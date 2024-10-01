كيف أعرف أن واتساب مراقب؟

يعد تطبيق واتساب أحد أكثر التطبيقات استخداما للتواصل مع الأصدقاء والعائلات في الوقت الحاضر. ومع استمرار نمو عدد مستخدمي واتساب، أصبح أمان البيانات مصدر قلق كبير للكثيرين.

ويؤكد التطبيق بشدة على خصوصية المستخدم وأمانه، إذ يمتلك العديد من تدابير الأمان، مثل التشفير من طرف إلى طرف والمصادقة الثنائية. ولكن كل تقنية تقريبا لها عيوبها، وتوجد ثغرات في واتساب قابلة للاستغلال لمراقبة محادثاتك. وبالتالي، فقد تتساءل عما إذا كان من الممكن مراقبتك عبر واتساب وكيف تعرف أن واتساب مراقب.

وفي حال حدوث ذلك، فقد تشعر وكأن شخصا ما -سواء كان شخصا قريبا منك أو غريبا- يراقب نشاطك من خلال التطبيق، وقد يتضمن هذا الوصول إلى جهات اتصالك وموقعك وحتى الرسائل التي أرسلتها واستقبلتها.

نوضح لك من خلال المقال التالي كيف تعرف أن واتساب مراقب، ونناقش طرقا مختلفة لحماية نفسك من المراقبة.

ما طرق مراقبتي عبر واتساب؟

بالرغم من أن واتساب يُعتبر غالبا أحد أكثر تطبيقات المراسلة أمانا، فإنه لا يزال بالإمكان الوصول إلى رسائل واتساب من خلال برامج التجسس أو اختراق حسابك.

تطبيقات المراقبة

توجد العديد من تطبيقات المراقبة التي تسمح بالتجسس على هاتفك، ويشمل ذلك شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بك، مثل واتساب. ويحتاج الجواسيس إلى الوصول إلى هاتفك لتثبيت التطبيق. كما من الممكن تثبيت تطبيقات الرقابة الأبوية بسهولة لتتبع نشاطك، ويمكن لبرامج التجسس هذه بعد ذلك مراقبة محادثاتك وتسجيل كلمات مرورك والمزيد.

البرامج الضارة والفيروسات

يمكن للمتسللين استخدام البرامج الضارة أو الفيروسات للتسلل إلى هاتفك والوصول إلى واتساب. ومن خلال النقر فوق رابط أو تنزيل ملف مصاب، تسمح دون علمك بتثبيت برامج ضارة قد تعرض جهازك للخطر. وتتبع هذه البرامج الضارة محادثات واتساب، ويمكنها أيضا سرقة البيانات الشخصية الأخرى المخزنة عبر الجهاز.

واتساب ويب

تتيح نسخة واتساب ويب الوصول إلى حسابك عبر متصفح الويب، ولكن يمكن أيضا استغلال هذه الميزة للتجسس عليك. وإذا حصل شخص ما على وصول مؤقت إلى هاتفك، فإن بإمكانه مسح رمز الاستجابة السريعة بسرعة لفتح حسابك في واتساب عبر جهازه. وبمجرد الاتصال، يمكنه رؤية جميع محادثاتك حتى تلاحظها وتفصلها.

استعادة النسخ الاحتياطية للبيانات

يمكن أن تكون النسخ الاحتياطية لمحادثات واتساب المخزنة عبر خدمات سحابية، مثل غوغل درايف (Google Drive) أو آيكلاود (iCloud) هدفا لأولئك الذين يسعون إلى الوصول إلى رسائلك. ومن خلال الحصول على بيانات حساباتك السحابة هذه، يمكن للمتجسس استعادة النسخ الاحتياطية عبر جهاز آخر والوصول إلى التاريخ الكامل لمناقشاتك.

تبديل بطاقة الاتصال

تتضمن هذه التقنية، المعروفة باسم تبديل بطاقة الاتصال، خداع شركة الاتصالات لنقل رقم هاتفك إلى بطاقة اتصال جديدة. وبمجرد النجاح، يمكن للمتجسس تلقي الرسائل النصية القصيرة "إس إم إس" (SMS) للتحقق والمكالمات اللازمة للوصول إلى حسابك في واتساب والمصادقة عليه عبر جهاز جديد.

انتحال عنوان "إم إيه سي" (MAC)

تتضمن هذه التقنية نسخ عنوان التحكم بالنفاذ للوسط أو ما يعرف اختصارا "إم إيه سي" لهاتفك عبر جهاز آخر. ويغير المهاجم عنوان إم إيه سي الخاص بجهازه ليطابق عنوان هاتفك، ومن ثم يثبت واتساب ويتلقى رمز التحقق المرسل عبر الرسائل النصية القصيرة أو المكالمة، مما يسمح له بالوصول إلى محادثات وبيانات واتساب الخاصة بك. وتتطلب هذه الطريقة الوصول الأولي إلى معلومات شبكة هاتفك للحصول على عنوان إم إيه سي.

كيف أعرف أن واتساب مراقب؟

بعد أن تعرفت على التقنيات التي يمكن للأشخاص استخدامها للتجسس عليك عبر واتساب، فقد تتساءل عن كيفية معرفة إذا كان حسابك في واتساب مراقبا؟ وهناك عدة طرق لمعرفة ذلك، وفيما يلي بعض الطرق لاكتشاف إذا كنت مراقبًا عبر واتساب:

التحقق من واتساب ويب

للتحقق مما إذا كان شخص ما يصل إلى حسابك في واتساب عبر جهاز آخر، اتبع الخطوات التالية:

من خلال آيفون: انتقل إلى الإعدادات ومن ثم الأجهزة المرتبطة.

من خلال أندرويد: انقر فوق الرمز الثلاثي النقاط وانتقل إلى خيار الأجهزة المرتبطة.

وإذا لم يظهر أي جهاز ضمن الأجهزة المتصلة، فإن ذلك يعني أنه لا يمكن لأحد الوصول إلى حسابك في واتساب عبر جهاز آخر. ومع ذلك، إذا ظهر جهاز واحد أو أكثر ولم يكن جهازك، فإن ذلك يعني أنك مراقب عبر واتساب.

تحديد علامات المراقبة من خلال تطبيق مراقبة

غالبا ما تستهلك التطبيقات الضارة، مثل برامج التجسس قدرا كبيرا من طاقة معالجة هاتفك، مما يتسبب في حدوث تأثيرات سلبية عبر جهازك، مثل:

ارتفاع درجة حرارة الهاتف: إذا أصبح هاتفك ساخنا دون سبب واضح، فقد يشير ذلك إلى أن أحد تطبيقات الخلفية يستخدم موارد المعالج بشكل مفرط.

استخدام بيانات مرتفع: إذا كان هاتفك يستخدم الكثير من البيانات، أكثر من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على أن أحد تطبيقات التجسس يستخدم بياناتك.

تباطؤ الهاتف: إذا أصبح هاتفك بطيئا فجأة، فقد يكون ذلك بسبب البرامج الضارة أو تطبيقات التجسس التي تعمل في الخلفية، ويحدث هذا بسبب الاستخدام المفرط لذاكرة الوصول العشوائي التي قد تكون من خلال تطبيقات التجسس.

استنزاف البطارية: إذا كان هاتفك يحتاج بشكل غير مبرر إلى الشحن بشكل متكرر أكثر من المعتاد فجأة، فربما يكون هناك بعض برامج التجسس تعمل عبر الجهاز في الخلفية.

ضوضاء أو إشعارات غير عادية: إذا كان هاتفك يهتز دون أي نوع من الإشعارات أو يصدر ضوضاء دون سبب، فمن المحتمل أن يكون هناك تطبيق تجسس مثبت عبر جهازك.

تحقق من إعدادات حساب واتساب

تحقق بانتظام من إعدادات حساب واتساب وجهات اتصالك عبر هاتفك لاكتشاف أي تغييرات غير عادية:

١- افتح تطبيق واتساب عبر هاتفك وانتقل إلى إعدادات واتساب.

٢- افتح "الإعدادات" ومن ثم "الحساب" ومن ثم انقر على فئة "الحساب" وتأكد من أن كل شيء صحيح.

٣- ارجع إلى الشاشة الرئيسية وانقر على أيقونة المربع مع علامة الجمع لفتح جهات اتصالك والتحقق من عدم إضافة أي جهة اتصال مشبوهة.

الانتباه إلى السلوكيات غير المعتادة

قد تترك تطبيقات المراقبة آثارا ملحوظة عبر جهازك، مثل:

الرسائل غير المرغوب فيها المرسلة من حسابك: إذا أبلغك أصدقاؤك أنهم يتلقون رسائل غير عادية أو رسائل غير مرغوب فيها منك، فإن هذا يعني أن شخصا آخر لديه حق الوصول إلى حسابك.

تلقي رسائل من أشخاص مجهولين: كن حذرا إذا بدأت بتلقي رسائل أو مكالمات من أرقام غير معروفة دون سبب واضح.

التحقق من التطبيقات المثبتة

عادة ما تكون تطبيقات المراقبة مخفية عن الشاشة الرئيسية، لذلك يجب الانتقال إلى الإعدادات للتحقق من جميع تطبيقاتك والبحث عن التطبيقات التي لا تعرفها أو التي لم تنزلها من مصادر رسمية، مثل متجر غوغل بلاي أو متجر آب ستور.

توقف واتساب عن العمل بشكل عشوائي

إذا ثبت شخص ما برامج تجسس عبر هاتفك أو كان لديه حق الوصول إلى حسابك، فقد يتوقف تطبيق واتساب عن العمل بشكل صحيح، مثل تجمد التطبيق كثيرا أو تسجيل الخروج بطريقة عشوائية.

إضافة معلومات اتصال جديدة

قد يحاول المخترق تغيير معلومات اتصالك أو تفاصيل تسجيل الدخول، لذا فمن المفيد التحقق من حسابك في واتساب بحثا عن أي تغييرات غير متوقعة. وإذا لاحظت حدوث أي من هذه الأشياء، فمن المحتمل أنك تتعرض للمراقبة.

لماذا يتجسس شخص ما على حسابك في واتساب؟

هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع شخصا ما إلى التجسس على حسابك في واتساب، ويشمل ذلك:

سرقة البيانات الشخصية: يستخدم المحتالون أساليب القرصنة والتصيد الاحتيالي لسرقة المعلومات الشخصية حتى يتمكنوا من انتحال شخصيتك. وبعد سرقة هويتك، يمكنهم الوصول إلى حساباتك عبر الإنترنت وحساباتك المالية، وحتى الحصول على مزايا حكومية باسمك.

التجسس عليك: قد يرغب الآخرون في التجسس عليك لمعرفة أسرارك أو التأكد من أنك لا تفعل أي شيء ضد رغباتهم.

الوصول إلى معلومات متعلقة بالعمل: إذا كنت تستخدم واتساب لإجراء محادثات تجارية، فقد يحاول المنافسون سرقة معلومات قيمة بالتجسس عليك. وبالمثل، قد يحاول أصحاب العمل التجسس على محادثات واتساب للتأكد من أنك تتبع البروتوكول.

ماذا تفعل عند الشك بمراقبتك عبر واتساب؟

بعد أن تعرفت على كيفية معرفة إذا كنت تخضع للمراقبة عبر واتساب، فإنه من الأهمية بمكان اتخاذ إجراء فوري لحماية نفسك إذا كانت لديك شكوك وتعتقد أنك مراقب عبر واتساب.

فصل الأجهزة غير الموثوقة

للتحقق مما إذا كان شخص ما يصل إلى حسابك في واتساب عبر واتساب ويب، اتبع الخطوات التالية:

١- افتح تطبيق واتساب عبر هاتفك وانقر على أيقونة النقاط الثلاث في أعلى يمين الشاشة.

٢- انقر فوق "الأجهزة المرتبطة".

٣- انقر فوق الأجهزة غير الموثوقة لإزالتها.

تحديث معلوماتك الشخصية

يجب عليك تحديث كلمة مرورك واختيار كلمة مرور آمنة للغاية وتغيير عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك في واتساب. وفي حال كان من الممكن، قم بتغيير رقم الهاتف المرتبط بحسابك لمنع أي وصول آخر. ويجب أن تكون كل كلمة مرور فريدة من نوعها، بطول 12 حرفا على الأقل، واستخدام سلسلة من الأحرف والأرقام والرموز.

تعطيل موقعك

تشارك ميزة "تحديد الموقع المباشر عبر واتساب" (WhatsApp Live Location) إحداثيات موقعك مع أصدقائك وعائلتك. وإذا كنت قلقا من أن شخصا ما يتجسس على موقعك، فيجب عليك إيقاف تشغيل خدمات الموقع.

وتستطيع تعطيل موقعك من خلال أندرويد عبر الانتقال إلى إعدادات هاتفك ومن ثم الخصوصية ومن ثم خدمة الموقع ومن ثم الموقع مع البحث عن واتساب وتعيين الوصول إلى الموقع على رفض.

كما تستطيع تعطيل موقعك من خلال آيفون عبر الانتقال إلى إعدادات آيفون، ومن ثم الخصوصية والأمان ومن ثم خدمة الموقع مع البحث عن واتساب وضبط وصول الموقع على "أبدا".

تفعيل التحقق بخطوتين

١- افتح تطبيق واتساب عبر هاتفك وانتقل إلى إعدادات واتساب.

٢- افتح "الإعدادات" ومن ثم "الحساب".

٣- انقر فوق "التحقق بخطوتين" ومن ثم "تشغيل" مع إنشاء رمز التعريف الشخصي "بي آي إن" (PIN).

وتعمل المصادقة الثنائية والمصادقة المتعددة العوامل كطبقة دفاع ثانية لحماية حساباتك. ومع تمكين المصادقة الثنائية، يظل حسابك آمنا حتى إذا تمكن المتسلل من الوصول إلى تفاصيل حسابك وكلمة المرور.

استخدم تطبيق مكافحة الفيروسات

من المفيد تثبيت تطبيق مكافحة فيروسات تثق به عبر جهازك لفحص واكتشاف أي نشاط ضار، ويشمل ذلك برامج التجسس.

استخدم خدمة الشبكات الافتراضية الخاصة أو "في بي إن"

تساعد الشبكات الخاصة الافتراضية "في بي إن" (VPN) في تأمين اتصالك بالإنترنت وحماية بياناتك من خلال إخفاء عنوان بروتوكول الإنترنت "آي بي" (IP) وتشفير حركة المرور عبر الإنترنت. وعندما تستخدم الشبكة الخاصة الافتراضية، يصبح من الصعب للغاية على المتسللين والمتطفلين الوصول إلى رسائلك عبر واتساب.

احذف الملفات والتطبيقات المشبوهة

افحص هاتفك للتأكد من عدم وجود تطبيقات أو ملفات مشبوهة، ويمكنك أيضا استخدام ميزة "التنظيف العميق" في هاتفك.

تفعيل إشعارات الأمان

شغل إشعارات الأمان في واتساب لتتلقى تنبيها عند اتصال جهاز جديد بحسابك في واتساب، ويمكنك العثور على هذا الخيار من خلال الانتقال إلى "الإعدادات" ومن ثم "الحساب" ومن ثم "الأمان".

كيف تتجنب المراقبة عبر واتساب؟

بمجرد تأمين حساب واتساب، يكون الوقت قد حان للتأكد من أن المتطفل لن يتمكن أبدا من استعادة الوصول إلى حسابك. ويمكن لبعض التدابير اليومية أن تقلل من خطر التجسس عبر واتساب، وإليك أهمها:

لا تترك هاتفك دون مراقبة: من المهم أن تحتفظ بهاتفك معك دائما أو في مكان آمن. ويمكن اختراق الهاتف غير المراقب بسرعة، مما يسمح للأفراد بتثبيت تطبيقات المراقبة.

اقفل هاتفك دائما: أمن جهازك المحمول بكلمة مرور قوية أو رقم تعريف شخصي أو نمط قفل أو استخدم طرقا بيومترية، مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه. ويضيف هذا طبقة من الأمان إذا أضعت هاتفك أو فقدته.

افحص هاتفك دوريا بحثا عن برامج التجسس: يساعدك حل مكافحة الفيروسات في فحص جهازك دوريا بحثا عن إصابات برامج التجسس حتى لا تتفاجأ أبدا. وتستطيع مثل هذه البرامج فحص أي ملفات تنزلها وتمنعك من الوصول إلى مواقع الويب الضارة المعروفة.

حافظ على تحديث جهازك وتطبيقاتك: غالبًا ما تحتوي التحديثات على تصحيحات أمان حيوية تحمي جهازك من أحدث الفيروسات والبرامج الضارة. ومن خلال تحديث أجهزتك ومتصفحات الويب والتطبيقات، يمكنك التأكد من حصولك على أفضل حماية ممكنة ضد هذه الهجمات.

الحذر من الروابط والمرفقات: تجنب النقر فوق الروابط أو فتح المرفقات من مصادر غير معروفة أو غير موثوقة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو عبر مواقع الويب. وقد تحتوي هذه العناصر على برامج ضارة مصممة للتسلل إلى جهازك وسرقة معلوماتك.

ابق على اطلاع بأحدث أساليب التجسس: يساعدك البقاء على اطلاع بأحدث أساليب التجسس في التعرف بشكل أفضل على محاولات التلاعب وحماية معلوماتك الشخصية بشكل أفضل.

الأسئلة الشائعة حول كيف أعرف أن واتساب مراقب

كيف تعرف أن واتساب ويب مراقب؟

للتحقق مما إذا كان شخص ما لديه حق الوصول إلى حسابك في واتساب عبر واتساب ويب، افتح واتساب عبر هاتفك، وانتقل إلى قائمة الإعدادات ومن ثم حدد "الأجهزة المرتبطة" لرؤية قائمة كاملة بجميع الجلسات النشطة، وإذا لاحظت جلسة لا تعرفها، فيمكنك فصلها فورا.

ما العلامات التي تشير إلى إصابة هاتفك ببرامج التجسس؟

قد تشمل علامات الإصابة ببرامج التجسس زيادة مفاجئة في استخدام البيانات، وانخفاض أداء الهاتف، وارتفاع درجة الحرارة دون سبب واضح، أو نشاط غير عادي مثل إغلاق التطبيقات أو فتحها من تلقاء نفسها.

ماذا تفعل عند اكتشاف برامج تجسس عبر هاتفك؟

إذا كنت تشك في وجود برامج تجسس عبر هاتفك، فإن الخطوة الأولى هي إلغاء تثبيتها ومن ثم تغيير جميع كلمات المرور المهمة لديك مع تثبيت برنامج مكافحة فيروسات موثوق واستعادة هاتفك إلى إعدادات المصنع إذا لزم الأمر لإزالة أي أثر للتجسس.

كيفية حماية حساب واتساب من التجسس؟

تستطيع فعل ذلك من خلال تفعيل ميزة التحقق بخطوتين في إعدادات حساب واتساب لإضافة طبقة إضافية من الأمان. وكن حذرا أيضا بشأن الأشخاص الذين تشارك هاتفك معهم وراقب أذونات التطبيق للتأكد من عدم وصول أي تطبيق ضار إلى رسائلك.

هل النسخ الاحتياطية لمحادثات واتساب عبر السحابة آمنة؟

قد يكون عمل نسخة احتياطية لمحادثات واتساب آمنا طالما أنك تستخدم خدمات سحابية موثوقة وتحافظ على ممارسات أمان جيدة، مثل كلمات مرور قوية والمصادقة الثنائية لحسابك السحابي. ومع ذلك، كن على دراية بأن أي نسخة احتياطية مخزنة عبر الإنترنت يمكن أن تصبح هدفا للمتسللين.

ما مدى أهمية التحقق بخطوتين لأمان واتساب؟

يضيف التحقق بخطوتين طبقة إضافية من الأمان إلى حساب واتساب من خلال طلب رمز التعريف الشخصي "بي آي إن" (PIN) الذي حددته عند تسجيل حسابك عبر جهاز جديد.

هل يمكن تتبع رسائل واتساب باستخدام رقم الهاتف؟

ليس من الممكن تتبع رسائل واتساب باستخدام رقم الهاتف فقط، ويضمن تشفير واتساب من طرف إلى طرف أن يتمكن المرسل والمستقبل فقط من قراءة الرسائل، مما يجعل من المستحيل على أي شخص آخر، بما في ذلك واتساب والجهات الخارجية، اعتراض وقراءة محتوى الرسائل.

هل يمكن تتبع موقع رسالة واتساب؟

لا يمكن تتبع الموقع الذي أرسلت رسالة واتساب منه. ومع ذلك، يحتوي واتساب على ميزة مشاركة الموقع. وتتطلب هذه الميزة من المرسل مشاركة موقعه معك بعد إرسال الرسالة.

في الختام، بالرغم من استخدام واتساب للتشفير من طرف إلى طرف، فإنه لا يزال بالإمكان التجسس على حسابك في واتساب. ومن الضروري أن تظل متيقظا تجاه المخاطر المحتملة المتعلقة بتطبيق واتساب لحماية بياناتك الشخصية، ومن خلال الممارسات الرقمية الجيدة واستخدام التدابير الأمنية القوية، يمكنك حماية نفسك من أعين المتطفلين.