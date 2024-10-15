5 حقائق يجب ألا يعرفها الذكاء الاصطناعي عنك أبدا

إذا كنت تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي حتى تلك الموثوقة مثل "شات جي بي تي" فيتعين عليك توخي الحذر الشديد. صحيح أن هذه الروبوتات توفر محادثة شبيهة بالإنسان لكن المشكلة هي أنك لا تعرف أين ستنتهي المعلومات التي تشاركها. حيث حذّر خبراء أمنيون بارزون من مخاطر مشاركة المعلومات المفرطة مع هذه الروبوتات وفقا لموقع "ذا صن".

وقال جيمس مكويغن خبير الأمن في شركة "نو بي 4" (Know Be4) "عندما يتعلق الأمر باستخدام نماذج اللغة الكبيرة وروبوتات الدردشة، من المهم أن تدرك أن معلوماتك ستُعالج بواسطة الشركة وستُستخدم لتدريب النماذج لاحقا".

وأضاف "أي معلومات تقوم بتحميلها أو كتابتها في الدردشة يجب ألا تحوي على معلومات حساسة أو خاصة، وإلا فقد ينتهي بها الأمر في ردود شخص آخر".

وذكر "أنه من الأفضل استخدام معلومات عامة وإذا كان هناك حاجة لمعلومات حساسة في الرد فقم بتعتيمها أو استخدم أسماء مستعارة ومعلومات افتراضية".

وأوضح مكويغن أن هناك 5 حقائق على الأقل يجب ألا تشاركها مع روبوتات الذكاء الاصطناعي هي معلومات بطاقة الائتمان والعناوين والأسماء وأعياد الميلاد وأرقام الهوية.

كيف تحادث روبوتات الدردشة؟

يقول بول بيشوف المدافع عن خصوصية المستهلك في شركة "كومبارتيك" (Comparitech) "إن أحد أسهل الطرق للبقاء بأمان عند استخدام روبوتات الدردشات الآلية هو التظاهر أن محادثاتك ليست خاصة على الإطلاق، فقط تخيل أنك تنشر محادثاتك على الإنترنت ليراها العالم بأسره".

وأضاف بول "قاعدة جيدة إذا كنت لن تنشر ما تكتبه علنا على وسائل التواصل الاجتماعي، فلا ينبغي عليك مشاركته مع روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي".

وأي معلومات تشاركها في دردشة الذكاء الاصطناعي قد تضاف إلى قاعدة البيانات التي يستخدمها روبوت الدردشة لتوليد الإجابات لمستخدمين آخرين.

ويمكن عن غير قصد إعطاء معلومات شخصية إلى روبوت المحادثة الذي يشاركها بعد ذلك مع مستخدمين آخرين، ناهيك عن مسؤول روبوت المحادثة".