أظهرت صفحات التواصل الاجتماعي الروسية صورا لطائرة مسيرة من طراز "سويتش بليد 600" (Switchblade 600) التابعة لشركة "إيروفيرونمنت" (AeroVironment) والتي سقطت في أوكرانيا خلال الحرب. وفقا لموقع "ديفينس إكسبرس" (Defense Express).

وبحسب المصدر فإن الطائرة سقطت إما بسبب عطل فني أو بواسطة هجوم إلكتروني فعّال عطّل نظام "جي بي إس" (GPS) فيها، حيث لم تشاهد أي أضرار فادحة على هيكل الطائرة قد تكون ناجمة عن سلاح مضاد للطائرات. وكان ذيل الطائرة فقط متضررا بسبب السقوط.

وفي الوقت نفسه قام خبراء المتفجرات الروس بإزالة جزء من جسم الطائرة للوصول إلى الرأس الحربي، والذي يشتهر بقدرته التدميرية الكبيرة والمضادة للدبابات.

ومن جهة أخرى أفادت قناة "راشن أرمز" (Russian Arms) على "تليغرام" وهي قناة موالية لروسيا بأن عدّة طائرات من طراز "سويتش بليد 600" اعترضت بنجاح خلال الفترة الماضية.

أتاحت هذه الطائرة الفرصة أمام المهندسين الروس لتفكيك الطائرة ودراستها وربما الاستفادة من التكنولوجيا الموجودة والتي تعتبر أحدث إصدارات شركة "إيروفيرونمنت" وأكثرها تطورا واستغلالها في تطوير مسيرتها "لانست-3″ والتي تعرف ب"طائرة كاميكازي".

"ورغم وجود تقنية تحكم عن بعد متطورة وقيادة محمية ونظام مستقل لتحديد الأهداف يعتمد على التوقعات البصرية والأشعة تحت الحمراء، فإن هذه الطائرة المسيرة سقطت، مما يدل على قوة أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية" بحسب التقرير.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها الروس سلاحا من طراز "سويتش بليد 600" في حالة تسمح لهم بدراستها. حيث أسقطوا طائرة من نفس النوع في شهر يوليو/تموز العام الماضي.

ما طائرة "سويتش بليد 600″؟

"سويتش بليد 600" هي طائرة مسيرة أميركية الصنع تحتوي على أجهزة استشعار وبصريات فعالة تسمح بتتبع الأهداف والاشتباك معها حتى دون وجود خط رؤية مباشر عليها.

ويمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة ولمسافة 39 كيلومترا. وتصل سرعتها إلى 112 كيلومترا في الساعة وإذا كانت المهمة تتطلب السرعة فيمكنها الطيران بسرعة 185 كيلومترا بالساعة.

وتأتي "سويتش بليد 600" مزودة برأس حربي مضاد للدبابات يمكن أن يسبب أضرارا كبيرة للدبابات والأهداف الأخرى الموجهة ضد الأفراد. والأفضل من ذلك، يمكن تشغيل الطائرة يدويا وإذا دعت الحاجة يمكنها العمل بشكل تلقائي.

واشتهرت طائرات "سويتش بليد 600" بفضل سجلها المُثبت في مناطق القتال مثل أوكرانيا وسوريا والعراق. حيث أشارت "رويترز" إلى أن هذه الخطوة تؤكد جهود البنتاغون لتعزيز التفوق التكنولوجي للجيش الأميركي، وخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وعلى الصعيد الأوكراني ذكر موقع "آرمي ريكيغنشن" (Army Recognition) أن أوكرانيا قادرة على تصنيع 4 ملايين طائرة مسيرة سنويا وتستعد لتصنيع طائرة "سويتش بليد 600" قريبا.

ماهي مسيرة "لانست-3" (Lancet-3)؟

"لانست-3" هي طائرة مسيرة هجومية روسية تُعرف باسم "طائرة كاميكازي" تم تطويرها من قبل شركة زالا إيرو (ZALA Aero)، وهي جزء من شركة "كلاشينكوف" الشهيرة.

تهدف "لانست-3" إلى تنفيذ مهام الاستطلاع وضرب الأهداف بدقة عالية في ساحات المعارك. تُعد الطائرة جزءًا من سلسلة "لانست"، التي تركز على الطائرات المسيرة الانتحارية الموجهة لتنفيذ ضربات سريعة ضد أهداف عسكرية مختلفة.

تم تصميم "لانست-3" لتكون متعددة الاستخدامات، حيث يمكنها العمل بشكل مستقل باستخدام نظام ملاحة داخلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، أو أن يتم توجيهها عن بعد من قبل المشغلين.

وتتميز بقدرتها على الطيران لمسافات تصل إلى 40 كيلومترًا مع مدة طيران تبلغ حوالي 40 دقيقة. كما تتمتع بقدرة حمل رأس حربي يصل وزنه إلى 3 كيلوغرامات، مما يمكنها من ضرب أهداف متنوعة بما في ذلك المركبات المدرعة والمعدات العسكرية.

تُعد "لانست-3" جزءًا من إستراتيجية روسيا لتعزيز استخدامها للطائرات المسيرة في الحروب الحديثة، خصوصًا في النزاعات غير المتكافئة حيث تكون القدرة على تنفيذ ضربات دقيقة وسريعة حاسمة.