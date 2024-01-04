قفل "يو تيك" الجديد يتجاوز أهم مشكلتين في المنزل الذكي

أعلنت شركة يو تيك (U-tec) المصنِّعة للأقفال الذكية عن أول قفل ذكي مزود بقارئ بصمات الأصابع لدعم تقنية "ماتر أوفر ثريد" (Matter-over-Thread)، بحسب تقرير لموقع ذي فيرج.

ويعد قارئ بصمات الأصابع الطريقة الأسرع والأسهل لفتح قفل ذكي، كما أن استخدام تقنية ماتر أوفر ثريد يمكن أن تحل اثنتين من أكبر مشكلات الأقفال الذكية؛ وهما ضعف عمر البطارية وضعف الاتصال.

فمع معظم الأقفال المتصلة المتوفرة في السوق اليوم، ستحصل إما على عمر بطارية لمدة عام، ولكنك ستعاني من محدودية نطاق الوصول وتوافق المنزل الذكي مع تقنية بلوتوث، أو لديك فقط بضعة أشهر من عمر البطارية، ولكن جميع اتصالات المنزل الذكي التي يمكنك الوصول إليها تعمل عبر شبكة واي فاي.

فمشكلة ربط العديد من الأجهزة على شبكة واي فاي المنزل هو استهلاك الشبكة لبطارية هذه الأجهزة، أما مشكلة ربط الأجهزة بتقنية البلوتوث فهو ضعف الاتصال وعدم موثوقيته مما يعوق عمل بعض الأجهزة المنزلية.

وتعمل تقنية ماتر أوفر ثريد على توفير تصميم لشبكة منخفضة الطاقة تساعد الأجهزة التي تعمل بالبطاريات على الاستمرار لفترة أطول، بينما يساعد معيار المنزل الذكي الجديد المسمى "ماتر" على الاتصال بكل منصة منزلية ذكية عبر اتصال محلي وآمن وفعال.

وبواسطة هذه التقنية يجب أن يكون قفل ألترالوك بولت فنغربرنت ماتر الجديدة من يو تيك (299 دولارا) قادر على سد الفجوة بين عمر البطارية وقوة الاتصال.

ومعيار ماتر متوافق مع منتجات آبل هوم وأليكسا من أمازون وغوغل هوم وسامسونغ سمارت ثنغز وغيرها.

وستطلق يو تيك القفل الجديد في معرض سي إي أس 2024 التكنولوجي في لاس فيغاس الأسبوع المقبل، حيث ستعرض توسعها في تطوير منتجات المنزل الذكي مع إطلاق تطبيق يو هوم للهاتف المحمول، وهو نظام إضاءة شبكي ذكي جديد بتقنية واي فاي وكاميرتين أمنيتين جديدتين.

وإلى جانب الأقفال الجديدة، تطلق يو تيك مصباح برايت إيه 19 الذكي الجديد والقابس الذكي ومفتاح التعتيم الذكي الذي يعد جزءا من نظام الإضاءة الشبكي الذكي الجديد.

ومصباح برايت إيه 19 عبارة عن ضوء كامل الألوان بقدرة 1100 لومن، ولا يحتاج إلى محور. ويتيح لك نظام شبكة واي فاي توصيل عدة مصابيح بالشبكة الخاصة بك، ولكن بفضل نظام الشبكة، فإن المصباح الأساسي فقط هو الذي يتصل فعليا بجهاز التوجيه، لذا فإنه بغض النظر عن عدد المصابيح لديك، فلن تتسبب بازدحام شبكة الواي فاي لديك.

وستعمل جميع الأقفال والأضواء الجديدة مع تطبيق يو هوم الجديد الذي يأتي مع قابس يو تيك الذكي الجديد (بسعر 12.99 دولارا) ومفتاح الإغلاق الذكي (بسعر 22.99 دولارا) وسيتم إطلاقه في فبراير/شباط المقبل.