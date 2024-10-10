كيف تخطط آبل لزيادة إنتاجها في الدولة الأكثر سكانا "الهند"؟

تخطط شركة آبل لافتتاح 4 متاجر بيع بالتجزئة جديدة في الهند، بالتزامن مع إعلانها عن تصنيع أجهزة "آيفون 16 برو" محليا، حيث تعمل على تعميق حضورها في ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، وفقا لموقع "تيك كرانش".

وتعتزم شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة لافتتاح متاجرها في بنغالور وبوني ودلهي ومومباي (الهندية) بناء على أول متجرين لها بهذا البلد، واللذين اُفتتحا في مومباي ونيودلهي العام الماضي.

وقالت ديردري أوبراين نائبة رئيس آبل للبيع بالتجزئة في بيان "نحن متحمسون لبناء فريقنا بينما نخطط لافتتاح المزيد من المتاجر في الهند، لأننا مستلهمون إبداع وشغف عملائنا في جميع أنحاء هذا البلد." وأضافت "نحن لا نطيق الانتظار حتى يتاح لهم المزيد من الفرص لاكتشاف منتجاتنا وخدماتنا المذهلة والتواصل مع فريقنا الرائع والمتخصص".

وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تسعي فيه آبل لتنويع إنتاجها بعيدا عن الصين، والاستفادة من سوق الهواتف الذكية المتنامي في الهند.

ومع ذلك، يقول محللو "جي بي مورجان" (J P Morgan) -في تقرير الشهر الماضي- إن توجه آبل نحو نقل إنتاج آيفون إلى الهند يتقدم ببطء مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويُقدِر البنك الاستثماري إنتاج آيفون الحالي في الهند بنحو 10-15% من إجمالي الإنتاج العام. ويتوقع زيادة في التصنيع بمقدار 20-25% من هواتف آيفون بحلول عام 2027، رغم أن التوقعات السابقة لعام 2022 توقعت الوصول لهذا المستوى بحلول عام 2025.

ومن جانبه فإن تجميع هواتف آيفون في الهند يكون أدنى منه في الصين، نظرا لنطاق التشغيل غير المثالي والمرحلة المبكرة من منحنى التعلم، والتي عوضت عن تكلفة العمالة المنخفضة (تقريبا 25-50% من الصين) حسبما ذكر البنك الاستثماري.

ومع ذلك، فإن أعمال آبل في الهند (أكبر دولة من حيث عدد السكان) تشهد ارتفاعا. فقد ارتفعت إيرادات الشركة في هذا البلد بنسبة 42% على أساس سنوي عام 2023 لتصل إلى 8.7 مليارات دولار، حسبما ذكر مورغان ستانلي في وقت سابق من هذا العام.

وقد نمت شحنات آيفون في الهند بنسبة 39% في نفس العام لتصل إلى 9.2 ملايين وحدة، مما جعلها خامس أكبر سوق لهواتف آيفون الذكية.

وأضاف ستانلي أن حجم أعمال آيفون بالهند عام 2023 كانت أكبر من أي دولة مستقلة بالاتحاد الأوروبي.