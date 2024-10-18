تسلا تطلب تسجيل "روبوت تاكسي" و"روبوت باص" علامتين تجاريتين لسياراتها

قدمت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا طلبا إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي لتسجيل عبارتي "روبوت تاكسي" و"روبوت باص" الشائعتين علامتين تجاريتين مملوكتين لها حصريا، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن مصطلح "روبوت تاكسي" انتشر السنوات الأخيرة للإشارة إلى سيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تنقل الأشخاص مثل سيارة الأجرة ذاتية القيادة التي تنتجها وايمو وتستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

قدمت تسلا طلبها الأسبوع الماضي، في حين كشف مؤسس ورئيس الشركة إيلون ماسك عن نموذج اختباري لسيارة أجرة ذاتية القيادة وحافلة ذاتية القيادة تحمل حتى 20 راكبا.

وكان موقع إلكتريك الإخباري المتخصص في موضوعات وسائل النقل الكهربائية كشف عن تقديم طلب تسلا لأول مرة. في المقابل، استخدم ماسك اسمي "سايبر كاب" و"روبوفان" عدة مرات في الإشارة إلى سيارة الأجرة والحافلة ذاتية القيادة في أثناء عرضهما.

وحسب قاعدة بيانات مكتب براءة الاختراع والعلامات التجارية الأميركية، لا توجد حتى الآن طلبات لتسجيل العلامة التجارية "سايبر كاب".

في الوقت نفسه، سجلت شركة ستارشيب تكنولوجيز الناشئة العلامة التجارية روبوفان عام 2019، رغم أنها لم تنتج أي حافلة تحمل هذه العلامة حتى الآن.

وقال ماسك إن تسلا ستبدأ إنتاج التاكسي ذاتي القيادة عام 2026 وستطرحه للبيع للأفراد بسعر أقل من 30 ألف دولار.

في الوقت نفسه، اعترف بأنه يميل إلى التفاؤل المفرط عندما يتعلق الأمر بالتوقيتات. كان المستثمرون يشعرون بالإحباط من نقص التفاصيل الخاصة بخطط تسلا، مما دفع سهم الشركة إلى التراجع بنحو 9% عقب مؤتمر الكشف عن النماذج الاختبارية الجديدة.

ولكن مراقبي صناعة السيارات يشككون في قدرة تسلا على إنتاج نظام قيادة ذاتية بالكاميرات فقط.

في المقابل، تستخدم الشركات المنافسة مثل وايمو (التابعة لمجموعة ألفابيت المالكة لشركة جوجل) تكنولوجيا أغلى، مثل أجهزة الرادار التي تعمل بالليزر والتي تمسح المكان المحيط بالسيارة من جميع الاتجاهات.