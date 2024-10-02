شركة "تيك توك" الأم تتعاون مع "هواوي" لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي

تخطط "بايت دانس" (ByteDance) الشركة الأم لمنصة "تيك توك" لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي يُدرّب باستخدام رقائق من "هواوي" (Huawei) وفق 3 أشخاص مطلعين على الأمر، حيث تدفع القيود الأمريكية عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إلى موطنه الصين بحثا عن الرقائق، بحسب وكالة "رويترز".

وقامت الشركة الأم بالتنويع بين الرقائق المحلية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي وتطوير رقائقها الخاصة، وذلك منذ أن بدأت الولايات المتحدة عام 2022 فرض قيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل تلك التي تنتجها "إنفيديا".

وخطوة "بايت دانس" التالية في سباق الذكاء الاصطناعي هي استخدام شريحة "أسيند 910 بي" (Ascend 910B) من "هواوي" لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي كبير، بحسب أشخاص فضلوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الخطة سرية، وفق "رويترز".

وقال شخص رابع إن "بايت دانس" تخطط لنموذج ذكاء اصطناعي جديد، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كان سيستخدم رقائق "هواوي" أيضا.

وذكر ثلاثتهم ومصدر آخر أن "بايت دانس" تستخدم شريحة "أسيند 910 بي" بشكل أساسي لمهام الاستدلال التي تتطلب قدرة حاسوبية أقل، متضمنة نماذج ذكاء اصطناعي مدربة مسبقا.

وقال أحد الأشخاص إن قدرة النموذج الجديد وتعقيده سيكون أقل قوة من نموذج الذكاء الاصطناعي الحالي لشركة "بايت دانس" (Doubao).

ولكن المتحدث باسم الشركة مايكل هيوز قال "إن الفرضية الكاملة هنا خاطئة، لا يتم تطوير أي نموذج جديد".

وقال الأشخاص الثلاثة إن التركيز المتزايد على الذكاء الاصطناعي جعل "بايت دانس" واحدة من أكبر المشترين لشرائح الذكاء الاصطناعي من "هواوي".

وأضافوا أن التركيز المتزايد على الذكاء الاصطناعي جعل "بايت دانس" واحدة من أكبر مشتري رقائق الذكاء الاصطناعي من "هواوي". كما أنها أكبر مشترٍ لشريحة "إتش 20" (H20) للذكاء الاصطناعي من "إنفيديا" التي صممتها شركة صناعة الرقائق الأميركية للسوق الصينية استجابة للقيود التجارية.

وقال مصدران منفصلان إن مالك "تيك توك" أيضا أكبر عميل لشركة "مايكروسوفت" في آسيا لشرائح "إنفيديا" التي يمكن الوصول إليها عبر الحوسبة السحابية.