إل جي تعلن عن أجهزة تلفاز تستخدم الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة إل جي الكورية رسميا عن أجهزة تلفاز راقية خاصة بها لعام 2024 من فئة كيوند وكيوند ميني ليد. وتجمع الأجهزة الجديدة بين تقنيات كوانتوم دوت ونانو سيل بالإضافة إلى إضاءة "ميني ليد" الخلفية. وهي تعمل مجتمعة على إنتاج ألوان عالية الدقة مع درجات عميقة من اللون الأسود، وعرض الصور بجودة عالية وإنتاج المشاهد بطريقة شديدة الواقعية، وفقا لما ذكرته الشركة في بيانها الصحفي.

وتأتي أجهزة إل جي الجديدة بأحجام مختلفة تتراوح بين 43 و98 بوصة. ومن أجل تحقيق درجة عالية من التباين، تستخدم أجهزة تلفاز كيوند ميني ليد تقنية التعتيم الفائق الدقة لتحسين عرض التدرجات اللونية والتحكم الدقيق في الإضاءة الخلفية، كما تعتمد إصدارات كيوند على تقنية مماثلة لضبط التباين مع معدل سطوع استثنائي.

وتعمل أجهزة التلفاز الجديدة من إل جي بمعالج "ألفا 8 إيه آي" الذي يقدم الكثير من التحسينات على مستوى آليات الذكاء الاصطناعي وسرعة المعالجة وأداء الرسومات.

وتقدم إل جي العديد من الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، ومنها ميزة إيه آي بكتشر برو التي تستخدم خوارزميات التعلم العميق للتعرف على الوجوه والأشياء والخلفيات داخل المشهد لتحسين عرضها، وميزة إيه آي ساوند برو التي تنتج صوتا محيطيا افتراضيا من السماعات المدمجة في أجهزة التلفاز.

وتعمل أجهزة التلفاز كيوند وكيوند ميني بنظام التشغيل "ويب أو إس" بإصداره الجديد الذي يضم العديد من التحسينات في واجهة المستخدم بالإضافة إلى دعم خاصيتي أير بلاي وكروم كاست ، وقد وعدت إل جي بتوفير التحديثات للنظام في أجهزة التلفاز الجديدة حتى 5 سنوات قادمة لأول مرة.