ليغيندز.

كيف تصبح لاعبًا ناجحًا في البث المباشر؟

اختر لعبة أنت شغوف بها لكي تتألق وتأسر المشاهدين، وحدد جدول بث منتظم والتزم به من أجل بناء مجتمع، وتفاعل مع مجتمعك وأجب عن الأسئلة، واستثمر في معدات صوت وفيديو مناسبة للحصول على تجربة احترافية وممتعة، وكن على طبيعتك واستمتع.

كيف يمكنك زيادة عدد المشاهدين عبر تويتش؟

من أجل زيادة عدد المشاهدين عبر تويتش، ابدأ باختيار اللعبة، ومن الأفضل لعب لعبة شهيرة وبثها. وبمجرد الانتهاء من اختيار اللعبة، حوّل انتباهك إلى تحسين المظهر العام لبثك، إذ يمكنك استخدام التراكبات والتنبيهات واللوحات وحتى إنشاء تعبيرات تويتش خاصة بك. وحدد جدولًا واضحًا والتزم به.

هل يمكنك كسب المال كلاعب؟

يكسب العديد من المؤثرين في مجال الألعاب المالَ من خلال البث عبر تويتش، وتشير التقديرات إلى أن أفضل 10 نجوم ألعاب فيديو عبر تويتش يكسبون أكثر من 20 مليون دولار معًا. ويمكنك أيضًا كسب المال من خلال الرعاية وإستراتيجيات أخرى، مثل بيع بضائعك.

كيف تكسب المال عبر تويتش؟

تستطيع كسب المال من خلال إستراتيجيات مختلفة، إذ يمكنك، على سبيل المثال، استخدام روابط التسويق بالعمولة أو بيع البضائع المخصصة أو التركيز على التبرعات والرعاية وأرباح البطولات. وكل هذه الإستراتيجيات متاحة للاعبي البث المباشر عبر تويتش.

هل يمكن بيع البضائع المخصصة عبر تويتش؟

يمكن لأي ممارس ألعاب فيديو عبر تويتش لديه عدد كبير من المتابعين بيع البضائع المخصصة لكسب المزيد من المال. وحقق بيوديوبي PewDiePie الملايين من خلال بيع سلع، مثل السترات ذات القلنسوة والقبعات. وتتمثل الإستراتيجية الأكثر وضوحًا في إنشاء متجر عبر الإنترنت وإضافة رابط إلى متجر سلعك عبر صفحتك ضمن تويتش مع الترويج لبضائعك وتوجيه متابعيك إلى متجرك.

وفي الختام، تعد صناعة ألعاب الفيديو واحدة من أكثر الصناعات التقنية والترفيهية نموًا وازدهارًا في العالم، وقد أصبحت مصدر دخل ضخم لعدد كبير من اللاعبين المحترفين وصنّاع المحتوى.

ويحقق هؤلاء اللاعبون دخلهم من مصادر متنوعة تشمل الجوائز المالية من البطولات والرعاية من العلامات التجارية والتسويق بالعمولة والاشتراكات والتبرعات عبر منصات البث المباشر، مثل تويتش ويوتيوب، إلى جانب عوائد الإعلانات.

ومع ذلك، فإن الوصول إلى هذه المكانة يتطلب جهدًا كبيرًا مستمرًا، إذ يتعامل معظم محترفي ألعاب الفيديو الأكثر دخلًا في العالم مع الأمر باعتباره وظيفة بدوام كامل.