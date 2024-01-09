دعوى ضد أوبن إيه آي ومايكروسوفت بشأن تدريب الذكاء الاصطناعي

رُفعت دعوى قضائية ضد شركة أوبن إيه آي وداعمها المالي شركة مايكروسوفت الجمعة في محكمة منهاتن الفدرالية من قبل كاتبَين قالا إن الشركتين أساءتا استخدام عملهما لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدم في برنامج الدردشة الشهير شات جي بي تي وغيره من الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وأخبر الكاتبان نيكولاس باسبانيس ونيكولاس غيج المحكمة في دعوى مقترحة أن الشركتين انتهكتا حقوق الطبع والنشر الخاصة بهما من خلال تضمين العديد من كتبهما كجزء من البيانات المستخدمة لتدريب نموذج اللغة الكبير الخاص بشركة أوبن إيه آي.

وتأتي الدعوى القضائية في أعقاب العديد من الدعاوى القضائية الأخرى التي رفعها كتاب بدءا من الممثلة الكوميدية سارة سيلفرمان إلى جورج آر آر مارتن مؤلف مسلسل "لعبة العروش" (Game of Thrones) ضد شركات التكنولوجيا بشأن الاستخدام المزعوم لعملهم لتدريب برامج الذكاء الاصطناعي.

كما رفعت صحيفة نيويورك تايمز دعوى قضائية ضد الشركتين الأسبوع الماضي بسبب استخدام عمل صحفييها لتدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال مايكل ريختر محامي كل من بسبانيس وغيج -وهما صحفيان سابقان- إنه "من المشين" أن تتمكن الشركات من استخدام أعمالها "لتشغيل صناعة جديدة تزيد قيمتها عن مليار دولار دون أي تعويض".