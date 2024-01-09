تكنولوجيا|الولايات المتحدة الأميركية

دعوى ضد أوبن إيه آي ومايكروسوفت بشأن تدريب الذكاء الاصطناعي

كاتبان اتهما أوبن إيه آي ومايكروسوفت بانتهاك حقوق الطبع والنشر الخاصة بهما ببيانات تُستخدم لتدريب نموذج اللغة الكبير الخاص ببرنامج شات جي بي تي (غيتي)
9/1/2024

رُفعت دعوى قضائية ضد شركة أوبن إيه آي وداعمها المالي شركة مايكروسوفت الجمعة في محكمة منهاتن الفدرالية من قبل كاتبَين قالا إن الشركتين أساءتا استخدام عملهما لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدم في برنامج الدردشة الشهير شات جي بي تي وغيره من الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وأخبر الكاتبان نيكولاس باسبانيس ونيكولاس غيج المحكمة في دعوى مقترحة أن الشركتين انتهكتا حقوق الطبع والنشر الخاصة بهما من خلال تضمين العديد من كتبهما كجزء من البيانات المستخدمة لتدريب نموذج اللغة الكبير الخاص بشركة أوبن إيه آي.

وتأتي الدعوى القضائية في أعقاب العديد من الدعاوى القضائية الأخرى التي رفعها كتاب بدءا من الممثلة الكوميدية سارة سيلفرمان إلى جورج آر آر مارتن مؤلف مسلسل "لعبة العروش" (Game of Thrones)  ضد شركات التكنولوجيا بشأن الاستخدام المزعوم لعملهم لتدريب برامج الذكاء الاصطناعي.

كما رفعت صحيفة نيويورك تايمز دعوى قضائية ضد الشركتين الأسبوع الماضي بسبب استخدام عمل صحفييها لتدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال مايكل ريختر محامي كل من بسبانيس وغيج -وهما صحفيان سابقان- إنه "من المشين" أن تتمكن الشركات من استخدام أعمالها "لتشغيل صناعة جديدة تزيد قيمتها عن مليار دولار دون أي تعويض".

المصدر : رويترز