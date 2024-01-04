غوغل وميتا وتيك توك لم تعد مدينة لروسيا

يبدو أن الغرامات التي فرضتها المحاكم الروسية على شركة ألفابت المالكة لشركتي غوغل ويوتيوب وشركة ميتا وتيك توك وتلغرام قد سويت، حيث لم تعد هذه الشركات مسجلة كمدينين في قاعدة بيانات محضري الديون الحكومية الروسية، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

لكن قاعدة البيانات التي وصلت إليها رويترز، لا تزال تشمل منصة إكس X (تويتر سابقا) وتويتش بغرامات إجمالية تبلغ 51 مليون روبل (560730 دولارا) و23 مليون روبل (252879 دولارا) على التوالي.

ولم تستجب غوغل وميتا وتيك توك وتلغرام على الفور لطلبات التعليق من رويترز.

وكانت روسيا على خلاف مع شركات التكنولوجيا الأجنبية إزاء ما تعتبره محتوى غير قانوني وفشلا في تخزين بيانات المستخدم محليا، واشتدت النزاعات بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وفي أعقاب الغزو حجبت روسيا فيسبوك وإنستغرام التابعين لشركة ميتا ومنصة تويتر في ذلك الوقت (إكس حاليا)، وأصبح موقع يوتيوب المملوك لشركة غوغل هدفا للحكومة الروسية.

فقد فرضت محكمة روسية في أواخر عام 2023 غرامة على شركة غوغل بقيمة 4.6 مليارات روبل (50.4 مليون دولار) كنسبة من مبيعاتها السنوية في روسيا، كما تعرضت شركة ميتا -التي تم تصنيفها على أنها "متطرفة" في عام 2022- لغرامات تُخصم من إيراداتها الروسية.