يستخدم كل يوم الملايين حول العالم تيك توك من أجل مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة. وأصبح تطبيق التواصل الاجتماعي ظاهرة عالمية وأنشأ جيلا جديدا من المؤثرين بملايين المتابعين.

ومع حصول نجوم تيك توك الأعلى أجرا على ملايين الدولارات سنويا، يحاول منشئو المحتوى الطموحون تحقيق نجاح مماثل.

وكان تطبيق تيك توك يُعرف ذات يوم بأنه تطبيق للرقصات ومقاطع الفيديو المضحكة، وقد تطور بسرعة ليصبح أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي شهرة.

وتجاوز التطبيق 1.04 مليار مستخدم حول العالم في عام 2024، ويعد خامس أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية.

ويشكل نجوم تيك توك جزءا كبيرا من نجاح التطبيق. ومن المتوقع أن تصل صناعة تسويق المؤثرين إلى 24 مليار دولار هذا العام.

ونحاول من خلال المقال التالي دراسة مقدار ما يمكن لصانع المحتوى النموذجي أن يتوقع ربحه، بالإضافة إلى الأرقام الكبيرة التي يحصل عليها نجوم تيك توك الأعلى أجرا.

من هم نجوم تيك توك؟

نجوم تيك توك هم صناع محتوى يمتلكون عددا كبيرا من المتابعين المتفاعلين عبر المنصة، أتقنوا فن جذب ملايين المستخدمين من خلال محتوى الفيديو الإبداعي القصير والشخصيات الأصيلة.

ويوفر تسويق نجوم تيك توك بالنسبة للعلامات التجارية فرصة كبيرة للتواصل مع الجمهور المستهدف.

ويمكن للعلامات التجارية الشراكة مع صناع المحتوى بطرق مختلفة، مثل مقاطع الفيديو الدعائية أو وضع المنتجات أو التحديات ذات العلامات التجارية.

متوسط ​​دخل نجوم تيك توك

تُظهر البيانات أن نجوم تيك توك في الولايات المتحدة يكسبون متوسط راتب قدره 131 ألفا و874 دولارا سنويا.

وفي حين أن هذا الرقم كبير بالتأكيد، فإن النظر إلى متوسط ​​الراتب قد يكون مضللا بعض الشيء، لأن نجوم تيك توك الأعلى أجرا يمكنهم أحيانا الحصول على رواتب مكونة من 7 أو 8 أرقام.

إن نجوم تيك توك الأعلى أجرا يرفعون متوسط ​​الراتب، ولا يعكسون بالضرورة ما يكسبه الغالبية العظمى من منشئي تيك توك عبر المنصة.

أرباح نجوم تيك توك النموذجية

تلقي دراسة نيو ريتش (NeoReach) لعام 2023 المسماة "تقرير أرباح ورؤى المبدعين" نظرة فاحصة على الراتب النموذجي للمؤثرين ومنشئي المحتوى، وإليك التفاصيل من الدراسة:

%48 حصلوا على أقل من 15 ألف دولار.

%9 حصلوا على ما بين 15 ألف دولار و25 ألف دولار.

%7 حصلوا على ما بين 25 ألف دولار و35 ألف دولار.

%5 حصلوا على ما بين 35 ألف دولار و50 ألف دولار.

%11 حصلوا على ما بين 50 ألف دولار و75 ألف دولار.

%5 حصلوا على ما بين 75 ألف دولار و100 ألف دولار.

%6 حصلوا على ما بين 100 ألف دولار و150 ألف دولار.

%7 حصلوا على 200 ألف دولار أو أكثر.

واستنادا إلى هذه الأرقام، يتراوح متوسط ​​راتب نجوم تيك توك ما بين 15 ألفا و25 ألف دولار. ويتقاضى ما يقرب من ثلث نجوم تيك توك رواتب بدوام كامل.

نجوم تيك توك الأعلى أجرا

في حين أن معظم نجوم تيك توك لا يكسبون سوى بضعة آلاف من الدولارات سنويا، فإن نجوم تيك توك الأعلى أجرا يكسبون الملايين من خلال الشراكات التجارية التي اكتسبوها من خلال التطبيق.

وتغطي هذه القائمة نجوم تيك توك الأعلى أجرا:

تشارلي داميليو

الأرباح المقدرة: 17.5 مليون دولار.

متابعو تيك توك: 155.7 مليون.

بدأت تشارلي داميليو مسيرتها المهنية عبر تيك توك في عام 2019 من خلال نشر مقاطع فيديو للرقص، وسرعان ما أصبحت المؤثرة الأكثر متابعة عبر المنصة. ومنذ ذلك الحين عملت مع علامات تجارية، مثل كارفي (CeraVe) وبرادا (Prada) ودانكن دونتس ( Dunkin’ Donuts) ولديها برنامجها الخاص على هولو (Hulu) مع أختها ديكسي.

ديكسي داميليو

الأرباح المقدرة: 10 ملايين دولار

متابعو تيك توك: 55.7 مليون

سلكت شقيقة تشارلي الكبرى ديكسي داميليو مسارا مماثلا عبر تيك توك. وساعد نجاحها عبر المنصة في إطلاق مسيرتها الغنائية. وتشمل العلامات التجارية التي عملت معها ديسكي عبر تيك توك وارنر بروس (Warner Bros) ولا روشي (LaRoche) وبوما (Puma).

أديسون راي

الأرباح المقدرة: 8.5 ملايين دولار.

متابعو تيك توك: 88.8 مليون.

من مشجعة فريق لويزيانا إلى نجمة تيك توك، أسرت أديسون راي الملايين بفيديوهات رقصها العصرية منذ عام 2019. وتتألق شخصيتها المفعمة بالحيوية في كل منشور. وساعدها متابعوها في إطلاق علامتها التجارية للمكياج آيتم بيوتي (Item Beauty) والحصول على أدوار البطولة في أفلام هيز آل ذات (He’s All That) وثانكس قغنغ (Thanksgiving). ودخلت راي في شراكة مع غوغل وسامسونغ.

خابي لام

الأرباح المقدرة: 5 ملايين دولار.

متابعو تيك توك: 162.8 مليون.

لا ينشر خابي لام مقاطع فيديو رقص. وبدلا من ذلك، يبتكر مشاهد كوميدية غالبا ما تسخر من مقاطع فيديو أخرى مشهورة عبر تيك توك. وساعدت ردود فعل المبدع السنغالي الإيطالي الصامتة التي لا تنطق بكلمات تجاه حيل الحياة المعقدة للغاية في زيادة نجوميته عبر تيك توك. ودفعه وجهه المعبر وإيماءات يده المميزة التي لا تحتاج إلى ترجمة إلى النجومية العالمية. ولدى لام شراكات تجارية مستمرة مع ستيت فارم (State Farm) وهوغو بوس (Hugo Boss).

بيلا بورش

الأرباح المقدرة: 5 ملايين دولار.

متابعو تيك توك: 94.5 مليون.

قبل أن تصبح نجمة تيك توك، كانت بيلا بورش عضوا في البحرية الأميركية، وقد صعدت إلى النجومية من خلال نشر مقاطع فيديو لمزامنة الشفاه والألعاب والتنكر عبر تيك توك. ولديها شراكات تجارية مع بطولات الرياضات الإلكترونية (100 Thieves) وفيز كلان (FeZa Clan) وبدأت في تسجيل وإصدار موسيقاها في عام 2021.

جوش ريتشاردز

الأرباح المقدرة: 5 ملايين دولار.

متابعو تيك توك: 25.6 مليون.

ارتفعت شهرة جوش ريتشاردز المولود في أونتاريو عبر تيك توك من خلال نشر مجموعة متنوعة من المحتوى. ومنذ أن أصبح من نجوم تيك توك، وقّع ريتشاردز عقد تسجيل، وحصل على أدوار في أفلام روائية متعددة، مما ساعده في بدء شركة رأس مال استثماري.

كريس كولينز

الأرباح المقدرة: 4.75 ملايين دولار.

متابعو تيك توك: 50.8 مليون.

بدأت الكندية الثانية في هذه القائمة، كريس كولينز (المعروفة أيضا باسم KallMeKris)، بصنع مقاطع فيديو تيك توك أثناء فترة الحظر الصحي خلال جائحة فيروس كورونا. وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو الكوميدية التي تلعب فيها شخصيات متعددة، وحشدت عددا كبيرا من المتابعين، مما أدى إلى شراكات تجارية مع أمازون وليون غيت (Lionsgate) وبانتين (Pantene).

أفاني جريج

الأرباح المقدرة: 4.75 ملايين دولار.

متابعو تيك توك: 42.1 مليون.

اكتسبت أفاني جريج متابعيها عبر تيك توك من خلال نشر محتوى تعليمي في شكل دروس مكياج مفصلة. ودخلت في شراكة مع العديد من العلامات التجارية للأزياء، بما في ذلك ريو 21 (Rue21) ومورفي (Morphe).

زاك كينج

الأرباح المقدرة: 3 ملايين دولار.

متابعو تيك توك: 82.2 مليون.

يُعد زاك كينج، البالغ من العمر (34 عاما)، المؤثر الأكبر سنا في هذه القائمة، وكان حاضرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل وجود تيك توك. وبدأ النشر عبر تيك توك في عام 2011 واكتسب عددا من المتابعين عبر منصة "فاين" (Vine) قبل الانتقال إلى تيك توك في عام 2016. وقد اكتسبت مقاطع الفيديو التي ينشرها حول الخدع السحرية أكثر من 80 مليون متابع. ويطبق خريج مدرسة السينما مهاراته الفنية لإنشاء محتوى قصير مناسب للعائلة يترك المشاهدين حائرين.

رياز ألي

الأرباح المقدرة: مليونا دولار.

متابعو تيك توك: 46.9 مليون.

رياز ألي هو مراهق من الهند، ساعدته مقاطع الفيديو التي يرقص فيها في كسب عدد كبير من المتابعين قبل حظر تطبيق تيك توك في الهند. وكان آخر مقطع فيديو له عبر التطبيق في عام 2020، مع أنه بدأ منذ ذلك الحين ببناء قاعدة متابعين جديدة عبر إنستغرام.

كم يكسب نجوم تيك توك الأعلى أجرا؟

تستند هذه الأرباح إلى حاسبة أموال تيك توك، التي تتيح لك حساب أرباح شخص ما المقدرة من حساب تيك توك بناء على التفاعل وعدد المتابعين. وفي حين أن هذه الأرقام قد لا تكون دقيقة، لكنها تعطي نظرة ثاقبة حول نجوم تيك توك الأعلى أجرا.

خابي لام

يكسب خابي لام 260 ألفا و476 دولارا لكل مقطع فيديو. وبالنسبة لمشاريع الصفقات التجارية الأكبر، قد يصل هذا المبلغ إلى 750 ألف دولار لكل مقطع فيديو. ويجسد صعود لام من عامل مصنع إلى نجم وسائل التواصل الاجتماعي القوة التحويلية للإنترنت. واستحوذت مقاطع الفيديو التفاعلية الذكية التي ينشرها عبر تيك توك -والتي لا تحتوي على كلمات- على قلوبنا وعقولنا، إذ يحب الجميع ردود فعله المرحة والمسلية. ولا يمكنك إلا أن تضحك على مقاطع الفيديو التي غالبا ما تعرضه وهو يبسط مقاطع فيديو معقدة للغاية عن الحياة. وأصبح أسلوبه الكوميدي الساخر الصامت مفهوما عالميا.

تشارلي داميليو

بعيدا عن تعاونها مع علامات تجارية، مثل دانكن دونتس، تكسب داميليو ما يصل إلى 249 ألفا و200 دولار لكل مقطع فيديو عبر تيك توك. وتحظى مقاطعها الفيديوية الراقصة بشعبية كبيرة عبر تيك توك. وبدأت بالنشر عبر تيك توك عندما كانت تبلغ من العمر (15 عاما) ولديها الآن أكثر من 154 مليون متابع عبر تيك توك.

جيمس دونالدسون

مع ملايين المشاهدات من المعجبين في جميع أنحاء العالم، يكسب جيمس دونالدسون، المعروف باسمه المستعار مستر بيست (MrBeast)، ما يصل إلى 167 ألفا و140 دولارا لكل مقطع فيديو ينشره عبر تيك توك. ويُعد دونالدسون أحد رواد صناعة المؤثرين في العصر الحديث، ويشتهر بالتبرع بمبالغ كبيرة من المال في مقاطع الفيديو، مما يساهم بالتأكيد في شعبيته، حتى إنه أهدى ذات مرة منزلا كاملا لطفل.

بيلا بورش

اكتسبت بيلا بورش شهرة كبيرة في السنوات الماضية، إذ جمعت عشرات الملايين من المتابعين الذين يشاهدون كل تحركاتها، وتكسب بورش الآن ما يصل إلى 151 ألفا و236 دولارا لكل مقطع فيديو عبر تيك توك. وأدت مقاطع الفيديو الجذابة واللطيفة التي تبثها إلى شهرتها في عام 2020.

أديسون راي

بين المحتوى الراقص والموضة، تكسب أديسون راي ما يصل إلى 142 ألفا و53 دولارا لكل مقطع فيديو عبر تيك توك، إذ إنها فنانة متعددة المهارات أسرت الملايين بمقاطعها العصرية، وهي الآن واحدة من أفضل المبدعين عبر المنصة.

كيمبرلي لويزا

تكسب كيمبرلي لويزا ما يصل إلى 131 ألفا و707 دولارات لكل مقطع فيديو، وهي واحدة من أبرز المؤثرين اللاتينيين، وقد وسعت نطاق وصولها من خلال الانتقال من يوتيوب إلى تيك توك، مما جذب جمهورا أوسع. يمزج أسلوبها بين الحياة المنزلية اليومية والعفوية.

زاك كينج

يُعرف زاك كينج بمقاطع الفيديو الإبداعية والمؤثرات البصرية، ويكسب ما يصل إلى 131 ألفا و532 دولارا لكل مقطع فيديو عبر تيك توك. تكسب مقاطع الفيديو السحرية والوهمية الرقمية لكينج نحو 4.7 ملايين دولار سنويا. وبفضل خلفيته في دراسات الأفلام، يأسر المشاهدين من خلال المزج بسلاسة بين المؤثرات الرقمية في مقاطع الفيديو القصيرة السحرية.

ويل سميث

يكسب ويل سميث ما يصل إلى 120 ألفا و453 دولارا لكل مقطع فيديو عبر تيك توك. استخدم سميث شهرته السينمائية لبناء جمهور عبر تيك توك. ويشارك لمحات من حياته الشخصية ومسيرته المهنية من خلال لحظات يومية. وتجعل قدرته على مزج سحر هوليود مع نهج واقعي محتواه فريدا وجديدا. ويسلط التحول السلس لسميث من الوسائط التقليدية إلى المنصات الرقمية الضوء على قدرته على التكيف، ولهذا السبب، يواصل التواصل مع المعجبين عبر الأجيال.

بوراك أوزديمير

يُعد بوراك أوزديمير أكثر من مجرد طاهٍ، فهو أيضا مبتكر يمكنه تحقيق 120 ألفا و39 دولارا لكل مقطع فيديو عبر تيك توك. يُعرف أيضا باسم "Czn Burak"، وهو طاهٍ تركي مشهور بمقاطع فيديو الطهي. في مقاطع الفيديو، يعد أوزديمير أطباقا كبيرة الحجم بابتسامة مباشرة أمام الكاميرا. وقد جعله أسلوبه الجذاب وعرضه الفريد من نوعه مشهورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويستفيد أوزديمير من منصته للترويج للمطبخ التركي في جميع أنحاء العالم ويشارك في الأنشطة الخيرية، وخاصة داخل مجتمعه المحلي في تركيا.

دواين جونسون

بفضل عدد كبير من مقاطع فيديو اللياقة البدنية والترويج للعلامات التجارية والتعاون مع المبدعين عبر صفحته، يكسب دواين جونسون، المعروف باسم "ذي روك" (The Rock)، ما يصل إلى 119 ألفا و896 دولارا عن كل فيديو عبر تيك توك. من المصارعة في "دبليو دبليو إي" (WWE) إلى الغناء والتمثيل، يُعد جونسون فنانا متعدد المواهب. وقد اكتسب أكثر من 74 مليون متابع عبر تيك توك، وهو أيضا أحد الممثلين القلائل الذين نجحوا في ترسيخ نفسه كمؤثر في مجال اللياقة البدنية.

وفي حال كنت تتساءل من أين يحصل نجوم تيك توك الأعلى أجرا على الأموال، فإن هناك طرقا عديدة لذلك.

كيف يكسب نجوم تيك توك المال؟

عندما يتعلق الأمر بإمكانية كسب المال لنجوم تيك توك، فإنه لا يوجد حد، إذ هناك مصادر دخل مختلفة متاحة لنجوم تيك توك.

شراكات العلامات التجارية

يتمحور اقتصاد المبدعين بالكامل حول المبدعين الذين يدعمون منتجات العلامات التجارية، وينطبق هذا بشكل خاص على منصات، مثل تيك توك، إذ لا يمكن للمبدعين كسب المال بشكل سلبي من خلال الإعلانات. وعبر تيك توك، تدفع العلامات التجارية عادة للمؤثرين سعرا ثابتا لإنشاء منشورات تروج لمنتجاتها. ويقول 66.9% من منشئي المحتوى إنهم يكسبون أكبر قدر من الدخل من المنشورات الدعائية وصفقات العلامات التجارية. وإليك نظرة على مقدار ما يمكن لنجوم تيك توك كسبه مقابل كل منشور برعاية بناء على عدد المتابعين مع ملاحظة أن هذه الأرقام تمثل تقديرات متوسطة، وأن الأرباح الفعلية قد تختلف على نطاق واسع بناء على عوامل عديدة، مثل معدلات التفاعل والتركيبة السكانية للجمهور ومهارات التفاوض:

إذا كان عدد المتابعين ما بين ألف متابع و10 آلاف متابع، فإن صانع المحتوى يكسب 20 دولارا مقابل المنشور بالحد الأدنى و150 دولارا بالحد الأعلى.

إذا كان عدد المتابعين ما بين 10 آلاف متابع و50 ألف متابع، فإن صانع المحتوى يكسب 30 دولارا مقابل المنشور بالحد الأدنى و400 دولار بالحد الأعلى.

إذا كان عدد المتابعين ما بين 50 ألف متابع و500 ألف متابع، فإن صانع المحتوى يكسب 80 دولارا مقابل المنشور بالحد الأدنى و1650 دولارا بالحد الأعلى.

إذا كان عدد المتابعين ما بين 500 ألف متابع ومليون متابع، فإن صانع المحتوى يكسب 150 دولارا مقابل المنشور بالحد الأدنى و3500 دولار بالحد الأعلى.

إذا كان عدد المتابعين أكثر من مليون متابع، فإن صانع المحتوى يكسب 1200 دولار مقابل المنشور بالحد الأدنى.

صندوق المبدعين

في يوليو/تموز 2020، أطلقت تيك توك صندوق المبدعين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. ويدفع الصندوق لمنشئي المحتوى بناء على عدد المشاهدات التي تتلقاها مقاطع الفيديو. وليكونوا مؤهلين للصندوق، يجب أن يكون لدى المبدعين 10 آلاف متابع على الأقل و100 ألف مشاهدة فيديو خلال الأيام الـ30 الماضية.

ويقدم صندوق المبدعين مسارا نحو تحقيق الدخل، لكن مدفوعاته ليست مرتفعة، إذ يمكن للمؤثرين أن يتوقعوا كسب ما بين 0.02 دولار و0.04 دولار لكل ألف مشاهدة من صندوق المبدعين، ولهذا السبب لا يعتمد معظم المؤثرين على صندوق المبدعين لكسب المال.

التسويق بالعمولة

كان التسويق بالعمولة موجودا منذ عقود، وقد وجد منشئو تيك توك طريقة للاستفادة منه في المحتوى. وفي إستراتيجية الربح هذه، يروج المؤثرون للمنتجات وينشرون رابطا لشراء المنتج في الحساب أو قسم التعليقات في الفيديو. وعندما يشتري المستخدم منتجا باستخدام هذا الرابط، يكسب المؤثر عمولة.

ويمكن للمؤثرين أن يصبحوا شركاء من خلال العمل مباشرة مع العلامات التجارية، أو من خلال الاستفادة من شبكات التسويق بالعمولة الضخمة. وفي حين أن التسويق بالعمولة قد لا يكون مربحا مثل المنشورات الدعائية، يقول 7.8% من منشئي المحتوى إنهم يكسبون أكبر قدر من المال من خلال التسويق بالعمولة.

هدايا البث المباشر

يتيح البث المباشر عبر تيك توك للمبدعين التفاعل مع المعجبين في الوقت الفعلي. وأثناء هذه الجلسات المباشرة، يمكن للمعجبين إرسال هدايا رقمية للمبدعين يمكن استبدالها بعملات معدنية والتي يمكن استبدالها بدورها بالمال.

ومثل صندوق المبدعين، فإن هدايا البث المباشر ليست -عادة- مؤثرة جدا. وفي حين تتراوح قيمتها ما بين 0.01 دولار و562.48 دولارا، فإن معظم الملصقات لا تساوي سوى بضعة سنتات.

في الختام، لدى نجوم تيك توك الأعلى أجرا القدرة على جني رواتب مكونة من 7 أو 8 أرقام. وبالنسبة لمعظم نجوم تيك توك، فإن كونك منشئ محتوى عبر تيك توك هو عمل جانبي أكثر من كونه مهنة. وهناك مزايا تحقيق الدخل موجودة ضمن التطبيق، لكن المؤثرين يحتاجون إلى عدد كبير من المتابعين وشراكات متعددة مع العلامات التجارية إذا كانوا يريدون جني أموال تغير حياتهم.