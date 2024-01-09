1.8 مليون حاسب بألمانيا يعمل بأنظمة ويندوز قديمة

عمليات القرصنة السيبرانية وأهمية أمن المعلومات لا تقتصر على مستوى الدول والهيئات، ولكن أيضا على مستوى الأفراد. وللحفاظ على أمن المعلومات يجب إجراء تحديثات دورية لأنظمة الحواسب من أجل حمايتها من أي مخاطر عند الاتصال بالإنترنت.

فقد كشفت دراسة حديثة أن هناك أكثر من 1.8 مليون جهاز حاسب آلي بألمانيا تعمل بأنظمة ويندوز قديمة لم يتم تحديثها منذ أعوام، وتُستخدم هذه الحواسيب في الاتصال بالإنترنت في ظل أنها لا تتمتع بأية حماية ضد أية تهديدات أمنية على الإنترنت.

وجاء في الدراسة التي أجرتها شركة "إسيت" لأمن تكنولوجيا المعلومات ونُشرت الأحد بالعاصمة الألمانية برلين، أن أغلب الأنظمة غير المؤمنة -ويبلغ عددها نحو 1.5 مليون جهاز- لا تزال تُشغل بنظام تشغيل "ويندوز 7" الذي لم يعد يُحدث لسد ثغرات أمنية به منذ نحو أربعة أعوام.

وبحسب الشركة، لا يزال هناك بعض الأجهزة تُشغل بأنظمة "ويندوز 8" أو "ويندوز 1.8" أو حتى نظام تشغيل "إكس بي" الذي صدر آخر تحديث له من شركة مايكروسوفت قبل 15 عاما.

وصرح خبير أمن تكنولوجيا المعلومات بالشركة تورستن أورباسنكي أنه "من المحبط أن نرى أنه رغم تدشين حملات إعلامية على مدار سنوات طويلة، فإن ملايين المستخدمين الألمان يستخدمون أنظمة تشغيل ويندوز القديمة حتى الآن"، محذرا من أن هؤلاء المستخدمين والمستخدمات يعرضون أجهزتهم في المنزل أو العمل لمخاطر جسيمة عند استخدام الإنترنت بهذه الأجهزة.

وأوضح أوربانسكي أن المجرمين السيبرانيين يمكنهم مهاجمة مثل هذه الأجهزة غير المؤمنة بسهولة، وحذر من أن وجود أي ثغرة أمنية في تطبيقات الحواسب التي تستخدم هذه النسخ من أنظمة ويندوز يكفي لقرصنة الجهاز والاستيلاء على جميع البيانات الخاصة بصاحبه.