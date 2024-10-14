أصدرت محكمة أميركية حكما يقضي بسجن هاوتيان صن 57 شهرًا وبنغفي شيويه 54 شهرًا لضلوعهما في عملية احتيال كبيرة على شركة آبل.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن الشابين استمرا في الاحتيال على شركة آبل طوال عامين عن طريق تزييف أرقام هواتف آيفون التسلسلية، مما تسبب في خسارة صافية للشركة تزيد على 2.5 مليون دولار.

أرسل الشابان هواتف ذكية مقلدة إلى شركة آبل بحجة أنها معطلة وتحتاج إلى إصلاح. ونظرًا لاستحالة عملية الإصلاح بسبب أن الهواتف مقلدة، أرسلت شركة آبل أجهزة بديلة جديدة، ليسارع المحتالون بعد ذلك إلى إعادة بيعها.

وفي بيان لها، قالت المحكمة الأميركية "تلقى صن وشيويه شحنات آيفون مقلدة مزيفة من هونغ كونغ في صناديق بريد ثم أرسلت إلى صناديق بريد واشنطن. وقد أرسلوا أجهزة آيفون المقلدة، بأرقام تسلسلية مزيفة، إلى متاجر البيع بالتجزئة التابعة لشركة آبل ومقدمي خدمات آبل المعتمدين، بما في ذلك متجر آبل ستور في مقاطعة جورجتاون".

وبسبب عدم قدرتها على إصلاحها، أرسلت آبل أجهزة آيفون جديدة في المقابل. وفي الفترة الفاصلة بين مايو/أيار 2017 وسبتمبر/أيلول 2019، تسلم الرجلان أكثر من 6 آلاف هاتف، "مما أدى إلى خسارة تبلغ حوالي 3.8 ملايين دولار وخسارة فعلية تزيد على 2.5 مليون دولار".

وبعد تحقيقات استمرت بضعة أشهر ومحاكمة امتدت 3 أيام، تلقى صن وشيويه حكمًا بالسجن 57 و54 شهرًا على التوالي، مقترنا بغرامات تقدر بمليون و72 ألف دولار على صن، و800 ألف و397 دولارا على شيويه و3 سنوات من الإفراج المشروط.