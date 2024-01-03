مايكروسوفت تجلب مساعدها "كوبايلوت" لأجهزة آبل

قامت مايكروسوفت مؤخرا بدمج مساعدها كوبايلوت للذكاء الاصطناعي في نظامي التشغيل "آي أو إس" و"آي باد أو إس"، بحسب تقارير صحفية.

وطرحت الشركة تطبيقا مخصصا لمستخدمي أجهزة آبل، وذلك بعد أيام قليلة من تقديم تطبيق كوبايلوت لمستخدمي نظام أندرويد. وأصبح بإمكان عدد كبير من المستخدمين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي مع هذه الخطوة.

ويمنحك التطبيق إمكانية الوصول إلى مساعد مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي الذي كان يعرف سابقا باسم بنغ تشات، ويعمل التطبيق بشكل مشابه لتطبيق شات جي بي تي للهاتف المحمول من شركة أوبن إيه آي.

ويسمح لك التطبيق بطرح الأسئلة وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص النص، إلى جانب توليد الصور بالذكاء الاصطناعي من خلال برنامج تحويل النص إلى صورة والمعروف باسم "دال إي 3".

وتقول مايكروسوفت إن "كوبايلوت يعمل على تحسين عملك التصميمي ونقل إبداعك إلى آفاق جديدة ملهمة من خلال الجمع بين قوة جي بي تي 4 وقدرات دال إي 3".

ويتيح لك كوبايلوت الوصول إلى النموذج اللغوي الكبير الحديث جي بي تي 4 دون الحاجة إلى الدفع مقابل الاشتراك، وذلك على عكس الإصدار المجاني من شات جي بي تي الذي يعتمد على جي بي تي 3.5.

ويؤدي استخدام جي بي تي 4 إلى تحسين قدرات التطبيق واستجابته.

وأعادت مايكروسوفت تسمية بنغ تشات إلى كوبايلوت في خطوة إستراتيجية تتماشى مع هدفها المتمثل في تقديم تجربة مستقلة مشابهة لتجربة شات جي بي تي. ويعد تغيير العلامة التجارية هذا تحولا في التركيز والالتزام بتزويد المستخدمين بمنصة تفاعل فريدة ومخصصة.

وتوفر الشركة أيضا تجربة ويب منفصلة عن بنغ تشات لمساعد الذكاء الاصطناعي كوبايلوت، مما يميزه بشكل أكبر عن بنغ تشات ويؤكد طبيعته المستقلة، إلى جانب طرح تطبيقات مخصصة لأجهزة أندرويد وآبل.

وأصبح تطبيق كوبايلوت متاحا الآن للتنزيل عبر متجر آبل لمستخدمي "آي أو إس" و"آي باد أو إس"، مما يعد علامة فارقة مهمة في جهود مايكروسوفت لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة عبر منصات مختلفة.

ويمكن للمستخدمين الآن تجربة قوة مساعد الذكاء الاصطناعي كوبايلوت، وتكامل تحويل النص إلى صورة، والقدرات المحسنة للنموذج اللغوي الكبير جي بي تي 4 مباشرة عبر أجهزتهم التي تعمل بنظام "آي أو إس أو "آي باد أو إس".