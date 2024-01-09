سامسونغ تربط منصتها لإنترنت الأشياء بسيارات كيا وهيونداي

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ إلكترونيكس تعاونها مع مجموعة صناعة السيارات الكورية الجنوبية العملاقة هيونداي موتور غروب لربط منصة إنترنت الأشياء الخاصة بسامسونغ (سمارت ثينغس/الأشياء الذكية) مع سيارات هيونداي وكيا المزودة بخاصية الاتصال بالإنترنت، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

ووقعت الشركتان مذكرة تفاهم في الأسبوع الماضي لتطوير حلول لأنماط الحياة المستقبلية التي تدمج بين الأجهزة المنزلية الذكية والسيارات المتصلة بالإنترنت.

وقالت سامسونغ في بيان إن الشركتين ستعملان معا على تطوير الجيل الجديد من تكنولوجيا المنزل الذكي لربط منصة سمارت ثينغس مع سيارات هيونداي وكيا المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك السيارات الكهربائية وتطوير خدمات "هوم تو كار" و"كار تو هوم"، بالإضافة إلى دمج خدمات إدارة أنظمة الطاقة المنزلية فيها.

يذكر أن خدمات "هوم تو كار" و "كار تو هوم" تربط أجهزة المنزل الذكي مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات في السيارة بما يتيح للمستخدم التحكم بالأجهزة المنزلية عبر السيارة وفي السيارة عبر الأجهزة المنزلية.

ومن خلال منصة "سمارت ثينغس" يمكن للمستخدمين أداء مجموعة متنوعة من الأعمال الخاصة بسياراتهم أثناء وجودهم في المنزل، مثل بدء تشغيل السيارة أو التحكم في مكيف الهواء أو فتح وغلق النوافذ والتأكد من مستوى شحن البطارية.

كما يمكنهم أثناء الوجود في السيارة التحكم بالأجهزة المنزلية مثل التلفاز ومكيفات الهواء وشواحن السيارة الكهربائية.

كما سيتمكن المستخدمون من تعديل الأجواء المحيطة بهم من خلال سمارت ثينغس عن طريق تشغيل عدة أجهزة بشكل متزامن وبأمر واحد بما في ذلك السيارات، وذلك عبر قوائم المهام التي تحمل عنوانا مثل "الإجراءات الروتينية للصباح" أو "الإجراءات الروتينية للوصول إلى المنزل".

فعلى سبيل المثال عندما يرن جرس المنبه في هاتف سامسونغ الذكي للاستيقاظ في الصباح، ويقوم المستخدم بإغلاقه، ستفتح ستائر النوافذ تلقائيا، وستضاء المصابيح وجهاز التلفاز.

وعندما يغادر المستخدم المنزل إلى العمل، ستقوم السيارة بتعديل درجة حرارتها كي تكون مناسبة، كما ستعرض شاشات الهاتف الذكي أو التلفزيون المنزلي معلومات مهمة مثل مستوى شحن بطارية السيارة إذا كانت كهربائية، وكذلك المدى الذي يمكن أن تقطعه قبل أن تحتاج إلى إعادة الشحن.