إذا كنت من مستخدمي آيفون فيمكنك إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية بالتحديث الجديد

أصدرت آبل ترقية فريدة لأجهزة آيفون تسمح بإرسال الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعة من دون إشارة واي فاي أو شبكة هاتف محمول. وفقا لموقع "ذا صن".

وذكرت آبل عبر موقعها الرسمي، أن هذه الميزة ستتوفر على أجهزة "آيفون 14" والإصدارات الأحدث ومع نظام التشغيل "آي أو إس 18″، والتي تتيح إرسال رسائل نصية إلى الأصدقاء والعائلة عبر الأقمار الصناعية وذلك عندما تكون خارج نطاق تغطية الهاتف الخلوي وشبكة الواي فاي. ونوهت الشركة إلى أن هذه الميزة متوفرة حاليا فقط في الولايات المتحدة وكندا.

كيف تعمل الرسائل عبر الأقمار الصناعية

قدّمت شركة آبل خدمة الطوارئ "إس أو إس" (SOS) عبر الأقمار الصناعية منذ عدة سنوات وهذا هو مفتاح هذه الميزة. وباستخدام خدمة "إس أو إس" عبر الأقمار الصناعية، يمكن الاتصال بقمر صناعي للاتصال بخدمات الطوارئ.

والآن ستتيح آبل إرسال رسائل نصية عادية إلى الأصدقاء والعائلة باستخدام نفس النظام. والذي سيُفعل تلقائيا عندما تحاول إرسال رسائل نصية ولا يكون لديك أي إشارة واي فاي أو شبكة خلوية.

وأوضحت شركة آبل أن الرسائل عبر الأقمار الصناعية تطالبك تلقائيا بالاتصال بأقرب قمر صناعي حتى تتمكن من إرسال واستقبال الرسائل النصية والرموز التعبيرية عبر "آي مسج" والرسائل القصيرة. ووجب التنويه إلى أن الرسائل النصية التي ترسلها عبر الأقمار الصناعية باستخدام "آي مسج" مشفرة بالتشفير التام.

كيف تستخدم خدمة الرسائل عبر الأقمار الصناعية؟

قالت شركة آبل "نحن لا ندعم إرسال الرسائل إلى المجموعات ومشاركة الصور أو مقاطع الفيديو عبر الأقمار الصناعية، وقد يكون عدد الأحرف محدودا في الرسائل النصية". ولاستخدام هذه الميزة تحتاج للقيام بما يلي:

تشغيل "آي مسج" في الإعدادات. تأكد بأن الشخص الذي تحاول مراسلته قام بتحديث نظام التشغيل "آي أو إس" لآخر إصدار وأنه موجود في جهات الاتصال لديك. تأكد من أنك أرسلت أو تلقيت رسالة "آي مسج" مؤخرا (في الشهر الماضي أو نحو ذلك) في الدردشة مع الشخص الذي تحاول إرسال رسالة إليه عبر القمر الصناعي.

وستحتاج إلى تشغيل ميزة "إرسال كرسالة نصية" في الإعدادات ثم التطبيقات وبعدها الرسائل إذا كنت تريد استخدام الرسائل القصيرة عبر القمر الصناعي. انتقل إلى تطبيق الرسائل في آيفون، وإذا لم يكن لديك إشارة واي فاي أو شبكة خلوية فسيظهر إشعار تلقائيا يطالبك باستخدام ميزة "الرسائل عبر القمر الصناعي".

ولاستخدام هذه الخدمة ستحتاج إلى التواجد بالخارج مع رؤية واضحة للسماء. حيث ذكرت آبل في ملاحظة لها "أنه إذا كنت تحت أوراق شجر كثيفة أو محاطا بعوائق أخرى، فقد لا تتمكن من الاتصال بالقمر الصناعي".

وضع في اعتبارك أن إرسال رسالة عبر القمر الصناعي قد يستغرق بضع دقائق، وسيرى الشخص الذي تلقى رسائلك النصية أنها مرسلة عبر القمر الصناعي.

من يمكنه استخدام هذه الخدمة؟

لسوء الحظ هناك بعض التحديات على هذه الخدمة، فهي تتطلب آخر إصدار من نظام التشغيل "آي أو إس 18". وهي تعمل فقط على أجهزة "آيفون 14" والإصدارات الأحدث.

والمشكلة الأخرى هي أن خدمة الرسائل عبر الأقمار الصناعية محصورة فقط في مستخدمي الولايات المتحدة وكندا. ولكن خدمة "إس أو إس" للطوارئ متاحة في المملكة المتحدة، لذا من المرجح أن يتلقى البريطانيون رسائل عبر الأقمار الصناعية في الأيام القادمة.