سامسونغ تكشف عن خططها الإستراتيجية لعام 2024

أعلنت شركة سامسونغ الخطط التي تنوي تبنيها خلال عام 2024، وذلك في كلمة ألقاها رؤساء الشركة بمناسبة العام الجديد في مقر الشركة بمدينة سوون بكوريا الجنوبية.

وقالت سامسونغ إنها تسعى إلى تطوير "تقنيات فائقة" للحفاظ على قدرتها التنافسية في عام 2024 وما بعده، كما تود تعزيز قدرتها التنافسية عبر "التفوق التقني والقدرة على التكيف مع التغيرات المستقبلية".

وأكد الرؤساء التنفيذيون في الشركة تبني إستراتيجية "العميل أولا" في أقسام الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية وتطوير البرمجيات، مع التركيز على الأداء والجودة.

ودعا الرؤساء أقسام الشركة إلى اتخاذ تدابير استباقية لمعالجة التغييرات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والممارسات الصديقة للبيئة، كما دعوا إلى ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل.

وحث الرؤساء قطاع صناعة الرقائق في الشركة على تعزيز مكانته في السوق عبر توسيع الفجوة التقنية مع المنافسين، حيث عانى هذا القطاع من تراجع الطلب على أشباه الموصلات، وأعلن أول خسارة مالية له منذ 14 عاما في 2023، حيث تشير التقديرات إلى خسارة بلغت 10 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وقد تظهر أولى ملامح الإستراتيجية الجديدة التي كشفت عنها سامسونغ بإعلان هواتف غالاكسي إس 24 القادمة والتي ستطرح فيها سامسونغ العديد من المزايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما ستوفر منها إصدارات بمعالج إكسينوس 2400 الجديد الخاص بها بعد أن تخلت بشكل كامل عن معالجاتها في إصدارات غالاكسي إس 23 لصالح معالجات كوالكوم.