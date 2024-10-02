كيفية الربح من إنستغرام عام 2024

في ظل وجود أكثر من 1.4 مليار مستخدم يتصفحون محتوى إنستغرام يوميًا، لم تعد هذه المنصة مجرد مشاركة للصور ومقاطع الفيديو، بل أصبحت أيضًا مكانًا مثاليًا لأولئك الذين يتطلعون إلى تحقيق الربح وتحويل الشغف إلى مصدر دخل.

وتقدم إنستغرام الوقت الحالي مجموعة متنوعة من الفرص لتحقيق الربح، ولا يمكنك التمرير عبر خلاصة إنستغرام دون رؤية منشئي المحتوى يروجون للمنتجات، سواء منتجاتهم أو العلامات التجارية الأخرى.

وفي حال تساءلت يومًا عن كيفية الربح من إنستغرام، فإن المقال التالي يوضح لك الطريقة الصحيحة لفعل ذلك دون الحاجة إلى وجود ملايين المتابعين.

هل تستطيع تحقيق الربح من إنستغرام بدون الملايين من المتابعين؟

يعتقد بعض الأشخاص أنك بحاجة إلى ملايين المتابعين عبر إنستغرام لتحقيق الربح، ومع ذلك، يمكن لأي شخص تحقيق الربح من إنستغرام.

ولا يعني وجود عدد قليل من المتابعين أنك لا تستطيع تحقيق الربح. وسواء كان لديك حساب كبير أو صغير، يمكنك تحقيق الربح من المحتوى إذا كنت تلبي هذين المعيارين:

متابعون مخلصون ومتفاعلون: قد يكون لديك 100 ألف متابع، ولكن إذا لم يروا منشوراتك أو يتفاعلوا معها، فلن تتمكن من تحقيق الربح من إنستغرام.

ولا يتعلق تحقيق الربح بعدد المتابعين لديك فقط، بل بمدى التفاعل ومشاهدة الإعلانات والنقر على الروابط. ولا يوجد مسار واحد لبناء جمهور نشط، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لتعزيز التفاعل:

١- تحميل المحتوى العالي الجودة: يبرز المحتوى العالي الجودة في خلاصات الأشخاص، مما يزيد من فرصة التفاعل مع منشوراتك.

٢- النشر ​​باستمرار: يظهر النشاط المستمر لخوارزمية إنستغرام أن حسابك نشط وذو صلة، مما يعني أنه من المرجح أن يعزز محتواك لجمهور أكبر.

٣- التفاعل مع الجمهور: يساعدك التفاعل النشط مع متابعيك من خلال التعليقات والرسائل المباشرة على بناء علاقات شخصية وإنشاء رابطة قوية.

حساب تجاري أو حساب صانع المحتوى: يمنحك حساب إنستغرام التجاري أو حساب صانع المحتوى إمكانية الوصول إلى المزيد من مزايا إنستغرام وأدوات تحقيق الربح.

وإذا كان لديك حساب شخصي، فيمكنك التبديل إلى حساب تجاري أو حساب صانع المحتوى ضمن الإعدادات والخصوصية، وإليك بعض الأدوات التي يمكن لحسابات الأعمال وصناع المحتوى الوصول إليها:

١- جدولة المنشورات: يمكنك التخطيط للمحتوى وتنظيم جدول النشر مسبقًا، مما يساعدك في نشر المحتوى بطريقة متسقة حتى عندما لا يكون لديك وقت للنشر.

٢- تتبع الأداء: تظهر لك أدوات إنستغرام إنسيتس (Instagram Insights) أنواع المحتوى الذي يتفاعل معه جمهورك أكثر، مما يساعدك في تلبية التفضيلات وتحسين التفاعل.

٣- مشاركة الروابط في قصص إنستغرام: تسهل مشاركة الروابط من خلال قصصك على المشاهدين النقر عليها، مما يؤدي إلى رابط تابع أو إعلان، ولن يضطروا إلى الانتقال إلى سيرتك الذاتية لرؤيتها.

كيفية الربح من إنستغرام

يتمتع مبدعو إنستغرام بمجموعة متنوعة من إستراتيجيات تحقيق الربح، بدءًا من الشراكات المدعومة التي تسمح للمبدعين بالتعاون مع بعض أشهر الشركات في العالم إلى تقديم منتجات رقمية أو مادية يمكنها أن تقدم للجمهور أكثر من مجرد محتوى مجاني.

ولا تتعلق كيفية الربح من إنستغرام دائمًا بعدد المتابعين، بل تعتمد طرق الربح على المحتوى الفريد والجمهور المستهدف ومستوى الالتزام، وتتضمن طرق تحقيق الربح من إنستغرام نوعين رئيسيين، وهما:

أدوات تحقيق الدخل من إنستغرام والمدفوعات: من خلال تحقيق الدخل من المحتوى باستخدام أدوات كرياتور تولز (Creator Tools) فإنك تتلقى المدفوعات من إنستغرام مباشرةًً، وتشمل الأمثلة الاشتراكات والشارات.

المنشورات المدعومة والتسويق بالعمولة: تستطيع الشراكة مع العلامات التجارية لنشر المحتوى المدعوم والإعلانات والروابط، وتحقيق الربح من تلك العلامات التجارية بدلًا من إنستغرام.

طرق الربح من إنستغرام

المحتوى المدعوم

يُعد التعاون مع العلامات التجارية لإنشاء المحتوى المدعوم أو الذي يحمل علامة تجارية وسيلة فعالة لتحقيق الربح من إنستغرام، وهي واحدة من أكثر الوسائل شيوعًا أيضًا.

وتُعرف أيضًا باسم "التسويق المؤثر" ويتيح هذا التعاون للمؤثرين العمل مع العلامات التجارية وعرض المنتجات أو الخدمات للمتابعين.

وتتيح لك إستراتيجية تحقيق الربح هذه الترويج لمنتج أو خدمة أو حملة لعلامة تجارية محددة وغالبًا ما تمنحك إمكانية الوصول إلى بضائع مجانية.

وفي أغلب الحالات، تستعين العلامة التجارية بالمبدع وتقدم له ملخصا إبداعيا لعرض النقاط الرئيسية الإلزامية التي يجب أن يتضمنها المحتوى.

في حين يكون صانع المحتوى مسؤولاً عن إنشاء المحتوى الجذاب الذي يدمج بسلاسة رسائل العلامة التجارية في محتواه. وفي هذا النوع من الشراكة، يتفاوض معظم المبدعين على رسوم ثابتة بناءً على إحصائيات الحساب، مثل الوصول والتفاعل وعدد المتابعين.

وتتطلب قواعد إنستغرام أن يتضمن كل المحتوى الذي يحمل علامة تجارية علامة الشراكة المدفوعة وإدراج وسم سبونسورد (sponsored) أو آد (ad) وذكر أن منشورك هو إعلان داخل التسمية التوضيحية.

وقبل أن توافق على أي عقد مع علامة تجارية، تفاوض على تعويض عادل بناءً على مدى وصولك، أي عدد المتابعين ومعدل التفاعل.

وتختلف أسعار المؤثرين، إذ قد تربح ما يصل إلى 100 دولار لكل منشور إذا كان لديك 10 آلاف متابع، أو أكثر من 10 آلاف دولار إذا كان لديك مليون متابع.

متجر إنستغرام

تشهد التجارة الاجتماعية ارتفاعًا مع إمكانية زيادتها إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2025، ومع نمو جمهورك عبر إنستغرام، قد تجد أن متابعيك مهتمون بشراء البضائع المادية منك، إذ تطورت إنستغرام من طريقة للتعرف على المنتجات الجديدة إلى منصة لشراء هذه المنتجات.

وبمجرد استيفائك لمتطلبات المنصة، ابدأ باستخدام علامات التسوق في منشوراتك لتوجيه المتابعين إلى منتجاتك، مع التأكد من مشاركة صور عالية الجودة وإضافة تعليقات توضيحية للترويج الفعال للمنتج.

ويمكنك الاستفادة من مزايا التسوق في إنستغرام بالقصص للحصول على تجربة تسوق ديناميكية وغامرة.

وتتيح مزايا، مثل علامات التسوق عبر إنستغرام، التي ينقر عليها أكثر من 130 مليون شخص كل شهر، للمستخدمين الانتقال على الفور إلى معلومات المنتج. ويمكنك تخصيص متجرك عن طريق إنشاء مجموعات أو تنظيم المنتجات في موضوعات أو مناسبات للهدايا.

ويُعد متجر إنستغرام طريقة فعّالة لعرض وبيع منتجاتك أو عملك مباشرةً من خلال المنصة، ويتمتع مستخدمو إنستغرام بخيار الشراء مباشرة عبر المنصة.

ويمكن للمتابعين شراء منتجاتك عبر إنستغرام، وذلك بفضل مزايا مثل:

المنشورات والقصص القابلة للتسوق: استخدم علامات المنتج لعرض العناصر من قائمتك في مقاطع الفيديو والصور والإعلانات التي تحتوي على علامات التسوق: وتستطيع استخدام مدير إعلانات "ميتا" من أجل إنشاء منشورات قابلة للتسوق أو تعزيز منشورات إنستغرام الحالية.

التسويق المباشر: من أجل استخدام التسويق المباشر عبر إنستغرام، انتقل إلى البث المباشر وضع علامات على المنتجات من علامتك التجارية التي تعرضها في البث، بحيث تظهر المنتجات أسفل الشاشة، ويمكن للمشاهدين المباشرين النقر للشراء.

التسويق بالعمولة

يوفر التسويق بالعمولة للمبدعين طريقة مختلفة لتحقيق الربح من المحتوى من خلال كسب العمولات بدلًا من معدل ثابت كل مرة تتحول فيها النقرة إلى عملية بيع.

ومن خلال شبكات التسويق بالعمولة، يكسب المبدعون نسبة مئوية من المبيعات، وعادةً ما بين 5-30%، التي تحدث عبر روابط الإحالة أو أكواد الخصم، إذ توفر العلامات التجارية رابطًا يمكن تتبعه أو رمزًا ترويجيًا فريدًا لنسب الروابط إلى منشئ المحتوى.

وتسمح هذه الطريقة للمبدعين بتحقيق الربح مع تقديم منتجات مفيدة للجمهور من خلال التوصيات. وفي حين يتلقى المؤثرون غالبًا رسومًا ثابتة، يكسب المسوقون بالعمولة عندما تساهم جهودهم في عملية بيع.

ومن أجل الترويج للعلامة التجارية، استخدم الروابط في سيرتك الذاتية ضمن إنستغرام، وفي قصص إنستغرام، وعبر صفحة الرابط في السيرة الذاتية.

ويمكنك أيضًا مشاركة أكواد الترويج في تعليقات المنشورات، لأن الروابط غير مسموح بها، من أجل إيجاد فرص مبيعات إضافية.

وتختلف الأرباح وفقًا للمجال الذي تستهدفه ونوع المنتج الذي تروجه، بالإضافة إلى سعره وهامش الربح لشريك التسويق بالعمولة.

بيع الأعمال الفنية

بينما تزداد شعبية مقاطع الفيديو والمزايا الأخرى، فإن إنستغرام في جوهرها عبارة عن منصة لمشاركة الصور، مما يجعلها مكانًا مناسبًا للفنانين والمصورين على حدٍ سواء لتحقيق الربح من حساباتهم ضمن إنستغرام. وتوجد عدة طرق لفعل ذلك:

استخدم سوق بيع الصور واربط صفحاتك في سيرتك الذاتية.

اعرض الصور أو الأعمال الفنية بصفتها أعمالا أصلية من خلال متجرك الإلكتروني مع ربطها بسيرتك الذاتية في إنستغرام.

اعرض هذه العناصر مباشرةً عبر إنستغرام باستخدام مزايا التسوق عبر إنستغرام.

رخص عملك عبر مواقع الصور الفوتوغرافية واجذب الشركات إلى عملك باستخدام إنستغرام.

استخدم خدمة الطباعة عند الطلب لطباعة الصور والأعمال الفنية على عناصر، مثل الحقائب والأكواب والقمصان.

روج هذه العناصر ضمن محتوى إنستغرام.

بيع المنتجات والخدمات الرقمية

بصفتك صانع دورات تدريبية أو مدرسًا أو مدربًا أو مرشدًا أو مستشارًا، يمكنك الاستفادة من خبرتك ونطاق إنستغرام الواسع لتسويق دوراتك التدريبية أو برامج التدريب وبيعها. ويمكنك الترويج لدوراتك التدريبية من خلال المنشورات وقصص إنستغرام، واستخدمها في التشويق والمقاطع التعليمية.

ويمكنك أيضًا عرض منتجاتك من خلال جلسات الأسئلة والأجوبة والتفاعلات المباشرة مع جمهورك، أو إنشاء مقاطع ريلز تعرض محتوى الدورة التدريبية، ويمكن أن تجعل الأشخاص مهتمين بما لديك لتقدمه.

ويعتمد مفتاح النجاح هنا على تقديم محتوى قيم يلبي احتياجات متابعيك عبر إنستغرام، ويمكنك البدء بتقديم وصول مجاني إلى إحدى دوراتك التدريبية، ومن ثم تشجيع متابعيك على شراء دوراتك التدريبية المدفوعة مع توسيع قاعدة مستخدمي إنستغرام ومنتجاتك تدريجيًا.

وبغض النظر عن التخصص، يمكن للمبدعين استخدام معرفتهم وخبرتهم لتقديم عروض رقمية قيمة تساعد جمهورهم في اكتساب مهارة جديدة.

حوافز المكافآت

تقدم إنستغرام برنامج الحوافز لمكافأة المبدعين على النشر. ووفقًا للمنصة، فإن المكافآت هي فرص للمبدعين لتحقيق الربح مباشرةً من إنستغرام. وتتوفر الميزة حاليًا للحسابات التجارية وحسابات صناع المحتوى، وهي مخصصة للمدعوين فقط، إذ يعلم المبدعون أنهم مدعوون عبر لوحة التحكم المهنية.

وتتراوح المكافآت بين الدفع لك مقابل إكمال مهام معينة، مثل البث المباشر عبر إنستغرام لعدد معين من المرات، أو للوصول إلى معالم إحصائية معينة، مثل الحصول على عدد معين من مشاهدات ريلز.

شارات البث المباشر

تُعد شارات البث المباشر عبر إنستغرام بمنزلة إكراميات تتلقاها من معجبيك مقابل إنتاج المحتوى الذي يحبونه. وأثناء البث المباشر عبر إنستغرام، يمكن للمشاهدين شراء الشارات، أيقونات ذات قيمة نقدية متفاوتة، تدفع للمبدع مباشرةً وتفتح مزايا للمشاهد.

ويمكن لمستخدمي إنستغرام شراء الشارات بأسعار قدرها 99 سنتًا و1.99 دولار و4.99 دولارات لدعم عمل المبدع، مما يوفر طريقة مباشرة وفورية لصانع المحتوى لتحقيق الربح من إنستغرام أثناء البث المباشر.

ومن أجل أن تكون مؤهلًا لتلقي الهدايا من جمهورك، يجب أن يكون لديك حساب احترافي (حساب صانع محتوى أو حساب تجاري) وأن تكون في سن 18 عامًا أو أكبر، وأن يكون لديك 10 آلاف متابع على الأقل، وأن تظل متوافقًا مع إرشادات مجتمع إنستغرام، وأن تعيش في بلد تتوفر فيه الميزة.

ويمكنك أيضًا الربح من ريلز عبر الهدايا. ويشتري المشاهدون النجوم لإهدائها للمبدعين الذين يتلقون بعد ذلك دفعة شهرية من إنستغرام بمعدل 0.01 دولار لكل نجمة.

ويمكن للمتابعين الذين يقدرون محتواك الفريد التعبير عن الإعجاب من خلال هذه الهدايا، وهي ميزة تحظى بشعبية متزايدة، ويستطيعون شراء النجوم مقابل مبالغ تبدأ من 0.99 دولار وتصل إلى 5.99 دولارات.

الاشتراكات المدفوعة

تستطيع تحقيق الربح من إنستغرام عبر تقديم محتوى حصري من خلال الاشتراكات. ويمكنك منح المشتركين إمكانية الوصول إلى ما وراء الكواليس أو البرامج التعليمية من خلال الاستفادة من مزايا الاشتراك في إنستغرام أو توجيه المتابعين إلى منصة خارجية للدفع.

وعلى سبيل المثال، بصفتك فنانًا تشكيليًا، يمكنك تقديم مقاطع فيديو فريدة لإنشاء أعمال فنية للمشتركين شهريًا. ويمكنك فعل الشيء نفسه بصفتك مدرب لياقة بدنية أثناء مشاركة محتوى محمي، مثل مقاطع الفيديو التعليمية، مع المشتركين لديك، أو تقديم عضوية مخصصة للعملاء فقط بصفتك "مدرب حياة". وبهذه الطريقة، فإنك تعزز الشعور بالمجتمع والحصرية وتنشئ مجموعة من المتابعين المخلصين.

وبمرور الوقت، قد يرغب المزيد والمزيد من الأشخاص في أن يصبحوا جزءًا من المجتمع، بغض النظر عن رسوم الاشتراك، التي قد تتراوح ما بين 0.99 دولار و99.99 دولارًا.

وتستطيع منح المعجبين فرصة الحصول على محتوى حصري من خلال تحويلهم إلى مشتركين يدفعون، ويمكنك إنشاء مقاطع فيديو مباشرة وقصص ومنشورات ومقاطع فيديو قصيرة وقنوات بث مخصصة للمشتركين الذين يدفعون.

وتوفر إنستغرام علامة تبويب منفصلة ضمن حسابك مميزة برمز التاج تضم كل المحتوى الحصري للمشتركين. وتتيح إنستغرام برنامج الاشتراك للمبدعين الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا والذين لديهم أكثر من 10 آلاف مشترك مع حساب صانع محتوى أو حساب تجاري.

وبعد التأكد من استيفائك لجميع متطلبات الأهلية، تستطيع الانتقال إلى لوحة التحكم المهنية لتمكين الميزة وتعيين السعر الشهري. ولا تأخذ إنستغرام حاليًا نسبة مئوية من دخلك الشهري من الاشتراكات.

الإعلانات

تستطيع تحقيق الربح من إنستغرام عبر استخدام الإعلانات ضمن المنشورات، وإذا كان لديك ما يكفي من المتابعين والتفاعل، فيمكنك الحصول على حصة من عائدات الإعلانات هذه.

ومع زيادة محتوى الفيديو عبر المنصة، أصبحت الشركات أكثر حرصًا على الإعلان عن منتجاتها وخدماتها من خلال مقاطع فيديو جذابة. ويعني هذا أنه يمكنك اختيار التعاون مع العلامات التجارية وإنشاء محتوى فيديو مدعوم.

ومن خلال تماشي إعلانات الفيديو مع نمط محتواك، يمكنك تقديم قيمة لجمهورك وفي نفس الوقت تحقيق الربح من خلال الشراكات. وتستطيع تحقيق الربح من إنستغرام عبر عدد المشاهدات التي تحصل عليها من المحتوى.

ويجري حساب الربح على أساس التكلفة لكل ألف ظهور، لذا كلما زاد عدد المشاهدات زادت الأرباح، وهناك 4 أنواع من محتوى الفيديو التي يمكنك تحقيق الدخل منها عبر إنستغرام:

١- ريلز: مقاطع فيديو قصيرة للدروس التعليمية ومواضع المنتجات.

٢- القصص: مقاطع فيديو قصيرة مدتها 60 ثانية لمشاركة المحتوى أو الترويج للمنتجات.

٣- البث المباشر: بث فيديو للتفاعل مع المتابعين في الوقت الفعلي.

٤- الفيديو الطويل: مقاطع فيديو لمشاركة الدروس التعليمية والجلسات المسجلة والمراجعات.

الأسئلة الشائعة حول كيفية الربح من إنستغرام

هل يمكنك تحقيق الربح من إنستغرام؟

تستطيع تحقيق الربح من إنستغرام عبر طرق مختلفة، ويشمل ذلك المنشورات الدعائية والتسويق بالعمولة وبيع المنتجات أو الخدمات والمزيد. ويستخدم العديد من المؤثرين والشركات والأفراد إنستغرام بصفتها منصة لتحقيق الربح.

كيفية زيادة عدد المتابعين عبر إنستغرام؟

يعد نشر مقاطع ريلز أحد أفضل الطرق لزيادة عدد متابعيك عبر إنستغرام، إذ إنها تظهر لمجموعة من الأشخاص الذين يتابعونك والذين لا يتابعونك، مما يمنحك فرصة للوصول إلى متابعين جدد محتملين. كما يمكنك نشر محتوى قابل للمشاركة والمشاهدة. وعادةً ما يصل مثل هذا المحتوى إلى خلاصات المتابعين الجدد المحتملين.

كم عدد متابعي إنستغرام الذين تحتاجهم لتحقيق الربح؟

لا يوجد حد أدنى لعدد المتابعين المطلوب لتحقيق الربح عبر إنستغرام ما لم تكن تبحث على وجه التحديد عن تحقيق الربح من خلال خيار الهدايا. ويحصل العديد من المؤثرين الصغار الذين يقل عدد متابعيهم عن 10 آلاف متابع على مئات الدولارات، إن لم يكن آلاف الدولارات، مقابل شراكات العلامات التجارية والتعاون مع برامج التسويق بالعمولة. وفي حين أن وجود عدد كبير من المتابعين يزيد فرص الربح من إنستغرام، فإن معدل التفاعل ومعدلات عمولة الشركات التابعة هي أيضًا بالغة الأهمية.

كم عدد مشاهدات ريلز التي تحتاجها لتحقيق الربح؟

لا يوجد عدد محدد من المشاهدات التي تحتاجها لتحقيق الربح عبر ريلز، إذ تتطلب العديد من طرق تحقيق الربح مجتمعًا مخلصًا حتى لو كان صغيرًا في العدد. وعندما يكون لديك مجتمع مخلص يظهر اهتمامًا بما تشاركه، يصبح من السهل الحصول على رعاية مدفوعة من العلامات التجارية، وبيع المنتجات الرقمية والمادية، وكسب المزيد من خلال التسويق بالعمولة.

كم تدفع إنستغرام مقابل المنشور؟

لا تدفع إنستغرام نفسها للمستخدمين مقابل المنشورات. بدلاً من ذلك، يكسب المستخدمون المال من خلال التعاون مع العلامات التجارية أو المنشورات الدعائية أو التسويق بالعمولة أو بيع المنتجات أو إستراتيجيات الربح الأخرى. وتتراوح الأسعار من بضعة دولارات للمؤثرين الصغار إلى آلاف الدولارات أو أكثر للكبار.

كم يكسب المؤثرون من إنستغرام؟

تؤثر العديد من العوامل في مقدار الربح، مثل الشعبية وعدد المتابعين. ومع ذلك، يمكن تصنيف إمكانات الربح إلى 5 طبقات بناءً على عدد المتابعين:

المؤثرون الصغار جدًا: مع أقل من 10 آلاف متابع، يكسبون ما بين 10 و100 دولار لكل منشور.

المؤثرون الصغار: مع ما بين 10 آلاف و50 ألف متابع، يمكنك كسب ما بين 100 و500 دولار لكل منشور.

المؤثرون من المستوى المتوسط: مع ما بين 50 ألفا و500 ألف متابع، يمكنك كسب ما بين 500 و5 آلاف دولار لكل منشور.

المؤثرون الكبار: مع ما بين 500 ألف ومليون متابع، يمكنك كسب ما بين 5 آلاف و10 آلاف دولار لكل منشور.

المشاهير: مع أكثر من مليون متابع، يمكنك كسب ما بين 10 ألف ومليون دولار لكل منشور.

في الختام، هناك العديد من الطرق التي تؤدي إلى تحقيق الربح من إنستغرام، ومع نهج التسويق الصحيح عبر إنستغرام، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من كل منها مع التأكد من استخدام جميع أدوات الربح التي توفرها المنصة.