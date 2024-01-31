فايرفوكس 122 يسد ثغرات أمنية ويقدم وظائف جديدة

أطلقت شركة موزيلا الإصدار رقم 122 الجديد من متصفحها فايرفوكس الشهير، والذي يتوفر لأنظمة التشغيل "مايكروسوفت ويندوز" و"آبل ماك أو إس" و"لينوكس"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الإصدار رقم 122 الجديد يسد العديد من الثغرات الأمنية التي وُصف اثنان منها بالخطيرة.

وإلى جانب سد الثغرات الأمنية، يقدم الإصدار رقم 122 أيضا بعض الوظائف الجديدة، أبرزها عرض صور وأوصاف عند البحث في شريط عنوان المتصفح، شريطة أن يوفر محرك البحث المستخدَم هذه الوظيفة.

مفاتيح المرور

كما يقدم المتصفح وظيفة مفاتيح المرور التي تتيح إمكانية تسجيل الدخول دون كلمة مرور باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه على الهواتف الذكية أو باستخدام مفاتيح الأمان.

ويقدم فايرفوكس 122 الآن لأول مرة دعما لمفتاح المرور الذي يعتمد على حلول نظام التشغيل مثل "مايكروسوفت ويندوز هالو" أو "آبل آي كلاود كاي شاين".

تعديل الترجمة

وأجرت موزيلا أيضا تعديلات على وظيفة الترجمة الجديدة نسبيا لتعمل بشكل أكثر استقرارا من خلال إصلاح المشكلات المتعلقة باختفاء المحتوى أو تعطل الأدوات التفاعلية.

ويمكن لفايرفوكس 122 أيضا استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التقييمات المزيفة المحتملة على أمازون، غير أن هذه الوظيفة لا تزال في مرحلة تجريبية وغير متاحة بشكل قياسي.